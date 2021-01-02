Yılın ilk ‘en’leri

Her şey pandemi dolayısıyla o kadar belirsizdi ki...
Bu belirsizlik ilk başta aşırı rahatsız edici gibi gözükse de, kızmayın ama aslında ilginç bir şekilde rahatlatıcı bir yanı vardı.
Önceden, yani eski normalde, her şey çok fazla belli olduğunda ne oluyordu?
Hızlı bir şekilde yaşıyorduk ama fazla üstünde düşünmeden.
Belirsizlik en çok bunu sağladı galiba: Durup düşünmek için bolca zaman...
Bu yüzden, sizi bilmem ama 2021’e dair alınan kararların da öyle net kararlar olmasını bekleyemeyiz tabii.
Ben birkaç tane kişisel karar sıralayayım, gerisini siz getirin.
◊
1- Ajda Pekkan
İlk karantina döneminde bahçesinde spor yaparken paylaştığı bu fotoğrafla, tüm nesilleri tokat atıp kendine getiren şu mesajı veriyordu süperstar: Evde kalın ama spor da yapın!
Tabii hiç kimseler Ajda gibi spor yaparken bu kadar tersiz görünmeyi başaramadı, orası ayrı.
2- Serenay Sarıkaya
Denizin içinde çekilmiş bu mavi derinlikler pozuyla “Divan şiiri gibiyim, naber?” diyerek tüm ünlü kadın arkadaşlarına nanik yapıyordu Serenay Sarıkaya.
Mesela bir tanesi var ki, efsaneleşmiş bir kayıt, mutlaka görmüşsünüzdür.
Görmeyenlere hatırlatalım:
1984 yılının karşılandığı bir yılbaşı programı.
Konsept, yılbaşı balosu.
Zeki Müren, yanında Ajda Pekkan’ın oturduğu masadan kalkıyor ve “Gitme Sana Muhtacım”ı söylemeye başlıyor.
O zamanlar henüz çok yeni Türkiye Güzeli seçilmiş 18 yaşındaki Neşe Erberk’le birlikte dans ederek...
Sonra masalardaki tüm davetliler kalkıp dans etmeye başlıyor.
Herkes acayip mutlu, pozitif, pek bir ışıl ışıl.
◊ Yılın başlarında Maslak Oto Sanayi’de açılan yeni Klein’ı...
◊ Yılın ikinci ayında Zorlu’daki Morini’nin yedinci yaş günü partisini...
Burcu Esmersoy’dan Derin Mermerci’ye partide boy göstermiş ünlü isimleri...
◊ Karaköy’de açılan Foxy ve yemeklerini... (Mekan daha sonra Nişantaşı’na taşındı.)
◊ Yaz aylarında kavga olayıyla gündeme gelen Çeşme’deki Momo’yu...
◊ Saat sınırlaması nedeniyle Must içine taşınan Müştemilat performanslarını...
◊ Yine saat sınırlaması nedeniyle ilk kez çok erken saatlerde açılan Gizli Kalsın’ı...
En son evlere şef gönderen bile vardı.
Ama hiçbiri Neolokal’in şefi Maksut Aşkar’ın hafta içi yaptığı dijital yemek kadar yaratıcı değildi herhalde.
Dijital yemek nasıl mı olur?
Olay şöyle gerçekleşti: Aşkar ve ekibi, “sıfır atık”tan yola çıkan “Original by Nature” temalı dijital yemek için önce bir Zoom davetiyesi yolladı.
Ardından dijital yemeğin gerçekleşeceği gün Aşkar’ın hazırladığı menü evlere geldi.
Ama tamamen hazır bir şekilde değil, yemekler “vakumlu” dedikleri türden paketlenmişti.
Ben son anda yemeğe katılamadım, ama katılanlardan öğrendim:
Ev erkekleri dediğim: Bir şekilde evinde yalnız yaşayanlar.
Yıllardır yaşam tarzı olarak bekârdır, yeni boşanmıştır, evlilik ona göre değildir, sevgilisiyle yapamamıştır, ev arkadaşını kovmuştur, ailesi evi ona emanet edip gitmiştir...
Türlü türlü ev erkeği mevcut yani.
Peki bu erkekler bu yıl içinde neyi gördü?
Her yerin çok çabuk tozlandığını!
İlk karantinada olay romantikti, bir çeşit macera filmi tadında.
Eve temizlikçi çağırmak mümkün olmasa da bir şekilde idare edildi.
