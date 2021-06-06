Acil kabine toplantısı

Sokak lezzeti sevenlerden misiniz? O halde Beşiktaş’taki ‘Strassen Gang’dan sipariş verin.
24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali başladı. Ankaralılar ‘Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde seçkin filmleri seyredebilir.
Bugün evcil dostunuza bir sürpriz yapın. Ona ufak oyuncaklar alın ve mutluluğunu seyredin.
Evinizde tart yaptınız mı? Eğer yapmadıysanız ‘USLA’da ‘Eğlenceli Lezzetler’ eğitimi var. Tart yapmayı öğretecekler.
Adalara gitmenin tam havası. Burgazada ya da Heybeliada’da bir gece kalmak için plan yapsanıza.
BÜMED Akademi ‘İyi Olma Hali Bilgeliği’ eğitimi veriyor. Zoom üzerinden gerçekleşecek eğitim için biletler ‘mobilet.com’da.
Zorlu PSM’nin açık hava amfisinde ücretsiz bir konser var bugün. Kürşad Deniz Quartet feat. Sibel Köse konserini izlemeye gidebilirsiniz.
Bugün ‘Dünya Çevre Günü’. Evimizi yeşilliklerle süsleyelim mi?
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Kanton mutfağı restoranı Hakkasan, Bodrum’a geliyor. 15 Haziran’daki açılış öncesi rezervasyonlar şimdiden alınmaya başladı...
Tatile gideceksiniz ama çocuğunuzu düşünüyorsunuz. Çözüm Caresse Bodrum’dan geldi. Le Petit 100 markası ile artık otelde çocuklar için kafe, mağaza, oyun alanı ve bahçe gibi alternatifler var...
Sokağa çıkma yasağı başladı ama eğlence sürdü.
Gecenin sonunda polisler geldi ve ceza kesip ekibi dağıttı.
Peki gecenin manşeti ne oldu?
İrem Derici’nin “cezamız neyse öderiz abi” sözleri...
Peki gecenin eleştirileri nasıl oldu?
◊ Size yazıklar olsun!
Müzisyenlerin zor günler geçirdiğinin geç de olsa farkına varan, Candan Erçetin’in başkanı olduğu MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği), MÜYORBİR (Müzik Yorumcuları Meslek Birliği) ve MESAM (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) müzisyenler için büyük bir destek kampanyası başlattı!
Büyük bir üzüntüyle, şaşkınlıkla ve “Pes artık!” diyerek tam olarak şunu yazıyorum: Müzisyenlerin üyesi olduğu hiçbir birlik kılını kıpırdatmıyor, olanı biteni görmezden gelmeye devam ediyorlar...
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın müzisyenler için başlattığı kampanyaya meslek birlikleri dahil olmadı mı diyeceksiniz?
Oldular. Toplantılara katıldılar.
Bakanlığa üye listelerini verdiler.
Fikirlerini söylediler.
AMA...
Bugün yürüyüş sonrası kahvaltıyı dışarıda yapabiliriz. Mekan tercihi size kalmış. Uzun zamandan sonra çok iyi gelecektir.
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Salt Online YouTube kanalında ‘Anlatı Düğümleme’ atölyesi var. Olaylar ve odak noktası arasındaki etkileşimi anlatacaklar.
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Hazır Atiye’nin üçüncü sezonu yaklaşmışken son sezonu tekrar izleyebilirsiniz bugün.
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Haziran geometrik formdaki çantaların satışa çıkma ayı oldu. Tasarımcı Mine İnce’nin ‘Geomi’ koleksiyonuna göz atın.
Enginar ve avokado bu hafta sofranızdan eksik olmasın.
Hem sağlıklı hem doyurucu yemekler yapabilirsiniz.
“Bench Cinema” (Sinema Tezgahı) adlı film bu akşam TRT 2’de olacak. Ailece geçin ekran karşısına.
Hem heyecan verici hem de çocuk haklarına dikkat çeken bir kitap arıyorsanız, Mehmet Erkan’ın “Kaju Adası Kardeşliği” raflardaki yerini aldı.
Yaklaşık 35 eserin yer aldığı karma sergi 15. Contemporary İstanbul bugün Galeri Diani’de başlıyor.
‘MUBI’ uygulamasında Nuri Bilge Ceylan seçkileri var. Bir akşamınızı ayırabilirsiniz.
Eskişehirspor önemli bir kampanya başlattı.
Ama kim karıştırdı derseniz bilmiyorum.
Ortalık daha da karışacak.
