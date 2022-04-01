Akademi Will Smith’e ‘salonu terk et’ dedi mi...

Will Smith’in, Chris Rock’a attığı tokatın ilk dalgası geçti. Sırada iki ve üçüncü dalgaları var.
Oscar ödüllerini düzenleyen Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi ne yapacak?
1- Olanı biteni görmezden gelecekler...
2- Will Smith’i kınadıklarını belirten uyduruk bir bildiri yayımlayacaklar...
3- Will Smith’in en iyi erkek oyuncu ödülünü geri alacaklar...
Ödülün geri alınması daha olası gibi duruyor.
Çünkü, akademi tokat olayından sonra Will Smith’ten salonu terk etmesini istemiş.
Smith ise bu uyarıyı dikkate almadan salonda oturmaya devam etmiş.
Yani bunun kabul edilebilir bir olay olmadığının farkında akademi üyeleri.
Eğer üçüncü seçeneği uygulamazlar yani ödülü geri almazlarsa bu işin önüne geçemezler. Seneye de başka biri çıkar daha büyük bir skandala imza atar. Şiddet alışkanlık haline gelir.
Eğer ödülü geri alırlarsa,Will Smith’in tokatına önce şaşırıp sonra alkışlayan, ‘şiddete karşıyız’ deyip Smith ödülünü alırken ayağa kalkıp deli gibi tezahürat yapan o kitleye de müthiş bir ders vermiş olurlar.
Geri adım atanlar
Geri adım atmayı alışkanlık haline getirenlerle anlaşamam. Çünkü onlar için bir ‘huy’dur bu...
◊ Ne yapayım ‘huyum’ böyle der geçerler.
◊ Aman canım huyum kurusun der gülerler.
◊ Yapar yapar ‘üzgünüm’ derler.
Bakın işte, Fıs Fıs İsmail...
Önce...
◊ “Kadınlar tayt giymesin” dedi...
Sonra...
◊ “Metroda otobüste kimse samimi olmasın” dedi
Şimdi de...
◊ “Kırdığım tüm kalplerden özür dilerim” diyor.
Tıpkı sokak hayvanlarıyla ilgili skandal bir açıklama yapan Yıldız Tilbe’nin ertesi gün ‘yanlış anlaşıldım’ demesi gibi.
Tıpkı Will’in tokat atıp, şiddeti insanın gözüne sokup, sonra ‘özür dilerim’ demesi gibi. O yüzden bunu atmayı alışkanlık haline getirenlerle aranıza mesafe koyun.
Üç ilginç olay
En ilginç jest:
Mustafa Ceceli, Batman’da bir konser verdi geçen hafta. İşte o konserden sonra bölgedeki bir petrol kuyusuna Mustafa Ceceli ismi verilmiş. Hatta bir şişe de petrol hediye edilmiş Ceceli’ye...
Son zamanlarda gördüğüm en garip hediye ve isim verme vakası bu.
En ilginç sessizlik:
Selen Görgüzel ile Hamdi Alkan, biten ilişkileri hakkında konuşamayacakmış... Konuşan yüklü miktarda bir ceza ödeyecekmiş.
Bakın bu işte bir iş var. Haklı görünen tarafın aslında haksız olduğunu ya da haksız diye üzerine gidilen tarafın asıl mağdur olduğunu öğrenirsek hiç şaşırmayın. Çünkü bu sessizleştirme olayı bir garip.
En ilginç rahatsızlık:
Selami Şahin ve Lider Şahin, haklarında çıkan...
◊ Selami Şahin şarkıları izinsiz okunamaz...
◊ İrem Derici’nin, Selam Şahin şarkıları okuması yasaklandı haberlerinden rahatsız olup, tüm haberler kaldırılsın diye dava açmışlar.
Hem şarkıları yasaklayıp hem bundan rahatsızlık duymak mı?
Ben hiçbir şey anlamadım bu işten...
Özenti romantizmden zarar gelmez
Hatırlarsanız bu ay başında Justin Bieber romantik bir hareket yapmıştı.
Konseri sırasında ekrana eşi Hailey ile olan fotoğraflarını yansıtmış ve şarkılarını eşi için söylemişti. Hailey şoktaydı tabii.
Hayranları da alkış kıyamet iklinin aşkına tanıklık ediyordu doğal olarak.
Sonra ben, ‘bakalım ilk hangi ünlümüz benzer işler yapacak’ diye bir yazı yazdım.
Üçüncü sıraya da
Hadise’yi koymuştum. İlk yapan isim oldu Hadise...
Mehmet Dinçerler ile nişan fotoğraflarını konserinde ekrana yansıtıp şarkılarını fotoğraflara bakarak söyledi.
Ardından...
◊ Tıpkı Justin gibiydi Hadise...
◊ Biraz yaratıcı ol Hadise...
◊ Justin’i kopyalamanın ne gereği vardı cümleler aklımın ucundan geçti.
Ama sonuçta “varsın özendiğimiz romantizm olsun ne zararı var” diyerek konuyu kapadım...
