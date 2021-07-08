8 litre su 960 TL

Çok susadığımız günün herhangi bir anında bir bardak buz gibi kefire şans tanıyın. Sevmeyenler böyle böyle bu mucize içeceğe alışacak.
***
Bugünden yarını düşünmeyin. Günün tadını çıkarın, zihninizi dinlendirin. Bunu haftada 3-4 gün yapın.
Kişisel gelişim kitabınıza her gün 15 dakika ayırın ve yaşam enerjiniz artırın.
***
Kuruçeşme Caddesi’nde yeni açılan kafelere gidin bugün. Çalan müzikle beraber kaldırımlara kadar uzuyor kalabalık.
Harbiye Açık Hava Konserleri bu cuma Yıldız Tilbe ile başlıyor. Biletleri şimdiden alın.
Tam öğle saatleri...
Hava nasıl sıcak...
Biraz serinlemek isteyen gölge ve klimalı kafelere akın etmiş.
Masaya oturulunca herkesin ilk cümlesi...
◊ Sıcağa bak
◊ Böyle bir şey olabilir mi
Lerzan Mutlu, İrem Derici’yi aramış ama telefon açılmamış.
Mesaj atmış “müziği kıs” diye. Cevap alamamış.
Kapısını tıklatmış, açan olmamış.
Site güvenliğine falan da haber vermiş Lerzan Hanım ama nafile.
Gece yarısı müzik sesi, hele ki apartman dairesinde çevreye rahatsızlık verir, haklı Lerzan Mutlu ama beni nedense bir gülme alıyor bu olayı konuşurken.
Acaba diyorum;
Kafalar iyice karıştı.
O yüzden 1 Temmuz sonrasına ben ‘en yeni normal’ diyorum.
Şu son 8-10 ay içinde tüm dünya olarak;
◊ Normalleşmeyi denedik. Olmadı.
◊ Yeni normale geçtik. I-ııı tutmadı.
◊ Şimdi ‘en yeni’sine geçiyoruz.
Umarım devamı gelmez de kaldırırız ‘normal’in önüne gelen tüm ekleri.
Sabah yogası için televizyon karşısına değil, parka gidin.
***
Jolly Joker Alaçatı temmuz programını açıklamış. Konserler birkaç gün içinde başlıyor, yerinizi ayırtın.
Zorlu PSM açık hava amfisinde ‘Büyük Ev Ablukada’ konseri var. Üstelik akustik performans. Kaçırmayın.
Sinemalar nihayet açıldı. Vizyon filmlerine bakılıp özlem giderilsin!
***
Milliyet Sanat’ın temmuz sayısı çıktı. Bugün alıp hafta sonu okumayı ihmal etmeyin.
Fulya Soybaş, Hürriyet YouTube kanalında “Hürriyet Bizimle” adıyla keyifli sohbetlere imza atıyor. Bugün mutlaka seyredin.
“Saat 24.00’te müziği kapatacağız ama kulaklıklarımızı takıp eğlenmeye devam edeceğiz” diyorlar.
Meydan okuyorlar anlayacağınız. “Müziğimizi kısamazsınız” diyorlar.
“Biz bir şekilde yolunu buluruz” diyorlar.
Ama şunu anlamıyorlar:
◊ Bu karar sizin, benim, hepimizin sağlığı için alındı.
◊ Bu karar eylül ayından sonrasını rahat geçirmek için uygulanıyor.
Yaz bitiminde artık rahat edelim diye, ‘aman sabahlar olmasın’lı geceleri bir süre daha erteleyeceğiz. Bu kadar basit.
Peki IF yetkilileri;
1 Temmuz Perşembe (yarın) Bodrum’daysanız yemek ve eğlenceyi de özlediyseniz, adresiniz ‘Helia Yalıkavak’ olsun. Bodrum’un en mekanı, ‘Nixie Hotel’ içinde kapılarını açtı.
Fişekhane, kültür, sanat ve eğlence merkezi haline geldi. Üstelik tarihi yapıya hiç dokunmamışlar. Öğlen kahveniz için listeye alın.
***
Datça sakinlik isteyenlerin kaçış noktasıdır. Bölgede açılan ‘Mayan Coctail&Food’ ise Datça’nın havasını Meksika esintileriyle süslemeye başlamış bile.
Haberi okurken “Hadi oradan” dedim.
