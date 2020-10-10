Al birini vur ötekine

Eşiyle kameraların karşısına geçen Özer’e, hayat arkadaşı Pınar Dura destek verdi “Cem, o kadınla minik bir birliktelik yaşamış” dedi.
Buyurun tartışmaya.
Birlikteliğin miniği, daha doğrusu aldatmanın miniği olur mu?
Bu olayda yepyeni bir kendini savunma biçimi gördü Türkiye.
Cem Özer kendini savunmaya çalıştıkça battı.
Bu isimler son dönemde sosyal medyadaki uygunsuz mesajlarıyla gündeme geldi.
Cem Özer’in mesajlaştığı kişiye fotoğraflarını da yolladığı ortaya çıktı. Birini mesajla rahatsız etmek suçtur.
Birine taciz boyutuna ulaşan mesajlar göndermek ahlaka aykırıdır.
Ama unutmayalım ki ‘ifşa’ da bir suçtur.
Bu ifşa olaylarında sanki bir şeyler gözden kaçıyormuş gibi gelmiyor mu size de?
Adı üstünde mesajlaşma.
Karşılıklı yani.
Evlilik hazırlığı yaptığı kız arkadaşını darp eden Rubato grubunun solisti Özer Arkun bu yazın bol bol iş yapan isimlerindendi.
Neredeyse haftanın her günü Çeşme-Bodrum arası gidip geldi.
Sayısız konser verdi. Şiddet iddiasından sonra bu iş temposu olur şey değildi.
Ama oldu.
Mekanlar doldu, hatta maalesef onu izlemeye gelen kadınlar tarafından zaman zaman ayakta alkışlandı Özer Arkun.
Ücretinde indirim yaptığını düşünenlere hemen söyleyeyim bir kuruş bile indirim yapmadı.35-40 bin lira arasında bir ücret ile sahneye çıktı.
Prof. Özlü’nün uyarısı mutlaka ciddiye alınmalı.
Çünkü;
◊ Mutfakta çalışanların ter damlacıklarını yemeklere ve tabaklara bulaştırma riski var.
◊ Garsonların servis yaparken hastalığı bulaştırma riski var.
◊ Masada yemek yerken yanınızdakinin size virüs bulaştırma riski var.
Baştan sona risk dolu aslında.
Prof. Özlü bu açıdan çok haklı.
Ne olacak bu taksilerin hali diye sohbetlerin ortasına düştüğümüz de çok olmuştur.
Öyle görünüyor ki...
Bizim imtihanımız da, “ne olacak bu haller” diye sohbetlerimiz de daha uzun süre bitmeyecek.
Neden mi?
Taksilere maskesiz binmeye çalışan bir ‘güruh’ var etrafta...
Yanlarında maske taşımadan sağda solda geziyorlar.
Son dönemin popüler formatlarından biri, soru cevap şeklinde ilerleyen, ünlü isimlerin konuk olup ilginç itiraflarda bulundukları programlar...
Ama ne itiraflar.
O koltuğa oturan, asla söylemeyeceği şeyleri bir bir itiraf ediyor.
CNN TÜRK’te yeni başlayan, Merve Şahin’le Melis Özcan’ın sunduğu “Sorgu Sual” ve Armağan Çağlayan ve Uzman Psikolog Gökhan Çınar’ın kendi sosyal medya kanallarından yayınladıkları programlar en çok takip edilenler.
Konuklar simsiyah bir odaya girip, kendilerine ayrılan koltuklara oturuyor.
Normalde geçiştirilecek ya da
O açıklamanın ardından TikTok fenomenleri, Yılmaz’a cevap verdi. Eleştiren de oldu...
“Cem Yılmaz bizi kastetmemiştir” diyen de...
TikTok’ta çok garip şeyler oluyor.
İzlenme uğruna yapılanlar bazen görenlerin canını sıkacak cinsten.
Peki ünlü komedyen TikTok isyanında haklı mı? Bu hafta izlediğim bir Tiktok videosu Cem Yılmaz’ı haklı çıkarır cinsten. İki genç kız Taksim Meydanı’na çıkmışlar, tanımadıkları erkeklerin elini tutup kahkahalar atarak video çekiyorlar.
Pandemi durgunluğunu fırsat bilen bazı uyanıklar, bu güzelim lokasyonda kumarhane işletmeye başladı.
Bu yasa dışı mekanlar tespit edildiği anda polis tarafından yapılan baskınlarla mühürleniyor.
Ama o kadar sık yer değiştiriyorlar ki.
Arnavutköy’ün tercih edilme sebebi, bu kadar yoğunluğun olduğu yerde gizlice bu mekanları açık tutabileceklerini düşünmeleri.
