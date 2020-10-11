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Haberler>Yazarlar>Orkun Ün>‘Alfa’ysanız çıkın söyleyin

Orkun Ün

Orkun Ün

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‘Alfa’ysanız çıkın söyleyin

11 Ekim 2020

Bu “alfa” tanımı her yıl birkaç kere gündemimize uğruyor ama hiç kalıcı olmuyor.

Son olarak güzel oyuncu Nesrin Cavadzade alfa erkeği mevzusunu gündeme getirmiş, “Alfa erkeği yok ki sevelim” demişti.
Ben tam alfa erkek-alfa kadın muhabbetini unutmuşken, bir grup girişimcinin farkındalık yaratmak için “ALFA” adında bir proje üzerinde çalıştığını duydum. Detayları önümüzdeki günlerde öğrenir öğrenmez açıklayacağım. Ama gelin biz şimdi şu alfa konusunu biraz açalım...
Bir kere sadece erkekler için kullanılmaz alfa tanımı.
Alfa erkeği varsa alfa kadını da vardır.
Alfa erkeği;
◊ Maço değildir. Maçovari hareketler yapmasına gerek kalmadan zekasıyla çözer sorunları.
◊ Eski usulleri benimsemiştir ve gelenekçi tavrı ön planda tutar.
◊ Nerede nasıl davranılması gerektiğini bilir, oturaklıdır.
◊ Zekasını ön planda tuttuğu için gereksiz hareketlere girmez.
◊ Önceliği kendisidir, hayatındaki insanları sık sık rahatsız etmez, “Oraya gitme, bunu giyme” gibi cümleler kurmaz alfa erkeği...
Alfa kadını;
◊ Olumsuz durumları olumluya çevirme başarısı vardır, asla pes etmez.
◊ Kimseye ihtiyaç duymaz, tek başıma verir mücadelesini.
◊ İş hayatında da, arkadaşlıklarında da lider olmak ister.
◊ Bir ilişkisi varsa dominant olur, neyi nasıl idare edeceğini iyi bilir.
◊ Toplumda kabul edilmek adına bir çabasını pek göremezsiniz alfa kadınlarının, karakteriyle etrafını kolayca etkilemeyi başarır.
Alfa erkeği için konuşacağım;
Maçoluk yapmıyorsan, hayatındaki kadını el üstünde tutuyorsan, sevgi saygı hep ön plandaysa...
Sevdim ben bu alfa erkeği tanımını...

Mekan güvenliklerine eğitim şart

Yanınıza sevdiklerinizi alıp, rezervasyon yaptırdığınız bir mekana gidiyorsunuz.
Tam içeri girecekken, kapıda biri karşınıza dikiliyor ve “Rezervasyonunuz var mı?” diye soruyor.
Bakışları bakış değil...
Tavrı tavır değil...
Küçük dağları kendisi yaratmış havasıyla duruyor.
Neyse...
“Evet rezervasyonum var” diyorsunuz, isminizi söyleyip bekliyorsunuz ki kabarık listede isminizi bulsun.
Birkaç saniye hatta bazen dakikalar sonra nihayet içeriye buyur ediliyorsunuz. Ama moraliniz bozuldu bir kere.
İçeri girince bir daha isminizi söyleyip bu kez masanızı bulmakla uğraşıyorsunuz...
Masaya oturana kadar, neredeyse evden çıktığınıza pişman olma noktasına geliyorsunuz.
Yani özetle, işletmeci arkadaşlarımız...
◊ Müşterilerinizi kapılarda güzel karşılayın.
◊ İnsanları ailesinin, arkadaşlarının yanında mahcup etmeyin.
◊ Güleryüz çok mühim, çalışanlarınıza gülmelerini tembihleyin.
Zaten her şeyden çok bunaldık, bari siz yapmayın...

‘Alfa’ysanız çıkın söyleyin

Güzel Arnavutköy

Dünyanın en havalı 40 semti arasına Türkiye’den giren tek yer Arnavutköy oldu.
Hak edilmiş bir unvan Arnavutköy için.
Boğaz kenarındaki yaşamıyla... Tarihi dokusuyla...
Restoranları ve ara sokaklardaki kafeleriyle muazzam bir yer.
Ekim ayını yarıladık, havalar halen iyiyken, dünyaca ünlü bu semtimizin tadını çıkarın.

