YouTube’a bakarak kendi evini yapanlar

Ev yapmaya dair hiçbir fikriniz yokken evinizin inşaatını sıfırdan başlayarak kendiniz yapabilir miydiniz?
Doğrusu bu soruya benim yanıtım “Yok artık, daha neler!” olurdu.
Ama YouTube’da izlediğim iki video fikrimi değiştirdi.
İlk videoyu +90 kanalında izledim.Düne kadar şirketi olan Hayrettin Çağrı Ezerer, her şeyi bırakıp Toroslar’ın bir dağ köyünde arazi satın almış. Sonra da evini kendisi yapmış.
İkinci videoyu Daire adlı Youtube kanalında izledim.
Bodrum’un bir köyüne yerleşen Ceyda ve Özkan da tamamen ahşaptan bir ev inşa etmiş kendilerine.
Her iki tarafın söylediği ortak cümleler şöyle:
“YouTube’daki ev nasıl yapılır videolarına baktık. Çoğu şeyi oradan öğrendik. İnsan isteyince yapamayacağı bir şey yok.”
Valla şahane örnekler.
Eğer sizde bu karantina günlerinde “Kırsalda bir arazi alıp kendime küçük bir ev mi yapsam?” diye ufak ufak hayal kuranlardansanız bu videoları izleyin derim.
Her ikisi de müthiş ilham kaynağı.
Trend: Walktail
Amerika’daki birkaç eyalette kendiliğinden yeni bir trend başlamış:
Walktail.
Nasıl açık olan kahveciden gidip şu an kahveni alabiliyorsun.
Bazı barlar da bu şekilde açıkmış ve gidip kokteylini alıp çıkabiliyormuşsun.
Sonra hem yürüyüp hem de kokteylini içiyormuşsun.
Hatta New York Times “walktail” yapanlarla konuşmuş uzun uzun.
Her dönemin şartlarına uygun bir trend yaratılıyor ya, pes diyorum.
Mykonos’un yenisi: Soho Roc House
Bu yaz, -her şey beklendiği gibi yolunda giderse tabii-, Mykonos’ta Soho Roc House açılıyor.
Hatırlatalım: Soho House grubu geçen yıl adanın ünlü plaj restoran ve barı Scorpios’la yeni bir ortaklığa imza atacağını duyurmuştu.
O işbirliğinin sonucunda adada Soho House’un tarzını yansıtan bir otel açılacağı biliniyordu. Ve işte bahsi geçen otel bu sezon açılıyor.
45 odalı Soho Roc House, Yunanistan’ın ilk Soho House’u olacak. Paradise ve Paraga plajları arasına konuşlanan Soho Roc House’dan Scorpios’a yürüyerek gidilebiliyor.
Soho House üyeleri ve otelde kalan misafirlere Scorpios’ta rezervasyon ve giriş önceliği tanınacağını da belirtelim.
İki yeni uçak koltuğu tasarımı
Aviointeriors, önde gelen havayolları için yolcu koltuğu tasarlayıp üreten bir şirket. Firmanın iki yeni koltuk tasarımı önümüzdeki dönemin yeni ihtiyaçlarına fazlasıyla uyduğu için büyük ilgi görüyor.
İlk tasarım, bir yüzü sağa bir yüzü sola bakan iki yüzlü Roma tanrısı Janus’un ismini taşıyor. Janus oturma konseptinde koridor ve pencere koltukları öne bakıyor.
Orta koltuk ise uçağın arkasına doğru bakacak şekilde konumlandırılmış.
İkinci koltuk tasarımının adı Glassafe.
Bu tasarım, uçak koltuklarının üstüne şeffaf bir balon geçirilmesi fikrini ortaya atıyor.
Her iki tasarımın da amacı belli: Yolcular arasındaki etkileşimi en aza indirmek.
Bakalım ilerleyen dönemde bu koltuk tasarımlarını uçaklarda görecek miyiz?