Kumarhaneye gelenler önce kafe ve restoranlarda vakit geçiriyor.
Gecenin ilerleyen saatlerinde ise yürüme mesafesindeki kumarhaneler dolup taşıyor.
Dışarıdan bakıp ‘burası kumarhane’ denmesinin imkansız olduğu yerlere konuşlanmış Arnavutköy’deki bu tip yerler.
Covid-19 testleri pozitif çıkan hastalar karantinada olmalarına rağmen, kendilerini iyi hissettikleri anda dışarıya çıkıyor, kafe ve restoranlara gidip oturuyor, kalabalığa karışıyorlar. Çünkü...
Ateş deseniz yok...
Belirti deseniz o da yok...
Ama virüsü taşıyor...
Ve yayıyorlar...
Bunun önüne geçmenin tek yolu HES kodu.
Çünkü siz Covid pozitifken HES uygulamasında riskli olarak görünüyorsunuz, pozitif biriyle temaslı iseniz de uygulama sayesinde karantinada olmanız gerektiği görülebiliyor. Restoran ve kafeler, rezervasyon alırken veya girişte müşterilerini karşılarken bu koda baksalar birçok kişiyi o kapıdan geri çevirmek zorunda kalabilirler. Şu ana kadar yaklaşık 150 bin kişi HES kodu sayesinde yakalandı. Bunların bir kısmı yurtlara, bir kısmı evlerine karantinaya gönderildi.
“Arkadaş grubumu nasıl buldun?” diye sordu. Gayet anlamsız soru karşısında, “Neden soruyorsun?” dedim.
Verdiği cevapla şoke oldum. Öğrendim ki yanındakiler, parayla tutulan bir arkadaş grubuymuş.
14 yıldır gazetecilik yapıyorum. Gittiğim haberlerde türlü
saçmalıklara şahit olmuşluğum var. Ama bu tip olayların son bulduğunu sanırken, çok acayip detaylar öğrendim...
950 liraya arkadaşlık
Ertesi gün bu işi yapan yerleri araştırıp buldum. Sisteme dahil olmak için bazı kriterleri var bu tip sitelerin;
◊ Üyelerin üniversite mezunu ya da meslek sahibi olup iyi maddi kazançlarının olması
◊ Kafa dengi arkadaşlıklar hedeflemesi
Şiddeti meşrulaştırmak
için çok uğraştılar
Bazı olaylar vardır ki ikiye bölünmek olmaz. O olaylardan biri Halil Sezai’nin komşusuna uyguladığı şiddet.
Her şey apaçık ortadayken, Halil Sezai’nin yanında durup uyguladığı şiddete müdahale etmeyen ve hatta gülen kişi, bir televizyon kanalına konuk alındı. Yayının özeti şuydu:
Halil Sezai’nin şiddet görüntüleri montajlanmış... Aslında ilk tokadı atan, 67 yaşındaki komşusuymuş...
Oysa Halil Sezai komşusunun evine çiçekle gidiyormuş...
Sık sık “Bakın görüntülerde sekme var, kesin montajlanmış, olay göründüğü gibi değil” mesajları verildi. Programın sonlarına doğru film yapımcısı olduğunu söyleyen görgü tanığına stüdyodan bir soru geldi.
Kabul, 1 milyona yakın kişinin ekmek yediği sektörde, artık geçimini sağlayamayanlar var.
Yüzde yüz kabul, bir çözüm yolu bulunmalı...
Kafam bunlarla dolu sokakta yürürken, birçok mekanın işletmecisi olan Tayfun Topal ile karşılaştım.
Tayfun Topal, bitmek üzere olan canlı müzik piyasasını açtığı mekanlarla tekrar canlandırmış bir isim... Ama çok kırgınmış...
Yeni normal ile birlikte restoranlar açılmaya başlayınca, kapattığı People adlı mekanını kısa bir süreliğine tekrardan açmak istemiş. Sanatçı menajerleriyle görüşmeler yapmış. İşte isyanı da bu noktada başlamış.
“Hem sektöre destek olsun diye hem de para kazanamadığımız günlerin ardından biraz iş yapmak için sanatçılarla görüşmeler yaptık. Bir tanesi bile fiyatında indirim yapmadı. Bırakın indirimi, 6 ay önceki fiyatlarının üzerine zam yapmışlar.
İnanamadım.
Aynı günün akşam saatlerinde alınan bir karar ile yasak kapsamından tiyatro oyunları çıkarıldı.
Bu sevindirici bir haber. Çözüm için uğraşıldığının net bir göstergesi.
Aynı gün başka bir karar daha dikkatimi çekti...