‘Alfa’ysanız çıkın söyleyin

İstanbul’a geliyorlar

Bodrum-Yalıkavak’taki vazgeçilmez adreslerimden biridir Eskiyer Restoran.
Genelde manzara varsa lezzet, lezzet varsa manzara olmaz ya hani... Burada ikisi de var.
Hani “balıklar iyiyse mezeler bir tık kötüdür” deriz ya, burada o da yok. İkisi de lezzetli.
Hele bir şevketi bostan yapıyorlar... Bilen bilir, çok faydalı bir bitkidir. Güveçte yapılanı yoğurtla yediğinizde öyle güzel oluyor ki.
Serçe parmağından az daha ufak yaprak sarmaları var mesela. Anne dolmasıyla yarışır.
İşte, Bodrum’un bu tatlı mekanı İstanbul’a geliyormuş. Kısa süre sonra Yeniköy’de, yeni adreslerinde kapılarını açacaklar.
Eğer İstanbul’un “Ben işletmeciyim, bu işten anlıyorum” diyen çakallarına teslim olmazlarsa iyi iş çıkaracaklarına eminim.

‘Alfa’ysanız çıkın söyleyin

Gece hayatına kadın eli değdi

“Gece hayatı işi zordur, öyle herkes yapamaz” klişesini bir kenara bırakalım artık.
Kadınlar gümbür gümbür geliyor. Restoran ve kulüp işinde de oldukça iddialılar.
Buyurun son örneği... Geçen hafta Bebek’te ‘Risala’ adlı bir mekan açıldı. Sahibi Dr. Elif Çolak.
Estetik kliniği sahibi olan Elif Hanım, geceye yemekle başlayıp müzikle devam edilebilecek çok şık bir mekan sundu İstanbullulara.
Kadınlar gerçekten ellerini değdirdikleri her şeyi güzelleştiriyor...

 

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Al birini vur ötekine

Orkun Ün

Orkun Ün

10 Ekim 2020
Biri; Çıkıp lunch’a (öğle yemeğine) gider.



Sonra binge eating mode’u (tıkınma modu) başlar.
Chill yaparken (dinlenirken) ice cream (dondurma) yer.
Akşam oldu mu chips (cips), chocolate (çikolata) keyfi yaparken junk food’u (abur cubur) da unutmaz.
Bir diğeri;
Eating disorder’ının (yeme bozukluğunun) progress (ilerleme) göstermişken relapse etmesini (nüksetmesini) istemez.

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Aldatmanın ‘miniği’

Orkun Ün

Orkun Ün

8 Ekim 2020
Cem Özer’in sosyal medyada konuşup, uygunsuz görüntülerini gönderdiği kişi ile yıllar önce ilişki yaşadığı ortaya çıktı.



Eşiyle kameraların karşısına geçen Özer’e, hayat arkadaşı Pınar Dura destek verdi “Cem, o kadınla minik bir birliktelik yaşamış” dedi.
Buyurun tartışmaya.
Birlikteliğin miniği, daha doğrusu aldatmanın miniği olur mu?
Bu olayda yepyeni bir kendini savunma biçimi gördü Türkiye.
Cem Özer kendini savunmaya çalıştıkça battı.

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Şimdi yandın Özer Arkun

Orkun Ün

Orkun Ün

4 Ekim 2020
Evlilik hazırlığı yaptığı kız arkadaşını darp eden Rubato grubunun solisti Özer Arkun bu yazın bol bol iş yapan isimlerindendi.

Evlilik hazırlığı yaptığı kız arkadaşını darp eden Rubato grubunun solisti Özer Arkun bu yazın bol bol iş yapan isimlerindendi.

Neredeyse haftanın her günü Çeşme-Bodrum arası gidip geldi.
Sayısız konser verdi. Şiddet iddiasından sonra bu iş temposu olur şey değildi.
Ama oldu.
Mekanlar doldu, hatta maalesef onu izlemeye gelen kadınlar tarafından zaman zaman ayakta alkışlandı Özer Arkun.
Ücretinde indirim yaptığını düşünenlere hemen söyleyeyim bir kuruş bile indirim yapmadı.35-40 bin lira arasında bir ücret ile sahneye çıktı.

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Dışarıda yemek gerçekten riskli mi

Orkun Ün

Orkun Ün

3 Ekim 2020
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Dışarıda yemek yemek riskli. Evinizde ailenizle yemek yiyin. Arkadaşlarınızla, yakınlarınızla aynı masa etrafında bir araya gelmeyin” diye bir açıklama yaptı, ortalık karıştı.

