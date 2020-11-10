Aldatmak isteyene semt mekan fark etmez

Sosyal medya Asyacılar ve anti-Asyacılar diye ikiye bölündü. Seviyoruz böyle ‘çetrefilli’ olayları.
Asya haklı mı?
Ama Bahar bu duruma ne diyecek? Mert’in de suçu yok mu? E ama Volkan zaten bunu hak ediyordu...
Tartışmalar sosyal medyadan yemek masalarına kadar taştı.
“Sadakatsiz” dizisini bu kadar sevme nedenlerimizden biri “kabul etmekte zorlandığımız biz”i yansıtması olabilir mi?
Çevremizde benzer aldatma hikayelerine tanıklık ettiğimiz, belki de yaşadığımız için bu kadar çok sevmiş olabilir miyiz “Sadakatsiz”i?
Sadakatsizlik ile aldatmayı ayırabilir miyiz?
Cem Yılmaz istiyor ki;
Magazin muhabirleri onu gittiği yerlerde rahat bıraksın, görüntülemesin...
Evinin önünde asla muhabirler beklemesin...
Bir aşkla gündeme gelecek olursa, konu bir-iki dedikodudan sonra hemen kapatılsın...
İzole bir hayat istiyor kısaca...
Ama olmaz.
Çünkü;
Şimdilik bu yasakların aralık ayının ortasına kadar devam etmesi planlanıyor.
Yani öyle 1-2 haftalık bir yasak değil bu.
Yeni normale geçtiğimiz ilk günlerde de 22.00’de mekanlar kapanıyor ama neredeyse her gün türlü aksilikler yaşanıyordu.
Neydi bu aksilikler:
◊ Siz kepenkleri kapatın, biz içeride sessizce oturmaya devam edelimciler...
◊ Mekan çalışanlarına zorluklar çıkaran, işletmecilerin ceza yemesine neden olan müşteriler...
◊ “Abi bir 5 dakika daha be” diyen tipler...
Para kazanma hırsıyla hem kendimizin hem de çevremizdekilerin sağlığını hiçe sayıyoruz.
Üstelik bazılarımız bunu yaparken gizlenmeye gerek bile duymuyor.
Geçtiğimiz hafta çarşamba günüydü.
Saatler gece yarısını geçeli baya bir vakit olmuş, biz dört arkadaş evlere dağılmak üzere, Nevizade civarlarından Taksim Meydanı’na doğru yürüyorduk.
Maskelerimiz takılı birbirimizin ne dediğini zar zor anlarken önümüzü biri kesti...
‘Rock müzik var, pop var, arabesk var’ gibi cümleleri hızlıca söylemeye başladı.
Normal saatlerde Taksim Meydanı ve çevresinde görmeye alışık olduğumuz, yoldan geçenleri restoran ve barlara davet eden kişiler vardır.
Kentçizer Tarık Tolunay, ‘Fractal İstanbul’ projesiyle bir haritaya yüzlerce hikaye sığdırmayı başarmış.
Bu görsellere sıkılmadan saatlerce bakabilirsiniz.
Her baktığınızda geçmişten günümüze bambaşka hikayelerle karşılaşabilirsiniz.
Fractal İstanbul’un illüstratif haritalar serisini inceleme fırsatı buldum.
Üç kısımdan oluşan haritaların son kısmı ‘pandemi’ dönemini anlatıyor.
Eminönü, Galata Köprüsü ve Karaköy’ü kapsayan haritalar bildiklerimizden çok farklı. Bilimsel bir harita değil.
Okumadıysanız vakit kaybetmeden okuyun derim.
Öyle keyifli, öyle akıcı bir röportaj olmuş ki, tekrar tekrar okuyası geliyor insanın.
Gedik’in çalıştığı ünlü isimler ile ilgili açıklamalar yaptığı bir bölüm var. Tamam dedim, şimdi ne skandallar okuyacağım, o ünlü isimlerin kirli çamaşırlarını öğreneceğim...
Çok büyük yanıldım.
Meğer eskinin ünlü isimleri ne dürüst, ne egosuzmuş.
Türkan Şoray,
Fatma Girik,
Son yaptığı hareketle skandallar tarihine geçti.
Satın aldığı otelin reklamını yapmak için bir video çeken ünlü kasap, yatağa bornozla iç çamaşırsız atlayınca olanlar oldu. Hadi diyelim bir hata oldu.
Fark edildiği anda silinmesi gerekmez miydi?
Silmedi Nusret.
Meydan okurcasına devam etti. E ama neye, kime bu meydan okuma?
Milyonlarca takipçisi olan Nusret’i izleyen çocuklar da var.