O da, işletmelerinin faaliyet alanlarını değiştirerek yasağı delmeye çalışan uyanıklarla ilgiliydi.
Peki ne demek faaliyet alanını değiştirmek?
Akıllara ilk olarak açık hava konserleri gelse de karardan etkilenen sadece konserler değil.
Temmuz ayında tedbirler kapsamında açılan tiyatrolar kısmen yeniden kapandı.
Kısmen diyorum, çünkü bir garip durum var ortada.
Ağustos itibarıyla bazı etkinlik alanları sahnelerini tiyatroya göre düzenlemiş ve bahçe tiyatrosu adıyla oyunlara sahnelerini açmıştı.
Bilinçli tiyatro seyircisi açık havada, tedbirlere uyarak oyunları izliyordu.
Ta ki bu hafta başına kadar...
Artık açık havada tiyatro oyunları oynanmayacak.
Çok konuştuk.
Yeri geldi eleştirdik.
Bu kalabalıkta kontrol çok zor dedik. Ama bir yandan “Buna ihtiyacımız var biraz eğlenmeliyiz” de dedik.
Harbiye Açıkhava konserleri son haftalarda hep gündemimizdeydi.
Cuma akşamı gece yarısından önce alınan bir kararla açık hava konserlerinin iptal edildiği haberi geldi.
Sadece Harbiye konserleri değil
Boğaz’daki teknelerde gerçekleştirilen nişan, kına, düğün etkinleri de koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklandı.
Arkadaşlarımı görmedim.
Evime kimseyi sokmadım.
Maskemi bir an olsun çıkarmadım.
Ama açık havada yemek yediğim bir mekanda virüse yakalandım.
Üstelik masada sadece üç kişiydik.
***
Ama bu sene bir farklı özeniyorum Harbiye sahnesine.
Çünkü dünyanın başına bela olan koronavirüs Harbiye sahnesine giremiyor!
İçeri girerken kapıda bıraktığınız virüsü çıkışta teslim alıyorsunuz...
Pazartesi günü Hürriyet’in de manşetinde yer alan yukarıdaki fotoğrafı görmüşsünüzdür.
Mabel Matiz konserinde binlerce kişi yan yana, maskesiz, tedbirsiz oturuyor.
Sadece bu fotoğraf karesi değil, konser gecesiyle alakalı sosyal medyadan paylaşılan diğer görüntüler de aynı, hatta daha beterdi.
Bir akşam Bebek’te yemek yerken bir bakmışsınız ertesi gün Bodrum’da sürat teknesiyle koyları geziyor.
Akşam yemeğine Çeşme’de mi olması lazım, teknesiyle 45-50 dakika içinde Bodrum’dan Çeşme’ye gidiyor.
Bu tempoyu çok seviyor Acun Ilıcalı...
Tüm bu koşturmaca arasında sessiz sedasız büyük bir işe imza attı ünlü televizyoncu. Kuracağı dijital platform için tüm hazırlıkları tamamladı.
Projeler netleşti, hatta ünlü isimlerle anlaşmaya bile varıldı.
¡¡¡
“Survivor 2020” yıldızları, Acun Ilıcalı’nın dijital platformunun da yıldızı olmaya adaylar. O isimlerin başında son şampiyon Cemal Can geliyor.
Acun Ilıcalı ve Cemal Can geçtiğimiz gün bir araya gelmiş ama iki isim de o buluşmanın detaylarını açıklamamıştı.
Al birini vur ötekine
Biri; Çıkıp lunch’a (öğle yemeğine) gider.
Sonra binge eating mode’u (tıkınma modu) başlar.
Chill yaparken (dinlenirken) ice cream (dondurma) yer.
Akşam oldu mu chips (cips), chocolate (çikolata) keyfi yaparken junk food’u (abur cubur) da unutmaz.
Bir diğeri;
Eating disorder’ının (yeme bozukluğunun) progress (ilerleme) göstermişken relapse etmesini (nüksetmesini) istemez.
Tam da bu isimlerin üzerine çok mu gidiliyor...
Eleştirmek yerine yol gösterilmesi mi lazım...
Yazık, kariyerlerinin başında bu kadar hatayı kimse bile isteye yapmaz diye düşünürken...
Tüm iyi niyetlerimi bir kenara bıraktım.
Kararımı verdim.
Az bile yazıyoruz.
Gençlere kötü örnek oluyor bu isimler.
İlk örnek, son günlerde yaptıklarıyla alay konusu olan Şevval Şahin’den.
Diğer örnek ise sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan’dan.
Şevval Şahin’in katıldığı programda kurduğu bu cümleler hemen beni 1-2 ay geriye götürdü ve Duygu Özaslan geldi aklıma.
