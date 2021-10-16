Acun Ilıcalı vahşi doğada

Ama Katar’da yaşayan iş insanı Uçar’ın Türkiye’de bir adresi yok...
O yüzden ailesinin üzerine kayıtlı olan Büyükçekmece’deki villa için alındı haciz kararı...
Ne gerek vardı peki?
Bir erkek, çocuğunun annesini neden bu duruma mecbur bırakır?
Ece Erken’in Serkan Uçar’dan 6 yaşında bir oğlu var.
Zaten nafaka kararının alınma nedenlerinden biri de çocuklarının olması.
İlişkileriyle magazin gündemini meşgul eden iki çift var son günlerde. Biri Bensu Soral ve eşi Hakan Baş, diğeri de Şef Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek...
İki çift de ayrılığın eşiğinde.
Yakındır bir imzayla yollarını ayırmaları.
Ama günümüzde o ayrılık imzasını atana kadar sosyal medyadan çok yol kat ediyor çiftler. Paylaşımlar yapılıyor, göndermeli fotoğraflar atılıyor, emoji’lerle ‘sen anladın’ falan denmek isteniyor...
Bakın mesela Bensu Soral yaptı benzer bir hareket.
Bir fotoğraf paylaşarak altına şu yazıyı yazdı:
“Sanat olmasaydı, gerçeğin çiğliği dünyayı dayanılmaz hale getirirdi.”
“La Casa de Papel” dizisinin Berlin’i Pedro Alonso, İstanbul’u çok sevdi. Yine geldi. Yarın CVK Bosphorus Hotel’de, cumartesi günü D&R Akasya’da hayranlarıyla buluşacak. Planınızı bugünden yapın.
***
Suşi yapmak zor mu sanıyorsunuz? Peki bir öğreten olsa dener misiniz? MSA’da bugün suşi atölyesi var. Biletler Biletix’te.
***
Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda Yeni Türkü’yü dinlemek isterseniz, bu akşam 20.30’da parka gidin.
***
Beyoğlu’nda sokak müzisyenleri için yapılan alanları keşfettiniz mi? Bugüne bir Beyoğlu turu yakışır.
Yöresel yemek severseniz adresiniz Etiler’de bulunan Tepsi Et olsun. Kahramanmaraş mutfağını İstanbul’a tanıtan ender yerlerden kendileri.
***
Ercüment Orkut – Alper Yılmaz bu akşam caz şarkılarıyla Zorlu ‘Touche’de sahnede olacaklar. Konser başlama saati 21.00.
***
Micheal Önder’in kaleme aldığı bir komedi olan “Fanatik” bu akşam Trump Sahne’de ilk kez izleyiciyle buluşacak.
***
İstanbul’da şehir hayatının yeni adresi olarak açılan ‘Dekk’ konserlere başladı. Bugün ‘Dekk’te Kalben var. Biletler ‘Biletix’te.
TDK’ya göre ‘yapışkan çamur’.
Peki çamur nedir?
TDK’ya göre ‘içine batılır duruma gelmiş toprak’.
Peki bunları neden yazıyorum?
Kibariye’nin kocası Ali Küçükbalçık eşini öyle durumların içine sokuyor ki...
Asla çıkmak mümkün değil.
Formula 1’de daha önce Demet Akalın’a söylettik, ‘eh işte’ dedik. Demet’inkine kötü de diyemeyiz, iyi de... Ortalama bir performanstı...
Milli maç öncesi Hadise çıkıp okudu, “Böyle iş mi olur” diye acımasızca eleştirdik.
Ama hafta sonu gerçekleşen Formula 1 öncesi Göksel, İstiklâl Marşı’nı okuyunca, sanırım ilk kez 7’den 77’ye hepimiz “helal sana” dedik.
Bu iş ses güzelliğine falan bakmıyor.
O marşı okurken hızınızı azıcık da olsa artırırsanız ya da dur ben bir yavaşlayayım derseniz tüm düzen bozuluyor.