YouTube’a bakarak kendi evini yapanlar
Ev yapmaya dair hiçbir fikriniz yokken evinizin inşaatını sıfırdan başlayarak kendiniz yapabilir miydiniz?
Doğrusu bu soruya benim yanıtım “Yok artık, daha neler!” olurdu.
Ama YouTube’da izlediğim iki video fikrimi değiştirdi.
İlk videoyu +90 kanalında izledim.Düne kadar şirketi olan Hayrettin Çağrı Ezerer, her şeyi bırakıp Toroslar’ın bir dağ köyünde arazi satın almış. Sonra da evini kendisi yapmış.
İkinci videoyu Daire adlı Youtube kanalında izledim.
Bodrum’un bir köyüne yerleşen Ceyda ve Özkan da tamamen ahşaptan bir ev inşa etmiş kendilerine.
Her iki tarafın söylediği ortak cümleler şöyle:
“YouTube’daki ev nasıl yapılır videolarına baktık. Çoğu şeyi oradan öğrendik. İnsan isteyince yapamayacağı bir şey yok.”
Valla şahane örnekler.
Eğer sizde bu karantina günlerinde “Kırsalda bir arazi alıp kendime küçük bir ev mi yapsam?” diye ufak ufak hayal kuranlardansanız bu videoları izleyin derim.
Her ikisi de müthiş ilham kaynağı.
Trend: Walktail
Amerika’daki birkaç eyalette kendiliğinden yeni bir trend başlamış:
Walktail.
Nasıl açık olan kahveciden gidip şu an kahveni alabiliyorsun.
Bazı barlar da bu şekilde açıkmış ve gidip kokteylini alıp çıkabiliyormuşsun.
Sonra hem yürüyüp hem de kokteylini içiyormuşsun.
Hatta New York Times “walktail” yapanlarla konuşmuş uzun uzun.
Her dönemin şartlarına uygun bir trend yaratılıyor ya, pes diyorum.
Mykonos’un yenisi: Soho Roc House
Bu yaz, -her şey beklendiği gibi yolunda giderse tabii-, Mykonos’ta Soho Roc House açılıyor.
Hatırlatalım: Soho House grubu geçen yıl adanın ünlü plaj restoran ve barı Scorpios’la yeni bir ortaklığa imza atacağını duyurmuştu.
O işbirliğinin sonucunda adada Soho House’un tarzını yansıtan bir otel açılacağı biliniyordu. Ve işte bahsi geçen otel bu sezon açılıyor.
45 odalı Soho Roc House, Yunanistan’ın ilk Soho House’u olacak. Paradise ve Paraga plajları arasına konuşlanan Soho Roc House’dan Scorpios’a yürüyerek gidilebiliyor.
Soho House üyeleri ve otelde kalan misafirlere Scorpios’ta rezervasyon ve giriş önceliği tanınacağını da belirtelim.
İki yeni uçak koltuğu tasarımı
Aviointeriors, önde gelen havayolları için yolcu koltuğu tasarlayıp üreten bir şirket. Firmanın iki yeni koltuk tasarımı önümüzdeki dönemin yeni ihtiyaçlarına fazlasıyla uyduğu için büyük ilgi görüyor.
İlk tasarım, bir yüzü sağa bir yüzü sola bakan iki yüzlü Roma tanrısı Janus’un ismini taşıyor. Janus oturma konseptinde koridor ve pencere koltukları öne bakıyor.
Orta koltuk ise uçağın arkasına doğru bakacak şekilde konumlandırılmış.
İkinci koltuk tasarımının adı Glassafe.
Bu tasarım, uçak koltuklarının üstüne şeffaf bir balon geçirilmesi fikrini ortaya atıyor.
Her iki tasarımın da amacı belli: Yolcular arasındaki etkileşimi en aza indirmek.
Bakalım ilerleyen dönemde bu koltuk tasarımlarını uçaklarda görecek miyiz?