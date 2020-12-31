2020’deki ayrılıklar sayılmasın

Hak ettik. Bir keyif masası kurmak hakkımız bugün. Hindi, tavuk ya da kırmızı etli bir menüyle ödüllendirin kendinizi...
Evinizi mutlaka ışıklandırın, geç kalmış değilsiniz...
Yılbaşı süslemeli kış kurabiyeleri için mutfağa erkenden girin derim...
Akşam için bir müzik listesi hazırlayabiliriz. Ama öğlen halledelim bu işi, sonraya bırakınca olmuyor çünkü...
Biraz gülüp eğlenelim. “Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi” adlı gösteri bugün başlıyor. Tabii ki ‘online’.
Yurdun büyük bölümünde bahar havası var. Yanımıza suyumuzu alıp kısa bir yürüyüşe çıkalım.
Birilerine “Günaydın” demek çok rahatlatıcı. Bol bol söyleyelim bu sabah. Arada cevap alamasanız da pes etmek yok.
Tarzıyla, sesiyle, yıllardır hiç bozmadığı çizgisiyle örnektir.
Her müzik listemde en az bir Selda Bağcan şarkısı mutlaka vardır.
Size de öneririm.
Neyse...
Bir röportajında “ben sol muhafazakârım, sevmiyorum açık giyinmeyi, ayıp geliyor’ diyen Selda Bağcan’ı eleştirenler olunca kendisini aradım dün.
“Ne demek istediniz” diye sordum;
“Meğer herkes ne trol’müş yahu! (Gülüyor) Müzikal anlamda rakibim olamayacak insanlar bile bana laf ettiler. Meğer ne kıskanıyorlarmış yahu!” diye yanıt verdi.
Şebnem Bozoklu da sizi eleştiren bir mesaj paylaştı ve çok konuşuldu, dedim...
Hiç lafı dolandırmayacağım, gerçek Napoli pizzası için İstanbul Maslak’taki ‘Pizza Napolist’i deneyin derim.
Bir kaçamak önerisi: Portakallı İtalyan Keki... Yapması çok zor değil.
Bir not defteri alıp aklınıza gelenleri not almanın keyfi öyle başka ki. Haydi yazalım çizelim.
Güne eğer ceviz ve badem ile başlayacaksanız, bir avucu geçmemesine dikkat edin.
Bir sürahi suya nane yaprakları ve limon dilimlerini atın dolapta biraz bekletin.
Bütün gün yanınızda duracak suyu afiyetle ve sağlıkla içebilirsiniz.
Bazıları da “Hayır, ünsüz olup parasız kal da gör bakalım” diyor. Hangisi doğru?
Bir kere parasızlığın ünlüsü ünsüzü olmaz.
Belli bir yaşam standardındayken parasız kalmak da çok zordur.
Neye uğradığını şaşırır insan.
Ama ünlü birinin kısa süreli parasızlığı, ünsüz birinin parasızlığından çok daha kolaydır.
Ünlüyseniz, çoğu mekanı tanırsınız...
-Asla yapamam dediğiniz bir şey var mıydı? Varsa bu 3 günü onu yapmaya ayıralım.
-Sofraları süslemek en büyük hobimiz son aylarda. Yarım asrı geride bırakan Narin Metal’in çatal, kaşık, bıçak ve aksesuvar setlerine bakmanızı öneririm.
-Çiğ köfte dükkanlarına mesafeliydim. “Elazığlı Çiğ Köfteci Ahmet Usta” değiştirdi fikrimi. Bildiğin ev yapımı. İyiymiş.
Bu isimler geçtiğimiz gün bir doğum günü partisi için bir araya geldi.
Söylenene göre bahçede, iddia edildiğine göre sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde.
Peki parti bahçede olunca serbest mi?
Katılabiliyor muyuz?
Sosyal mesafeye uymadan eğlenebiliyor muyuz?
Bu isimler öyle diğer ‘partici’ tiplerden değil aslında.
