Açılış 10 TL, kısa mesafe 20 TL olsun kilometre başına yüzde 30 zam yapılsın

Eylül çok anlamlıdır.
Ne aralık karşılar onun hissettirdiklerini, ne ocak.
O yüzden bu ayın tadını çıkarmak gerek.
Eylülün ilk haftasında...
* Yaz ayının bir muhasebesini yaparak geçirin günleri. Elbet hatalar olmuştur. Çizin üstünü, önünüze bakın.
* İlk haftanın şarkısı “Gripin-Belki Çok da Şey Yapmamak Lazım” olsun.
Şarkının sözlerinde, “vuralım hayatın gelişine belki biraz da dans etmek lazım” diyor.
Ne iyi diyor. Haydi!
“Seç kendine göre bi dert, aşk-meşk” mottosuyla yola çıktılar. Metehan Temel ve Uğur Çıraklı’nın Bul Bi Dert adlı grubunu müzik listelerinize ekleyin.
***
Kapadokya’ya bir tatil planlayabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde Argos in Cappadocia’da “Argos Akustik Geceleri” konserleri başlayacak.
***
Bodrum’un Haremtan Koyu’nda Isola Manzara Gardens açıldı. İtalyan mutfağı tutkunlarına duyurulur!
***
*Nerede sağa sola küfür eden var...
*Nerede suratsız gençler var...
* Nerede kaliteden yoksun garip tipler var...
İşte onların olduğu yerde mutlaka güzel, ünlü, genç kızlar var.
Neden?
Şimdi işinde gücünde olan, eğlenmesini, oturmasını, kalkmasını bilen gençler üzgün.
Birbirlerine şunu soruyorlar, “Bizim suçumuz ne?”
Boğaz’ın yeni mekanlarından olan Mavra Arnavutköy “her yemek mevsiminde güzel” mottosuyla misafirlerini ağırlamaya başladı.
Kurduğu ‘watchwithlove’ markası tüm sosyetenin dilinde. Hasan Keydal adlı girişimci bulunması zor saatleri bile müşterileri için temin etmeyi başarıyor. Takibe alın derim.
‘Çok Da Fifi’ adlı stand-up gösterisi bugün Zorlu PSM Açıkhava’da olacak. Saat 20.00’deki etkinliğe bilet alabilirsiniz.
Sinema ve tiyatro dolu günler yaşatıyor Küçükçiftlik Park. Bugün tiyatro günü. ‘Westend Batının Sonu’ oyunu için gişelerden de bilet alabilirsiniz.
28. İstanbul Caz Festivali başladı. Genç cazcıların da yer alacağı festival 24 Eylül’e kadar devam edecek.
‘Cupcake’ yapmayı öğrenmek için eğitim alabilirsiniz. Sabah saatlerinde başlayacak workshop ‘USLA’ da. Biletleri Biletix’te.
Haliç’e gidip kürek kulüplerinden birini ziyaret edin. Belki yeni bir hobi edinip kürek dersleri alırsınız.
Bileklik tutkunu erkekler; Altınbaş yeni erkek bileklik koleksiyonunu müşterilerine sundu. Kollarınızı şenlendirmenin vakti geldi. Haydi alışverişe!
İş çıkışlarında Zorlu PSM’nin amfisinde arkadaşlarınızla buluşun. Saat 20:00’de After Work Party başlayacak.
Küçükçiftlik Park Bahçe Sineması’nda akşamın filmi “Rocketman”. Şöyle serin serin film izlemeyelim mi?
Galatasaray Stadyum Müzesi ve Stat Turu yapabilirsiniz. Biletix’ten biletinizi alıp yakın futbol tarihimizi keşfedin.
Alaçatı Hayal Kahvesi’nde sahne bugün Cem Belevi’nin. 21:00’deki konseri tatildekiler kaçırmasın.
Bitişlerin ve yeni başlangıçların ayı eylül geliyor. Karar almak, kendinizi yenilemek için bir plan yapın.
