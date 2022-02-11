Zevksiz, çünkü...

İki yıl önce şef Melih Demirel’le 97 günlük Güney Amerika seyahati üzerine konuşmuş, Cessna tipi uçağı bizzat kullanarak Ushuaia’dan Antarktika’ya gidip geldiği anları heyecanla dinlemiştim. Melih’in yaptığı o seyahat gerçekten her şeyiyle sıra dışıydı.

Gittiği şehir ya da kasabalarda bir süre yaşamış, hatta restoranlarında çalışmıştı.

Tam bir “göçmen şef” deneyimi yaşamıştı yani.

Uzun bir aradan sonra Melih’le tekrar bir araya geldiğimizde bu kez karşımda d.ream grubunun 9 markasından sorumlu bir mutfak koordinatörü var.

Kısacası Melih bir süredir sadece şef değil, yönetici şef.

“Şu an baktığım 9 restoran var. Elbette hepsine girip yemek yapmıyorum. Ama haftanın 6 günü mutlaka bir ya da iki restoranımın mutfağında oluyorum” diyor Melih.

Baktığı restoranların mutfak hikâyesini tamamen kendisi oluşturuyormuş.

“Hâlâ mevsimsel bir restoran işletiyormuş gibi tüm restoranlarımın menülerini değiştiriyorum” diyor.

“DÜNYADA HERKES