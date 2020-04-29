Zincirleme trafik kazası gibi

Murat Övüç son dönemin dikkat çeken sosyal medya fenomenlerinden.
2.3 milyon takipçisi var.
Kerimcan Durmaz’ın yeni bir versiyonu.
Kerimcan Milano’daki Fendi defilesini izledikten hemen sonra İstanbul’daki bir kulüpte DJ’lik yapıp üstüne de Bostancı Gösteri Merkezi şovunda ‘twerk’
(popo sallama) dansı yaparak coşturduysa takipçisini, Övüç de kadınlar matinesinde “Kudurmak serbest” diyerek eğlendiriyor hayranlarını...
Neyse, olay şu:
Övüç Kim Kardashian’ın paylaşımına tepki göstermek için her zaman olduğu gibi telefona ekranına bağırarak konuşuyor. Tepkinin dozunu kaçırıp “Siz Ermeniler pisliksiniz” diyor.
Bu dünya gerçekten garip bir dünya.
Hem bir gün önce kendin nefrete maruz kalıyorsun hem de üzerine tekrar nefret üretiyorsun.
Bile isteye zincirleme trafik kazasına sebep olmak gibi.
Herkes birbirine çarpıyor. Sanki çarpmaktan da zevk alıyor.
Çünkü böyle hayatta kalıyorlar.
Ya da hayatta kalmanın böyle bir şey olduğu sanılıyor.
Mahviyet
Murat Övüç’ün vukuatları
bitmiyor.
En son, Darülaceze’ye yaptığı yardımlar için kendisine teşekkür edilmedi diye kurumun başkanına, yine telefon ekranına dönüp bağırarak saydırıyordu.
Darülaceze Başkanı’nın mahviyet (alçak gönüllü) yanıtı ise özlenen türdendi:
“Darülaceze gösteriş yapanların değil, gönülden verenlerin desteği ile 126 yıldır hizmetine devam ediyor ve edecektir. Bizim kusurumuz sosyal ağlarda sizi takip etmemek. Sizin kusurunuzsa edepsizce Darülaceze başkanına hitap etmeniz.”
Esas üzücü olan da şu galiba.
Milyon takipçinin bu mütevazı yanıtlarla dolu bir dünyayı değil, telefon ekranına bağırıp çağıran fenomenlerin olduğu dünyaları talep etmesi...
Özgü Namal’a özenmek
Özgü Namal tam da kariyerinin tepe noktasındayken 6 yıl önce her şeyi bırakıp Muğla Köyceğiz’e yerleşmişti.
Onun yaptığı “Bir ayağım güneyde olsun, gidip Bodrum’da bir ev alayım” diyen ünlülerin yaptığı gibi değildi.
Bir kere Bodrum yerine popüler olmayan bir “güneyi” tercih etti.
Yetmedi, kendini tamamen oradaki doğal hayata verdi.
Basbayağı tavuklu, inekli çiftlikte yaşadı.
Dile kolay, 6 yıl!
Bir başka ünlü olsa yapımcılardan gelen cazip tekliflere “Hayır” diyemeyebilir, hemen setlere dönebilirdi.
Ama Özgü Namal yapmadı.
Söylenen o ki, bugüne kadar 50’ye yakın dizi teklifini reddetmiş. Bu nedenle epeydir uzaktan izliyor ve hayran oluyorum kendisine.
Taviz vermeyen cesur seçimine özenmemek elde değil çünkü. Şimdi altı yıl aradan sonra yeniden setlere dönecekmiş Özgü Namal.
Artık İstanbul’daymış.
Doğrusu merak ediyorum:
6 yıl aradan sonra setlere dönmek sadece oğlunun eğitimi dolayısıyla artık İstanbul’da yaşayacak olması nedeniyle mi yoksa doğal yaşama bir noktadan sonra doymuş olması mı?
Tek kişilik restoran
İsveç’te tek kişilik bir restoran açılıyormuş.
Adı da Tek Kişilik Masa zaten...
Boş bir araziye kondurulan tek masaya yapılacak servis iple ulaştırılan bir sepet aracılığıyla olacakmış!
Sosyal mesafe olayının zirve hali yani.
Elbette meraktan denemek isteyen çıkar ama mekanlara gitmemizin nedeni tek başına olmak değil ki...
İnsan görmeye gidiyoruz!
Tek başına yemek yiyeceksem evde yemeye devam ederim.