Artık somut bilgiler de gelmeye başladı. Ocak ayı içinde başlaması planlanan ikinci yeni normalde nargile kafelerin yer almayacağı kesinleşti.
Çünkü nargile kafelere yeni düzenlemeler gelecek.
İşletme sahiplerinden, önce o düzenlemeleri yapmaları istenecek.
Düşünsenize, sigara bile içmiyorsunuz ama nargile içilen bir yerdesiniz.
Ne oturduğunuzdan bir şey anlarsınız, ne ettiğiniz sohbetten.
Ne içtiğiniz çaydan keyif alırsınız ne bir yudum kahveden
Hayat 2 dakikada ‘zehir’ olur size.
Beyoğlu’nda Atlas Sineması ve Pasajı’nın tadilatı bitti. Çok şık bir bina kazandı İstanbul. Belki evlere kapanmadan gezilebilir.
Kahvaltı önemli diyoruz hep, ‘patiswiss’ diye bir marka keşfettim. İstanbul ve Ankara’da satış noktaları var. Müsli çeşitleri, granola ve kakaolu fındık kreması denenmeli.
Çocuklara iyi haber. Zorlu Çocuk Tiyatrosu her hafta yeni bir oyun ile YouTube’da.
Sanatı sevelim. Pera Müzesi’nin yeni sergisi “Kristal Berraklığı” salı günü kapılarını açtı. 7 Mart’a kadar devam edecek.
Yapılacaklar listemizin başına Kuzguncuk’ta kaybolmayı ekleyelim bugün...
21 Aralık’ta narlar kırıldıysa bugün bir öğünümüze nar ekleyelim. Mesela narlı bir salata...
Burçlara göre hediye rehberi olduğunu biliyor muydunuz? Hediye arama derdine sonnnn...
Okuyanlar tekrar okuyabilir, incecik kitap zaten. Okumayanlara şiddetle önerimdir. Gabriel Garcia Marquez’den “Kırmızı Pazartesi”.
Cihangir sokaklarında yürüyüp bir kafeden kahvenizi alabilir, Suadiye’deki meşhur pankekçiye gidebilir, İzmir’deyseniz Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde turlarken çay ile simit alıp kendinizi deniz kenarına atabilirsiniz.
2021 yılının renkleri açıklanmış. Vakit geçirmek için bugün okunur.
“Amerika’da bulunan bir estetik kliniğinde çalışan üç estetik doktoru, 6 yıldır dünyanın en güzel 100 kadın ve erkeğini seçiyor. Top Beauty World adı verilen organizasyonda bu sene en güzel kadın listesinin ilk sırasında bir Türk var: Hande Erçel.”
İlk başta göğsüm kabardı.
Sonra aynı listede, Tuba Büyüküstün, Fahriye Evcen, Demet Özdemir, Elçin Sangu ve Neslihan Atagül’ün de yer aldığını okuyunca, “Tamam” dedim, “Venezuela bak işine!”
Ama bu işte bir terslik vardı:
Sevincimin yerini önüne geçemediğim bir gülme aldı.
Ya Allah aşkına, bu nasıl orantısız bir listedir!
Bu nasıl iştir!
-Siz şimdi “Kilo vermek zor, olmuyor” falan mı diyorsunuz? Yanılıyorsunuz. Bu hafta dikkat edin haftaya değişimi görün derim.
-Yazmak güzeldir. “Kooplog” adlı platform yazmaya teşvik ediyor.
Blog yazanlara ödül veriyor.
-İnternete çok maruz kalmak “fomo” yani bir şeyleri kaçırma duygusunu tetikliyormuş. Dijital detoksu düşünün.
Kimi görsem, 15 Ocak diyor. Kim beni arasa, “15 Ocak’ta ne oluyor” diye soruyor.
Cuma akşamı birkaç kaynağımla telefonda konuştum.
Ne zaman açılıyoruz, ne zaman normale dönüyoruz, ne zaman karşılıklı kahve içebiliyoruz dedim.