Mask Beach konserlerini sonlandırmadı. DJ Hakan Küfündür ile Arabesk Gecesi bugün 20.30’da başlıyor.
**
Tuğba Yurt’un sahne performansı çok beğenildi. Ünlü isim bir kez daha Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde olacak. Konser bu akşam 21.00’de başlıyor.
***
Üsküdar Belediyesi’nin desteğiyle açılan ‘Tebessüm Kahvesi’nde otizmli gençler çalışıyor. Yolunuz düşerse uğrayıp sohbet edin.
***
Porselen sadece porselen demek değildir. Bunun en güzel örneğini Kütahya Porselen gösteriyor. Koleksiyonlarını inceleyin, tasarımlarına bayılacaksınız.
Son iddiasına göre “Mustafa Sandal kendini bilerek fakir gösteriyor ve mal varlığını annesinin üzerine yapıyor”MUŞ.
İyi de sen adamın tepesine vergi memuru gibi çöktün.
Evlilik birliğinin sonrasını yürütmek de bir meziyettir, bunu yapamadın.
Ne yapsın adam?
Varını yoğunu sana mı versin?
Seda’ya inanmam Okan’a inandığım kadar
Sosyal medya fenomenlerini beğenmeyebilirsin.
Tam olayı kapatacağız, aslında işin aslı şuymuş buymuş diyecekken, ne yapıyor ediyor gündemde tutuyor olayı Erbil.
En son Ece Ronay’ın erkek arkadaşıyla buluşup bir video çekti.
Biz iki erkek anlaştık mesajı verdi.
Pardon...
Ne demek mesela iki erkek anlaştık?
◊ Kız ne diyor soran var mı?
Aleyna Tilki’nin yeni şarkısı “Real Love”ı ve klibini mutlaka izleyin.
***
Çorba mevsimi geldi. Bağışıklık güçlendirici bir Meksika çorbası için adresiniz Meksika mutfağının iddialı ismi Ranchero olsun.
***
Arnavutköy’de yeni açılan Mavra Restoran, grup olarak gelenlere ‘kendi menünü kendin yap’ seçeneği sunuyor. Bir göz atmakta fayda var.
***
Özellikle Antep mutfağı mevsimsel lezzetlerde çok iddialı. Yakınınızdaki bir Antep restoranını arayıp mevsimin spesiyalini sorabilirsiniz.
Herkes birbirine savaş açmış durumda.
Hakaretler, geçmişte yaşananları açık etmeler, yaptığı mesleği küçük görmeler falan.
Şimdi aşağıda 3 olay okuyacaksınız.
Üçü de can sıkıcı, üçü de “durun yahu zaten ortalık karışık” dedirten cinsten.
Bülent Ersoy’un başı belada
◊ Orkestrası Kıbrıs’ta hapiste.
Haber olan ‘flört’ün çirkinleşmesi ve bunun ifşa boyutuna gelmesidir.
Ece Ronay yeni dönem şarkıcılarından biri. Aslında yaptığı şarkıları tutturmayı başaran da bir isim.
Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay’a aylar önce yeni dönemin tabiriyle ‘DM’ den yürümüş.
Sonrasında da genç ismin klibinde oynadı. Biz sanıyoruz ki arada arkadaşlık, abi-kardeşlik var.
Öyle değilmiş.
Daha doğrusu, Mehmet Ali Erbil açısından öyle değilmiş. Açık açık ‘sarkıntılık’ yapmış Ece Ronay’a. Peki bunları nereden biliyoruz.
Kahve kokusunu mu özlediniz? Yeni kahveleri tatmak mı istiyorsunuz? İstanbul Coffee Festival yarın başlıyor. Mutlaka ziyaret edin.
***
Sanatseverlerin en büyük tutkularından biri olan Contemporary İstanbul dönemi geldi çattı. Biletler kapış kapış satılıyor. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek misafir kabul edilecek sergiyi gezin.
