Acun, Reynmen’i ‘sildi’

Online Moda ve Hazır Giyim Fuarı açıldı. ‘Fashionistonline.com’dan modanın sihirli dünyasında gezin bugün...
Dünyaca ünlü senaristleri, yazarları, yönetmenleri dinlemek için Mylos Yayın Grubu’nun YouTube sayfasına girmeniz gerekiyor. Çünkü ‘Polisiye Festivali’ başladı...
Arkeolog Dr. Mehmet Kürkçü ile akşam 20.30’da Paris’i keşfediyoruz. Sanal tur için biletler ‘biletix’te...
Akşama izleyecek film arayanlar TRT 2’de “Cengiz’in Çocukları” adlı yapımı izleyebilirsiniz...
Hazır Mars ile ilgili haberler dolaşırken TRT Belgesel’de “Uzayın Bilinmeyenleri” belgeseline bir göz atmak isteyebilirsiniz. Belgesel saatimiz 17.50...
Yoga, pilates ve meditasyon derslerine ilgi çok arttı. Herkese göre bir ders içeriği var. Hadi başlayalım...
Eğer dışarı çıkacaksanız Beyoğlu’nda
Hadise, Kaan Yıldırım ile ilişkisine başlamadan önce bir açıklama yapıp, “asla aşığım demeyeceğim” demişti...
Sonra çıtayı biraz daha yükseltmiş ve “asla sevgilimle fotoğraf paylaşmayacağım” diye eklemişti.
Peki ne oldu?
“Çıktığım en güzel yolculuk” da dedi, fotoğraf da paylaştı.
Eeee böyledir bu işler, yapmam dediğini yaptırır insana. O yüzden bu olana bitene hiç şaşırmadım.
Ben Hadise’nin son hamlesine çok şaşırdım.
Hayranları Hadise’nin paylaştığı fotoğraflarda bir detay yakalamış.
Üşenmek diye bir şey söz konusu bile değil...
Kıyıda köşede duran bisikletinizi çıkarma vakti geldi. Mahallemizi bisikletle gezelim mi?
Kış modundan çıkma günleri bunlar. Hazır mıyız yaz planlarını yapmaya?
Bugün yaza dair bir şeyler planlayalım...
Gerilim türü kitapları severseniz eğer Serhat Filiz’in ‘Işıkları Kapatma Anne’ kitabını alabilirsiniz...
Bugün ‘Fransız Lezzetleri’ atölyesine katılabiliriz. Pandemi kurallarına uygun bir şekilde her istasyonda bir kişi çalışıyor. Biletler ‘biletix’te.
Dijital Sahne, adıyla öyle çok etkinlik yapılıyor ki...
Pazartesi akşamı için mutlaka kendinize göre bir etkinlik bulacaksınız.
Yolunuz Beşiktaş’a düşerse ‘Poffertjes Kitchen’a uğrayın ve Hollanda’nın o meşhur minik ve pofuduk kreplerini deneyin.
Lale Kadınlar Topluluğu’ndan ‘Dilhayat Kalfa Eserleri’ albümünü sabahtan açalım. Eskiye müzikli bir yolculuk yapalım.
İstanbul, vapurdan bir başka güzel. İşiniz yoksa bir vapur turu haftaya güzel başlatmaz mı?
Beyaz eşyanıza küçük dokunuşlar yapmak isterseniz, ‘
‘Bu hayatta kimse seni benim kadar sevmez.’
‘Dua et benim gibi bir adamla birliktesin.’
Söylemesi çok kolay olan bu sözlerin hepsi aslında ‘psikolojik şiddet’, tıpkı Malcolm’un Marie’ye ‘Bu gezegende seni seven biri var’ demesi gibi...
Malcolm&Marie’yi seyrettim.
Gerilim arayanlar uzak dursun...
Aksiyon arayanlar hemen geçsin. Macera meraklıları hiç başlamasın.
Başka bir film bu.
Tek mekanda, tek gecede başlayıp bitiyor.
Çok fazlayız eminim.
Oysa adam ne güzel işini yapıyordu.
Şarkılarını her hafta daha güzel söylüyor, işte eski İbrahim Tatlıses dedirtiyordu.
Şimdi bu imaj değişikliği de nereden çıktı.
