Altı büfe üstü kumarhane

Covid-19 testleri pozitif çıkan hastalar karantinada olmalarına rağmen, kendilerini iyi hissettikleri anda dışarıya çıkıyor, kafe ve restoranlara gidip oturuyor, kalabalığa karışıyorlar. Çünkü...
Ateş deseniz yok...
Belirti deseniz o da yok...
Ama virüsü taşıyor...
Ve yayıyorlar...
Bunun önüne geçmenin tek yolu HES kodu.
Çünkü siz Covid pozitifken HES uygulamasında riskli olarak görünüyorsunuz, pozitif biriyle temaslı iseniz de uygulama sayesinde karantinada olmanız gerektiği görülebiliyor. Restoran ve kafeler, rezervasyon alırken veya girişte müşterilerini karşılarken bu koda baksalar birçok kişiyi o kapıdan geri çevirmek zorunda kalabilirler. Şu ana kadar yaklaşık 150 bin kişi HES kodu sayesinde yakalandı. Bunların bir kısmı yurtlara, bir kısmı evlerine karantinaya gönderildi.
“Arkadaş grubumu nasıl buldun?” diye sordu. Gayet anlamsız soru karşısında, “Neden soruyorsun?” dedim.
Verdiği cevapla şoke oldum. Öğrendim ki yanındakiler, parayla tutulan bir arkadaş grubuymuş.
14 yıldır gazetecilik yapıyorum. Gittiğim haberlerde türlü
saçmalıklara şahit olmuşluğum var. Ama bu tip olayların son bulduğunu sanırken, çok acayip detaylar öğrendim...
950 liraya arkadaşlık
Ertesi gün bu işi yapan yerleri araştırıp buldum. Sisteme dahil olmak için bazı kriterleri var bu tip sitelerin;
◊ Üyelerin üniversite mezunu ya da meslek sahibi olup iyi maddi kazançlarının olması
◊ Kafa dengi arkadaşlıklar hedeflemesi
Şiddeti meşrulaştırmak
için çok uğraştılar
Bazı olaylar vardır ki ikiye bölünmek olmaz. O olaylardan biri Halil Sezai’nin komşusuna uyguladığı şiddet.
Her şey apaçık ortadayken, Halil Sezai’nin yanında durup uyguladığı şiddete müdahale etmeyen ve hatta gülen kişi, bir televizyon kanalına konuk alındı. Yayının özeti şuydu:
Halil Sezai’nin şiddet görüntüleri montajlanmış... Aslında ilk tokadı atan, 67 yaşındaki komşusuymuş...
Oysa Halil Sezai komşusunun evine çiçekle gidiyormuş...
Sık sık “Bakın görüntülerde sekme var, kesin montajlanmış, olay göründüğü gibi değil” mesajları verildi. Programın sonlarına doğru film yapımcısı olduğunu söyleyen görgü tanığına stüdyodan bir soru geldi.
Kabul, 1 milyona yakın kişinin ekmek yediği sektörde, artık geçimini sağlayamayanlar var.
Yüzde yüz kabul, bir çözüm yolu bulunmalı...
Kafam bunlarla dolu sokakta yürürken, birçok mekanın işletmecisi olan Tayfun Topal ile karşılaştım.
Tayfun Topal, bitmek üzere olan canlı müzik piyasasını açtığı mekanlarla tekrar canlandırmış bir isim... Ama çok kırgınmış...
Yeni normal ile birlikte restoranlar açılmaya başlayınca, kapattığı People adlı mekanını kısa bir süreliğine tekrardan açmak istemiş. Sanatçı menajerleriyle görüşmeler yapmış. İşte isyanı da bu noktada başlamış.
“Hem sektöre destek olsun diye hem de para kazanamadığımız günlerin ardından biraz iş yapmak için sanatçılarla görüşmeler yaptık. Bir tanesi bile fiyatında indirim yapmadı. Bırakın indirimi, 6 ay önceki fiyatlarının üzerine zam yapmışlar.
İnanamadım.
Aynı günün akşam saatlerinde alınan bir karar ile yasak kapsamından tiyatro oyunları çıkarıldı.
Bu sevindirici bir haber. Çözüm için uğraşıldığının net bir göstergesi.
Aynı gün başka bir karar daha dikkatimi çekti...
O da, işletmelerinin faaliyet alanlarını değiştirerek yasağı delmeye çalışan uyanıklarla ilgiliydi.
Peki ne demek faaliyet alanını değiştirmek?
Akıllara ilk olarak açık hava konserleri gelse de karardan etkilenen sadece konserler değil.
Temmuz ayında tedbirler kapsamında açılan tiyatrolar kısmen yeniden kapandı.