İşletmecilere bir noktaya kadar hak veriyorum.
Bu arz ve talep dengesini bölgedeki manavın, pazarların, marketlerin karşılayamadığını kabul ediyorum.
Ama arkadaşlar...
◊ 4 liralık bir salatalık, nasıl bir zorlu süreçten geçiyor olabilir ki Bodrum ve Çeşme’ye gelince 60 lira oluyor?
Ya da...
◊ 125 TL’ye satılan bir kola nasıl bir yol izliyor ki yüzde bilmem kaç bin zam görüyor?
◊ 55 TL’ye satılan küçük su mesela...
Haftanın bir ya da iki günü kalsiyumu yüksek beslenmeyi seçin. Mesela bugün güne yulaf ile başlayın.
Şu özel olan ve herkesin bilmediği esnaf lokantalarına uzun zamandır gitmiyorsanız bugün uğrayın.
Türkiye’nin en büyük turizm-etkinlik fuarı başladı. Gastroshow’ları seyretmek ve workshop’lara katılmak için bugün İstanbul Fuar Merkezi’ne gidebilirsiniz.
Sabah kahve içmeye yürüyerek gidin. Bu sırada günlük yürüyüşünüzü de yapmış olacaksınız.
Sherlock Holmes merak uyandıracak yeni maceralarını öncelikle sesli kitaplar aracılığıyla kitapseverlere sunacak. ‘Storytel’de yayınlanacak yeni maceraları takip edin.
Kedi tüyüne alerjisi olanlar için ‘aktif alerjenleri’ azaltan bir mama geliştirildi. ‘Purina Pro Plan, Live Clear’ı evcil dostunuz için bir deneyin.
Siz iç mekan tasarımı yaparken kumaş tercih eder misiniz? Saat 19.00’daki workshop’a katılırsanız fikriniz değişebilir. ‘İç mekan tasarımında kumaşlar’ etkinliği için biletler Biletix’te.
Evde çok çalıştık, şimdi sıra kendimize yazlık bir çalışma ortamı seçmeye geldi. Serin kafeler, ferah restoranlar bu işe çok uygun.
Kafka’nın unutulmaz eseri ‘Dönüşüm’ bugün online sahnelenecek. Akşam 21.00’e kadar izleyebilirsiniz. Biletler, biletix’te...
***
‘İncili Gastronomi Rehberi’ artık aktif olarak kullanılabilir. Mekanlar açıldı, saatler de uzuyor. Kitaptan Türkiye’nin en iyi restoran ve kafelerini seçip deneyimleyin...
***
Hadi bugün İstanbul Kongre Merkezi’ne gidelim. Avrupa’nın en büyük gastronomi fuarı kapılarını açıyor...
***
Film çekilecek mi?
Yoksa engel mi olacaklar?
Başrolde Serenay Sarıkaya mı oynayacak?
Yoksa Fahriye Evcen mi?
Ya da “Bergen rolü ilk bana geldi” diyen Tuğba Özay’da mı kalacak top derken, nihayet karar verildi.
Ve Bergen rolünü Demet Evgar kaptı.
Mahşer-i Cümbüş bu akşam saat 19.00’da Trump Sahne’de olacak. Tiyatroseverler için keyifli bir cumartesi etkinliği olabilir.
Moon Life dergisinde Yılmaz Parlak röportajları var. Ünlü isimlerle ilginç röportajlar yapan ismi takibe alın.
***
Oteller konserlere başladı. Dalaman’da olanlar bugün Hilton Dalaman’da Göksel’i dinleyebilecekler.
‘Hamileliğini erken açıkladı, biraz daha beklemesi lazımdı’ dediler...
‘Amaaan canım Şeyma’nın ne stresi olur ki çocuk düşürecek kadar’ dediler...
Üstelik bu sözleri söyleyenlerin çoğu kadınlar! Bir kadın çocuğunu kaybediyor ama hemcinsleri bu duruma rahatça ‘yalan’ diyebiliyor.
Onlar zerre üzülmüyor bu duruma, seviniyorlar hatta.
Şeyma şimdilik sessiz tüm bu olan bitenlere. Sessizliğinin yanına bir de yalnızlık eklemiş. Yüzüğü atmış ve tek başına İbiza’ya tatile gitmiş.
Şimdi magazin dünyasında koca bir ‘acaba mı’ sorusu var.