Ayıptır.
Bir toplumun nefreti hızlandırılmış şekilde nasıl kazanılır, en iyi örneği oldu.
Çok ağır eleştirdik...
Çünkü haklıydık.
Çünkü sağlığımız söz konusuydu ve bu hiç umursanmıyordu.
Ama hafta sonu, sadece 15 dakikada, Şevval Şahin’in eksileri silindi.
O 15 dakika sempati kazandırdı Türkiye güzeline.
Aleyna Tilki.
Çünkü konuşunca olmuyor.
Sosyal mesaj vermeye kalkınca ortalık birbirine giriyor.
Yine bir bomba patlattı Aleyna.
Dedi ki;
◊ Nevzat Bey, ortalık sallanıyor bu sahneyle, siz bir nöropsikologsunuz, yorumunuz önemli. Bir insan iki kişiyi aynı anda sevebilir mi?
- Sevgi duygusu masum değildir. Bir insan “parayı çok seviyorum” diye kuyumcuya gidip bütün altınları alamaz. Evli birisini seviyorsun diye eşiyle arasını bozup onunla birlikte olamazsın. Sevgi ham bir duygudur, o duyguyu olgunlaştırıp sevgiye dönüştürmek gerekiyor. Aynı anda iki kişiye sevgi duyabilirsiniz. Tabii erkek için de kadın için de geçerli bu.
◊ Benim kafam karıştı. “Sevgi duygusu masum değildir” dediniz, biraz açar mısınız?
- Şöyle açıklayayım... Bakın “olgunlaşmamış aşk” ve “olgun aşk” vardır. Olgun aşklar yararlıdır, fakat ilkel aşklar zararlıdır. Vahşi bir at gibidir sevgi. Vahşi atı iyi yönetirsen sana hizmet eder, yönetmezsen seni yanlış tarafa çeker.
◊ O zaman iki kişiyi sevmeyi buna mı bağlıyorsunuz?
- Evet vahşi bir duyguya sahipsen iki kişiyi sevebilirsin. Beş kişiyi de sevebilirsin.
◊ Hiç böyle bir vakanız oldu mu?
- Bir genç hastam vardı. “Üç sevgilim var” diye geldi bana. Üçünü de sevdiğini söyledi. “Evlenecek misin?” dedim. “Hocam biriyle evleneceğim” diye cevap verdi. Şaştım kaldım.
“Hafta içi akşam saatlerinde dışarı çıkılmayacak.”
“Aile bireyleri dışında kafe ve restoranlarda toplu olarak oturulmayacak.”
Tekrar tekrar önümüze geliyor bu uyarılar son günlerde.
Gidişata göre masada olan ve alınması muhtemel önlemler şu şekilde:
◊ Tüm Türkiye’yi kapsayan bir sokağa çıkma yasağı düşünülmüyor.
◊ Önlemler illerdeki duruma göre alınacak.
◊ Eğer vaka sayısındaki artış böyle devam ederse daha önce yazdığım gibi, kafe ve restoranlara girişte HES kodu uygulaması devreye sokulabilir.
Yağmur çamur dinlemeyen yüzlerce kişi, kapıda içeriye girmek için sıra bekliyor, bu nasıl olur diyordum...
İçeride bedava dağıtılan bir şey de yok üstelik diye hayret ediyordum...
Kısmen bazı cevaplara ulaştım...
İddialara göre (aslında bu iddiaları yazıyı yazmadan önce sağlam kanıtlara dayandırdım) Nusret’in, Etiler ve Nişantaşı’ndaki şubelerinde kapılarda figüranlar bekliyormuş.
Bir düşünsenize...
Nusret’in restoranına gidip, içeceğinden salatasına...
Ara sıcaklardan ana yemeğe bir ziyafet çekecekseniz eğer...
Ne olursa olsun...
Tahrik edilmiş de olsa...
Bu tahrik aylardır devam da etse...
Komşusunun küfürlerine de maruz kalsa, şiddete başvurmamalıydı Halil Sezai.
Ünlü sanatçı hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması 30 Ekim’de yapılacak.
Sahnelerden uzak kalanlar için bu acımasız cümleleri kuranlar var. İnanması güç ama var.
Çaresizliklerinden mutlu olan...
Parasızlıklarına sırıtan...
◊ İşsiz kalmalarına “oh olsun” diyenler...
◊ Son olarak şarkıcı Jehan Barbur’un bir mesajı çekti dikkatimi.
