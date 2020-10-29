2020’de bunu da gördük

Bir toplumun nefreti hızlandırılmış şekilde nasıl kazanılır, en iyi örneği oldu.
Çok ağır eleştirdik...
Çünkü haklıydık.
Çünkü sağlığımız söz konusuydu ve bu hiç umursanmıyordu.
Ama hafta sonu, sadece 15 dakikada, Şevval Şahin’in eksileri silindi.
O 15 dakika sempati kazandırdı Türkiye güzeline.
Aleyna Tilki.
Çünkü konuşunca olmuyor.
Sosyal mesaj vermeye kalkınca ortalık birbirine giriyor.
Yine bir bomba patlattı Aleyna.
Dedi ki;
◊ Nevzat Bey, ortalık sallanıyor bu sahneyle, siz bir nöropsikologsunuz, yorumunuz önemli. Bir insan iki kişiyi aynı anda sevebilir mi?
- Sevgi duygusu masum değildir. Bir insan “parayı çok seviyorum” diye kuyumcuya gidip bütün altınları alamaz. Evli birisini seviyorsun diye eşiyle arasını bozup onunla birlikte olamazsın. Sevgi ham bir duygudur, o duyguyu olgunlaştırıp sevgiye dönüştürmek gerekiyor. Aynı anda iki kişiye sevgi duyabilirsiniz. Tabii erkek için de kadın için de geçerli bu.
◊ Benim kafam karıştı. “Sevgi duygusu masum değildir” dediniz, biraz açar mısınız?
- Şöyle açıklayayım... Bakın “olgunlaşmamış aşk” ve “olgun aşk” vardır. Olgun aşklar yararlıdır, fakat ilkel aşklar zararlıdır. Vahşi bir at gibidir sevgi. Vahşi atı iyi yönetirsen sana hizmet eder, yönetmezsen seni yanlış tarafa çeker.
◊ O zaman iki kişiyi sevmeyi buna mı bağlıyorsunuz?
- Evet vahşi bir duyguya sahipsen iki kişiyi sevebilirsin. Beş kişiyi de sevebilirsin.
◊ Hiç böyle bir vakanız oldu mu?
- Bir genç hastam vardı. “Üç sevgilim var” diye geldi bana. Üçünü de sevdiğini söyledi. “Evlenecek misin?” dedim. “Hocam biriyle evleneceğim” diye cevap verdi. Şaştım kaldım.
“Hafta içi akşam saatlerinde dışarı çıkılmayacak.”
“Aile bireyleri dışında kafe ve restoranlarda toplu olarak oturulmayacak.”
Tekrar tekrar önümüze geliyor bu uyarılar son günlerde.
Gidişata göre masada olan ve alınması muhtemel önlemler şu şekilde:
◊ Tüm Türkiye’yi kapsayan bir sokağa çıkma yasağı düşünülmüyor.
◊ Önlemler illerdeki duruma göre alınacak.
◊ Eğer vaka sayısındaki artış böyle devam ederse daha önce yazdığım gibi, kafe ve restoranlara girişte HES kodu uygulaması devreye sokulabilir.
Yağmur çamur dinlemeyen yüzlerce kişi, kapıda içeriye girmek için sıra bekliyor, bu nasıl olur diyordum...
İçeride bedava dağıtılan bir şey de yok üstelik diye hayret ediyordum...
Kısmen bazı cevaplara ulaştım...
İddialara göre (aslında bu iddiaları yazıyı yazmadan önce sağlam kanıtlara dayandırdım) Nusret’in, Etiler ve Nişantaşı’ndaki şubelerinde kapılarda figüranlar bekliyormuş.
Bir düşünsenize...
Nusret’in restoranına gidip, içeceğinden salatasına...
Ara sıcaklardan ana yemeğe bir ziyafet çekecekseniz eğer...
Ne olursa olsun...
Tahrik edilmiş de olsa...
Bu tahrik aylardır devam da etse...
Komşusunun küfürlerine de maruz kalsa, şiddete başvurmamalıydı Halil Sezai.
Ünlü sanatçı hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması 30 Ekim’de yapılacak.
Sahnelerden uzak kalanlar için bu acımasız cümleleri kuranlar var. İnanması güç ama var.
Çaresizliklerinden mutlu olan...
Parasızlıklarına sırıtan...