***
Kapadokya’nın eşsiz coğrafyasını en iyi anlatan otellerden olan ‘Argos in Cappadocia’ akustik konserlerine başlıyor. Ekim ayı ortası için planınızı yapın.
***
Maceraseverlerin vazgeçemediği festivallerden biridir ‘Big Boyz Festival’. Hazırsanız eğer bu hafta sonu kendinizi ayarlayın ve festivale katılın.
Fransız gelsin dükkan açsın
Hepimizden bir anı barındırır Beyoğlu... Sevgilimizle caddelerinde yürüdüğümüz, kitap kafelerinde oturup flört ettiğimiz, sokak lezzetlerini tatmak için sıra beklediğimiz, akşam konserlere gittiğimiz özel bir yer orası. 3 yıldır Beyoğlu’nu yöneten Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile belediye binasında buluşup İstiklal turu yaptık.
◊ Beyoğlu ideolojiyle mi yönetiliyor?
- Beyoğlu’nda ideoloji olmaz. Bunu tartışmak bile o ilçeye ve halkına haksızlıktır. Dünyanın her kıtasından insan var burada. Beyoğlu’nda farklı inançlar, farklı kültürler, farklı yaşamlar hep var olmuş. Bugün özgürlüklerin en geniş manada yaşandığı yer Beyoğlu. İnsanlar başka semtlerde yapamadıklarını Beyoğlu’nda rahatça yapabiliyor.
◊ Neden eski ve yeni Beyoğlu diye ayrım var?
- Eski Beyoğlu’nda olup da bugün olmayan hiçbir şey yok. Beyoğlu daha da modernleşti. Kültürel bir defile alanı burası. Şu an caddeye çıkıp “Where are you from?” (Nerelisin?) diye soralım. Çok kültürlülüğü o zaman anlarız.
◊
Telefonunuza indirdiğiniz uygulamalar sayesinde özel spor hocanıza sahip olmak elinizde. Haydi indirin bir tane uygulama ve sağlıklı hayata adım atın.
Bugün Hayvanları Koruma Günü. Sokak hayvanlarına mama alın, evdeki dostunuzla vakit geçirin.
Müzikli komedi oyunu “Tarla Kuşuydu Juliet” yarın Trump Sahne’de. Bugünden biletinizi alırsanız iyi olur.
İstanbul’da bulunan Rus, Kore ve Hint restoranlarına gitmediyseniz bugün sevdiğiniz biriyle plan yapın.
Aynen şu ifadeleri kullandı ünlü isim:
“Influencer’ların hepsi çöp, para kazanmaya çalışan zavallılar hepsi. Hiçbir şey olmaz onlardan.”
Şimdi gel de ‘kısmen’ katılma Bayülgen’e...
Sosyal medyada adını duyuran arkadaşlarımız arasında işini hakkıyla yapan, içerik üreten, her gün üzerine koyarak ilerleyen isimler var. Ama onlar dışında maalesef yarısından fazlası gerçekten de ‘havadan’ para kazanıyor bu isimlerin.
Tiktok dünyasına da değindi ünlü şovmen.
‘Gerizekalı onlar’ dedi. Bir dönemin popüler uygulaması olan ‘Vine’ fenomenlerine benzetti Tiktok’çuları. Şimdi var mı ‘Vine’, yok.
Uçtu gitti.
Bolca vakit ve kabarık bir cüzdan ister.
Diyelim İstanbul’un meşhur dönercilerinden birine gitmek istediniz. Bu durumda rotanız Beykoz, Etiler ya da Fatih civarındaki dönercilerden biri olur genelde.
Hafta içi bir arkadaşım Etiler’deki Dönerci Serkan Usta’ya gitti.
Yemekler güzel, ortam temiz, garsonlar işini biliyor, müşteri kalitesi çok iyi.
Ama ben size işin ‘zor’ olan kısımlarını anlatayım.
Arabanızla Etiler’e ulaşmaya çalışıyorsunuz. Ama trafik felaket!
Dönercinin önüne gelip tam ‘ohh’ çekecekken kapınızı vale açıyor.