Acaba büyük aşk bitti mi?
Cuma neydi? Yeni şarkıların dijital platformlarda çıkma günüydü. Haydi yeni müzikleri dinleyelim.
Kemerburgaz Kent Ormanı bugün Pet Festivali’ne ev sahipliği yapıyor. Üstelik can dostunuzla beraber Ceylan Ertem konserini de dinleyebileceksiniz.
***
“Smother” 6 bölümlük bir aile draması. Küçük bir kasabada geçen hikaye zaman zaman geriyor. Bu akşam 21.00’de BBC First ekranında olacak.
Yalıkavak’taki eski marinanın ‘Ali Baba’ adlı restoranı geri döndü. Çok para vermeden kaliteli deniz ürünleri arayanlar gidebilir...
***
İstanbul’da bir ‘Lacivert Restoran’ gerçeği var. Balık sevenlerin favori adresi artık Bodrum’da. Bu hafta sonu deneyin...
Plajda olayım ama lüksümden ödün vermeyeyim diyenlerdenseniz, adres yine Bodrum. Yeni açılan ‘Dozo Beach’ lükste sınırları zorluyor...
Bu açıklama sonrası bazı sanatçılar sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi.
Sanatçılar haklı mı?
Evet, haklılar.
AMA...
Ortada büyük bir yanlış anlaşılma var.
Gelin bu yanlış anlaşılmaları ve kafalardaki soru işaretlerini giderelim...
Tek başına kalan bir baba, kızını nasıl büyütür? Gülerken duygulanacaksınız. Dijital platformda yayınlanan “Bir Eksik” filmini seyredin...
Şamanizmle lgili merak ettikleriniz online bir etkinlikte anlatılıyor. 20.30’daki programın anlatıcısı tarihçi Dr. Cengiz Göncü...
Harbiye Açıkhava Konserleri başlıyor. Konser listesine bakıp biletleri şimdiden alabilirsiniz...
Diyarbakır’ın geleneksel lezzetlerini sevenler için ‘Fırın-ci’ İstanbul Fişekhane’de açıldı. Boş bir zaman yaratıp deneyin...
Türk Dil Kurumu’nun internet sitesini sık sık ziyaret edin. Yanlış kullandığımız kelimelerin doğrusunu hafızamıza kazımamıza büyük yardımı oluyor...
Ege ve Akdeniz’e akın var. Ama İstanbullular şanslı çünkü Adalar boşaldı. Üstelik hafta içi Adaların tadı bir başka. Bugün ya da yarın günübirlik gidilmez mi?
Kedi ve köpek sahiplendiren sosyal medya hesaplarını takip edin. Bir cana yuva olursunuz belki...
İçin ödem atın!
8 litre su 960 TL
Lahmacun fiyatlarını kabullendik. Dedik ki serbest piyasa...
◊ Hamburger fiyatlarını gördük. Tamam dedik. Herhalde talep var.
◊ Bazı balık restoranlarında neredeyse ‘euro’ üzerinden hesap gelmeye başladı. Ama ona da eyvallah dedik. Heralde denizlerimizde bu yıl balık yok.
Ama su bu su!
Bildiğimiz su!
Hem de 0.33’lük.
Tanesine 40 TL yazmışlar.
◊ Hiç utanmamışlar.
◊ Hiç çekinmemişler.
Fatura Bodrum’dan.
Bölgenin en ünlü mekanlarının birine ait.
33’lük suyun (yani tek elimizin baş ve işaret parmağıyla tutabildiğimiz) o ufacık suyun 24 tanesine 960 TL yazmışlar.
Hesapladım, 8 litre yapıyor. Yani biz düz hesap ‘8 litre suya 1000 TL’ diyebiliriz. Evimize aldığımız 6’lı su paketlerini düşünün.
O paket içindeki 9 litre su, 10 TL tutar.
Hadi diyelim 15 olsun, yahu 20 olsun 20! Ama Bodrum’un suyu 960 TL!
Bunun adı serbest piyasa değil!
Bunun adı ‘satarım istemeyen almasın’cılık değil!
Bunun adı ‘maliyet bunu gerektiriyor’ değil!
Her şeye tamam derim ama 8 litrelik bir suya yazılan 960 TL’ye asla tamam demem. Diyemem.
Siz de demeyin.
İtiraz edin!
Suyunuzu dışardan getirin!
