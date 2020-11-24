390 TL’ye yasak delinir

Barış Manço’dan – Çıt Çıt Twist şarkısını açıp haftaya hoplaya zıplaya başlasak mı?
Bugün hiç koronadan bahsetmeyelim. Zor olacak ama deneyelim.
Dondurma tutkunlarına ‘MUA’ adlı dondurmacıyı öneriyorum. Günlük el yapımı İtalyan dondurmasının tadı bir başka.
Evde uzun zamandır tamir bekleyen eşyanız varsa haydi iş başına!
Ama bir şey gözden kaçmış gibi sanki.
Dükkanlarını kapatan işletmecileri isyan ettiren bir adaletsizlik var sanki. O da otellerdeki restoran ve kafelerin açık olması.
Otel içindeki bu tip işletmelerin dışarıdan müşteri alması yasak, ancak iş sıkı tutulmazsa olacakları sayıyorum:
◊ Bazı otellerin içindeki mekanlar, dışarıdan müşteri alıp onlara oda kartlarından verecekler ve otel müşterisiymiş gibi gösterecekler.
◊ “Saat sınırımız yok, istediğiniz kadar oturun” diyerek müşteri çekip sistemdeki boşluktan yararlanacaklar.
Yaptıkları her şey mübahtır onlara göre...
“Yanlış” diye bir şey olmaz kitaplarında...
Kanatsız melektir kendileri...
Ama görmesinler bir başkasının ufak bir hatasını, anında başlarlar atıp tutmaya.
Yargı dağıtırlar.
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En ahlaklı kendisidir böylesinin...
Bugün ve hafta sonumuzun bir kısmını evde egzersize ayıralım. Dünya çapında 6 milyon abonesi olan YouTube kanalı ‘Popsugar Fitness’ ile evde egzersiz yapabilirsiniz.
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Bu akşam TRT 2’de “Bitmeyen Yürüyüş” adlı Japon yapımı bir film var. Kaliteli bir cuma akşamı geçirmenizi sağlayabilir.
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İBB Şehir Tiyatroları perdelerini kapattı. Oyunlar artık online devam edecek.
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Mutluluğu ıskalamış insanlar bizlere mutsuzluklarını empoze etmeye çalışıyor. 3 günlük bir uzak durma, yeni haftaya başlarken enerjimizi yükseltir.
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Meteoroloji uzmanları hafta sonu Uludağ ve Kartepe’de kar yağışı ihtimalini konuşuyor. Sokağa çıkmanın serbest olduğu saatlerde iyi bir alternatif olabilir...
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‘Podcastyeditepe’ Türk kültüründe aile ve yemek konusunu uzmanlarla tartışıyor. Bilgilendirici olabilir.
Gümüşsuyu’ndaki ‘Gezi İstanbul’ adlı kafede keyif yapmak için son 2 gün.
Kendi yaptıkları enfes çikolatalardan deneyip bir kahveyle AKM inşaatındaki büyük ilerlemeyi izleyebilirsiniz. (Cuma gününden sonra paket servise devam edecekler.)
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İstanbul Boğazı’nın yanı başında yoga dersi alma fırsatımız var. Sait Halim Paşa Yalısı’ndaki yoga dersleri için biletler, biletix’te.
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Mutfak Sanatları Akademisi’nde, kek yapımından taco’ya, börekten et pişirme tekniklerine kadar geniş bir ders programı var. Birine bugün kayıt yaptırın.
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Hadi bugün sebze ve meyve ağırlıklı beslenelim. “Hayır asla olmaz” demeyin. Lütfen deneyin.
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Astrologlar uyarıyor. Venüs ve Jüpiter’in etkisiyle tembellik dolu birkaç gün bizi bekliyormuş. “Eyyy Venüs, eyyy Jüpiter sen mi büyüksün ben mi” deme vakti.
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Gardırop detoksu yapalım. Açın dolabı, giymediğiniz kıyafetlere bir bakın. Çıkarıp ihtiyacı olanlara verin. Dolabınız ve içiniz eş zamanlı ferahlayacak.
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Çok kişinin sırf Ahmet Kaya şarkısı söylemeyi denediği için kariyeri başlamadan bitti, şaka değil...
AMA...
Deniz Seki söyler.
Hem de çok iyi söyler.
“İbo Show”da Ahmet Kaya’nın “Nereden Bileceksiniz” şarkısını söyledi Deniz Seki.
“Detone oldu” dendi.
