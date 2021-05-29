Altüst olduk resmen

Güne iyi bir kahvaltı ile başlamak şart. ‘Soya filizi salatası’ hazırlayın evde. Kalorisi yok denecek kadar az ve çok doyurucu.

Ters kurgu tekniğini ustaca kullanıp farklı bir romana imza atana Hasan Hayyam’ın eseri ‘Hiyerofant’ raflarda. Farklı bir ‘zaman’ kavramı sizi bekliyor.

Türk kahvenizin yanına bir lokum ya da çikolata koyabilirsiniz. Hazırlaması bile heyecanlı.

Sahur alışkanlığınız gece yeme alışkanlığına dönmesin. Bunun için eğitimler var. YouTube’dan bugün seyredin.

Ren Sourcing ‘Online Moda ve Tekstil Eğitimleri’ veriyor. Moda meraklıları bugün eğitime katılabilirler. Biletler Biletix’te.

Günlük yaşantınızda ‘kullandığınız sözcükleri özenli’ seçin ve hiçbir şeyi kişisel olarak algılamayın. Bu da bir çeşit ‘terapi’ aslında.