Öyle bir hale sokmuşlar ki ‘İmparator’u sanki başka biri çıkmış ortaya.
Saçlar biraz daha koyuya boyanmış.
Alnının üstündeki açıklık komple kapatılmış. Peruk mu değil mi dakikalarca çözemediğim bir saç çıkmış ortaya.
Sahi siz kaybolunca nereye gidersiniz? Sorunun cevabını merak ediyorsanız Isabel Minhos Martins’in ‘Kaybolunca Nereye Gideriz?’ adlı kitabı raflarda yerini aldı.
Bugün yetişkinlere yönelik ‘online’ bir sanat buluşması var. Pera Müzesi Koleksiyon Sergileri’ni rehber eşliğinde gezmek için ‘Pera Müzesi’nin internet sitesini ziyaret edin.
Bir dijital platform, Nükhet Duru’nun sanat hayatını anlatan ‘Duru Olmak’ belgeselini yayınladı. Nükhet Duru’nun izlenesi bir hayatı var.
Sofranıza mutlaka ‘kırmızı lahana’ ile renk katın. Her şeyin içine çok yakışıyor ve çok sağlıklı.
Bugün, önümüzdeki haftayı planlayalım.
Renkli defterler, yazmayı daha da keyifli hale getiriyor.
TRT Belgesel’in “Su Savaşları” adlı yapımını mutlaka seyredin. Hafta sonu zaten bol vaktiniz olacak.
Haklı aslında.
Kimse kusura bakmasın ama böyle bir gazı verirseniz Nusret’e, o kalkar Galata Meydanı’na poster de açar, Kapalıçarşı girişini heykeliyle de kapatır, Sultanahmet Meydanı’nda bornozuyla da yürür.
Yapar yani
Üstelik bunları yaparken kimseye de sormaz.
Canı istediği gibi takılır.
O yüzden kızmayın Nusret’e. Bu daha ne ki, kim bilir ilerisi için ne planları var.
Cesareti olan bu kaldırımlarda yürüsün
Burası Taksim Meydanı. The Marmara Oteli’nin ve yanındaki bankanın önündeki kaldırımlar.
Evrensel yaşam enerjisi anlamına gelen ‘Kundalini yoga’yı denemediyseniz ‘biletino.com’dan bilet alıp bugün deneyebilirsiniz.
Yetim bir kıza yuva bulmaya çalışan adamın hikayesini anlatan “Dünyadan Haberler” filmi, Tom Hanks’in oyunculuğu ile dijital platformda dikkat çeken yapımları arasına girdi.
Rahat ve şık giyinmek için yeni nesil eşofmanları deneyin. Sosyal medyada karşıma sık sık çıkan “Gotham Vibes”ın eşofman alternatifleri tatmin edici.
‘Son yasak delici’ Murat
Biz de hepimiz evde oturuyoruz sanıyorduk.
Oysa Antalya’dan gelen görüntüler durumun hiç de öyle olmadığını gösterdi.
5 yıldızlı bir otelde ‘yemekli Sevgililer Günü’ konseri yapıldı.
Sahneye de Murat Dalkılıç çıktı.
Ben artık işletmeleri, otelleri eleştirmekten yoruldum. Onlar yine günün sonunda bildiklerini okuyor.
Benim sözüm Murat Dalkılıç’a.
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Ahmet Kaya’dan dinlediğimiz “Dardayım” şarkısını Eypio, YouTube kanalında akustik söylüyor. Fevkalade olmuş.
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Kurabiye karda yapılır demişler. Evde ‘unsuz lorlu kurabiye’ yapabilirsiniz.
Kar yağıyor diye dışarıda kitap okumayacak mıyız yani? Alın kitabınızı, oturun bir parkta, kitap keyfi yapın.
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Frida’nın hayat hikayesini, Diego ile destansı aşkını öğreneceğiz bugün. Bu özel etkinliğin biletleri Biletix’te.
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Evinizde otururken ‘origami’ sanatına başlayabilirsiniz. Dikkat dağınıklığını tedavi etmede müthiş etkili bir yöntem.
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Zamandan bol neyimiz var ki şu sıralar? ‘Çiçek’ yetiştirip onlara biraz vakit ayıralım.
Çok çabalıyor, ona buna sataşıyor ama yine de istediğini elde edemiyor. Hafta içi Cem Yılmaz ve Tarkan’ı doladı diline Morgül.