Sürekli kendinden bahseden, olumsuz konuşan, siz konuşurken başka şeylerle ilgilenen ve nezaketten nasibini almayan insanlardan ‘uzak durun’ bugün!
O yüzden İstanbulluların bu dertten kurtulana kadar bir cep rehberine ihtiyacı var.
İşte taksilerden korunmanın rehberi...
◊ i-taksi:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan sistem bir türlü sınıf atlayamadı. Olsun. Yine de indirin telefonunuza ‘i-taksi’yi ve zor durumlarda kullanın.
◊ Bitaksi:
Yıllardır hizmet veriyor ‘Bitaksi’ ve kendini her geçen gün yeniliyor. Benim önerim, gideceğiniz konumu taksiyi çağırmadan girin ve taksinizin gelmesini bekleyin.
◊ Uber:
Bu işin uzmanı Uber. Gideceğiniz yeri seçiyorsunuz ve size atanan şoförün bilgilerini görerek aracınızı bekliyorsunuz. VİP araçlarla hizmet vermiyor ama sarı taksiler ‘
Rotring, kurşun kalem dünyasına konfor getirdi. Kırılmayan uç, eli yormayan kalem gövdesi ve farklı renklerle satışa çıkan ‘Rotring’leri deneyin.
***
Lokman Dağ, Ümraniye-Şerifali’de Dönerci Kadir Usta’yı açtı. Döner yeme konusunda kendinize güveniyorsanız Kadir Usta’ya muhakkak uğrayın.
***
Elektrikli otomobil deyince akla gelen E-Garaj, 30 Ağustos’a özel sessiz konvoy oluşturuyor. 100 elektrikli araçla yapılacak konvoy, saat 11:00’de Maltepe sahilden başlayacak.
***
Saat 18:00’de Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda “Kurtuluşa Adanmış Türküler” etkinliği var. Yakın tarihimizi merak edenler gidebilir.
◊ Televizyon programlarında konuştu yetmedi, arkadaş ortamında dedikodusunu yaptı durmadı.
Şimdi sıra sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşımlar yapmaya geldi.
Defne Samyeli’nin yıllar önce televizyonda yaptığı bir dansın görüntülerini paylaştı Akgül.
Güya küçümsedi, toplum önüne atıp ezmeye çalıştı.
“Dünyanın hangi ülkesinde ‘fetiş’ program yapan kadın saygı görür” dedi. İyi bir eğitim alamamış diyerek de aşağıladı.
Yeter mi, yetmez tabii.
E doğal olarak aklıma hemen Şef Mehmet Yalçınkaya geldi.
Eğer Mehmet Şef hayatımıza girmeseydi, mutfağı sesiz sakin bir yer olarak bilecektik.
Kaliteli bir restoranda masamıza gelen yemek ne süreçlerden geçiyor, içeride ne fırtınalar kopuyor hiç farkında olmayacaktık.
Önümüze beğenmediğimiz bir yemek geldiğinde “bu nasıl yemek yahu, olmamış bu” demeye evet ama mutfakta bağıran şefe hayır öyle mi?
Yok ki böyle bir dünya.
Ayhan Sicimoğlu, Türkiye’nin en yetenekli isimlerinden biri.
“Yeni imajıyla büyük beğeni aldı” başlığının altını son zamanlarda en iyi dolduran, en çok hakkını veren fotoğraf budur.
Özgür Ozan...
◊ Saçlarını uzatmış...
◊ Samuray topuzu yapmış...
◊ Bağrını açmış...
◊ Bir de uzun mu uzun bir kolye ile tamamlamış stilini...
Bir değişim yapılacaksa böyle yapılmalı.
Yaşın falan hiç önemi yok.
◊ Amerikan küpeleri takmaz...
◊ Amerikan müziklerinin hayranı olmaz...
◊ Tarih bilinci olan genç kendini bilir...
◊ Erkekler kaşlarıyla oynamaz, aldırmaz kaşlarını...
Bu bildiriler Cüneyt Arkın’a ait.
Verdiği röportajda bu cümleleri kurdu usta oyuncu.