Prof. Özlü’nün uyarısı mutlaka ciddiye alınmalı.
Çünkü;
◊ Mutfakta çalışanların ter damlacıklarını yemeklere ve tabaklara bulaştırma riski var.
◊ Garsonların servis yaparken hastalığı bulaştırma riski var.
◊ Masada yemek yerken yanınızdakinin size virüs bulaştırma riski var.
Baştan sona risk dolu aslında.
Prof. Özlü bu açıdan çok haklı.

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Maskesiz bineriz ceza neyse öderiz

Orkun Ün

Orkun Ün

1 Ekim 2020
Her İstanbullunun hayatında en az bir kez taksiyle imtihanı olmuştur.


Ne olacak bu taksilerin hali diye sohbetlerin ortasına düştüğümüz de çok olmuştur.
Öyle görünüyor ki...
Bizim imtihanımız da, “ne olacak bu haller” diye sohbetlerimiz de daha uzun süre bitmeyecek.
Neden mi?
Taksilere maskesiz binmeye çalışan bir ‘güruh’ var etrafta...
Yanlarında maske taşımadan sağda solda geziyorlar.

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Bizi bu siyah odalar mahvedecek

Orkun Ün

Orkun Ün

29 Eylül 2020
Son dönemin popüler formatlarından biri, soru cevap şeklinde ilerleyen, ünlü isimlerin konuk olup ilginç itiraflarda bulundukları programlar...



Son dönemin popüler formatlarından biri, soru cevap şeklinde ilerleyen, ünlü isimlerin konuk olup ilginç itiraflarda bulundukları programlar...

Ama ne itiraflar.

O koltuğa oturan, asla söylemeyeceği şeyleri bir bir itiraf ediyor.

CNN TÜRK’te yeni başlayan, Merve Şahin’le Melis Özcan’ın sunduğu “Sorgu Sual” ve Armağan Çağlayan ve Uzman Psikolog Gökhan Çınar’ın kendi sosyal medya kanallarından yayınladıkları programlar en çok takip edilenler.

Konuklar simsiyah bir odaya girip, kendilerine ayrılan koltuklara oturuyor.

Normalde geçiştirilecek ya da

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TikTok soytarı yuvası mı?

Orkun Ün

Orkun Ün

27 Eylül 2020
Cem Yılmaz yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Katıldığı bir televizyon programında “Bana soytarı diyenler Tiktok videolarına baksın” dedi.



O açıklamanın ardından TikTok fenomenleri, Yılmaz’a cevap verdi. Eleştiren de oldu...
“Cem Yılmaz bizi kastetmemiştir” diyen de...
TikTok’ta çok garip şeyler oluyor.
İzlenme uğruna yapılanlar bazen görenlerin canını sıkacak cinsten.
Peki ünlü komedyen TikTok isyanında haklı mı? Bu hafta izlediğim bir Tiktok videosu Cem Yılmaz’ı haklı çıkarır cinsten. İki genç kız Taksim Meydanı’na çıkmışlar, tanımadıkları erkeklerin elini tutup kahkahalar atarak video çekiyorlar.

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Altı büfe üstü kumarhane

Orkun Ün

Orkun Ün

26 Eylül 2020
Balık restoranlarıyla, kafe ve kulüpleriyle Arnavutköy, İstanbul gece hayatının nabzının attığı yerlerin başında geliyor. Boğaz’ın en güzel noktalarından biri aynı zamanda.

Pandemi durgunluğunu fırsat bilen bazı uyanıklar, bu güzelim lokasyonda kumarhane işletmeye başladı.
Bu yasa dışı mekanlar tespit edildiği anda polis tarafından yapılan baskınlarla mühürleniyor.
Ama o kadar sık yer değiştiriyorlar ki.
Arnavutköy’ün tercih edilme sebebi, bu kadar yoğunluğun olduğu yerde gizlice bu mekanları açık tutabileceklerini düşünmeleri.
Kumarhaneye gelenler önce kafe ve restoranlarda vakit geçiriyor.
Gecenin ilerleyen saatlerinde ise yürüme mesafesindeki kumarhaneler dolup taşıyor.
Dışarıdan bakıp ‘burası kumarhane’ denmesinin imkansız olduğu yerlere konuşlanmış Arnavutköy’deki bu tip yerler.

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Restoranlara HES kodu şartı mı geliyor?

Orkun Ün

Orkun Ün

24 Eylül 2020
Dün itibarıyla İstanbul’da “HES kodu dönemi” başladı. Artık tüm kamu kurum ve kuruluşlarına girişte HES kodu zorunlu hale geldi. Peki bu karar bir adım daha ileri götürülebilir mi? Restoran ve kafeler için HES şartı getirilecek mi?

