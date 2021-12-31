Yılın son gününde pozitif-negatif muhabbeti

Hülya Avşar, “Sakinleştiyseniz şimdi sıra bende” diyerek simitli açıklamasının açıklamasını yapmak istedi ama ne yazık ki bu kez o kadar yankı yapmadı sesi.

Çünkü simitli polemikte ilk söylediği laflar çok slogandı, haliyle herkes sazan gibi üstüne atladı.

Şimdi Avşar’ın o lafların üzerine kalkıp “Benim simit yeme meseleme gelince, yerim ya da yemem. Kendim kazandım, hâlâ da kazanıyorum. Bunun hesabını size vermeyeceğim” diye serzenişte bulunması fena halde dramatik ve sıkıcı.

Elbette kimse onun ne kadar kazandığını sorgulamıyor.

Feci bağlamdan kopuk, uzay boşluğunda açıklamalar bunlar...

Bu simitli hadisede golü atan ise pek sevgili Deniz Seki oldu.

Deniz, Hülya Avşar’ı desteklemek isterken durumu abarttı ve onu eleştiren herkesi ısıracağını söyledi.

Ah Deniz, ısırmak da nedir şimdi?