“Bu şarkıyı sen söyleyemezsin” dendi.
Bugün caz günü olsun. İlhan Erşahin’in yeni albümüne kulak verin.
Sürekli kendini anlatanlardan, sürekli kendinden söz edenlerden bir günlük uzak duralım mı? Hadi bugünlük bir deneyelim.
İş çıkışı İstiklal’in ara sokaklarında Londra’nın ara sokaklarında kaybolur gibi kaybolmaya ne dersiniz? Üstelik sendrom falan da kalmaz.
Tam tiyatroluk bir hava...
İşin ülkemizi ilgilendiren tarafı ise, o maskenin Türk bir girişimci tarafından üretildiği iddiası oldu.
Tarhan Telli başarılı bir motosiklet üreticisi olarak tanınıyor.
Pandemi döneminde maske işine girdi.
Kraliçe Elizabeth’in katıldığı törende taktığı maskeyi gören Telli, “Motosikletimize bindiremedik ama maskemizi taktırdık” diye bir açıklama yaptı.
Ancak ortada bir kanıt yok.
Tarhan Telli “ben kendi maskemi tanırım” diyor.
Polisler gelen telefon üzerine Sermiyan Midyat ile Sevcan Yaşar’ın beraber yaşadıkları eve gidiyor.
Ortalık dağılmış.
Yaşanan arbede ortada.
Olayın herkesin bildiği kısımlarını atlıyorum.
Evden çıkmayı başaran Sevcan Yaşar, polis refakatinde eve geri dönüyor ve köpeğini almak istediğini söylüyor.
Kapıyı açan Sermiyan Midyat, “Buyrun köpeğiniz hanımefendi... Başka, para ister misiniz ücretiniz bu mu” diyerek hakaret ediyor.
Onunla sohbet etmek, hele ki röportaj yapmak ciddi bir birikim ister.
Beğenmediği bir şey oldu mu anında bozar sizi.
Agresif sempatikliğiyle tanıdığımız İlber Ortaylı’nın bambaşka bir yüzünü göreceğiz artık. Tuhaf markasının yapımını üstlendiği “‘Bi’ Sorum Var” programının yüzü oldu ünlü tarihçi. YouTube’da yayınlanan programda, İlber Hoca çocuklarla bir araya geliyor ve onların merak ettikleri soruları yanıtlıyor.
İlk bölümde Ortaylı’nın karşısına oturan ufak bir kız, “Bana Atatürk’ü anlatır mısınız” dedi. İlber Hoca “Size okulda anlatmıyorlar mı” diye hafif bir sitem etse de başladı anlatmaya. 10 dakikalık ilk bölüm çok keyifliydi. Sonraki bölümlerde çocuklar, kim bilir İlber hocalarını hangi zor sorularla köşeye sıkıştıracak.
Hakaret mi eleştiri mi
İlişkilerine de uzun zamandır devam ediyorlar.
Allah bozmasın.
Bize ilişki hakkında söz söylemek düşmez.
Ama Hazar Ergüçlü’nün son açıklamasına söylenecek birkaç şey var.
Geçtiğimiz günlerde Cihangir’de bir kadınla yakınlaşan Onur Ünlü’nün o görüntüleri Hazar Ergüçlü’ye sorulmuş. Güzel oyuncu “Cihangir’in ortasında sanmıyorum ki beni aldatsın” demiş.
Bu işin;
Sosyal medya Asyacılar ve anti-Asyacılar diye ikiye bölündü. Seviyoruz böyle ‘çetrefilli’ olayları.
Asya haklı mı?
Ama Bahar bu duruma ne diyecek? Mert’in de suçu yok mu? E ama Volkan zaten bunu hak ediyordu...
Tartışmalar sosyal medyadan yemek masalarına kadar taştı.
“Sadakatsiz” dizisini bu kadar sevme nedenlerimizden biri “kabul etmekte zorlandığımız biz”i yansıtması olabilir mi?
Çevremizde benzer aldatma hikayelerine tanıklık ettiğimiz, belki de yaşadığımız için bu kadar çok sevmiş olabilir miyiz “Sadakatsiz”i?
Sadakatsizlik ile aldatmayı ayırabilir miyiz?
Cem Yılmaz istiyor ki;
Magazin muhabirleri onu gittiği yerlerde rahat bıraksın, görüntülemesin...
Evinin önünde asla muhabirler beklemesin...
Bir aşkla gündeme gelecek olursa, konu bir-iki dedikodudan sonra hemen kapatılsın...
