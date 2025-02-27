Adam kafaya koymuş

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Yapay zekâyla yapılmış bir video tabii ki...

Miami diyorum artık sizin aklınıza neresi gelirse çünkü çok modern bir Gazze videosu izliyoruz.

Elon Musk plajda humus yiyor, dolarlar havada uçuşuyor, lüks arabalar, gökdelenler görüyoruz.

Hatta Trump ile Netanyahu plajda şezlongda uzanmış bir şeyler içiyor videoda.

Resmen orayı alıp yeniden inşa edeceğiz diyor.

Oradaki her yer bizden sorulacak, tapusu bizde olacak mesajı veriyor.

Kafaya takmışlar.

Umarım o kafayı en kısa sürede değiştirirler.

Bu arada yenilensin Gazze ama Gazze’yi Gazzelilere bırakarak yenilensin.

Bak sen

Hadise ile Seda Bakan’ın oynadığı “Esas Oğlan” dizisi IMDb’de 2 puan alarak dijital platformlarda yayınlanan diziler arasında ‘en kötü dizi’ olarak tarihe geçmişti. Dizi son dönemlerin en berbat dizisi doğru.

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Bunu kabullenip öne bakmak gerekirken Seda Bakan izleyicileri almış duvardan duvara vurmuş resmen.

“Kullanıcılara bakmak lazım. Daha önce neyi beğendiler de bizim işi beğenmediler” demiş.

Burada toptan bir sallama var. Hem rakip dizi ve filmlere sallıyor hem de izleyicilere sallıyor.

“Sizin beğenilerinizi de biliyoruz” diyor.

Sen kalk tarihin en kötü işlerinden birine imza at sonra ‘izleyici anlamadı’ de...

Aynen aynen Seda...

◊ İzleyici sizin o ‘zekâ’ dolu senaryonuzu çözemedi.

◊ İzleyici o derinliği yakalayacak yeteneğe henüz sahip değil.

◊ Bence festivallerde yarışacak bir diziye imza attınız ama işte ah şu izleyici.

◊ Hadise’nin çarpıcı oyunculuğu ile sizin yeteneğinizin kimyası tuttu ama bizler anlayamadık.

Haklısınız Seda Hanım.

Suç bizde. Biz en iyisi bir şans daha verelim sizin dizinize. Belki bu sefer IMDb 2 puan yerine 2.2 puan falan veririz. Hahahaha!

Aynaya bakmak şart

Mert Hakan’a “köpek” diyorsun sonra maymuna kızıyorsun. Bir maymun ve ırkçılık polemiği var Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrasında.

Mourinho’nun sözleriyle çıktı bu polemik. Ben çok tarafsız bir şey diyeceğim.

Maçtan önce Galatasaray stadının hoparlörlerinden ‘Havhavhav’ şarkısı çalmadı mı?

Kulüpçe Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan’a köpek demediniz mi?

Herkes aynaya bakmalı.

İki taraf da artık daha sakin olmalı.

Olayı tek tarafa yüklemek doğru değildir!

Bıktırdınız

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Kim yaptıysa ne inovasyon yapmış be kardeşim.

İçine konulmadık şey kalmadı.

Dubai çikolatasından sonra ‘melek saçlı’ çikolata çıkmış.

İçine fıstık ve kadayıf koyulan Dubai çikolatasının pişmaniye ve farklı meyveler koyulan versiyonu.

Ama söyleyeyim o gemi kaçtı.

Artık Dubai ve çikolata kelimeleri yan yana geldiğinde eski etkiyi yaratmaz. Hiç daha cazip hale getirmek için melek saçlı falan demeyin. Midemiz bulandı artık!

Hadi inşallah

Yıllar önce haber muhabiriyken de aynı haberleri yapardık.

Hatta defalarca “Taksilerde yeni dönem başlıyor! Artık kamera zorunlu olacak” haberleri yapmıştık.

Bir türlü gerçekleşmedi o kamera uygulaması.

Haber dün yine çıktı karşıma. Yine başlık aynı: Taksilerde yeni dönem başlıyor.

Habere göre 1 Mart sonrasında ülke genelindeki tüm taksilerde kamera zorunlu hale gelecek.

Taksi içi kamera sistemine sahip olmayan o araçlar muayenelerden geçemeyecek, dolayısıyla trafiğe de çıkamayacak.

İnşallah bu sefer uygulanır.

Umarım bu sefer herkes arabasına o kameraları taktırır.

Kusura bakmayın hiç ‘özel hayata’ müdahale falan değil bu.

Görüyoruz neler yaşandığını, aksine zorunluluktur günümüzde.

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Sokağı güzelleştirmişler

Sanırım geçen aydı. Yolum tesadüfen Beşiktaş’ta Gen Kokteyl Bar adında bir yere düştü. Birkaç arkadaş sohbet için erken saatlerde oturduk.

Sonra öğrendim ki mekân yenilenmiş ve kaliteli bir kitlenin buluşması noktası olmuş. Gen isimli mekânın işletmecileri tüm sokağı alıp birleştirmişler aslında ve tek mekân haline getirmişler.

Beşiktaş Çarşı’nın tam kalbinde olup o curcunadan bu kadar uzak olmak güzel iş! Üstelik akşam üzeri DJ performansları da oluyor.

Ama öyle bangır bangır değil. Gelelim günümüzün en önemli noktalarından birine, yani fiyatlara...

Dışarıya göre öyle ucuz ki o fiyatlar korkmadan istediğiniz yiyip içebiliyorsunuz.

Ben sevdim bu sokak ve pub kültürünü...