Ama kimler dahil olacak derseniz inanın hiçbir fikrim yok.
Olaylar nasıl son bulacak, intikam alınacak mı diye sorarsanız...
En sürprizli dizinin son sezonunu bekler gibi bekliyorum.
Olay şu...
Demet Akalın ile Alişan’ın televizyon programı yeni sezonda olmayacak, yerine Seda Sayan olacakmış.
Televizyonculuk dünyasında
Rahatına düşkün olanlar
@spongeseat instagram hesabına bir göz atsınlar.
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Evde forma girmek isteyenler için ‘Fitify Apps’ çıktı. İndirin ve talimatları uygulayın yeter...
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Düğün sezonu için Kelebek Mobilya evlilik paketleri yapmış. İnternet sitelerine göz atarsanız pahalı mobilya algınız değişebilir...
Bir otel, “E burası da ev gibiymiş” dedirtebilir mi?
Dedirtiyormuş.
Her hafta otel yazdığımı göremezseniz.
Göremeyeceksiniz de...
Ne kıymeti kalır ki bu köşeyi her yazıda bir otelle süslesem...
Ama işler değişti.
Bu pandemi var ya...
İyice ayarlarımızı bozdu.
Hande Doğandemir, Demet Özdemir, Saba Tümer, Aslı Bekiroğu gibi ünlü isimler muhtemelen ‘amaaaan’ diyerek havlu attılar.
Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Mine Tugay tayfası ise kalenin son koruyucuları.
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Birini kilo almış-kilo vermiş diye eleştirmem.
Akıllı saati aratmayan özellikleriyle öne çıkan “HONOR Band 6” piyasaya çıktı. Daha düşük bütçeli ama kullanışlı akıllı bileklik isteyenlere önerimdir.
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Euro 2020 için son günler. Milli forma siparişi vermek için halen geç değil. Takımımızı formalarla destekleyelim.
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Adidas’ın “Creators Club” programında özel hediyeler var. Beckham imzalı tişört ya da Şampiyonlar Ligi’nde oynanmış maç topu. Bugün çekiliş için son gün. Katılın.
“Gülinler ile Bir Masada Oturduk” bu akşam mini bir konserle evlerimize konuk olacak. Zorlu PSM YouTube kanalındaki konser saat 20.00’de.
Bilkent Center’da açık havada alışveriş etkinliği için bugün son gün. Ankaralılar kaçırmasın.
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Yaz boyunca Club Marvy hem tatil yaptıracak hem de sanata doyuracak. “Yeşilmişik” karma sergisi bugün Atelier Marvy’de açılıyor.
Akşam saat 17.00’de Türkiye’nin ‘mantar’ uzmanı Jilber Barutçiyan, Öğretmen Akademisi’nin YouTube kanalına konuk olacak. Mantar dünyası çok ilginç. Kaçırmayın.
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Açık hava konserleri başlıyor. Antalya, Konya, Diyarbakır, Bodrum... Sevdiğiniz sanatçının biletini bugünden alın.
Zorlu PSM’de bugün tiyatro günü. Sahnede ‘Eylül’ adlı oyun olacak.
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Başta ben...
‘Eyy Sermiyan Midyat’ ile başlayan eleştiri cümleleri kurdum.
Aynı yerde oturmamıza, zaman zaman aynı kafeye gitmemize rağmen söyledim ona bu sözleri.
İnandığım bir olayı bu köşede yazarken tanıdık olması beni pek ilgilendirmez çünkü.
Zaman geçti.
Ve Sevcan Yaşar ile Sermiyan Midyat davası sonuçlandı.
Yemek yerken ‘çok güzel, çok lezzetli’ gibi düşünceleri aklınızdan atın. Bu düşünceler yemeği hızlı ve çok yememize neden oluyor.
Kirkor Sahakoğlu’nun ‘Zamansız’ adlı kişisel sergisi bugün kapılarını açıyor. Galeri 77’deki sergi online da gezilebilecek.
Bir Türk kahvesi sonrası arkadaşınıza fal baktırsanıza bugün.
BTS gençlerin en sevdiği müzik gruplarından biri. Yeni şarkıları ‘Butter’ı dinleyin.
Hotel Caeli dünyanın en iyi otelleri arasında gösteriliyor. Eceabat’taki otele hafta sonu için rezervasyon yapabilirsiniz.
Polisiye tutkunları ‘Riga’nın Köpekleri’ kitabını bugün sipariş versinler. Kurt Wallender’in macerası çok heyecan verici.