Kısmen diyorum, çünkü bir garip durum var ortada.
Ağustos itibarıyla bazı etkinlik alanları sahnelerini tiyatroya göre düzenlemiş ve bahçe tiyatrosu adıyla oyunlara sahnelerini açmıştı.
Bilinçli tiyatro seyircisi açık havada, tedbirlere uyarak oyunları izliyordu.
Ta ki bu hafta başına kadar...
Artık açık havada tiyatro oyunları oynanmayacak.
Çok konuştuk.
Yeri geldi eleştirdik.
Bu kalabalıkta kontrol çok zor dedik. Ama bir yandan “Buna ihtiyacımız var biraz eğlenmeliyiz” de dedik.
Harbiye Açıkhava konserleri son haftalarda hep gündemimizdeydi.
Cuma akşamı gece yarısından önce alınan bir kararla açık hava konserlerinin iptal edildiği haberi geldi.
Sadece Harbiye konserleri değil
Boğaz’daki teknelerde gerçekleştirilen nişan, kına, düğün etkinleri de koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklandı.
Arkadaşlarımı görmedim.
Evime kimseyi sokmadım.
Maskemi bir an olsun çıkarmadım.
Ama açık havada yemek yediğim bir mekanda virüse yakalandım.
Üstelik masada sadece üç kişiydik.
***
Ama bu sene bir farklı özeniyorum Harbiye sahnesine.
Çünkü dünyanın başına bela olan koronavirüs Harbiye sahnesine giremiyor!
İçeri girerken kapıda bıraktığınız virüsü çıkışta teslim alıyorsunuz...
Pazartesi günü Hürriyet’in de manşetinde yer alan yukarıdaki fotoğrafı görmüşsünüzdür.
Mabel Matiz konserinde binlerce kişi yan yana, maskesiz, tedbirsiz oturuyor.
Sadece bu fotoğraf karesi değil, konser gecesiyle alakalı sosyal medyadan paylaşılan diğer görüntüler de aynı, hatta daha beterdi.
Bir akşam Bebek’te yemek yerken bir bakmışsınız ertesi gün Bodrum’da sürat teknesiyle koyları geziyor.
Akşam yemeğine Çeşme’de mi olması lazım, teknesiyle 45-50 dakika içinde Bodrum’dan Çeşme’ye gidiyor.
Bu tempoyu çok seviyor Acun Ilıcalı...
Tüm bu koşturmaca arasında sessiz sedasız büyük bir işe imza attı ünlü televizyoncu. Kuracağı dijital platform için tüm hazırlıkları tamamladı.
Projeler netleşti, hatta ünlü isimlerle anlaşmaya bile varıldı.
¡¡¡
“Survivor 2020” yıldızları, Acun Ilıcalı’nın dijital platformunun da yıldızı olmaya adaylar. O isimlerin başında son şampiyon Cemal Can geliyor.
Acun Ilıcalı ve Cemal Can geçtiğimiz gün bir araya gelmiş ama iki isim de o buluşmanın detaylarını açıklamamıştı.
Altı büfe üstü kumarhane
Balık restoranlarıyla, kafe ve kulüpleriyle Arnavutköy, İstanbul gece hayatının nabzının attığı yerlerin başında geliyor. Boğaz’ın en güzel noktalarından biri aynı zamanda.
Pandemi durgunluğunu fırsat bilen bazı uyanıklar, bu güzelim lokasyonda kumarhane işletmeye başladı.
Bu yasa dışı mekanlar tespit edildiği anda polis tarafından yapılan baskınlarla mühürleniyor.
Ama o kadar sık yer değiştiriyorlar ki.
Arnavutköy’ün tercih edilme sebebi, bu kadar yoğunluğun olduğu yerde gizlice bu mekanları açık tutabileceklerini düşünmeleri.
Kumarhaneye gelenler önce kafe ve restoranlarda vakit geçiriyor.
Gecenin ilerleyen saatlerinde ise yürüme mesafesindeki kumarhaneler dolup taşıyor.
Dışarıdan bakıp ‘burası kumarhane’ denmesinin imkansız olduğu yerlere konuşlanmış Arnavutköy’deki bu tip yerler.
Alt katı restoran olan, kafe olan hatta büfe olan yerler seçiliyor.
Giriş çıkışlar böylelikle dikkat de çekmemiş oluyor. Son zamanlarda Arnavutköy kumarhanelerinin konuşulma sebebi ne inanın bilmiyorum.
Ama herkeste bir kural çiğneme hevesi var, bunu görebiliyorum.
Baltalı komşu
Halil Sezai’nin şiddet uyguladığı komşusunun yeni görüntüleri ortaya çıktı.