“Cem ile Tarkan sosyal medyada yaptığım canlı yayınları gizli gizli takip ediyor” dedi.
Geçenlerde şarkı söylediği bir videoyu paylaşan Cem Yılmaz’a da “Şarkıları katlediyor, şarkı söylemesin artık” diye mesaj yolladı.
Yani Morgül’e göre, Tarkan her akşam sosyal medyaya girip, Yılmaz Morgül bugün ne yapmış diye merak ediyor.
Eğer Morgül’ü göremezse efkârlanıp gözyaşı döküyor.
Cem Yılmaz, gece gündüz Yılmaz Morgül canlı yayın yapacak mı diye sabırsızlanıyor.
Elinde telefon “Yılmaz Morgül canlı yayına başladı’ yazan bildirimin gelme umuduyla yaşıyor.
İlahi Yılmaz Morgül...
“Testiniz pozitifse ‘merhaba’ dediğiniz insana bile haber verin. Ayıptır günahtır” dedi. Belli ki virüsün eşine yanlarına gelen arkadaşlarından geçtiğini düşünüyor ünlü şarkıcı.
Bunu bilmek çok zor tabii.
Böyle etkinlikler içine girince, Covid pozitif olmanız çok normal. O yüzden birilerini suçlamak çok doğru gelmiyor bana.
O yüzden maalesef, sıkıcı hayatlarımıza hiç heyecan aramadan devam etmek zorundayız.
Ya hep haklıysa Demet Akalın
Esra Balamir ile Demet Akalın’ın dostlukları malum... Hatta Esra Balamir son zamanlarda Akalın’ın yanındaki tek arkadaşıydı.
Salep tam bu havaya yakışan içecek değil mi? Kahvaltı sonrası bir salep içelim.
Kestanesiz kış günü mü olurmuş. Hafta sonu filminizi izlerken kestanenizi de pişirin.
Sevdiğimiz sanatçıların eski konserlerini internetten açıp izleyelim. Eski günlere özlemle...
Hava buz olacak buz. İşe gitmiyorsanız girin battaniye altına, geçin televizyon karşısına.
Neo-klasik müzik hareketinin İzlandalı yıldızı Ólafur Arnalds, bu akşam 21.00’de Zorlu PSM’nin online sayfasında.
Acaba sevgilimize ya da kendimize bir ‘Lego’ seti mi hediye etsek? Yaşı yok bu Lego işinin...
Eski okul arkadaşlarımızla bugün görüntülü konuşma yapalım. Konuşacak çok konu birikmiştir.
Sokak hayvanlarını beslemek ve dans etmek kanıtlanmış mutluluk nedenleri...
İlişki resmi olarak sona ermiş ama Sıla da Hazer Amani de sosyal medya hesaplarındaki mutlu aile fotoğraflarını kaldırmamışlardı. Ben de ‘bakalım ilk kimin eli gidecek, kim silecek’ diye bir yazı yazmıştım.
İlk adımı Sıla attı.
Sildi eski eşi ile olan tüm fotoğraflarını.
Peki Hazer Amani cephesinde durum ne?
Sanırım durumlar pek iyi değil. Çünkü tüm fotoğraflar, tüm o mutlu anlar halen duruyor ünlü şefin sayfasında.
Bir mevzu bitmişse bitmiştir.
Fazla koşmamak lazım peşinden. Kafaya hiç takmamak lazım. Sıla besbelli o defterin sayfasını çevirmiş.
Acun, Reynmen’i ‘sildi’
Kısaca hatırlayalım...
Acun Ilıcalı, Reynmen’e her fırsatta destek olmuş hatta son olarak kendi dijital platformunda ona bir program teklif etmişti.
Sonra işler değişti ve o proje iptal oldu. Daha önce Dominik’e gidip Acun Ilıcalı ile paylaşımlar yapan Reynmen bir anda “bu halk neden Survivor izler” gibi bir açıklama yaptı.
Bu açıklama bardağı taşıran son damla oldu.
Acun Ilıcalı ve Reynmen artık Instagram’dan takipleşmiyor.
Takipten ilk çıkan kim oldu bilmiyorum ama o işi de Reynmen’in yaptığını ve Ilıcalı’nın ‘ohhhh be’ dediğini tahmin edebiliyorum.