Bu modanın öncüleri, Gülşen, Hande Yener ve Hadise. Bu isimler artık sahneye iddialı kıyafetlerle çıkıyor.
Belki kendilerince ‘Bakın ben pandemi dönemini çok verimli geçirdim, herkes kendine gelsin’ tarzında bir meydan okuma.
Yaptıkları iş hem kulağa hem göze hitap etmesi gereken bir iş olduğu için, çok da güzel bir meydan okuma bu.
Modacı Raşit Bağzıbağlı bu isimlerle ilgili yorum yaptı:
“Hepsinin giydiği iç çamaşırına benziyor. Jennifer Lopez ve Rihanna’nın giydiklerinde kostüm havası var bizimkilerde yok. Kaliteyi aşağıya çekiyorlar. Belki de bütçeleri yetmediği için böyle giyiniyorlar” dedi.
Aralıksız dizi gösterimlerinden oluşan “Arkası Şimdi!” bugünden itibaren Pera Müzesi’nde ücretsiz izlenebilir. Gösterim programında bugün “Lütfen Anla Beni” adlı yapım var.
***
Oktoberfest İstanbul başladı. Bomontiada The Populist’te DJ performansı, Bomontiada’nın avlusunda ise Emir Ersoy Project sahne alacak.
***
Formula 1 İstanbul yarışları için geri sayım başladı. Bu sene seyircilerin de olacağı yarışları izlemek için son biletleri kapın.
***
Rus Kızılordu Korosu ve Haluk Levent Turkcell Vadi’de konserlere başladı. Üzerinde çok çalışılan bu konserin biletleri çabuk tükleniyor. Biletix’ten bakabilirsiniz.
Acun Ilıcalı vahşi doğada
Acun Ilıcalı’nın kendine has zevkleri var. Bazılarını ülkece biliyoruz. Onu yakından tanıyanlar, daha derin tutkuları olduğunu söylüyor.
Ilıcalı’yı tanıyan biri olarak çok şaşırdım son paylaşımlarına.
Ürktüm, “Ben olsam asla yapamazdım” dedim.
Tanzanya’ya tatile giden Ilıcalı’nın ilk durağı, Mara Nehri oldu. Nehir vahşi yaşamıyla biliniyor, Ilıcalı da o hayvanların arasına girip birbirinden ilginç çekimler yaptı.
Mesela hemen önünde bir timsah, antiloba saldırdı. Sonrasında karşısına bir aslan çıktı...
Ama en güzel fotoğrafı, ağacın tepesine uzanan leopar verdi.
Saatte 60-70 kilometre hızla koşabiliyor leopar. Yani canı istese Ilıcalı’nın olduğu yere ulaşması 5 saniyesini almaz.
Ben o vahşi doğada bırakın fotoğraf çekmeyi, susasam su almak için bir adım ilerleyemem.
Acun Ilıcalı’nınki büyük cesaret...
Deniz Çakır Viyana’da caz söyleyecek
Deniz Çakır, sesi güzel olan oyuncuların başında geliyor.
Dost ortamında çok dinlemişliğim var.
Mutlu olur söyler, dertlenir söyler, tek başına sıkılır söyler... Üstelik iyi de söyler.
Bir albüm hazırlığında aslında ama öncesinde sahnelere çıkacak Çakır. İlk adres ise Viyana...
“Geleceğe Dönüş” adı verilen etkinliğin sezon açılışında caz sanatçılarıyla şarkı söyleyecek.
Bildiğim, duyduğum şudur:
◊ Hikayeleştirilmiş bir konser olacak...
◊ Caz ve blues alanında ödüllü sanatçılar sahneye çıkacak...
Emin olduğum da şudur:
◊ Bu işin tadı Deniz Çakır’ın damağında kalacak ve konserlerin devamı gelecek.
Gözden kaçmasın
◊ Aleyna Tilki “4 ay Türkiye’de yokum” dedi ama dayanamayıp geri döndü. Birkaç gün buralarda yani...