O görüntülerde Hüseyin Meriç’in, Halil Sezai’nin evinin önünde elinde baltayla beklediği görülüyor. Korku filmi sahnesini andırıyor görüntüler.
Gecenin bir saati...
Bahçe ışıklarının altında...
Elinde baltayla bekleyen...
Beyaz saçlı, sakallı biri...
Korkunç.
Başka bir görüntüde ise komşunun bazı tehditleri duyuluyor.
Endişe verici.
Görüntüleri izleyen bir kesim hemen başladı;
Alın işte komşu dediniz...
Yaşlı dediniz...
Tatlı amca dediniz...
Görüyor musunuz elinde balta ile kapıya dayanmış...
Tamam, bunun adı “tahriktir” tabii ki. Asla kabul edilebilir görüntüler değil. Birinin kapısının önüne o şekilde gidip tehditler savuramazsınız.
Ama yine söyleyeceğim; Bunun karşılığı birini tekme tokat dövmek olamaz.
Olmamalı.
Yani bu da gol değil arkadaşlar...
Buradan da bir şey tutturamazsınız.
Ben şimdi neredeyim?
Sunucu Ece Erken ve sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu...
Olaylı günler sonrası birlikte olmaya başlayan çift önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.
Avukat olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu gazetecileri görünce, bir panikle ayağa kalkıp meslektaşlarımızın üzerine yürümüş.
Başlamış tehditler savurmaya.
Önce klasik tehdit cümleleri...
“Sizinle hesaplaşacağım!”
“O fotoğrafları silin!”
“Silmezseniz bakın bakalım neler oluyor” tarzı zırvalar.
Bu beylik laflara çok alışığız...
Ama alışık olmadığımız, belki de magazin sözlüğünde unutulmayacaklar arasına girecek bir söz çıkıyor avukat beyin ağzından.
“Beni şu an belki Marmaris’te biliyorlar. Bunu yapamazsınız.”
Öyle anlamsız geldi ki bu cümle...
Saatlerce çıkamadım işin içinden.
Düşündüm...
Neden biri böyle bir söz söyler?
Farz edelim ki iş toplantılarınızı ertelediniz ve “Marmaris’teyim” diye beyaz bir yalan patlattınız.
E riske girip Nişantaşı’nda dolaşmazsınız.
Ya da diyelim bir doğum gününe davetlisiniz ama gitmek istemiyorsunuz. “Marmaris’teyim, dönemedim İstanbul’a” diye bir bahane öne sürdünüz.
E tamam ama magazin dünyasının ünlü bir yüzüyle sokağın ortasında bir kafede oturmazsınız.
Sessizlik detoksu
Merve Boluğur denince şunlar gelir aklıma:
◊ Bu kadından korkacaksın... Pusuya yattı, durdu durdu ve eline geçen ilk fırsatta şov yaptı. İntikama bak be dedirtti.
◊ Alfa kadını Merve... Her şart ve durumda nasıl davranılacağını iyi biliyor. Sakladığı bir olgunluğu var. Çok otoriter.
◊ Prensipleri var Merve’nin... “Bir erkek beni sevecekse sever yoksa da şart değil. Sevgisine sahip çıkacak erkekle olurum” diyor.
Geçen hafta Maçka Parkı’ndaydı Merve Boluğur. Orada gazetecilere “Sessizlik detoksu yapıyorum” dedi.
Var gerçekten böyle bir şey...
Gürültü detoksu da diyor uzmanlar...
Dinlemeyi ve dinlenmeyi kolaylaştıran, üretmeye teşvik eden, öfke kontrolünü kolaylaştıran bir kür bu...
Ama sessizlik detoksu, adı üzerinde...
Bunun yeri Maçka Parkı olmaz ki.
Olmamalı. Çok kalabalık o park. Sessizlik detoksu yapacağım diye gürültünün göbeğine düşmüş güzel oyuncu.
Rap nedir rap budur
O da tasını tarağını toplayıp Bodrum’a yerleşen isimler arasında. Ama müzikle bağını koparmıyor. Yıllar geçtikçe üzerine koya koya ilerliyor.
Ceza’dan bahsediyorum.
Dün online platformlarda yeni şarkısını yayınladı Ceza.
O şarkı ki, bestesi üstat Melih Kibar’a ait...
O şarkı ki, sözleri Ceza’nın...
Adı “Yeni Mesaj”.
Melih Kibar’ın Türk ezgilerinin üzerine öyle muazzam sözler yazmış ki Ceza... “Rap nedir?” sorusuna ‘İşte rap budur’ dedirtiyor.
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