Zevksiz, çünkü...

Soybaş “Müşteriye süre sınırı olur mu?” başlıklı o yazısında şöyle diyordu: “Haliyle konu tartışmaya açıldı. Müşteri değil, misafirimizsiniz diyenler kadar restoran adabı hatırlatması yapanlar, hatta artan maliyetlere işaret edenler de var...”
Nişantaşı’ndaki kafenin uygulaması sevimsiz görünüyor ama o klişe ağzı kullanırsak, “O kafe yalnız değil, dünyada örnekleri var”.
En iyi uygulama ise aslında şu:
Belli saatler arasında rezervasyon uygulaması yapmak.
Londra ve New York gibi metropollerin restoranlarında “Saat 19.00 ile 21.00 şu masa sizin, sonra kalkmak zorundasınız” derler mesela.
Saat 21.00’den sonra o masayı başkasına verirler.
O dönem bitti ama yine de o şarkılar unutulmadı.
Derken pandemiyle birlikte Bartu ile Melikşah’ın canlı yayınlarının gediklisi oldu Ortaç.
Peşi sıra da ilginç çıkışlar yapmaya başladı.
Sık sık sosyal medyadan bu çıkışların yer aldığı videolar paylaştı.
Son olarak yine garip bir açıklama daha yapmış:
“Baba olmak için artık çok geç. Halbuki kaç tane çocuğum olacaktı.
Hep kürtaj oldular. Kaç tane... İstemediler, gençlerdi. Onlar da haklı bir şey diyemiyorum. Aralarında tanıdığınız isimler de var.”
Baba olamayışına üzülmesi, bu kadar detaya inmesini gerektirmiyor Ortaç’ın.
İlk duyduğumda “Tam Deniz’lik!” demiştim.
Çünkü hayatı geldiği gibi yaşayanlardan Deniz. Hesap kitap yapmadan.
Yine de tabii 10 gün içinde tanışıp evlenmek hâlâ bir çılgınlık, bir delilik olarak görülüyor.
“Tamam çok âşık olmuşlardır ama...” diye başlayan cümleleri, haberi ilk duyduğumuz kafe masasında çoğu kişiden aynı anda duydum.
Hep bir “ama” sığınağımız var.
“Ama evlenmeleri şart mıydı?”
“Ama biraz daha tanısalardı birbirlerini.”
Koşuyolu’ndaki Alan Kadıköy isimli komplekste açılan “20. Yüzyılın 20 Modern Türk Sanatçısı” sergisinden sonra şimdi de Ataşehir’de yeni medya ve dijital sanat müzesi
X Media Art Museum, kısa adıyla XMAM, hafta sonu kapılarını açıyor.
Müzenin ilk işi ise uluslararası pek çok ödülün sahibi Ouchhh stüdyonun “Leonardo Da Vinci: Yapay Zeka Işığın Bilgeliği” adlı sergi.
Leonardo Da Vinci’nin çizimleriyle başlayan sergide veri tabanı olarak sanatçının icatları, makine çizimleri ve eskizleri kullanılıyor.
Sanat tarihi verileri ve Leonardo Da Vinci’nin bilgilerinin yapay zekaya öğretilmesiyle elde edilen işler ise 15 milyar fırça darbesiyle tüm mekanda yer alacak.
Gittiği şehir ya da kasabalarda bir süre yaşamış, hatta restoranlarında çalışmıştı.
Tam bir “göçmen şef” deneyimi yaşamıştı yani.
Uzun bir aradan sonra Melih’le tekrar bir araya geldiğimizde bu kez karşımda d.ream grubunun 9 markasından sorumlu bir mutfak koordinatörü var.
Kısacası Melih bir süredir sadece şef değil, yönetici şef.
“Şu an baktığım 9 restoran var. Elbette hepsine girip yemek yapmıyorum. Ama haftanın 6 günü mutlaka bir ya da iki restoranımın mutfağında oluyorum” diyor Melih.
Baktığı restoranların mutfak hikâyesini tamamen kendisi oluşturuyormuş.
“Hâlâ mevsimsel bir restoran işletiyormuş gibi tüm restoranlarımın menülerini değiştiriyorum” diyor.
“DÜNYADA HERKES
Çetintaş geçtiğimiz haftalarda tuhaf bir iddiayla gündeme gelince şaşırdım.
Habere göre Ankara’da hamile bir kadın, doğum koçu ile evde doğum yapmaya çalışırken bebeğini kaybetmişti.