Covid-19 testleri pozitif çıkan hastalar karantinada olmalarına rağmen, kendilerini iyi hissettikleri anda dışarıya çıkıyor, kafe ve restoranlara gidip oturuyor, kalabalığa karışıyorlar. Çünkü...
Ateş deseniz yok...
Belirti deseniz o da yok...
Ama virüsü taşıyor...
Ve yayıyorlar...
Bunun önüne geçmenin tek yolu HES kodu.
Çünkü siz Covid pozitifken HES uygulamasında riskli olarak görünüyorsunuz, pozitif biriyle temaslı iseniz de uygulama sayesinde karantinada olmanız gerektiği görülebiliyor. Restoran ve kafeler, rezervasyon alırken veya girişte müşterilerini karşılarken bu koda baksalar birçok kişiyi o kapıdan geri çevirmek zorunda kalabilirler. Şu ana kadar yaklaşık 150 bin kişi HES kodu sayesinde yakalandı. Bunların bir kısmı yurtlara, bir kısmı evlerine karantinaya gönderildi.

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Paralı arkadaşlar

Orkun Ün

Orkun Ün

22 Eylül 2020
Uzun zamandır görmediğim bir tanıdığımı gördüm hafta sonu.

“Arkadaş grubumu nasıl buldun?” diye sordu. Gayet anlamsız soru karşısında, “Neden soruyorsun?” dedim.
Verdiği cevapla şoke oldum. Öğrendim ki yanındakiler, parayla tutulan bir arkadaş grubuymuş.
14 yıldır gazetecilik yapıyorum. Gittiğim haberlerde türlü
saçmalıklara şahit olmuşluğum var. Ama bu tip olayların son bulduğunu sanırken, çok acayip detaylar öğrendim...

950 liraya arkadaşlık

Ertesi gün bu işi yapan yerleri araştırıp buldum. Sisteme dahil olmak için bazı kriterleri var bu tip sitelerin;

◊ Üyelerin üniversite mezunu ya da meslek sahibi olup iyi maddi kazançlarının olması

◊ Kafa dengi arkadaşlıklar hedeflemesi

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Ne haftaydı ama!

Orkun Ün

Orkun Ün

20 Eylül 2020
Komşusunu döven şarkıcımız bizleri yine ikiye böldü. Karantinadan kaçtığı iddia edilen YouTuber’ımız büyük tepki çekti. Bir başka uslanmaz YouTuber ise yasa dışı yollardan elde ettiği üçüncü maymun nedeniyle gözaltına alındı. Survivor Yasin de şarkıcı oldu...

Şiddeti meşrulaştırmak
için çok uğraştılar

Bazı olaylar vardır ki ikiye bölünmek olmaz. O olaylardan biri Halil Sezai’nin komşusuna uyguladığı şiddet.
Her şey apaçık ortadayken, Halil Sezai’nin yanında durup uyguladığı şiddete müdahale etmeyen ve hatta gülen kişi, bir televizyon kanalına konuk alındı. Yayının özeti şuydu:
Halil Sezai’nin şiddet görüntüleri montajlanmış... Aslında ilk tokadı atan, 67 yaşındaki komşusuymuş...
Oysa Halil Sezai komşusunun evine çiçekle gidiyormuş...
Sık sık “Bakın görüntülerde sekme var, kesin montajlanmış, olay göründüğü gibi değil” mesajları verildi. Programın sonlarına doğru film yapımcısı olduğunu söyleyen görgü tanığına stüdyodan bir soru geldi.

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Ben zamanında müziğe çok ses verdim

Orkun Ün

Orkun Ün

19 Eylül 2020
Kabul, müzik sektörü pandemiden en büyük zarar gören sektörlerin başında geliyor.

Kabul, 1 milyona yakın kişinin ekmek yediği sektörde, artık geçimini sağlayamayanlar var.
Yüzde yüz kabul, bir çözüm yolu bulunmalı...
Kafam bunlarla dolu sokakta yürürken, birçok mekanın işletmecisi olan Tayfun Topal ile karşılaştım.
Tayfun Topal, bitmek üzere olan canlı müzik piyasasını açtığı mekanlarla tekrar canlandırmış bir isim... Ama çok kırgınmış...
Yeni normal ile birlikte restoranlar açılmaya başlayınca, kapattığı People adlı mekanını kısa bir süreliğine tekrardan açmak istemiş. Sanatçı menajerleriyle görüşmeler yapmış. İşte isyanı da bu noktada başlamış.
“Hem sektöre destek olsun diye hem de para kazanamadığımız günlerin ardından biraz iş yapmak için sanatçılarla görüşmeler yaptık. Bir tanesi bile fiyatında indirim yapmadı. Bırakın indirimi, 6 ay önceki fiyatlarının üzerine zam yapmışlar.
İnanamadım.

