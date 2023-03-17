6 milyona 1 ay

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Biz sezonluk yazlık fiyatlarını konuşmayı çok severiz.

Hele ki o fiyatlar uçuyorsa daha çok severiz.

Ama bence artık kızmalıyız, artık sesimizi yükseltmeliyiz.

Şaşırdım görünce...

Bodrum-Gölköy’de bir villa.

5 artı 1.

5 de banyosu var.

Net 900 metrekare.

Sezonluk kiralanıyor.

Ve aylık kirası 6 milyon lira...

6 milyon arkadaşlar!

2 ay kiraladık diyelim 12 milyon. Hadi dediniz 3 ay tutayım, 18 milyon lira.

Vay arkadaş!

Bu arada o aylık 6 milyon liranın içinde aidat yok...

Elektrik, su yok...

Temizlik masrafları hariç...

E mutfak alışverişiydi, oyuydu buyuydu zaten yapmanız şart.

Bir de daireye girerken depozito veriyorsunuz...

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Yani ekstrası çok daha fazlaya gelebilir.

İlla para mı harcamak istiyorsun?

Gidersin en iyi otele. Her şeyin önüne gelir, ekstra masrafın da olmaz.

Bu paranın yüzde 10’unu bile ödemezsin.

6 milyon nedir!

Kim neye göre belirlemiştir?

Ve en önemlisi kim tutacaktır bu villaları?

Vallahi yazık.

Çok yazık.

Lahmacuna ağıt

Daha çok var ama şimdiden konuşmaya başladılar o meşhur lahmacun mevzusunu.

Ah be lahmacun...

Resmen son 3-4 yazımızın kahramanı oluyorsun.

Yaza seninle girip, sezon ortasına kadar senden söz ediyoruz.

Ah be lahmacun...

Sen nasıl böylesine ulaşılmaz olmayı başarabiliyorsun?

Duydum haberlerini.

450 liraya satılacakmışsın bu sene Bodrum’da...

Yanında bir tane de ayran olacakmış...

Ah be lahmacun...

Yabancı birine anlatsak seni vallahi inanmazlar bu şöhretine...

Canın sağ olsun ama...

Vazgeçilmezimizsin çünkü.

Bak, seyret ve gör...

Bu sene ‘450 liralık sen’ yok satacaksın yine...

Sana saygı ve hürmetle...

Kimseye karışmam ama ben yapmam

Uzun yıllar birlikte olmuşsun.

Sonra ayrılık gelip çalıyor kapını ve bitiyor ilişkin.

Ve sen ara sıra aynı evde yaşamaya, sık sık dışarıda görüşmeye devam ediyorsun.

Çok ince bir çizgi...

Aklıma Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü getirdi bu karmaşayı.

Sık sık görüşüyor ve ara sıra da aynı evde yaşamaya devam ediyormuş ikili...

Bu sefer ahkâm kesmeyeceğim...

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◊ Olmaz kardeşim!

◊ Ayıp kardeşim!

◊ Ne oluyorsunuz be?

◊ Pes pes pes!

Demeyeceğim...

Demek ki aralarında bir anlaşma, bir destek çabası, bir ‘akit’ var...

Sadece “Bize ne” diyebiliriz...

İstedikleri gibi yaşarlar...

Ha bu arada ben yapar mıyım, yapmam.

Hiç değilse aradan uzunca bir zaman geçmeden kesin yapmam!

Ama yapana da, yaşayana da karışmam...

Bunu da anlamadım

Emre Belözoğlu, basın toplantısında “Şeref isterseniz bende fazlasıyla var, çünkü daha önce kimsenin elini tutmamış bir eşim var” gibi bir cümle kullandı.

Ben bu el tutma olayının şeref ile ilişkisini pek anlayamadım.

Biraz yüksek perdeden bir açıklama olmuş sanki.

Haksız mıyım...