Türkçeyi katletme konusunda birbiriyle yarışır bu iki isim.
E be Şevval...
E be Duygu...
Şunları Türkçe söyleseniz ya!
Sen Duygu, bu cümleleri kurarken o gözyaşlarını Türkçe cümlelerle beslesen, bizler sana yürekten inanacağız...
Ama bu türlü çok itici oluyorsun...
Ya sen Şevval Şahin?
Partiler bitti, şimdi de Türkçen ile mi alay edilmek istiyorsun?
Bırak lunch’ı öğlen yemeği desene...
Bazı geceler pis boğazlık yapıyorum desene, ‘binge eating mode’ ne?
Çikolata çikolatadır...
Cips cipstir cips!
Junk food diyeceğine abur cubur diyemiyor musun mesela?
Hem bak anlayacağın dilden söylüyorum; daha ‘cool’ bir kelime değil mi abur cubur?
- Sizler sayesinde gençler yabancı dilden soğuyacak.
- Pandemi bitecek, siz kalacaksınız.
- Virüsün aşısı bulunacak ama sizlerin bu saçmalıklarına bir çare bulunamayacak.
‘2020’yi hafızanızdan siliyoruz’ yalanı
2020 desem...
“Aman benden uzak olsun, bitsin gitsin” dersiniz.
Hemfikiriz.
Sevmedik bu yılı hiç.
Ama bizim bu haklı memnuniyetsizliğimizi fırsata çevirmek isteyen uyanıklar ortalıkta cirit atıyor.
“2020’de çok kötü olaylar yaşadık, gelin zihninizden 2020’yi silelim” vaatleri ile kandırmaya çalışıyorlar bizleri.
Hatta bazıları yaptıkları işlemlere süslü süslü isimler bulmuş.
“Peki nasıl yapacaksınız?” diye sorunca...
“Kendimize özel terapi yöntemlerimiz var.
Dışarıdan bir ilaç vermiyoruz.
Yaşanan karantina dönemini, hastalık korkusunu, pandeminin yarattığı stresi tamamen yok ediyoruz.
Siz direkt 2021’den devam ediyorsunuz yaşamanıza” gibi saçma açıklamalar yapıyorlar.
Baştan sona yalan.
Kimse zihninizi silemez.
Geçmişte yaşanan her şey bir deneyimdir ve onları silmenin bir yolu yok!
Peki ne var?
Zihinsel detoks diye bir yöntem var.
Uzmanlara göre kötü anıları bastırmak ve onları düşünmeyi az da olsa engellemek mümkün.
Bakın silmek değil, engellemek.
Bir çeşit kötü anılarla mücadele etme yeteneği.
“2020’yi yok edelim. Sizi, 2021, 2022 hatta ve hatta 2023’ten başlatalım” diyenlere “Hadi oradan!” deyip yolunuzu değiştirin.
Hande Yener’i uçurdular
İki fotoğraf arasındaki farkı bulun demeye gerek yok.
Fark belli. Birinde Hande Yener var. Diğerinde ise yok.
İddiaya göre Hande Yener’in uçurulduğu bu görsel İran’dan. Ünlü şarkının son çıkan albümü “Carpe Diem” Türkiye’den sonra İran’da da piyasaya çıktı.
Ama büyük bir farkla.
Yine iddiaya göre İranlı yetkililer, albümün kapak fotoğrafından “uygunsuz olduğu” gerekçesiyle ünlü şarkıcının fotoğrafını sildi.
Artık İran’daki albüm kapağında sadece Hande Yener’in ve albümün ismi var. Bir de sol alt köşede ufak bir priz fotoğrafı.
Onu silmeyi unutmuşlar.
Kumbaracı kapanmasın
Beyoğlu’nda faaliyet gösteren en eski ikinci tiyatrodur Kumbaracı50.
Ve maalesef sektörün yaşadığı krizden çok etilendi. Şimdi bir yol ayrımında.
Ya “tamam” ya “devam” diyecek. Bunun için bizlerden bir isteği var Kumbaracı50 ekibinin. Sahnede oyunlar devam etsin, çalışanların maaşları ödensin diye bir bağış kampanyası başlattılar.
Sanatseverlerden destek isteyen ekip, beklenmedik bir ilgiyle karşılaştı.
Kampanyanın başladığı ilk 39 saatte 110 bin liranın üzerinde bağış toplandı.
Bu, hedeflerinin yüzde 55’i anlamına geliyor.
Sanırım gönül rahatlığıyla söyleyebilirim; bağışlar bu hızla devam ederse Kumbaracı50 ayakta kalmayı başaracak.
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