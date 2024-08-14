Altın Portakal ve jürisi

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Bu sene yapılacakmış festival.

Jüri de açıklandı hatta.

Ben Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması Jürisini görünce niyeyse “Nerede o eski Altın Portakallar” diye mırıldandım...

Jüri Başkanı Ferzan Özpetek olmuş.

Jüri üyeleri ise, Mercan Dede,Deniz Göktürk Kobanbay ve Melisa Önel... Hepsi iyi isimler, hepsinin kendi alanlarında da başarıları var...

Fakat sen bir sene ara vermişsin festivale, bomba gibi dönsene...

Ben Şerif Sezer’li, Hülya Koçyiğit’li, Ünsal Oskay’lı, Müjde Ar’lı jüriler biliyorum...

Geri dönüşlerin ses getirenini severim ben.

Öyle görülüyor ki Altın Portakal’ın bu geri dönüşü pek ses getirmeyecek...

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Aklın yolu bir

Ben geçen haftaki bir yazımda ‘ex’ten neden next’ olmasın ki yazmıştım.

Yazmama sebep de ünlü bir çiftin tekrar barışması ve insanların söylediği garip sözlerdi. Esin Övet yazmış hafta sonu köşesinde...

Bana hak verip demiş ki, “Bir erkekten bunları duymak ne güzel. Aklındakiyle ölüp yanındakiyle yaşlanmak çok kötü bir duygu. Sırf başkaları laf söyleyecek, eleştirecek diye hareket etmemelisin.”

Ben de sonuna kadar katılıyorum Esin’e...

Hele ki aklındakiyle ölüp yanındakiyle yaşlanmak sözüne...

Ne iç acıtıcı değil mi?

Astrologların kapısını aşındırıp, falcılara bir sürü para döküp ‘eski sevgilim dönecek mi yaaa’ diye soranlar masalarda ahkam kesip ex’ten next olmaz diyor.

Haydi oradan lütfen...

Böyle büyük konuşmayın sonra çok üzülürsünüz.

Bize ne oluyor?

İstanbul’daki bir eğlence mekanında, iş insanının oğlu bayılana kadar dövülüyor.

Yine İstanbul Harbiye’de bir mekanda bir deli arabasını mekan önünde bekleyenlerin üzerine sürüyor.

Alaçatı’daki bilindik bir eğlence yerinde korumalar bir avukat kızı döverek dışarı atıyor.

Beyoğlu’nda bir mekan sahibi yan masadan gelen şampanyayı kabul etmedi diye kız kıza eğlenmeye gelenlerin önünü kesiyor.

E bize ne oluyor?

Bu nasıl bir ruh halidir.

“Dışarıya çıkarken başımıza bir şey mi gelecek acaba” diye düşünmek zorunda mı kalacağız?

Çok işletmeci arkadaşımla da konuştum bu konuyu.

Gitmeyeceksiniz bilmediğiniz yere, bilmediğiniz sokaklara...

Oturmayacaksınız bilmediğiniz, tanımadığınız mekanın, insanların masasına.

Başka çözümü yok bunun.

Sonra hakkınızda “Hep aynı yerlere gidiyor” diyecekler. Varsın desinler.

Şu ortamda hep aynı yerlere gitmek, bilmediğin bir yere gidip başına bin bir türlü olay gelme ihtimaliyle yaşamaktan

iyidir.

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Bir bilgeden ilişkisi tavsiyeleri

◊ Telefonları karıştırmayın.

◊ Arkadaşlarınızın yanında onu yüceltin.

◊ Yermek en kolay iş, siz övmeyi seçin.

◊ Özel alan yaratın, bugüne kadar sürdürdüğü hayata saygı duyun.

◊ Bir şey saklamak şüphe uyandırır, şüphe tüm kötülüklerin anasıdır yapmayın.