◊ İşsiz kalmalarına “oh olsun” diyenler...
◊ Son olarak şarkıcı Jehan Barbur’un bir mesajı çekti dikkatimi.
◊ “Biz müzisyenler daha kaç gün kaç ay susacağız. Ne kadar zaman daha işsiz kalacağız. Ve her şeye rağmen daha ne kadar süre faturalarımızı, kiramızı, kredilerimizi, kartlarımızı ödemek için debeleneceğiz. Sahneden daha kaç zaman uzak kalacağız” diye ‘haykırdı’ Jehan Barbur.
Bir kesim var ki, kimsenin mutluluğunu istemiyor.
O kesim ki, biri iyi bir iş yapınca, hele mutlu bir ilişkiye başlayınca ‘keşke benim olsa’ edasıyla dişlerini sıkıyor.
Üstelik bunu çoğunlukla arkadaşlar birbirine yapıyor.
Bıraksanıza uzayan kol bizden olsun.
İnsanların mutluluğuyla mutlu olmayı denesenize.
Hadise’den ne istersiniz anlamadım.
Kadın işinde gücünde, e gözüktüğü kadarıyla mutlu da bir ilişkisi var.
Dünya starı adaylarımızdan biri bence.
Hatta sosyal medya hesabının sıkı takipçisiyim, attığı anlamsız mesajlarla çok eğleniyorum.
Ama bazen olmadık işler yapıyor Aleyna.
Ünlü model Kylie Jenner’ın geçtiğimiz günlerde giydiği bir kıyafeti gören Aleyna Tilki, aynı kıyafeti daha önce kendisinin giydiğini belirten bir paylaşım yaptı.
Aleyna o paylaşımında; “önce ben giymiştim Kylie” yazdı.
Ben fotoğrafa baktım. Hatta öyle çok baktım ki, yazımı her zamankinden daha geç göndermek zorunda kaldım.
Son olarak güzel oyuncu Nesrin Cavadzade alfa erkeği mevzusunu gündeme getirmiş, “Alfa erkeği yok ki sevelim” demişti.
Ben tam alfa erkek-alfa kadın muhabbetini unutmuşken, bir grup girişimcinin farkındalık yaratmak için “ALFA” adında bir proje üzerinde çalıştığını duydum. Detayları önümüzdeki günlerde öğrenir öğrenmez açıklayacağım. Ama gelin biz şimdi şu alfa konusunu biraz açalım...
Bir kere sadece erkekler için kullanılmaz alfa tanımı.
Alfa erkeği varsa alfa kadını da vardır.
Alfa erkeği;
◊ Maço değildir. Maçovari hareketler yapmasına gerek kalmadan zekasıyla çözer sorunları.
◊ Eski usulleri benimsemiştir ve gelenekçi tavrı ön planda tutar.
Sonra binge eating mode’u (tıkınma modu) başlar.
Chill yaparken (dinlenirken) ice cream (dondurma) yer.
Akşam oldu mu chips (cips), chocolate (çikolata) keyfi yaparken junk food’u (abur cubur) da unutmaz.
Bir diğeri;
Eating disorder’ının (yeme bozukluğunun) progress (ilerleme) göstermişken relapse etmesini (nüksetmesini) istemez.
Eşiyle kameraların karşısına geçen Özer’e, hayat arkadaşı Pınar Dura destek verdi “Cem, o kadınla minik bir birliktelik yaşamış” dedi.
Buyurun tartışmaya.
Birlikteliğin miniği, daha doğrusu aldatmanın miniği olur mu?
Bu olayda yepyeni bir kendini savunma biçimi gördü Türkiye.
Cem Özer kendini savunmaya çalıştıkça battı.
Bu isimler son dönemde sosyal medyadaki uygunsuz mesajlarıyla gündeme geldi.
Cem Özer’in mesajlaştığı kişiye fotoğraflarını da yolladığı ortaya çıktı. Birini mesajla rahatsız etmek suçtur.
Birine taciz boyutuna ulaşan mesajlar göndermek ahlaka aykırıdır.
Ama unutmayalım ki ‘ifşa’ da bir suçtur.
Bu ifşa olaylarında sanki bir şeyler gözden kaçıyormuş gibi gelmiyor mu size de?
Adı üstünde mesajlaşma.
Karşılıklı yani.