Doğum koçunun ise Çetin Çetintaş tarafından atanan Ceyda Saltadal olduğu belirtiliyordu.
Yine habere göre, Çetintaş hamile kadına gebelik süreci boyunca doktora gitmemesi gerektiğini söylemişti.
Çetintaş bu iddiaları sosyal medyasında yalanladı.
Ama sonrasında her yoga eğitmenine yapıldığı gibi “tarikat” yaftası yapıştırıldı üzerine. Ben de kendisine açıp sordum, “Neler oluyor?” diye.
Popülist’in açık ara popüler olduğunu da yakın zamanda gözlemlemiş bulunmaktayım.
Peki başka neler oluyor burada?
Londralı, havalı Roka’nın açılmasına az kaldı.
Kanyon’da pili tükenmiş Gina’nın açılıp yeniden dirilmesi de an meselesi.
Sırada Frankie var.
Kadına birkaç güzel kelam eder, tanışmak istediğini belirtir.
Hatta köşedeki kafede bir şey içmeyi teklif eder.
Tam ayaküstü flört yani.
Olaylar böyle tatlı tatlı gelişir, ilerler, romantik seyirci de önce sokakta sonra köşedeki kafede sıcak çikolata eşliğinde devam eden bu flörtü ayıla bayıla izler.
Böyle şeyler hep filmlerde olmuyormuş.
Bir tanıdığımın başına gelmiş.
Yani o günden bugüne bu şarkı defalarca çalındı, dinlendi.
Ne zaman ki şarkı, Sezen Aksu’nun daha çok demo çalışmalarının yayınlandığı YouTube kanalında yılbaşı günü yayınlandı, yeniden keşfedildi.
Ama keşfedilen şeyin ne olduğu malum.
Şarkıda geçen sözlere takılanlar “haddini bil” diyerek Aksu’ya saydırmaya başladı.
Doğrusu bunları ilk okuduğumda “Olur böyle şeyler” diye düşünüyordum; “haddini bil” çok hadsiz, üstten bakan ve yok sayan bir söylem olsa da herkes herkesi eleştirebilir, bu da gelir geçer...
Ta ki düne kadar.
Çünkü olay büyüdükçe büyüdü ve sonunda o küçük grup Sezen Aksu’nun evinin önünde basın açıklaması yaptı.
Sürekli görmeye alıştığın karakteri aniden başka bir oyuncu oynamaya başlar ve seyirciden o yeni yüze çat diye alışması beklenirdi.
Herhalde en son böylesi bir değişim “Spartacus” dizisinde filan olmuştu.
Berksan’ın estetik ameliyatla aniden ve çok sert bir şekilde, Ajda’nın şarkısının hakkını verircesine “bambaşka biri”ne dönüşmesi de o hesap.
Fransız askısı marifetiyle yüzü gerginlikten kopacak duruma gelen Berksan, doktorunun coşturmasıyla kendini “yakışıklı mahkum” diye bellek klasörlerimize kazınmış Jeremy Meeks’e benzetmiş.
Sosyal medyanın yorumları ise daha hain:
Berksan’ı Seda Sayan’ın kayıp erkek kardeşi sananlar çoğunlukta.
Öte yandan herkes itiraf etsin: Estetikle ilgili mevzuları alaya alıp “Ay yüzüne bak, ne yaptırmış böyle” diyen bile, imkanı olsa hemen bıçak altına yatıp kesin bir şey yaptırır.
Hele ki “İyi çıkmamışım, bir daha çeksene”lerin dilimizden düşmediği şu zalim, like’ı giderek azalmış Instagram çağında.
Üzerinde o yıllarda sıkça giydiği, artık onunla özdeşleşmiş siyah deri mayo var.
Ve tabii mini deri ceketi.
Sisler içinden çıkıp gelen Aldinç konserde müthiş enerjik, sahnede oradan oraya koşturuyor.
Hani insanın o ana ışınlanası geliyor.
Üstelik şarkı da nefis pop rock, ismi de pozitif:
“Ne Güzel”.
Hatta onlar ilk açıldığında, “Buraya insanlar gelir mi?” diye düşünülüyordu.
Çok geçmeden Arter’in yeni binasının inşaatı bitti ve Arter’in gelişiyle birlikte Dolapdere’nin estetik olarak çehresi de değişmeye başladı.
Müze Evliyagil de Arter’le aynı cadde üzerinde bir galeri açtı.
Ve şimdi de dört önemli galeri Dolapdere’ye çok yakın olan Piyalepaşa projesinin içine konuşlandı:
Merkür, Zilberman, ArtSumer ve Pi Artworks.