◊ “Biz müzisyenler daha kaç gün kaç ay susacağız. Ne kadar zaman daha işsiz kalacağız. Ve her şeye rağmen daha ne kadar süre faturalarımızı, kiramızı, kredilerimizi, kartlarımızı ödemek için debeleneceğiz. Sahneden daha kaç zaman uzak kalacağız” diye ‘haykırdı’ Jehan Barbur.
Bir kesim var ki, kimsenin mutluluğunu istemiyor.
O kesim ki, biri iyi bir iş yapınca, hele mutlu bir ilişkiye başlayınca ‘keşke benim olsa’ edasıyla dişlerini sıkıyor.
Üstelik bunu çoğunlukla arkadaşlar birbirine yapıyor.
Bıraksanıza uzayan kol bizden olsun.
İnsanların mutluluğuyla mutlu olmayı denesenize.
Hadise’den ne istersiniz anlamadım.
Kadın işinde gücünde, e gözüktüğü kadarıyla mutlu da bir ilişkisi var.
Dünya starı adaylarımızdan biri bence.
Hatta sosyal medya hesabının sıkı takipçisiyim, attığı anlamsız mesajlarla çok eğleniyorum.
Ama bazen olmadık işler yapıyor Aleyna.
Ünlü model Kylie Jenner’ın geçtiğimiz günlerde giydiği bir kıyafeti gören Aleyna Tilki, aynı kıyafeti daha önce kendisinin giydiğini belirten bir paylaşım yaptı.
Aleyna o paylaşımında; “önce ben giymiştim Kylie” yazdı.
Ben fotoğrafa baktım. Hatta öyle çok baktım ki, yazımı her zamankinden daha geç göndermek zorunda kaldım.
Son olarak güzel oyuncu Nesrin Cavadzade alfa erkeği mevzusunu gündeme getirmiş, “Alfa erkeği yok ki sevelim” demişti.
Ben tam alfa erkek-alfa kadın muhabbetini unutmuşken, bir grup girişimcinin farkındalık yaratmak için “ALFA” adında bir proje üzerinde çalıştığını duydum. Detayları önümüzdeki günlerde öğrenir öğrenmez açıklayacağım. Ama gelin biz şimdi şu alfa konusunu biraz açalım...
Bir kere sadece erkekler için kullanılmaz alfa tanımı.
Alfa erkeği varsa alfa kadını da vardır.
Alfa erkeği;
◊ Maço değildir. Maçovari hareketler yapmasına gerek kalmadan zekasıyla çözer sorunları.
◊ Eski usulleri benimsemiştir ve gelenekçi tavrı ön planda tutar.
Sonra binge eating mode’u (tıkınma modu) başlar.
Chill yaparken (dinlenirken) ice cream (dondurma) yer.
Akşam oldu mu chips (cips), chocolate (çikolata) keyfi yaparken junk food’u (abur cubur) da unutmaz.
Bir diğeri;
Eating disorder’ının (yeme bozukluğunun) progress (ilerleme) göstermişken relapse etmesini (nüksetmesini) istemez.
Eşiyle kameraların karşısına geçen Özer’e, hayat arkadaşı Pınar Dura destek verdi “Cem, o kadınla minik bir birliktelik yaşamış” dedi.
Buyurun tartışmaya.
Birlikteliğin miniği, daha doğrusu aldatmanın miniği olur mu?
Bu olayda yepyeni bir kendini savunma biçimi gördü Türkiye.
Cem Özer kendini savunmaya çalıştıkça battı.
Aldatmak isteyene semt mekan fark etmez
Oyuncu Hazar Ergüçlü ile yönetmen Onur Ünlü son dönemin popüler çiftlerinden.
İlişkilerine de uzun zamandır devam ediyorlar.
Allah bozmasın.
Bize ilişki hakkında söz söylemek düşmez.
Ama Hazar Ergüçlü’nün son açıklamasına söylenecek birkaç şey var.
Geçtiğimiz günlerde Cihangir’de bir kadınla yakınlaşan Onur Ünlü’nün o görüntüleri Hazar Ergüçlü’ye sorulmuş. Güzel oyuncu “Cihangir’in ortasında sanmıyorum ki beni aldatsın” demiş.
Bu işin;
Cihangir’i...
Başkurt Sokağı...
Firuzağa Mahallesi...
Yok!
Ofisi, evi...
Yok!
Bu işin;
Restoranı...
Kafesi...
Çay bahçesi...
Yok!
Onur Bey aldattı diye bir şey asla demiyorum ama aldatmak isteyene Cihangir çok büyük kalır.
Ne hikâyeler duyduk...
Ne hikâyelere tanıklık ettik...
Aynı evin içinde sevgilisini aldatanlar mı dersiniz...