O bu sözleri söyledikten sonra “gündeme gelme çalışması” söylentileri dolaştı etrafta. Lütfen, Cüneyt Arkın’ı Coşkun Sabah’laştırmayalım, Özdemir Erdoğan’laştırmayalım. Yapmaz öyle şeyler Cüneyt Abi.
Festival şehri İstanbul özüne dönüyor. ‘İstanbul Cocktail Festivali’ için geri sayım başladı. Planlarınızı şimdiden yapın.
***
Kafanızı bilgisayardan kaldırmıyorsanız, yanlış yapıyorsunuz. Evden çalışanlar iş yüklerini biraz azaltarak kendilerine mutlaka vakit ayırmalı.
***
Türk Lezzet Müzesi’ni ziyaret etmelisiniz. 42 Maslak’ta yer alan müze vakti olmayan ama Türk lezzetlerini yerinde tatmak isteyenler için çok uygun bir yer.
***
Cenk Yüksel’in yeni kitabı ‘Nefes-Ses-Hareket ve Kutsal Dönüşüm’ listelerde tırmanışa geçti. Hafta sonu okuyabilirsiniz.
Açın YouTube’u ve ‘kundalini yoga’ yazın. Sabah yoganızı yapıp güne enerjik bir şekilde devam edeceksiniz.
‘Amelie Lens’ bu pazar İstanbul’da olacak. Dünyanın önde gelen kadın tekno müzik efsanelerinden olan ‘Amelie’yi dinlemek için son şanslarınız.
Küçükçiftlik Park’ta bugün bahçe tiyatrosu var. Sahnede Günay Karacaoğlu ve Şevket Çoruh olacak ve ‘Bir Baba Hamlet’ oyununu oynayacaklar.
Sokak kafelerini özlediyseniz Cihangir’e gidin bugün. Her cadde gençlerin akın ettiği kafelerle dolu.
ENKA Sanat bugün itibarıyla açık hava etkinliklerine başladı. Konser ve tiyatroların olacağı etkinliklerden birine bilet alın.
Tatil için en uygun haftaya girdik. Sakinlik seviyorsanız, hafif esen rüzgar tam aradığım şey diyorsanız hemen tatil planı yapın.
‘Scrabble’ olur ‘Monopoly’ olur ‘tavla’ olur. Siz seçin ve arkadaşlarınızla keyifli bir rekabete girin.
Maximum Uniq sahnesi bugün Emre Aydın’ı konuk ediyor. Konserin biletleri ‘Biletix’te.
Bir vale ile müşteri birbirine girdi. Kavganın sonunda valenin bıçakladığı kişi hayatını kaybetti. Sezon başı çok uyardık.
◊ Bu sene çok daha dikkatli olmalıyız dedik.
◊ Valelere denetim gelsin, güvenlik görevlileri sıkı kontrolden geçsin, mekanlara beli silahlı müşteriler alınmasın dedik...
Olmadı, dinletemedik. Şimdi her ay bir ölüm haberi geliyor Alaçatı’dan.
Daha geçtiğimiz ay bir vale hayatını kaybetti. Üstelik mekana alınmayan bir kişinin silahından çıkan kurşunlar yüzünden.
Onun görüntüsünü çekemedi kimse, çünkü olayı gören herkes can havliyle sağa sola kaçışıyordu.
Diyorlar ki...
- Çökmüş kız...
- Geçen yaz böyle miydi...
- Hemen bir botoks şart...
- Ekrandan hiç böyle gözükmüyor, falan...
E ama normali bu değil midir?
Yazdığı sözler herkesin kaleminden çıkmaz kabul ediyoruz.
AMA!
Yıldız Tilbe’nin aşı düşmanlığını ve toplumu yanlış yönlendirmelerini ‘uflaya, puflaya’ takip ediyoruz.
Aşı olmayanlara PCR testi zorunluluğu kararına tepki gösterdi ünlü sanatçı.