Akademi Will Smith’e ‘salonu terk et’ dedi mi...
Will Smith’in, Chris Rock’a attığı tokatın ilk dalgası geçti. Sırada iki ve üçüncü dalgaları var.
Oscar ödüllerini düzenleyen Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi ne yapacak?
1- Olanı biteni görmezden gelecekler...
2- Will Smith’i kınadıklarını belirten uyduruk bir bildiri yayımlayacaklar...
3- Will Smith’in en iyi erkek oyuncu ödülünü geri alacaklar...
Ödülün geri alınması daha olası gibi duruyor.
Çünkü, akademi tokat olayından sonra Will Smith’ten salonu terk etmesini istemiş.
Smith ise bu uyarıyı dikkate almadan salonda oturmaya devam etmiş.
Yani bunun kabul edilebilir bir olay olmadığının farkında akademi üyeleri.
Eğer üçüncü seçeneği uygulamazlar yani ödülü geri almazlarsa bu işin önüne geçemezler. Seneye de başka biri çıkar daha büyük bir skandala imza atar. Şiddet alışkanlık haline gelir.
Eğer ödülü geri alırlarsa,Will Smith’in tokatına önce şaşırıp sonra alkışlayan, ‘şiddete karşıyız’ deyip Smith ödülünü alırken ayağa kalkıp deli gibi tezahürat yapan o kitleye de müthiş bir ders vermiş olurlar.
Geri adım atanlar
Geri adım atmayı alışkanlık haline getirenlerle anlaşamam. Çünkü onlar için bir ‘huy’dur bu...
◊ Ne yapayım ‘huyum’ böyle der geçerler.
◊ Aman canım huyum kurusun der gülerler.
◊ Yapar yapar ‘üzgünüm’ derler.
Bakın işte, Fıs Fıs İsmail...
Önce...
◊ “Kadınlar tayt giymesin” dedi...
Sonra...
◊ “Metroda otobüste kimse samimi olmasın” dedi
Şimdi de...
◊ “Kırdığım tüm kalplerden özür dilerim” diyor.
Tıpkı sokak hayvanlarıyla ilgili skandal bir açıklama yapan Yıldız Tilbe’nin ertesi gün ‘yanlış anlaşıldım’ demesi gibi.
Tıpkı Will’in tokat atıp, şiddeti insanın gözüne sokup, sonra ‘özür dilerim’ demesi gibi. O yüzden bunu atmayı alışkanlık haline getirenlerle aranıza mesafe koyun.
Üç ilginç olay
En ilginç jest:
Mustafa Ceceli, Batman’da bir konser verdi geçen hafta. İşte o konserden sonra bölgedeki bir petrol kuyusuna Mustafa Ceceli ismi verilmiş. Hatta bir şişe de petrol hediye edilmiş Ceceli’ye...
Son zamanlarda gördüğüm en garip hediye ve isim verme vakası bu.
En ilginç sessizlik:
Selen Görgüzel ile Hamdi Alkan, biten ilişkileri hakkında konuşamayacakmış... Konuşan yüklü miktarda bir ceza ödeyecekmiş.
Bakın bu işte bir iş var. Haklı görünen tarafın aslında haksız olduğunu ya da haksız diye üzerine gidilen tarafın asıl mağdur olduğunu öğrenirsek hiç şaşırmayın. Çünkü bu sessizleştirme olayı bir garip.
En ilginç rahatsızlık:
Selami Şahin ve Lider Şahin, haklarında çıkan...
◊ Selami Şahin şarkıları izinsiz okunamaz...
◊ İrem Derici’nin, Selam Şahin şarkıları okuması yasaklandı haberlerinden rahatsız olup, tüm haberler kaldırılsın diye dava açmışlar.
Hem şarkıları yasaklayıp hem bundan rahatsızlık duymak mı?
Ben hiçbir şey anlamadım bu işten...
Özenti romantizmden zarar gelmez
Hatırlarsanız bu ay başında Justin Bieber romantik bir hareket yapmıştı.
Konseri sırasında ekrana eşi Hailey ile olan fotoğraflarını yansıtmış ve şarkılarını eşi için söylemişti. Hailey şoktaydı tabii.
Hayranları da alkış kıyamet iklinin aşkına tanıklık ediyordu doğal olarak.
Sonra ben, ‘bakalım ilk hangi ünlümüz benzer işler yapacak’ diye bir yazı yazdım.
Üçüncü sıraya da
Hadise’yi koymuştum. İlk yapan isim oldu Hadise...
Mehmet Dinçerler ile nişan fotoğraflarını konserinde ekrana yansıtıp şarkılarını fotoğraflara bakarak söyledi.
Ardından...
◊ Tıpkı Justin gibiydi Hadise...
◊ Biraz yaratıcı ol Hadise...
◊ Justin’i kopyalamanın ne gereği vardı cümleler aklımın ucundan geçti.
Ama sonuçta “varsın özendiğimiz romantizm olsun ne zararı var” diyerek konuyu kapadım...