Evlilik hazırlığı yaptığı kız arkadaşını darp eden Rubato grubunun solisti Özer Arkun bu yazın bol bol iş yapan isimlerindendi.
Neredeyse haftanın her günü Çeşme-Bodrum arası gidip geldi.
Sayısız konser verdi. Şiddet iddiasından sonra bu iş temposu olur şey değildi.
Ama oldu.
Mekanlar doldu, hatta maalesef onu izlemeye gelen kadınlar tarafından zaman zaman ayakta alkışlandı Özer Arkun.
Ücretinde indirim yaptığını düşünenlere hemen söyleyeyim bir kuruş bile indirim yapmadı.35-40 bin lira arasında bir ücret ile sahneye çıktı.
Prof. Özlü’nün uyarısı mutlaka ciddiye alınmalı.
Çünkü;
◊ Mutfakta çalışanların ter damlacıklarını yemeklere ve tabaklara bulaştırma riski var.
◊ Garsonların servis yaparken hastalığı bulaştırma riski var.
◊ Masada yemek yerken yanınızdakinin size virüs bulaştırma riski var.
Baştan sona risk dolu aslında.
Prof. Özlü bu açıdan çok haklı.
Ne olacak bu taksilerin hali diye sohbetlerin ortasına düştüğümüz de çok olmuştur.
Öyle görünüyor ki...
Bizim imtihanımız da, “ne olacak bu haller” diye sohbetlerimiz de daha uzun süre bitmeyecek.
Neden mi?
Taksilere maskesiz binmeye çalışan bir ‘güruh’ var etrafta...
Yanlarında maske taşımadan sağda solda geziyorlar.
Son dönemin popüler formatlarından biri, soru cevap şeklinde ilerleyen, ünlü isimlerin konuk olup ilginç itiraflarda bulundukları programlar...
Ama ne itiraflar.
O koltuğa oturan, asla söylemeyeceği şeyleri bir bir itiraf ediyor.
CNN TÜRK’te yeni başlayan, Merve Şahin’le Melis Özcan’ın sunduğu “Sorgu Sual” ve Armağan Çağlayan ve Uzman Psikolog Gökhan Çınar’ın kendi sosyal medya kanallarından yayınladıkları programlar en çok takip edilenler.
Konuklar simsiyah bir odaya girip, kendilerine ayrılan koltuklara oturuyor.
Normalde geçiştirilecek ya da
O açıklamanın ardından TikTok fenomenleri, Yılmaz’a cevap verdi. Eleştiren de oldu...
“Cem Yılmaz bizi kastetmemiştir” diyen de...
TikTok’ta çok garip şeyler oluyor.
İzlenme uğruna yapılanlar bazen görenlerin canını sıkacak cinsten.
Peki ünlü komedyen TikTok isyanında haklı mı? Bu hafta izlediğim bir Tiktok videosu Cem Yılmaz’ı haklı çıkarır cinsten. İki genç kız Taksim Meydanı’na çıkmışlar, tanımadıkları erkeklerin elini tutup kahkahalar atarak video çekiyorlar.
Pandemi durgunluğunu fırsat bilen bazı uyanıklar, bu güzelim lokasyonda kumarhane işletmeye başladı.
Bu yasa dışı mekanlar tespit edildiği anda polis tarafından yapılan baskınlarla mühürleniyor.
Ama o kadar sık yer değiştiriyorlar ki.
Arnavutköy’ün tercih edilme sebebi, bu kadar yoğunluğun olduğu yerde gizlice bu mekanları açık tutabileceklerini düşünmeleri.
Kumarhaneye gelenler önce kafe ve restoranlarda vakit geçiriyor.
Gecenin ilerleyen saatlerinde ise yürüme mesafesindeki kumarhaneler dolup taşıyor.
Dışarıdan bakıp ‘burası kumarhane’ denmesinin imkansız olduğu yerlere konuşlanmış Arnavutköy’deki bu tip yerler.
2020’de bunu da gördük
Şöhretin yakışmadığı isimlerden biri Nusret.
Son yaptığı hareketle skandallar tarihine geçti.
Satın aldığı otelin reklamını yapmak için bir video çeken ünlü kasap, yatağa bornozla iç çamaşırsız atlayınca olanlar oldu. Hadi diyelim bir hata oldu.
Fark edildiği anda silinmesi gerekmez miydi?
Silmedi Nusret.