Aynı apartmanda üst komşusuyla görüşenler mi...
Sektöre destek hepimizin görevi
Restoranlara gitmeyin demiyorum, demem.
Kafelerde oturmayın demiyorum, diyemem.
Arkadaşlarınızla bir araya gelmeyin demedim, demeyeceğim.
Bunları yapalım ama gittiğimiz yerlere dikkat edelim.
Birçok restoran artık güvenli işletme sertifikasına sahip.
Bu restoranlarda müşteriler kadar çalışanların da sağlığına dikkat ediliyor.
Tek kullanımlık ürünler masalara geliyor...
Müşterinin kalktığı masa özenle temizlendikten sonra başka müşteriye açılıyor.
Bazen evimizde göstermediğimiz özeni gösteriyor böyle işletmeler.
O yüzden hijyene dikkat eden bu mekanlara güvenle gidelim.
Onlara destek olalım.
‘Kazan kazan’ buna denir.
Eğer pandemi sonrası kaliteli hizmet almaya devam etmek istiyorsak bu anlayışı kaybetmemeliyiz.
Şunu da unutmamak lazım...
Kurallara uyan işletmeler, bunun için bağlı oldukları devlet kurumlarından ek bir ödeme almadılar.
Onlar zarar ettikleri şu dönemde, hizmet vermeye devam etmek için ‘çabalıyorlar’...
Kapatmak çok kolay.
Yarın kapatıyoruz deseler...
Kimse onlara “Neden?” diye sormaz.
Bu konuda kafam karışık
Son yasakla birlikte evlere ‘VIP’ servis dönemi başladı.
Yani bazı restoranlar ‘konseptlerini’ evlere taşımaya karar verdi.
Mesela, eve servis için en az
10 kişilik paket fiyatı olan 10 bin TL ödemeniz gereken bir restoran var.
Kişi sayısı arttıkça ödenecek ücret de 30-40 bin liraya kadar çıkıyor.
Bu paketlerin içinde sınırsız yerli içki, DJ seti, DJ, servis elemanları gibi hizmetler var.
Yani...
Müşterisi, servis elemanı, DJ’i derken en az 15-16 kişi aynı evde toplanacak ve bu ‘deneyimi’ satın alacak.
Bakın görün kısa süre sonra komşu şikayetlerinde ve polisin parti baskınlarında nasıl artışlar olacak.
Restoranların böyle fikirler geliştirmesi güzel...
Ama bu, günümüz şartlarındaki kontrollü hayata aykırı bir durum.
O yüzden bu hizmeti verenler, kendi çalışanlarının da sağlığını düşünüp sosyal mesafe önlemlerini alırlarsa harika olur.
İtiraf ediyorum o partiyi ben yaptım
Feryal Gülman, oğlu Aslan Gülman’ın Bebek’teki yalılarında düzenlediği Cadılar Bayramı partisi hakkında “Olay basına yansıdığı gibi değil” dedi.
Partinin Aslan Gülman ile alakası yokmuş.
Peki neyle, kiminle ilgisi var?
Ev sizin eviniz, arkadaşlar oğlunuzun arkadaşları.
Ama siz “Oğlumla hiçbir ilgisi yok” diyorsunuz.
Bu durumda sanırım o partinin ‘benimle’ bir alakası var.
Sermiyan Midyat’ın 8 yıl hapsi isteniyor
Kız arkadaşı Sevcan Yaşar’a şiddet uyguladığı iddiasıyla Sermiyan Midyat’a açılan davanın duruşma günü belli oldu.
15 Ocak’ta görülecek duruşmada Midyat;
Kasten yaralama...
Zincirleme hakaret...
Ve zincirleme tehdit suçlarından yargılanacak.
Midyat’ın kasten yaralamadan 1 yıl...
Tehditten 3 yıl 6 ay...
Hakaretten 3 yıl 6 ay...
Toplamda 8 yıl hapsi isteniyor.
DevamKE
Herkesin dilinde olan bu ‘Devamke’ nedir Allah aşkına?
Cahilliğime verin ama nereden çıkmıştır?
Bunun gerçekten sempatik bir kelime olduğunu düşünen var mıdır?
Son yıllarda duyduğum en ama en itici kelime tartışmasız ‘devamke’dir.
Sen istersen Covid-19’un aşısını bul...
Akaryakıtta devrim yap, 10-15 liraya depolar dolsun...
Ölümsüzlüğü keşfet hatta...
Ya da Mars’a çıkan ilk kişi ol...
‘Devamke’ diyorsan cümlenin sonunda... Ben senden buz gibi soğurum arkadaş.
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