“PCR da olmayacağım aşı da olmayacağım, çalışmam yasaklanacak mı” diye de sordu. Cevabı çok basit:
EVET, yasaklanacak.
Eğer Yıldız Tilbe bu ısrarında devam ederse...
“Kibariye sen n’apıyorsun, kendine gel” dedik.
“Eşiniz Ali Küçükbalçık sizi aldatıyor, görüntüleri görmediniz mi?” diye sorduk.
Ali Küçükbalçık’ın geçmiş vukuatlarına bakınca şaşırtmamıştı bizi olan biten.
Ama Kibariye’nin tavrı çok ilginçti...
Şimdi ortaya çıktı ki, o fotoğraftaki çift Fransa’da yaşayan yani olayla uzaktan yakından alakası olmayan bir çiftmiş. Yani bu kez masummuş Ali Bey. E iyi de, üzerinden 2 ay geçti yahu.
Çıkıp neden yalanlamadınız?
Siz Kibariye Hanım...
Aşureler yapılıyor, mis kokular etrafta dolaşıyor. Siz de aşure yapıp komşularınıza dağıtmaya başlayabilirsiniz.
***
Devrim Erbil, “İstanbul’dan Bodrum”a sergisiyle yarından itibaren Bodrum-Hebilkoyu’nda sanatseverlerle buluşacak.
***
Dr. Ayça Kaya’nın sağlıklı yaşam önerilerini, Türkiye’nin ünlü şeflerinin modern tariflerini, gastronomi yazarlarının deneyimlerini paylaşacağı haftalık yemek gazetesi ‘Hürriyet Lezzetli Hayat’ bu cumartesi çıkıyor.
***
İstanbul Cevahir Alışveriş Merkezi’nde konser haftası başladı. Bugün saat 14.00’te ‘Quartist’ AVM önünde performans sergileyecek.
Baştan beri reklam ilişkisi diye söz edilen aşk ‘güya’ bitmiş.
Dedikoduların nedeni, Can Yaman’ın Diletta’nın doğum gününe katılmaması. İşte başlığın cevabı burada gizli!
Sevgilinizin doğum gününe gitmezseniz, ‘ayrıldı’ söylentilerinin çıkmasına neden olursunuz.
Can ile Diletta ayrı mı? Yoksa tam gaz devam mı?
Bilmiyorum.
Ama soruyorum...
Açılış 10 TL, kısa mesafe 20 TL olsun kilometre başına yüzde 30 zam yapılsın
Hafta içi yazdığım ‘taksilerden korunma rehberi’ yazısının girişinde oda başkanı Eyüp Aksu hakkındaki “kendi taksisinin plakasına işlem yapıldı” iddiasından bahsetmiştim. Ertesi gün telefonum çaldı. İddiayla ilgili belgeleri yolladı Eyüp Bey. Sonrasında da kendisiyle bir telefon görüşmesi yaptım. İstanbul ve taksi sorunuyla ilgili sorularımı sordum.
◊ Kendi plakanıza işlem yapıldığı iddiası doğru mu?
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi havalimanında çalışan taksilerin ruhsatını askıya aldı. Benim kendi taksim de havalimanında çalışıyor. Diğer araçların durumunu bilmiyorum, incelemesi devam ediyor ama ben Sanayi Teknoloji İl Müdürlüğü’nden hızlı bir inceleme rica ettim. Sonuç geldi. İddialar asılsız kendi adıma kayıtlı olan takside her şey usulüne uygundur.
◊ İstanbul’da bir taksi sorunu var. Durmuyorlar, gideceğimiz yeri beğenmiyorlar, bize karşı öfkeliler...
- Yok yok yok... Bakın ‘duyumlarımıza göre’ İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yetkilileri bazı gruplara taksi plakası verme vaadinde bulunmuş. Bu yüzden çabalıyorlar. Oysa İstanbul’da taksi sayısının artışına gerek yok.
◊ Nasıl yok...
- Trafik çözülmediği, teknolojik sistemler devreye alınmadığı sürece bu iş olmaz. Şu anda ki taksi sayısı fazla bile.
