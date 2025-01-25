Açan, çıkan, giden

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Bakın onları anlarım... Ay sonu kiralarını ödemek zorundalar, personellerine maaş vermek zorundalar o yüzden hafta boyunca neden kapalı değilsin vesaire demem, ayıp! Fakat bir gün yahu! Yas günü yahu! Açmasana mekânını...

Gelelim orada sahneye çıkana. O çıkacağım derse mekân da ‘bana ne’ diyebilir. Sen neden sahneye çıkarsın milletin içi kan ağlarken? Bir rap’çiyi gördüm yurt dışında yaşayan biri... Gelmiş çılgınlar gibi eğleniyor eğlendiriyor. Umurunda değil hiçbir şey! Alacağın bilmem kaç bin euro yere batsın!

Pekiiii! Gelelim gidenlere...

Sizlerin beynini incelemek, vicdanlarınızı tazyikli suyla yıkamak istiyorum. Nasıl yaparsınız nasıl rahatça eğlenip bir de üzerine sosyal medya paylaşımı yaparsınız. İnanılır gibi değil. Biz ne ara böyle olduk diye tekrar tekrar soracağım!

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Topunuzu oynayın

Kusura bakmayın ama haksız mıyım ya...

Galatasaraylı futbolcuların sürekli gece hayatıyla gündeme gelmesi bir süredir çok can sıkıcı değil mi?

Bir bakarsın Barış Alper, bir bakarsın Icardi, Torreira... Şimdi de Osimhen’i çekmiş magazinciler. Adam çekildiğini görünce çıldırmış ve yumruk atmış çeken kişiye.

Bakmış işe yaramıyor “para vereyim silin görüntüleri” demiş. Yahu pes... Gidin işinizi yapın, topunuzu oynayın.

Neden bu kadar gece hayatınız var?

Neden bu kadar agresifsiniz?

Neden saldırgansınız?

Birileri bu futbolcuları uyarmazsa yarın öbür gün çok daha büyük skandallara imza atacaklar yazıyorum bir kenara.

Çok ayıp

Hadise, Ahmet Çakar’ı dava etmişti. Haberi alan Çakar savunmaya geçmiş kendini savunurken de abartmış ve demiş ki; “Hadise Hanım! Sen sadece cahil ve kezban değil aynı zamanda Türk genç kızlarına kötü örnek olan popülist kültürü uzantısı bir şahıssın.” Amaaaan ya. Keşke herkes kendi işiyle meşgul olsa. Bir kadına cahil ve kezban demek üstelik bunu toplum önünde söylemek ne ayıptır!

Herkes almış sazı eline vuruyor tellerine. Herkes bir gündem derdinde. Daha önce ne oldu da dava edildi Çakar bilemem ama bu bile başlı başına bir hakarettir, dava nedenidir. Bence saldırmaya devam etmeli Hadise. Bazı insanlar artık kendine gelmeli çünkü.

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Edeceksiniz iptal

Kartalkaya tatil planını iptal etmek isteyenlerin sayısı çok fazla. Otelleri arayıp ‘lütfen rezervasyonumuzu iptal edin’ diyenler oluyormuş. Oteller de ‘biz hizmet vermeye devam ediyoruz, pistlerimiz açık para iadesi yapamayız’ cevabı veriyormuş. Ayıptır! Zaten orada bir elin parmakları kadar otelsiniz.

Bunu hangi otel yapıyorsa ismi de açıklanmalı ki diğerleri zan altında kalmasın. Biz insanlığımızı ne ara bu kadar kaybettik çok merak halindeyim. Yanı başında bir facia yaşanmış.

Sen mecburen o rezervasyonu iptal edeceksin! Paralarını iade edeceksin insanların! Gelmeme hakkı var çünkü o rezervasyon sahiplerinin. Moral mi kaldı aklı başındaki insanda kayak yapacak, gelip, gülüp eğlenecek!