İzole bir hayat istiyor kısaca...
Ama olmaz.
Çünkü;
Şimdilik bu yasakların aralık ayının ortasına kadar devam etmesi planlanıyor.
Yani öyle 1-2 haftalık bir yasak değil bu.
Yeni normale geçtiğimiz ilk günlerde de 22.00’de mekanlar kapanıyor ama neredeyse her gün türlü aksilikler yaşanıyordu.
Neydi bu aksilikler:
◊ Siz kepenkleri kapatın, biz içeride sessizce oturmaya devam edelimciler...
◊ Mekan çalışanlarına zorluklar çıkaran, işletmecilerin ceza yemesine neden olan müşteriler...
◊ “Abi bir 5 dakika daha be” diyen tipler...
Para kazanma hırsıyla hem kendimizin hem de çevremizdekilerin sağlığını hiçe sayıyoruz.
Üstelik bazılarımız bunu yaparken gizlenmeye gerek bile duymuyor.
Geçtiğimiz hafta çarşamba günüydü.
Saatler gece yarısını geçeli baya bir vakit olmuş, biz dört arkadaş evlere dağılmak üzere, Nevizade civarlarından Taksim Meydanı’na doğru yürüyorduk.
Maskelerimiz takılı birbirimizin ne dediğini zar zor anlarken önümüzü biri kesti...
‘Rock müzik var, pop var, arabesk var’ gibi cümleleri hızlıca söylemeye başladı.
Normal saatlerde Taksim Meydanı ve çevresinde görmeye alışık olduğumuz, yoldan geçenleri restoran ve barlara davet eden kişiler vardır.
Kentçizer Tarık Tolunay, ‘Fractal İstanbul’ projesiyle bir haritaya yüzlerce hikaye sığdırmayı başarmış.
Bu görsellere sıkılmadan saatlerce bakabilirsiniz.
Her baktığınızda geçmişten günümüze bambaşka hikayelerle karşılaşabilirsiniz.
Fractal İstanbul’un illüstratif haritalar serisini inceleme fırsatı buldum.
Üç kısımdan oluşan haritaların son kısmı ‘pandemi’ dönemini anlatıyor.
Eminönü, Galata Köprüsü ve Karaköy’ü kapsayan haritalar bildiklerimizden çok farklı. Bilimsel bir harita değil.
Okumadıysanız vakit kaybetmeden okuyun derim.
Öyle keyifli, öyle akıcı bir röportaj olmuş ki, tekrar tekrar okuyası geliyor insanın.
Gedik’in çalıştığı ünlü isimler ile ilgili açıklamalar yaptığı bir bölüm var. Tamam dedim, şimdi ne skandallar okuyacağım, o ünlü isimlerin kirli çamaşırlarını öğreneceğim...
Çok büyük yanıldım.
Meğer eskinin ünlü isimleri ne dürüst, ne egosuzmuş.
Türkan Şoray,
Fatma Girik,
390 TL’ye yasak delinir
Otellere dikkat edelim, restoranlarına dışarıdan müşteri alıp otel misafiriymiş gibi gösterebilirler demiştim.
Az bile yazmışım.
Sistem çoktan kurulmuş.
Menüler çoktan hazırlanmış.
Otellerin korona paketlerinde; akşam yemeği, kahvaltı dahil konaklama ve masajda yüzde 50’ye varan indirimler var.
Üstelik fiyatlar uygun.
Örneğin Karaköy’de bir otel, iki kişi için yerli içki ve konaklama dahil 785 liralık bir menü fiyatı belirlemiş.
Gezi Parkı’nın yakınlarında bulunan bir başka otelin iki kişilik fiyatı ise 100-120 Euro civarında.
Balat’ta bir otel, iki kişilik oda fiyatını 500 liraya çekmiş. Meşhur meyhanesinde ise yüzde 40’a varan indirim yapıyor.
Her şey kuralına uygun aslında.
Otel müşterisi geliyor, ücretini ödeyip, yemeğini yiyip odasına çıkıyor.
Şaşırtıcı olan, fiyatların bu kadar uyguna çekilmesi.
Ücreti ödeyip, akşam yemeğini yedikten sonra otelde kalmak istemeyen oldu diyelim. Otel buna karışamıyor. Yani parayı veren yemeğini yiyor ve evine gidiyor. Sorun zaten burada başlıyor.
Fiyatlar bu kadar uygun olunca, müşteri teşvik ediliyor.
