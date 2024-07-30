Ah be Banu

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Hele ki böyle ağır durumlarda yapılan hareketler sinirimi bozuyor.

Safiye Soyman oğlunu kaybetti. Büyük acı!

Arkadaşı Banu Alkan ise bir sosyal medya paylaşımı yaparak ‘başın sağ olsun Safiyem’ dedi...

Dedi demesine ama o paylaşımı müzikle yaptı.

Arkada garip bir şarkı çalışıyor... Taziye mesajının altına da Jennifer Lopez ile Kylie Jenner’ı etiketledi...

Peki niye...

Nasıl bir amaç var bu işte mesela?

Yani ne yiyip içiyorsunuz çok merak ediyorum.

Hiç taziye dileklerini iletmeseydin daha iyiydi be Banu...

Evet sosyal medya böyle

Hadise’nin bir hayranı konserde sahneye attı kendini. O sırada güvenlik girdi araya, Hadise panik yaptı (haklı olarak) sonra da omuzunu tuttu acı çekiyormuş gibi.

Ben bir masa sohbetinde dinledim, “Hadise’yi gördünüz mü kimse ona dokunmadığı halde darbe almış gibi kıvranma numarası yaptı” diyorlardı.

Hadise de bunları duymuş olacak ki “Korumam bana çarptı, sahneye atlayan kişi çarpmadı, sosyal medya böyle bir yer mi? Ne kadar meraklıyız insanları linçlemeye” diye bir açıklama yaptı.

Böyle kendini bilmezler çok var. Pat diye atıyorlar kendilerini sahneye.

Fakat burada garibime giden Hadise’nin sözleri...

Çünkü evet sosyal medya böyle bir yer...

Evet sosyal medyada linç için fırsat kollayanlar var...

Evet sosyal medyayı insanları haksız yere eleştirmek yerin dibine sokmak için kullananlar var.

Bunları şaşırmayalım artık.

Susup geçelim en güzeli...

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Nereye elini atsan...

Melek Karahan isimli biri Mardinli Monroe diye anılıyormuş. Sebebi de Marilyn Monroe’ya benzemesi.

Sosyal medyasından, “Kızıltepe, Urfa, Viranşehir, Ceylanpınar sizden nefret ediyorum. Buralarda yaşayanlar benim işyerimin önünden dahi geçmesinler” demiş.

Allah Allah, nasıl bir akıl tutulmasıdır.

İşin altında hayvanlarla ilgili sıkıntılı bir durum olduğunu iddia ediyor kendisi.

İddiasına göre bu ilçelerde yaşayanlar köpek sevmiyormuş.

O da o yüzden söylemiş.

Bak güzel kardeşim.

Bir kere Marilyn Monroe’ya falan benzemiyorsun onu bir geçelim.

Yahu koskoca tarihi geçmişi olan, oralarda yaşayanları genelleme yapıp aşağılamak, onları küçümsemek ne demektir?

Suç duyurunda bulunmuşlar bu kadın hakkında.

Çok da haklılar bence.

Artık iyice şaşırdık, iki üç gün konuşulmak için yapmayacağımız şey kalmadı.

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Bu işi tatlı dille çözelim

Sokak hayvanlarıyla ilgili kanun teklifi mecliste oylanıyor.

Bir bir geçiyor o maddeler.

Belli ki buna engel olunamayacak o yüzden bundan sonrası için kaosa engel olmak gerekiyor.

Zor değil görmek, ben sokakta yaşanacak tartışmaları şimdiden görebiliyorum.

Köpekleri toplayanlarla sokakta kavga edilecek, tartışılacak.

Sakin olmak, vicdanlarına merhametlerine oynamak gerekiyor belki.

Bu işi tatlı dille çözmek gerekiyor.

Başlarına gelecekleri aklımdan atamadığım için bir süredir bakamıyorum bile sokakta gördüğüm köpeklere.