Gelelim Reynmen ile ilgili tespitlerime...
Kesinlikle bir akşam önce dediklerini ertesi gün hatırlamıyor...
Müthiş bir ‘aşağılık kompleksi’ var. Kimse aslında onu küçük görmüyor ama o her fırsatta ‘beni dışlıyorlar’ gibi anlamsız cümleler kuruyor...
‘Ben tekim, ben tekim’ diye ortalıkta dolaştığına yemin edebilirim ama kanıtlayamam...
Yani işin özeti...
Acun Ilıcalı ile bağları tamamen kopmuş gibi gözüküyor Reynmen’in.
E geçmiş olsun.
Biraz da kendi kanatlarıyla yükselsin Reynmen. Biz de seyredelim.
Aleyna o kadar haklı ki
“Her adımımı haber yaptınız ama bana yeni projemde hiç destek olmadınız” dedi Aleyna Tilki.
Haklı.
Yaptığı açıklamalarla ‘eğlenen’ bizleriz...
Paylaştığı fotoğraflara ‘ya bu da olur mu kardeşim’ diyen bizleriz...
Çıkardığı şarkılara ‘bu sana yakışmış mı be Aleyna’ diyen yine bizleriz...
Ama ‘yarınki büyük mevzuyu’ kaçıran da bizleriz...
24 saat sonra İngilizce şarkısını piyasaya çıkaracak Aleyna Tilki. Yani dünyaya açılacak.
Üstelik Türkiye’de yapılmış ve sessizce piyasaya sürülecek bir şarkı değil bu.
Yurtdışındaki çok önemli bir şirketle yıllardır çalışıyor Aleyna.
Dünya starı Dua Lipa imzasını taşıyor yeni şarkı. Prodüktörü ise yine dünyaca tanınmış bir isim olan Diplo...
Aleyna’nın bu eleştirisinde haklı olduğuna, çıkan bazı haberler sonrası emin oldum. O haberlerin birinde ‘Dua Lipa şarkıyı sevmedi, kötü şarkı Aleyna’ya kaldı’ diyordu.
Yahu kadın kendi yaptığı şarkıyı neden sevmesin? Hadi diyelim yaptı ve beğenmedi... Atmaz mı çöpe? Kendi ismini harcatır mı koca Dua Lipa?
Belli ki ortaya kaliteli bir iş çıkacak.Şarkının durumu ne olur, dünya listelerini sallar mı, ilk 10’a girer mi bilemem.
Çok da önemli değil.
Çünkü 20 yaşında böyle büyük bir adım atmak herkesin ‘harcı’ değil. Cesaret ister.
O yüzden helal olsun Aleyna’ya.
Bir adım öne çıkın
Arkadaşlarım varsa bir adım öne çıksın.
Çünkü vakit sizinle yollarımızı ayırma vaktidir.
Demet Akalın mı Beyonce mi
Koronavirüsü yenen Demet Akalın tekrar döndü ekrana. Ve hastalık döneminde yaşadıklarını anlattı. “En yakınımdakileri bile sildim” dedi.
Çok büyütmemek lazım bu durumu. Böyle bir hastalık geçiren insan kırılgan olur, yanında destek verecek birilerini arar. Yaptığı hataları gözden geçirir, gelecek ile ilgili radikal kararlar alır.
O yüzden çok normal Akalın’ın çevresine sitemi.
Biz hastalığı geçelim, güzel şeylerden bahsedelim.
Mesela Demet Akalın’ın kıyafeti. Müthiş taktım kafayı ben bu kıyafete.
Beyonce’nin tasarladığı bir koleksiyona ait elbiseyi giydi Akalın.
Aynı elbiseyi Beyonce de giymişti. Tabii Beyonce’de ufak da bir dekolte vardı.
Hani hep alışmışız ya, ‘bizim ünlülerimize yakışmamış, olmamış’ demeye.
Bu sefer durum farklı.
Şu iki fotoğrafa en az 6-7 kez baktım. Ve eğer başıma bir şey gelmeyecekse fikrim şudur...
Demet Akalın bu kıyafeti Beyonce’den çok daha iyi taşımış. Sanki kıyafet Beyonce için değil de bizim Demet Akalın için üretilmiş gibi.
Söyledim rahatladım.
Ohhh be...