Ben otelcileri de anlamaya çalışıyorum.
Restoranlar, kafeler kapalıyken onlar kendilerine tanınmış bu hakkı kullanmaya çalışıyor.
Üstelik istihdam sağlamayı da sürdürüyorlar.
Tek ricam;
Dışarıdan ‘müşteri’ almayın.
Almayın ki kimsenin sebebi olmayın.
Bakın gördünüz AVM’de yerde yemek yiyen insanlarımız var bizim.
Duyarlarsa sizin büyük yatırımlar yapıp açtığınız otellerinizdeki restoranların dışarıya açık olduğunu...
Vay halimize.
Nedir bu AVM merakı?
Bizim alışveriş merkezi tutkunlarımız var.
Bir sevda alışveriş merkezleri bizim için.
Nasıl iş makinelerini izliyorsak, AVM’de gezmek de öyle bir zevk işte.
Kapalı alana girip mağaza dolaşmak...
Duvarları izlemek...
AVM havuzundaki suyun yükselip inişine hayretler içinde bakmak...
Anlatılmaz!
Hafta sonu şu gazetecilik hayatımda ilk kez;
Yemek alanında yerde oturup hamburgerinden ısırık alanları...
İskender çatallayanları...
Keşkül kaşıklayanları gördüm.
Pes dedim...
Pes.
Melisa’yı rahat bırakın siz devam edin
Sen hiç düşmemen gereken iki ismin arasına düştün Melisa. Rüyanda görsen kan ter içinde uyanıp “Kabus gördüm” diyeceğin bir olayın ortasında buldun kendini.
Eski Survivor yarışmacısı, şimdilerin başarılı sunucusu Melisa Emirbayer, kendini Selin Ciğerci ile Seren Serengil kavgasının ortasında buldu. Detaylara girmeyeceğim.
Olaya tarafsızca bakan...
Adı geçen isimlerin profillerini dikkatlice inceleyen...
Az biraz da vicdanı olan zaten anlıyor ‘mağdurun’ kim olduğunu.
Yok Melisa önce Seren’in yanındaymış, yok sonra Selin’in tarafına geçmiş falan beni hiç ilgilendirmiyor.
Melisa iyi niyetli.
Bu işlerde acemi.
Ne yapacağını da haliyle bilmiyor. O yüzden Melisa’nın zerre günahı yok bu olan bitende.
Kız önce adamın biri tarafından rahatsız edilecek, ondan tam kurtuldum derken, iddiaya göre bir ‘eşkıya’ tarafından boğazına bıçak dayanacak.
Yok ya... Pardon?
25 yaşındaki bir kız ne yapacağını şaşırmaz mı bunca olaydan sonra?
Nereye sığınacağını bilmeden, çaresizce savrulmaz mı?
Siz kavga etmeyin demiyorum. Edin.
Ama rahat bırakın kızı.
Kişisel hırslarınız uğruna oynamayın kızla.
Buna hakkınız yok çünkü.
Kıvanç sokakta
Kıvanç Tatlıtuğ Etiler’de yürürken gazetecilerle karşılaşmış. Uzun değil, 1 dakikalık bir görüntü. Ama illa eleştirilecek ya, hemen birileri;
“Bu ne kıyafet Kıvanç!”
“Bu nasıl tarz Kıvanç!”
“Sana yakışıyor mu Kıvanç!”
“Yuuuh Kıvanç!” diye eleştirilere başladı.
Yahu bir pantolon, kazak ve mont var adamın üstünde. Ne giyecekti sokakta?
Belki bakkala gidiyor, belki eczaneden bir şey aldı ya da canı nereye istediyse oraya uğradı. Smokinle mi gezecek bu adam? Lacileri mi çekecek her daim üstüne? Sokakta da, ekranda da çok iyisin Kıvanç. Bakma salaşsın diyenlere, çok ‘cool’sun. Hele ki muhabirlerle o samimi diyaloğun, o kibarlığın yok mu...
Örnek olsun.
Zengin unutur da fakir unutmaz
Eyyy; “Altın al unut!”
“Gram gram al birkaç yıl bakma bile” diyenler... Kaçımız aldığı altını unutuyor? Ben altın alırsam günüm zehir oluyor mesela. Hatta günlerim. 10 dakikada bir fiyatlar düşmüş mü çıkmış mı diye kontrol ediyorum. O yüzden “altın al unut” fakire göre değil, tam anlamıyla zengine yönelik bir tavsiye.
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