◊ Şeyma Subaşı, Kuran’ı İngilizce okuduğunu söyledi. Okusun da nasıl okursa okusun. Sıfır itiraz.
◊ Bülent Ersoy ve Mustafa Keser arasındaki sürtüşme devam ediyor. Bir taraf “Bana küfür etti” diyor, diğer taraf “Etmedim” demeye devam ediyor. Sıkı takibe alın bu ikiliyi...
◊ Gülben Ergen, Demet Akalın’ın açıklamalarına çok üzüldüğünü ama asla küs olmadıklarını söyledi.
◊ Selin Ciğerci’den boşanan Gökhan Çıra, “Biz severek boşandık, belki yeniden evleniriz” açıklamasını yaptı. Ben de diyorum ki, seven insan boşanmaz. Hadi bakalım...
Kulaklıklarımın pasını silen şarkılar
Bir süredir kulaklıklarım kutusundan hiç dışarıya çıkmıyordu.
Oysa ben her cuma saatler gece yarısını geçince Spotify’ı açıp, hangi şarkılar çıkmış diye bakan bir adamdım.
Tatmin etmiyordu son dönemde çıkan şarkılar. Ta ki düne kadar!
Ajda Pekkan yeni bir albüm çıkardı. Ama ne albüm!
Sevdiğim laflardan biri olan “bi tık”a o da kayıtsız kalamamış ve albümün çıkış şarkısının adını “Bi Tık” koymuş.
Söz ve müziği Şehrazat’a ait olan şarkı, iddia ediyorum önümüzdeki haftalara, hatta aylara damga vuracak. Çok iyi iş.
Şu kıpır kıpır kızımız Ece Mumay da bir düetle çıktı karşımıza dün.
Velet isimli rap’çiyle “Olmadı” adında bir şarkı çıkardı.
Şarkı, adının aksine ‘olmuş’.
Anlaşılıyor ki, biz gün geçtikçe Ece’nin farklı yeteneklerini göreceğiz.
Şarkılara hakimiyeti, bir yavaş bir hızlı söyleyişi, sempatik dansı falan hepsiyle piyasadaki yerini sağlamlaştırıyor Ece.
“O Ses Türkiye”den tanıdığımız Ferhat Üngür de bu hafta kulaklığımın pasını silen isimlerden oldu.
“Beni Düşünme” adını verdiği bir türküyle çıktı karşımıza.
Ferhat, türkü alanında özel bir ses.
Onun şarkısını da çok sevdim.
Yeni dönemin kıroları
Londra’da açılan Nusret’i sadece biz değil, tüm Avrupa konuşuyor. Lezzetini konuşan var, yüksek fiyatlarını eleştiren var, yer bulamıyoruz diye isyan eden var...
Şu adisyonu gördüm dün.
Hesap 37 bin sterlin, yani 470 bin lira.
O hesabın yaklaşık 5 bin sterlini ise servis bedeli.
Yani 64 bin lira sadece servis bedeli olarak ödenmiş.
Siz ister buna bahşiş deyin, ister kuver adı altında alınan bir ücret deyin.
Sadece 3 şişe içecek 30 bin sterlin tutmuş.
Az bulunan ve çok ünlü şarapları açtırmış masadakiler.
Onlara hiç lafım yok ama diğer yemekleri biraz inceleyelim...
◊ Bir brokoli sote 180 lira...
◊ Bir kuşkonmaz 230 lira...
◊ 4 adet baklava 2 bin 540 lira...
◊ 2 şişe su 230 lira...
Fiyatlar ve servis bedeli çok yüksek evet.
Ama oraya giden bunu biliyor.
Etme kardeşim itiraz!
Bu ödenen hesabın adisyonunu çekenler, yeni dönemin kıroları.
Kime hava atıyorsun?
Neyi ispat etmeye çalışıyorsun?
Tamam, paran var...
Tamam, 5 bin sterlin servis ücreti ödedin...
Alkış mı bekliyorsun?