Alışveriş yapmak mutluluk veriyor. 2021 plaj modası kataloglarına bakın. Belki beğendiğiniz bir şeyler olur.
Bodrumculara müjde! Göltürkbükü’ndeki Divan Otel baştan aşağıya yenilendi ve sezon açıldı.
Bir Semih Şentürk, uzatmaların da uzatmasında Hırvatistan ağlarını havalandırdığında sevinçten zıplamıştım, bir de Hadise Eurovision’a katılıp göbek attığında...
‘Z kuşağı’ pek hatırlamaz ama diğer kuşaklar için çok önemliydi Eurovision...
Tıpkı Naim Süleymanoğlu’nun halter kaldırması gibi bir şeydi bizler için.
Evlerde toplanılır, çay, kahve, pasta, börek eşliğinde yarışma seyredilirdi.
Oylama kısmına zaten kalp dayanmazdı.
Öyle bir heyecan yani...
Sonra siyasi ittifaklar, kültürel yakınlıklar oylamada etkili olmaya başladı. İyi şarkı prim yapmıyordu artık. Biz de ülke olarak çıktık Eurovision’dan. Tam 8 sene olmuş Türkiye ‘ben gidiyorum’ diyeli...
Ama dönüş vakti geldi sanki.
‘Çizgi Film Gurmeleri’ bugün itibarıyla Cartoon Network Türkiye YouTube kanalında başlıyor. Çocuklarınızla seyredin.
Bugün dışarı çıkıp elektrikli scooter turu yapılmaz mı? Yapılır.
İtalyan sanatçı Gian Maria Tosatti’nin enstalasyon sergisi bugün Tarlabaşı’nın tam ortasında yer alan bir binada açılıyor.
Kalben ‘Şanssız Mücadeleci’ diye bir şarkı çıkardı. Ama ne şarkı! Bugün muhakkak dinleyiniz efendim.
21.30’da TRT 2’yi açın. Film kuşağında ‘Marie Curie’ var. Ünlü fizikçinin hayatını keşfe çıkacaksınız.
Yeni dünya düzeninde insan odaklı olmak çok önemli. Dr. Melik Karabıyıkoğlu’nun ‘Müşteriyi Yakalamak’ kitabı sadece iş insanlarını değil herkesi ilgilendiriyor.
◊ Sokağa çıkmak serbestti.
◊ Hava güzeldi.
◊ Tatil günüydü.
Yani bir arada olmasını dilediğimiz her şey yan yanaydı.
¡¡¡
◊ Ortada bir kimlik ‘araklaması’ var...
◊ Ortada sahte itibar yüklemesi var...
◊ Ortada başkasının emeğinin üzerine ‘çökmek’ var....
Var da var...
Sene 2007...
Acil kabine toplantısı
Cuma günü geldi haberi. Duyar duymaz kafam karıştı. Normalde 14 Haziran haftası yapılması gereken kabine toplantısı 10 Haziran Perşembe gününe alındı.
Bu öne çekiş, bu olağanüstü kabine kararı bana ister istemez ‘acaba’ dedirtti...
Diyorum ki
ACABA...
∆ 21.00’de kapanma kararı verilen mekanlarla ilgili yeni bir saat düzenlemesi mi gelecek?
∆ Tam da Euro 2020’den bir gün önce yapılacak kabine toplantı-sından sonra, milli takımımızın maçlarını topluca seyredebilecek miyiz?
∆ Acaba müzisyenler için bir acil eylem planı mı
açılanacak?
∆ Canlı müzik ve konserlerle ilgili bir ‘esnetme’ mi yapılacak?
“Acaba mı” dedikten sonra “hadi inşallah” diyorum
Ve heyecanla perşembeyi bekliyorum.
Zor senin işin Şeyma
Zor biliyor musunuz Şeyma Subaşı olmak.
Bakmayın ‘çıkan haberler umurumda değil, ben hayatımı yaşıyorum’ açıklamalarına.
Bal gibi umurunda.
Hatta canını fena halde sıkıyor bu haberler Şeyma’nın.
G G G
Cuma günü çok sert bir açıklama yaptı
Biraz sınırları aştı aslında bu açıklamasıyla.
∆ “Bir b.k bilmeyen basın” dedi.
∆ “Yazdığınız yüzük fiyatı doğru değil, dolar olarak yazın” dedi.
∆ Markasını söyledi, evlenme teklifi sırasında aldığı yüzüğün ve küçümseyerek “hadi şimdi doğru fiyatı bulun” emrini verdi.
