10 Kasım duruşu başka bir duruştur!

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Yoruldum ama o sağ olsun rahat durmuyor.

10 Kasım’da demiş ki, “Saygı duruşunu saygıyla karşılıyorum ama 9’u 5 geçe yolun ortasında işlek bir trafikte niye oluyorsun? O saati biliyorsun, o saatte güvenli bir yerde ol. Hem kendin için hem trafiktekilerin güvenliği için.”

Şov yapıyorsunuz diyor özetle. Hiç katılmıyorum. 10 Kasım ve saatin 9’u 5 geçmesi çok özel, çok farklı, çok nadide bir mevzu biz Türkler için.

Yolda durmanın da ayrı bir gururu var çünkü.

O dakikada mecburen yolda olması gerekenler de elbet vardır ama hiç önemli değil, sırf yolda durup koltuğundan çıkıp arabanın kapısını açık bırakıp dimdik saygı duruşunda durmak çok iç titreten bir eylemdir.

Ben her izlediğimde

10 Kasım’daki o görüntüleri, ağlarım...

Saniyesinde akar gözyaşlarım.

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Başka hiçbir millet de bu vefa yok, aradan geçen yıllara rağmen artarak büyüyen bir sevgi yok!..

Yine olmadı Sevda Hanım...

Kabak tadı

Ne Icardi vazgeçebilir Türkiye’den artık ne de Wanda Nara... Başka hiçbir ülkede attıkları her adım bu kadar konuşulup haber olmaz çünkü. Benim için hiçbir haber değeri olmayan bir ikili aslında ama maruz kalıyoruz işte.

Mağduruz aslında.

Adamın attığı mesajı bile ifşa etmiş Wanda Nara... Ayıp gerçi ama güldüm ben...

Kadın gitmiş başkasıyla birlikte sen hâlâ yalvarıyorsun...

İşte aşk, şan, şöhret, para dinlemiyor...

Böyle ağlak biri olup çıkıveriyorsun.

Ben vallahi utandım o mesajları okurken.

Neyse. Keşke bir mucize olsa da hayatımızdan puff diye kaybolsalar.

Haydi gelin hayatımızdan puff diye kaybolmasını dilediğimiz kişilerin listesini yapayım size;

∆ Icardi ve Wanda Nara çifti...

∆ Dilan ve Engin Polat çifti...

∆ Yusuf Güney ve uzaylı arkadaşları...

∆ Bahar ve Nihal Candan kardeşler...

Birileri götürmüş paraları

Çok tartışılan Ankara’daki 29 Ekim konseri için ödeme kalemlerini açıkladı Belediye Başkanı Mansur Yavaş...

69 milyon lira ödendi Ebru Gündeş’e haberleri vardı ilk başta hatırlarsınız. Ki bu zaten imkânsız bir rakamdı...

O gördüğümüz faturaya göre Ebru Gündeş’e 16 milyon lira ödenmiş. Geri kalan 50 milyon lira ise teknik bedeliymiş.

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Bir sanatçı böyle büyük etkinliklerde bu paralara çıkıyor olabilir... Fazla mı fazla!

Ama yapacak bir şey var mı yok!

Burada çok açık ve net bir şey var ki bu işi yapan firma, teknik bedel adı altında hak ettiğinden çok fazla para almış.

Bazı firmaların kafası böyle çalışıyor maalesef, ‘nasıl olsa belediye yaz yazabildiğin kadar’ diyorlar. Ben size söyleyeyim arada bazı adamlar da oluyor, o adamlar kaba tabirle cebine para indiriyor.

Böyle olunca da fatura kabarıyor...

50 küsûr milyon lira günümüzde neyin teknik bedeli olabilir neyin konser masrafı olabilir. Pes gerçekten.

Çorba da içmeyelim

Bana garip geliyor kusura bakmayın.

Fiyat algımızı yitirdik kabul ama bu kadarı da fazla yahu. Bir çorbacıdaki adisyonu gördüm.

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Baktım durdum. Mesela az çorbaya 330 lira yazmışlar. Demek ki tam olsa 660 lira.

Söğüş salataya, 290 lira, şişe suya da 65 lira yazılmış.

Ama yani gidip bir çorba da mı içmeyelim dışarıda? Salatalık domates yemeyelim, yersek 290 lira mı verelim?

Ben artık anlamıyorum.

Bu işin önüne nasıl geçilecek bilmiyorum.

Azıcık isim yapan mekân hemen fiyatları 3 ile 5 ile çarpıyor. Vay halimize!

Biliyor musunuz benim babam öldü

Çok bizden bir hikâyeydi...

Alya’nın anneliği küçük Cihan’ın baba acısı, Cihan Albora’nın duygularıyla ‘gelenekleri’ arasında sıkışıp kalmışlığı...

Çok yürek burktu, bir o kadar heyecanlandırdı... Kanal D’nin yeni dizisi “Uzak Şehir” benden tam not aldı.

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Sezen Aksu’nun dizi müziğine yazdığı o sözler, şarkıyı seslendirenler Mardin’de geçen hikâyenin üzerine tam oturmuş.

Bu kadar kalbe işleyen dizi az vardır... Bir dizi daha girdi hayatımıza, hafta boyunca acaba diğer bölümde ne olacak diye düşündüğümüz bir hikâyemiz daha var artık. Dilber yetmiyormuş gibi bir de Alya ve Cihan çıktı... Hayırlısı olsun.