Önceki gün bu dört galeriyi gezdim.
Pi Artworks sergilere şubat ayında başlayacakmış.
Yer, Anıtkabir... Kostümüyle klasikler klasiği “Gülün Adı” filminden çıkıp gelmiş gibi duran ya da bir tapınak şövalyesini andıran Bülent Ersoy tekerlekli sandalyede.
Ersoy’un yüzünde gayet huzurlu bir ifade var. Bir asker ona dev bir şemsiye tutuyor. Yağmurdan koruyor. Bir kadın ise parmağıyla uzaktaki bir noktayı işaret ediyor.
Fotoğrafa gelen yorumlar ise şaka gibi.
Neden asker şemsiye tutuyormuş?
Bülent Ersoy’un ayrıcalığı neymiş?
Neden tekerlekli sandalyedeymiş?
Deniz Seki de bu sonuca köpürmüş, “Neye göre, kime göre? Bu kadar özel yorumcu varken hem de!” diyerek.
Hani Deniz köpürmese böyle bir araştırmadan haberimiz dahi olmayacak, bir köşede unutulup gidecekti.
Ama çok geç, Melek Mosso da haklı olarak “Abla biz özel değil miyiz” diye karşılık verince anket sonucuna göz atmak zorunda kaldım.
Optimar’ın yaptığı ankette Melek Mosso’yu Sezen Aksu, Hadise, Zeynep Bastık, Ebru Yaşar, Sefo, İbrahim Tatlıses, Edis ve Kerimcan Durmaz takip etmiş.
Ankete yanıt verenlerin kafası karışıkmış demek pek doğru olmaz.
Çünkü bu tür anketlerde ilk akla gelen isim söylenir, çok doğal.
Cuma günü ise şehrin en popüler mekanlarından birinde kokteyl 180 lira olmuştu.
Bir başka popüler mekanın 240 liraya kokteyl satacağı masada konuşuluyordu.
Bir yandan da henüz çoğu mekan menü fiyatlarına dokunmuş değil.
Herkes bu konuda birbirini bekliyor.
“Önce onlar yapsın, ben onlara göre hareket edeyim” mantığı var.
Ama şimdiden müdavimlerin diline düştü fiyatlar.
“Artık daha az dışarı çıkarım” diyen de var, “Ortaya paylaşımlık sipariş de kurtarmayacak” diyen de...
Bizde pek yaygın değildir, ama keşke içkilerin akşamüstü saatlerinde indirimli satıldığı “happy hour”lar bu vesileyle trend olsa.
Ama hiçbirimizin vesikalığı sanatçı Alican Leblebici’nin vesikalığı gibi olmadı, olamaz da!
Neden mi? Çünkü Leblebici bambaşka bir yöntem izliyor.
Önce fotoğraf stüdyosuna gidip kimlik kartına basılmak üzere herkes gibi bir vesikalık çektiriyor.
Sonra çektirdiği vesikalığın resmini yapıyor.
O resmin de fotoğrafını çekip Nüfus Müdürlüğü’ne gidiyor ve kimliğini yeniletiyor.
Kimse de vesikalığın gerçek fotoğraf değil, resim olduğunu anlamıyor.
Alican Leblebici’nin yaptığı bu otoportre vesikalık resim ve yenilenen kimlik kartı, 2015 yılında bir sanat eserine de dönüşüyor. Eserin ismi, “Otoportre ve Kimlik Kartları”.
KARAKÖY LOKANTASI’NIN YENİ YERİ
Karaköy Lokantası yaz ortasından bu yana yeni yerinde, Novotel’in girişinde.
Eski binasının tadı elbette bambaşkaydı ama yeni konumu da güzel.
Hatta daha şık ve daha çok bitkili.
Ama çoğu İstanbul mekanı gibi burada da bir aydınlatma problemi var.
Saat 17.00 gibi mekana gidince o problemi daha net görüyorsun.
Hatta çok yakında etkinliklerin başlaması planlanıyor.
Divan Kuruçeşme mimar Gökhan Avcıoğlu’nun tasarım stüdyosu GAD ve Sinan Kafadar’ın beraber çalıştığı bir tasarım projesi.
Avcıoğlu’na “Nasıl bir bina bizi bekliyor?” diye sordum, yanıtı şöyle oldu:
“Burası 17. ve 18. yüzyıllardan kalma iki adet yalının arka bahçesi.
Zaman içinde yalılar apartman tarzında, kat kat olacak şekilde kullanılmaya başlanmış.