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Doğru kararlar alınıyor

Orkun Ün

Orkun Ün

17 Eylül 2020
Salı günü açık hava tiyatrolarındaki oyunların yasaklanmasını ama kapalı salonlarda oyunların devam etmesini bu köşeye taşımıştım.



Aynı günün akşam saatlerinde alınan bir karar ile yasak kapsamından tiyatro oyunları çıkarıldı.
Bu sevindirici bir haber. Çözüm için uğraşıldığının net bir göstergesi.
Aynı gün başka bir karar daha dikkatimi çekti...
O da, işletmelerinin faaliyet alanlarını değiştirerek yasağı delmeye çalışan uyanıklarla ilgiliydi.
Peki ne demek faaliyet alanını değiştirmek?

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Açık havaya yasak kapalı salonlara serbest

Orkun Ün

Orkun Ün

15 Eylül 2020
Pandemi önlemleri kapsamında alınan son kararla açık alanlardaki tüm etkinlikler iptal edildi.

Akıllara ilk olarak açık hava konserleri gelse de karardan etkilenen sadece konserler değil.
Temmuz ayında tedbirler kapsamında açılan tiyatrolar kısmen yeniden kapandı.
Kısmen diyorum, çünkü bir garip durum var ortada.
Ağustos itibarıyla bazı etkinlik alanları sahnelerini tiyatroya göre düzenlemiş ve bahçe tiyatrosu adıyla oyunlara sahnelerini açmıştı.
Bilinçli tiyatro seyircisi açık havada, tedbirlere uyarak oyunları izliyordu.
Ta ki bu hafta başına kadar...
Artık açık havada tiyatro oyunları oynanmayacak.

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Bu umursamazlık getirdi kararları

Orkun Ün

Orkun Ün

13 Eylül 2020
Harbiye kararı şoke etti, Hakan Altun ne yaptı, Mehmet Şef’e kızmalı mıyız... Nusret yine yaptı yapacağını... Geride bıraktığımız hafta gündem yoğundu. Yine bol bol eleştirdik bazı isimleri, dedikodu kotamızı fazlasıyla doldurduk...

Çok konuştuk.
Yeri geldi eleştirdik.
Bu kalabalıkta kontrol çok zor dedik. Ama bir yandan “Buna ihtiyacımız var biraz eğlenmeliyiz” de dedik.
Harbiye Açıkhava konserleri son haftalarda hep gündemimizdeydi.
Cuma akşamı gece yarısından önce alınan bir kararla açık hava konserlerinin iptal edildiği haberi geldi.
Sadece Harbiye konserleri değil
Boğaz’daki teknelerde gerçekleştirilen nişan, kına, düğün etkinleri de koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklandı.

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Mekanlara son uyarı ‘24:00’ten sonra müzik yasağı’

Orkun Ün

Orkun Ün

12 Eylül 2020
Koronavirüsten kendimi o kadar sıkı tedbirlerle korudum ki...

Arkadaşlarımı görmedim.
Evime kimseyi sokmadım.
Maskemi bir an olsun çıkarmadım.
Ama açık havada yemek yediğim bir mekanda virüse yakalandım.
Üstelik masada sadece üç kişiydik.

***

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Bir Harbiye bilmecesi

Orkun Ün

Orkun Ün

9 Eylül 2020
Harbiye Açıkhava konser sezonunun açılmasını hep iple çekmiş, sevdiğim sesleri canlı dinlemenin heyecanını hep yaşamışımdır.



Ama bu sene bir farklı özeniyorum Harbiye sahnesine.

Çünkü dünyanın başına bela olan koronavirüs Harbiye sahnesine giremiyor!

İçeri girerken kapıda bıraktığınız virüsü çıkışta teslim alıyorsunuz...

Pazartesi günü Hürriyet’in de manşetinde yer alan yukarıdaki fotoğrafı görmüşsünüzdür.

Mabel Matiz konserinde binlerce kişi yan yana, maskesiz, tedbirsiz oturuyor.

Sadece bu fotoğraf karesi değil, konser gecesiyle alakalı sosyal medyadan paylaşılan diğer görüntüler de aynı, hatta daha beterdi.

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