Zincirleme trafik kazası gibi
Murat Övüç son dönemin dikkat çeken sosyal medya fenomenlerinden.
2.3 milyon takipçisi var.
Kerimcan Durmaz’ın yeni bir versiyonu.
Kerimcan Milano’daki Fendi defilesini izledikten hemen sonra İstanbul’daki bir kulüpte DJ’lik yapıp üstüne de Bostancı Gösteri Merkezi şovunda ‘twerk’
(popo sallama) dansı yaparak coşturduysa takipçisini, Övüç de kadınlar matinesinde “Kudurmak serbest” diyerek eğlendiriyor hayranlarını...
Neyse, olay şu:
Övüç Kim Kardashian’ın paylaşımına tepki göstermek için her zaman olduğu gibi telefona ekranına bağırarak konuşuyor. Tepkinin dozunu kaçırıp “Siz Ermeniler pisliksiniz” diyor.
Bu dünya gerçekten garip bir dünya.
Hem bir gün önce kendin nefrete maruz kalıyorsun hem de üzerine tekrar nefret üretiyorsun.
Bile isteye zincirleme trafik kazasına sebep olmak gibi.
Herkes birbirine çarpıyor. Sanki çarpmaktan da zevk alıyor.
Çünkü böyle hayatta kalıyorlar.
Ya da hayatta kalmanın böyle bir şey olduğu sanılıyor.
Mahviyet
Murat Övüç’ün vukuatları
bitmiyor.
En son, Darülaceze’ye yaptığı yardımlar için kendisine teşekkür edilmedi diye kurumun başkanına, yine telefon ekranına dönüp bağırarak saydırıyordu.
Darülaceze Başkanı’nın mahviyet (alçak gönüllü) yanıtı ise özlenen türdendi:
“Darülaceze gösteriş yapanların değil, gönülden verenlerin desteği ile 126 yıldır hizmetine devam ediyor ve edecektir. Bizim kusurumuz sosyal ağlarda sizi takip etmemek. Sizin kusurunuzsa edepsizce Darülaceze başkanına hitap etmeniz.”
Esas üzücü olan da şu galiba.
Milyon takipçinin bu mütevazı yanıtlarla dolu bir dünyayı değil, telefon ekranına bağırıp çağıran fenomenlerin olduğu dünyaları talep etmesi...
Özgü Namal’a özenmek
Özgü Namal tam da kariyerinin tepe noktasındayken 6 yıl önce her şeyi bırakıp Muğla Köyceğiz’e yerleşmişti.
Onun yaptığı “Bir ayağım güneyde olsun, gidip Bodrum’da bir ev alayım” diyen ünlülerin yaptığı gibi değildi.
Bir kere Bodrum yerine popüler olmayan bir “güneyi” tercih etti.
Yetmedi, kendini tamamen oradaki doğal hayata verdi.
Basbayağı tavuklu, inekli çiftlikte yaşadı.
Dile kolay, 6 yıl!
Bir başka ünlü olsa yapımcılardan gelen cazip tekliflere “Hayır” diyemeyebilir, hemen setlere dönebilirdi.
Ama Özgü Namal yapmadı.
Söylenen o ki, bugüne kadar 50’ye yakın dizi teklifini reddetmiş. Bu nedenle epeydir uzaktan izliyor ve hayran oluyorum kendisine.
Taviz vermeyen cesur seçimine özenmemek elde değil çünkü. Şimdi altı yıl aradan sonra yeniden setlere dönecekmiş Özgü Namal.
Artık İstanbul’daymış.
Doğrusu merak ediyorum:
6 yıl aradan sonra setlere dönmek sadece oğlunun eğitimi dolayısıyla artık İstanbul’da yaşayacak olması nedeniyle mi yoksa doğal yaşama bir noktadan sonra doymuş olması mı?
Tek kişilik restoran
İsveç’te tek kişilik bir restoran açılıyormuş.
Adı da Tek Kişilik Masa zaten...
Boş bir araziye kondurulan tek masaya yapılacak servis iple ulaştırılan bir sepet aracılığıyla olacakmış!
Sosyal mesafe olayının zirve hali yani.
Elbette meraktan denemek isteyen çıkar ama mekanlara gitmemizin nedeni tek başına olmak değil ki...
İnsan görmeye gidiyoruz!
Tek başına yemek yiyeceksem evde yemeye devam ederim.