∆ “Sizinle işim yok! Zaten yazdıklarınız bana dokunmuyor” dedi.
E be Şeyma Subaşı...
∆ Madem yazılanlar sana dokunmuyor, niye açıklama yapıyorsun?
∆ Neden hakaret ederek tüm basın mensuplarını suçluyorsun?
∆ Ne güzel işte daha ucuz bir yüzük fiyatı yazılmış, bıraksana öyle kalsın.
Karıştırmasana ortalığı daha çok.
Aslında öyle ya da böyle, bugüne kadar markasını iyi yürütüyordu Şeyma...
Ama bu olmadı.
Eminim sana yapılan anlamsız eleştirilere benim gibi sinirlenen çok gazeteci arkadaşımız vardı!
Ama sen bu sözlerinle hepimizi kaybettin Şeyma.
Şeyma Türkiye’yi gözden çıkardı
Ben bu açıklamalardan şunu çıkardım...
Şeyma Subaşı Türkiye’yi terk edecek.
Miami olur, Tulum olur, Bali olur...
Başka bir yerde yeni bir hayata başlayacak.
Gidecek söylentileri vardı ama inanmıyordum. Artık şüphem kalmadı.
Gidecek Şeyma...
Zaten gitmezse bu sözlerinden sonra daha çok yıpratılacak.
İyisi mi sen gerçekten bir süre git Şeyma!
Git, zaten bir süre sonra özlersin burayı.
Çünkü gittiğin yerde haber olmayacak, lüks yaşantınla asla konuşulmayacaksın.
Bir mekan çıkışında magazinciler seni tanımayacak mesela.
Ne giyersen giy, hangi takıyla poz verirsen ver bir değeri olmayacak.
Bunlar zaman geçtikçe canını o bahsettiğin haberlerden daha çok sıkacak ve tıpış tıpış döneceksin ülkene.
Sektörün sorunu ‘gölge’ çalışanlar
MÜYORBİR Genel Sekreteri Merve Eryürük bir çalışma başlatmış. Bana bir mail atarak detaylarını anlattı.
Amacı, müzik sektöründe kaç kişinin çalıştığını tespit etmek. E nasıl yani... Bu bilinmiyor mu diyeceksiniz.
Evet bilinmiyor.
Müzik endüstrisindeki meslekler bazı resmi kurumlarca tanınmadığı için çalışanlar ‘gölge’ durumuna düşüyor.
Yani sigortasız, müzik emekçisi oluyorlar.
Bizlerin o çok konuştuğu sorunların çözülmesi için önce ‘gölge’ çalışanların bilinmesi lazım. Merve Hanım bunun için kolları sıvayıp www.muzikplatformu.com sitesini kurdu. Hem sosyal medya hem de internet sitesi aracılığı ile de bir anket başlattı. Anket sayesinde istihdam edilen kişiler hakkında detaylı verilere ulaşılacak.
Sonrasında emin olun işler değişecek.
Şimdilik 5400 kişinin katıldığı anketten çıkan sonuçlar tahmin edildiği gibi çok can sıkıcı.
Ankete katılan 5400 kişinin...
∆ Yüzde 70’i sigortasız.
∆ Yüzde 87’sinin müzik dışı geliri yok.
∆ Yüzde 85’i bağımsız çalışıyor.
∆ Yüzde 86’sı canlı müzik sektöründe çalışıyor
∆ Yüzde 69’unun herhangi bir müzik birliğine üyelikleri yok
Ankete katılanların sayısı arttıkça durumun vahameti biraz daha çıkacak ortaya ve günün sonunda sektör baştan aşağıya bir yenilenme sürecine girecek.
Projeksiyona hücum var
Euro 2020 televizyon sektörünü hareketlendirdi. Ama işin ilginç yanı televizyon alıyorum diye evden çıkan projeksiyon alıp eve dönüyormuş.
Epson Türkiye Görüntüleme Ürünleri Yöneticisi Mustafa Akmaz’dan aldım bilgileri.
Yani yazının altında ne reklam var ne de bedava bir projeksiyon...
Amaç sadece Euro 2020 heyecanınıza ortak olmak istemem...
Teknoloji öyle bir yere geldi ki artık evinizin bir odasını stadyuma çevirmeniz mümkün.
Bunun için 3 önemli maddeyi unutmamak lazım.
1- Lümen (parlaklık)
2- Kontrast (renklerin zıtlığı)
3- Çözünürlük (piksel sayısı)
Eğer siz de milli heyecanla dev bir ekrandan ortak olmak istiyorsanız
acele edin.