Meydan okurcasına devam etti. E ama neye, kime bu meydan okuma?
Milyonlarca takipçisi olan Nusret’i izleyen çocuklar da var.
Ayıptır.
Nusret’e öneriler:
◊ 6 ay her türlü kameradan uzak kalmalı.
◊ “Ben ne yaptım, nereye doğru koşuyorum” diye kendini dinlemeli.
◊ Benzer skandallara imza atanlar (Kerimcan gibi) sonrasında nasıl Türk toplumunun gözünde bir hiç olmuşlar, iyice incelemeli.
◊ Arkasındaki sermayeye güvenmemeli, artık kredisinin tükendiğini anlamalı.
◊ “Ben bu videodan sonra ülkemin çocuklarının suratına nasıl bakarım” diye oturup düşünmeli...
Bana hiç sempatik gelmedi
Biz diyoruz ki Türk mutfağını yükseltelim.Zengin mutfak kültürümüzü dünyaya duyuralım. Ama birileri çıkıyor, yerle bir ediyor hayallerimizi!
“Masterchef” yarışmasıyla tanınan ‘Şırdancı Mehmet’ diye biri var. ‘TikTok’ dünyasını yeni keşfetmiş olacak ki, dükkanına gelenlere şırdan ile zulüm ediyor resmen. Adana’mızın meşhur şırdanı önce masaya servis ediliyor. Ardından masada Mehmet Usta beliriyor. Kamera kayda girdikten sonra başlıyor soytarılığa.
Elindeki limonu 1 metre yükseklikten tabağa sıkıp baharatlarını da aynı şekilde döküyor. Sonra ise tepki çeken o hareketi yapıyor. Şırdanı müşteriye kendi elleriyle yedirmeye çalışıyor.
Pes. Bunu çekip reklam yapmaya çalışan kadar bu reklama alet olan müşteriler de hatalı. Sadece Şırdancı Mehmet’te olmuyor bu gariplikler. Mesela tüm çalışanlarına kendisi gibi pala bıyık bıraktıran bir pilavcı var.
O da her gün çektiği videolarda ‘caaanım’ pilavımıza neler yapıyor.Bir gün pilav üstü armut turşusu ile video çekiyor, ertesi gün pilav üstü dana dili ile. Videoları izledim, bana hiç ama hiç sempatik gelmedi bu pilavcı.
Toplu taşımada, restoranda her yerdeler
Beyoğlu Tarlabaşı Caddesi’nde, ev karantinasında olması gereken bir halk otobüsü şoförü, yolcu taşırken yakalanmış. Şaşırmadım, çünkü bu ilk olay değil. Maalesef duyduğum benzer olaylar var.
Karantinada olması gerekirken yolcu taşıyan minibüs şoförleri, restoran mutfaklarında çalışanlar, müşteriyle her dakika iç içe olan garsonlar var.
Bunlar işverenlerine kendi sağlık durumlarını korkudan söyleyemiyor.
İşsiz kalırım korkusuyla çalışmaya, dolayısıyla virüsü yaymaya devam ediyorlar.
O yüzden hem çalışanların hem de müşterilerin restoran ve kafe girişlerinde HES kodu kontrolünün yapılması artık şart.
Yeniköy’de dolar üzerinden hesap
Yeniköy’e gitmek bir dert. Söylene söylene yola çıkılıyor. Trafikle boğuşulduktan sonra, planlanandan geç bir saatte restorandaki masanıza
anca oturuyorsunuz.
Yüklendiğiniz stres dost sohbetiyle unutulup gidiyor. Ta ki hesap gelene kadar.
Bir genelleme yapmak istemem ama Yeniköy’deki restoranların birçoğunda durum aynı.
3-4 kişi için 3-4 bin lira hesap ödüyorsunuz.
Örneğin, bir makarna, üzerine biraz deniz ürünü eklenince porsiyonu 200-250 lira oluveriyor.
Bir tavuk kanadı, özel sosuyla birlikte 100-150 liraya önünüze getiriliyor.
Arkadaşlar, Türkiye’de yaşıyoruz. Euro ve dolar kazanmıyoruz ki siz bize dolar karşılığı fiyat çıkarıyorsunuz.
Pandemi dönemindeyiz, zaten zor günler geçiriyoruz.
Yapmayın etmeyin.
Sürdürülebilir bir iş değil bu.
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