Bu arka bahçeler ise o yalılara ait hamam, çamaşırhane gibi fonksiyonların bulunduğu bahçeler olarak düşünülmüş.
İçerideki çelik konstrüksiyon aslında bir hamam kalıntısını taşıyor.
Burada çıkan tarihi eserlerle bir arkeoloji müzesi yaptık.
Bu yılın ilk günlerinde de İstiklal Caddesi’nde çekilmiş yılbaşı gecesi görüntülerini konuştuk.
Geçen yıllardan farklı olarak en azından bu kez tacize uğrayan kadın görüntüleri yoktu.
Çünkü koca caddede devasa bir erkek seli vardı, kadın yoktu!
Bunun üzerine sosyal medyada İstiklal Caddesi’nin 1995 yılında çekilmiş nostaljik görüntüleri girdi devreye.
Daha önce olduğu gibi...
En başta “İstiklal Caddesi neden böyle oldu?” diye hayıflananlar İstiklal’e gitmiyor aslında.
Çünkü İstiklal’e gitmeleri için uzun bir süredir esaslı bir neden yok.
Eskiden
Zevksiz, çünkü...
Yeni nesli üzecek İstanbul gece hayatı gerçeğini açıklıyorum:Herhalde İstanbul’un sosyal yaşamı hiç bu kadar kötü olmamıştı.
Bu sadece bir “Bizim zamanımızda her şey çok güzeldi” kederlenmesi değil.
10 yıl öncesi bile daha iyiydi.
Tamam, pandemi etkisini ve menü fiyatlarındaki büyük artışları da katmalıyız işin içine. Yine de tüm bunlar İstanbul sosyal hayatında son dönem gelişen zevksizliğe yol açmamalıydı.
Zevksiz; çünkü sosyal hayatta gördüğümüz insanlar çok daha fazla kaba ve saygısız olmaya başladı.
Zevksiz; çünkü “param var, her şeyi yapabilirim” diyen şımarık bir kesim var.
Mekanlara sırf bu yüzden geliyor, bu tavırlarıyla da terör estiriyorlar.
Tamam, böyle tipler hep vardı, ama şimdi daha da çoklar.
Zevksiz; çünkü iyi müzik, iyi yemek ve iyi kalabalığı aynı anda bulmak çok zorlaştı. Biri iyiyse diğeri hep kötü oluyor. Günün sonunda parana ve zamanına yazık olduğu için evden dışarı çıkmak istememeye başlıyorsun.
Zevksiz; çünkü gecenin sonunda gidilebilecek alternatif mekan yok denecek kadar az.
Selin Geçit ve Yalancı Bahar
Son günlerin viral olan şarkısı Selin Geçit’in söylediği bir cover, “Yalancı Bahar”.
Aşkın Nur Yengi’nin 2002’de yayımlanmış albümünde yer alan “Yalancı Bahar”, yıllar sonra Selin Geçit’in nefis yorumu sayesinde tekrar popüler oldu.
Hangi reels videosunu açsam karşıma bu şarkı çıkıyor.
Selin Geçit’in Türkçe şarkılarla yabancı şarkıları birbirine karıştırdığı tarzına da ayrıca bayılıyorum.
Umarım kendine ait şarkıları da duyarız yakın zamanda.
The Power of the Dog
94’üncü Oscar’larda en fazla öne çıkan yapıt “The Power of the Dog” oldu.
Tom Savage’ın 1967 tarihli romanında uyarlanan ve Jane Campion imzası taşıyan film, 12 dalda aday.
“The Power of the Dog” tüm adaylıkları sonuna kadar hak ediyor.
◊ Çünkü film Campion’un 1993’te çektiği “Piyano”daki gibi bir ambiyansa sahip.
Açıklanamayan sırlar, iletişimsiz tutkular, tarafların birbirini küçük görmesi, hatta filmde yer alan piyano sahnesi... Liste uzar gider.
◊ Çünkü “The Power of the Dog”un finali sürprizli ve zekice.
Sırf onun için bile izlenir.
◊ Çünkü filmde iki ayrı kutup var ve bu kutuplar bize çok benziyor.
Genç erkek çocuğun tarzı, tavrı, tüm alaycı ve hoyrat bakışlara rağmen kendinden vazgeçmeyişiyle, kaba saba ama sırları olan kovboyun temsil ettiği eski nesil erkekler grubu...
◊ Çünkü sinematografi şahane.
◊ Çünkü Benedict Cumberbatch çok başarılı.