◊ Neden bizi beğenmiyor şoför arkadaşlar?
- 52 bin çalışanımız var. Haliyle bizim mesleğimizde de çok az sayıda çürük elma var. Eğitim verilmesi lazım arkadaşlarımıza.
ZAM YAPILIRSA OLAY ÇÖZÜLÜR
◊ Çözüm zam dediğinizi işittim...
- Çok doğru. Dünyanın en pahalı akaryakıtını kullanıp en ucuz taksi hizmetini veriyoruz. İstanbul halkı toplu taşımaya binmiyor ucuz olduğu için taksiye biniyor. Makul bir zam yapılırsa bu taksi bulmama sorunu da çözülmüş olur.
◊ Ne kadar zam istiyorsunuz?
- Açılış en az 10 TL olmalı, kısa mesafe en az 20 TL olmalı, taksimetrelere kilometre başına yüzde 30 zam yapılmalı.
◊ Kaç taksi plakanız var Eyüp Bey?
- Sadece 1
◊ Taksi ağalığı diye bir iddia var ortalıkta. Kim bu taksi ağaları?
- Hiç kimse. Topçuların, popçuların, Gülben Ergen’in, Ahu Tuğba’nın, bu tarz isimlerin adına tek bir taksi plakası bile yok. Zaten İstanbul’da bir kişinin ‘1’den fazla plaka sahibi olması yasak.
◊ İstanbul’da İngilizce bilen taksi şoförü sayısı kaç?
- 700 civarı
◊ Kadın taksi şoförü var mı?
- Hem gece hem gündüz çalışan 400 kadın taksi şoförümüz var.
ÖZETLE...
Eyüp Aksu’nun kendi plakasına işlem yapıldığı iddiasına karşı savunmasını ben samimi buldum.
Zaten böyle bir şeyi gizlemek pek kolay değil.
Ama...
İstanbul’da taksi problemi yaşanmadığı yönündeki açıklamalarına, “çözüm zam” iddiasına katılmıyorum.
İstanbul’da bir taksi sorunu var, bunu neredeyse her gün deneyimleyen biri olarak söylüyorum. Herkesi kapsayan, tüm tarafların bir araya gelip çözüm için ‘ne yapılabir’ sorusunu tartıştığı bir platforma ihtiyaç var.
Neyse...
Günün sonunda hakkımızda hayırlısı olsun.
Erkekler ‘DM’den böyle yürüyor
Ateş emoji’si ile yürüme:
Günümüzde birine “seni çok beğeniyorum” mesajını ateş emojisi verenler var. Öyle çok kullanılıyor ki bu emoji artık rahatsızlık verme derecesine geldi.
“Bir şey sorabilir miyim” ile yürüme:
Kim öğretti, nereden duyuldu bilmiyorum ama maalesef bu şekilde cümleye girenler var.
Kötü haber şu, ‘böyle bir tanışma tarzı yok.’ Hadi diyelim sizin ‘rahatsızlık verme’ şekliniz böyle. Ne cevap vermesini bekliyorsunuz karşınızdakinden?
“Bitmeyen tatil yapmışlar” diye yürüme:
Uzun süre tatil yaptıysanız, ağustos sonu eylül başı halen tatildeyseniz bu itici cümle ile karşılaşmanız an meselesi oluyor.
“Ben seni nereden tanıyorum yaaaa” yürümesi:
Çok eski moda ama halen kullanılıyor. “Hımmmm ilkokul ya da liseydi sanırım” ile muhabbeti çaresizce devam ettirmeye çalışanlar da var.
Basit iltifat ile yürüme:
İltifat yerinde yapılırsa, akıl dolu olursa tadından yenmez. Ama “ve Tanrı kadını yarattı” nedir yahu? Çıkarın lügatınızdan bunu ve yeni iltifatlar düşünün.
İşin üzücü tarafı şu...
Birini tanımadan söylenmesi kabalık kabul edilen sözler artık çok rahat bir şekilde kullanılabiliyor.