İKİNCİ YENİ NORMAL 15 OCAK
Eğer her şey planlandığı gibi giderse (ki gidecek gibi görünüyor) 15 Ocak’ta ikinci yeni normalimiz başlıyor.
Haziran ayı başında girdiğimiz döneme yeni normal demiş ve eski hayatımıza kısmen de olsa dönmüştük.
İşte ayın 15’inde de aynısı olacak.
Restoran ve kafeler saat sınırlamasıyla
Kahvaltı dansına ne dersiniz?
Bir şeyler hazırlarken hareket etmeyi ihmal etmeyelim olur mu?
Zaten sokağa çıkmak yasak, fırına gitmeye üşensek bugün, bol otlu bir kahvaltı yapsak? Mis gibi olmaz mı?
Pijamayı çıkarın üstünüzden.
Güzelce giyinin, evde de olsanız giyinin.
Sebebi de fotoğraftaki makyajıydı.
O paylaşımı gören sosyal medya tacizcileri hemen geçtiler klavyelerinin başına, başladılar nefretlerini akıtmaya;
“O nasıl tip sen kaç yaşındasın...”
“O yaşta bu makyaj hiç yakışıyor mu...”
“Koca kadın gibi olmuşsun tühhh yazıklar olsun...”
“17 yaşında makyaj yapaMAZSIN!”
Ya sana ne?
Ne yani, göz önünde olan biri istediği makyajı yapamıyor mu?
Yarım saatlik bir cuma koşusuna çıkalım. Mutlaka havaya uygun kıyafetler seçelim.
O çok sevdiğimiz kafeye uğrayıp en beğendiğimiz kahveyi alıp yürürken yudumlayalım mı?
“Kahvaltı yapmıyorum” diyenlerdenseniz doktorlar bu dönemde kahvaltının öneminin altını çiziyor.
Evinden çıkarken eline bir market poşeti alıp yasağı ihlal edenler var. Görürseniz şikayet edin.
Kadıköy sokakları renklendi. Dev heykeller, rengarenk süslemeler moral veriyor. Belki kısa bir yürüyüş fena olmaz.
Alarm ertelemek gün içinde kendimizi yorgun hissettiriyor. Alarm ertelemeyelim.
YouTube’un ‘late night’ programı ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’yi online seyretmek için bilet alabilirsiniz.
2020’deki ayrılıklar sayılmasın
Öyle bir seneydi ki 2020.
Hükümsüzdür.
O yüzden ilişkilerdeki ufak tartışmalar, anlaşmazlıklar, kıskançlıklar sayılmasın.
Bilim kurgu filmi gibi bir sene geçirdik madem...
Yaşanılan bu ayrılıkları da o filmin senaryosuna katalım.
Hadi barışalım...
Mesela Hadise ve Kaan Yıldırım.
Son zamanların en büyük bilinmezi onların mevzusu.
İki ismin ayrılık sonrası sürecini bir türlü takip edemiyoruz.
Ayrılar mı?
Yoksa barıştılar mı?
Emin olamıyoruz.
Başarılı oyuncu Kaan Yıldırım gazetecilerin ısrarlı sorularına cevap vermiyor.
Hadise zaten ortalıkta pek görünmüyor.
Belli ki bir kararsızlık var ilişkide. Bu kararsızlık aslında Hadise’nin sosyal medyadan yaptığı ayrılık paylaşımı ile sinyallerini vermişti.
Sonra detaylar ortaya çıktı.
İddiaya göre iki isim evdeyken kıskançlık yüzünden bir tartışma çıkıyor ve Hadise evi terk ediyor.
Peki sonra ne oluyor?
Hadise ani karar verdiğini düşünüp sakinleşmeye başlıyor.
Tabii hemen değil...
Sakinleşme süreci zaman alıyor...
Ama Hadise’nin yakın çevresine göre, ünlü şarkıcı ayrılık kararından ve o gece verdiği tepkiden pişman.
Yani barışmak için uygun zemin hazır.