Ne bileyim, bir şeyler yapın!
Ben Mahsun’un oğluyum
Olay üç kişi arasında geçiyor.
Ayşe Akın - Oyuncu
Tufan Doğan - Ayşe’nin nişanlısı
Mahmut Kırmızıgül - Mahsun Kırmızıgül’ün oğlu.
Ayşe ve Tufan nişan törenleri sonrası eğlenmek için Nişantaşı’nda bir mekana gidiyor. O sırada mekanda bulunan Mahmut Kırmızıgül, Ayşe’yi tek başına yakalayınca, ‘yanağını okşuyor’.
Bir kere burada duralım...
- Ne cesaret
- Nasıl bir terbiyesizlik
Biriyle karşılaşacaksın ve yanağını okşayacaksın.
Oldu!
Sonra olayı gören Tufan Doğan, Mahmut’un yanına gidip “sen kimsin” diye soruyor.
Cevap akıllara zarar “Ben Mahsun Kırmızıgül’ün oğluyum”
- Kendi ismi yok
- Kendi işi gücü yok anlayacağınız
Bu cevap sonrası Doğan, Kırmızıgül’e tokat atıp sandalyesinden düşürmüş.
Biz halen eğlenmesini öğrenemedik...
Bir kadına nasıl davranılır emekleme aşamasındayız...
Kendimizi nasıl tanıştırmamız gerek falan...
O işlerde çok geriyiz. Olayın kahramanlarına notum:
Tufan Doğan:
Şiddet çare değil o yüzden 10 üzerinden 6
Mahmut Kırmızıgül:
Yaptığın çok ayıp.
Otur ‘0’
Ayşe Akın:
Yazık! Olan Ayşe’ye oldu. O yüzden puan muan veresim yok.
Ben sana anlatayım yerli Elon Musk kim
Oytun Erbaş’ı pandeminin ilk dönemlerinden hatırlarsınız. ‘Koronavirüs Türkleri etkilemeyecek’ diye bir çıkış yapmıştı.
Üstelik bu dediklerine maalesef inanlar oldu.
Şimdi de çıkmış diyor ki, “Ben Türkiye’nin Elon Musk’ı olacağım”
Hadi oradan...
Asıl yerli Elon Musk kim olur ben sana anlatayım Oytun Hoca, gel...
Adı Hasan Karaozan.
Henüz 42 yaşında ve Mardinli. Gurur kaynağımız Aziz Sancar’ın memleketinden yani.
Bir süredir sıkı takipçisiydim aslında.
Bu yazıyı yazmadan önce detaylıca araştırdım.
◊ Dünyadaki küresel ısınmaya kafayı takmış... Tıpkı Elon Musk gibi.
◊ Bir kripto projesi var. Adına ‘Cyce projesi’ diyor. Tıpkı Elon’ın projeleri gibi.
◊ Karbon salınımının en büyük düşmanlarından biri. Elon Musk gibi.
Yani söylemek değil önemli olan. Önemli olan harekete geçmek...
Bak, Hasan Bey geçmiş harekete.
Bu ‘Cyce’ projesi çok ilginç. Takip edin.
İlk etapta enerji santrali kurmak isteyen firmalara belirli bir oranda kripto hediye edilecek. Karşılıksız.
Sonra da coin madenciliği yapılacak. İşte olay tam burada kopuyor. Çünkü bu madencilik tamamen doğa dostu.
Karbon yok, dolayısıyla küresel ısınma da yok.
Bu yüzden tüm dünyanın ilgisini çekecek ve insanlar Türk kriptosuna yönelecek.
Karaozan, kumara dönen coin dünyasında oyunun kurallarını değiştirmek istiyor. Proje 1-2 ay içinde kullanıma açılacak.
Aklıma hemen “bu iş ‘Thodex’e, ‘Çiftlik Bank’a dönmesin?” soruları geldi. Birkaç uzmanı aradım.
Ortak cevap şu oldu;
“Thodex bir borsaydı, yani parayı onlar saklıyordu. Bu yerli ve milli projede paranız her dakika kendi kontrolünüzde oluyor. Paranın yollandığı kimse olmadığı için kaçacak kimse de yok.”
Sizi tanımıyorum ama küresel ısınmayı tetikleyen karbon salımının ciddiyetinin ve bu işin riskinin farkındayım. O yüzden bravo Hasan Bey.