Başka bir aksilik çıkmazsa ikiliden kısa süre içinde güzel haberler gelebilir.
Erkekler neden nefret eder
İrem Derici’nin “Eski sevgililerim benden nefret eder” sözünü duyunca...
Dedim ne yapıyor da nefret ediyorlar...
Aldatıyor mu?
Sıfır ilgi politikası mı izliyor?
- ‘Ben ben ben’ diyor başka bir şey demiyor mu?
- Yok, hiçbiri değil.
- ‘Nefretin’ nedeni dobralıkmış meğer.
- “Bahanesiz ilişki bitiririm, sana karşı artık bir şey hissetmiyorum diye takır takır belirtirim, o yüzden hiçbiri benimle konuşmaz” demiş İrem Derici.
E iyi de olması gereken tam olarak bu aslında.
Ama sanırım bazı erkekler, ilişkiyi bitirmeyi, seni artık sevmiyorum demeyi tekellerinde görüyor.
İrem Derici ve benzeri kadınlarla birliktelik zordur.
Kahkahacıdırlar;
Bir güler ki restoranda mutfaktaki aşçı, mahallede 2 yan apartmandaki komşu duyar.
Kimseye ihtiyaçları yoktur: Tek başlarına ayakta durmanın kitabını yazmışlardır. Erkeklerin ‘sen bensiz bir hiçsin’ sözlerine sadece gülerler...
Hem cinsleriyle arkadaşlık kuramazlar:
Erkek arkadaşları kız arkadaşlarından fazladır. ‘Senin hiç kız arkadaşın yok mu’ sorularına kulaklarını tıkamışlardır.
Dans etmeyi severler:
Öyle oynanmaz, burada dans edilmez gibi baskılayıcı cümleleri duydukları anda tepelerinin tası atar.
İşte bu özellikler bazı erkeklere çok ağır gelir. Kaldıramazlar, hazımsızlık yaratır.
Gençleri çok kızdırdı
Geçtiğimiz günlerde çıkan, dünyanın en yakışıklı 100 erkeği ile en güzel 100 kadını listesi vardı.
O listedeki erkekleri ekranda yorumlayan sunucu Seda Akgül, karşısına Güney Koreli ünlü BTS grubunun solisti çıkınca önce “Bu ne beeee” diye bağırdı...
Sonra “bunlarda kadınla erkek karıştı. Bu Japon bebeklerini sevmiyorum” gibi anlamsız sözler söyledi.
Laf yetiştirmekten bazen kendimizi yetiştirmeyi unutuyoruz gerçekten.
Ne zaman vazgeçeceğiz birini tipiyle yargılamaktan.
BTS grubu K-Pop akımının en önemli temsilcisi olduğu için dünya çapında büyük hayran kitlesi var. Türkiye’de de ‘Z’ kuşağı tarafından çok seviliyor.
‘Fan’lar hayranı oldukları isimle dalga geçildiğini duyunca ayaklandılar.
Yarım saat içinde Twitter’da en çok konuşulanlar listesinin tepesine çıkardılar Akgül’ü. Umarım gençlerin eleştirilerinden bir ders almıştır, ötekileştirmenin ne denli tehlikeli olduğunu anlamıştır Seda Akgül.
Güya! Farkındalık yaratacakmış
Bir kuyumcu ‘kadın vücudu obje değildir’ diyerek geçmiş objektif karşısına, kadınların kullandığı takılarla poz vermiş.
Küpeyle, bileklikle fotoğraflar çektirmiş. Nasıl itici, nasıl kötü, nasıl dayanılmaz bir görüntü. Bırakın bazı şeyler kadınlara özel kalsın...
Toplumun hassas noktalarını çözüp, o civarlarda top çevirmenin adı ‘hassasiyet’ değildir haberiniz olsun.
Olsa olsa fırsatçılık denir buna. Beni kimse bu işin reklam olmadığına inandıramaz. Yok ses getirmek istedim...
Farkındalık yarattım falan.
Geçiniz bunları.
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