Sonra araya yaz girdi.
İyi de yıl içinde mutasyondan mutasyona girmiş şu davranış şekillerimiz ne olacak?
◊ Birini gördüğümüzde tokalaşmak, yanak yanağa öpüşmek diye bir şey vardı eskiden. Tarih oldu.
◊ Yüz yüze, saatler süren toplantılar vardı eskiden. Tarih oldu.
◊ Sokakta birbirini görünce uzaktan selamlaşmak vardı. Tarih oldu.
Çünkü maskeden kimse kimseyi tanıyamıyor.
◊ Sosyalleşmek vardı eskiden, tarih olmak üzere.
◊ “Sabahlar olmasın” vardı eskiden. O bayağı tarih oldu.
O yalnız, ben yalnız.
Ayrı evlerde tek tek oturacağımıza, hafta sonu karantinasında beraber oturur, beraber sıkılırız dedik.
Kolektif sıkılmanın dayanılmaz hafifliğinde kaybolma hikâyesi yani.
Biz, yani iki arkadaş. Koskoca iki adam.
Ama sonra birden, o iki gün gözümüzde büyüdü tabii.
“Emin miyiz?” olduk, “Ya birbirimizden nefret edersek” diye sorguladık.
Sonuçta böyle arkadaşının evine gidip yatıya kalmalar bizim için çok geçmişte kalmıştı.
Neredeyse tüm bir yılı maske takarak, virüs konuşarak, oturma odasından salona ya da salondan yatak odasına seyahat ederek, ayrıca bir açılıp bir kapanarak geçirdik.
Haliyle pandemi hadisesi her yönüyle popüler kültür ve magazini de etkiledi.
Mesela: Merve Boluğur belki de önceki yıl olmadığı kadar haber oldu.
Çünkü çoğunluğun aksine maskesiz dolaştı, dolaştıkça daha çok fotoğraflandı, fotoğraflandıkça Merve Boluğur maskesiz eylemine devam etti.
Hiçbir projede yer almayan oyuncu, manasız bir şekilde 2020’nin en çok konuşulanı olup çıktı...
Mesela: Bir önceki yıl Şevval Şahin ismini bilmiyorduk.
2020 popüler kültürü bize onu da öğretti. Yine pandeminin payı var.
Şahin, erkek arkadaşı Marcus için yaptığı doğum günü partisi ve onu izleyen parti zincirlemesi nedeniyle “korona parti kızı” olarak yaftalandı.
15. Contemporary İstanbul’un dijital versiyonu bugün ön izlemeyle açılış yapıyor.
21 Aralık’ta ise genel izlemeye açılıyor.
Akbank ana sponsorluğundaki Virtual Contemporary İstanbul’a 11 ülkeden 37 galeri ve 550 sanatçı katılmış.
Dijital fuar 17 gün boyunca gezilebilecek. Ücretsiz olarak.
CI’ın fiziki edisyon tarihleri de belli oldu.
O da baharın en güzel zamanlarında: 27 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında.
Dijitali yaptıktan sonra fiziki fuar tamamen iptal olabilirdi. Vazgeçilmemesi de iyi haber.
Öyle bir poz ki, bugün bile hâlâ konuşuluyor, Whatsapp’larda görsel olarak kullanılıyor. Önceki gün Şokopop’ta yeniden bu çıplak poza denk gelince şunları düşündüm:
◊ “Şimdi her iki ünlü de başka başka yollarda. Bu pozun gündeme gelmesinden utanıyor olabilirler mi?” İkonik poza dair en çok bu yorum yapılıyor.
Özellikle Nefise Karatay’ın evli oluşunun altı çiziliyor.
Bu yorumları yapanları hiç anlamıyorum. Evet, geçmiş geçmişte kaldı tamam da, insan geçmişte yaptığı bir çekimden neden utansın? Zorla mı yapmış? Yo, hayır.
Üstelik çok güzel bir fotoğraf. Kimse kötü bir şey söyleyemez bu pozla ilgili.
Gayet estetik gayet şık.
◊ “Şimdi böyle pozlar verecek bir ünlü çift yok” deniliyor. Doğru, yok.
Ama o zamanın ünlüleri de seviyordu medyaya böyle işler çıkarmayı. Konuşulmayı, ses getirmeyi seviyorlardı.
Yener gibi bir sanatçı için bu rakam bir başarısızlık mı?
Aslında değil.
2020’nin en iyi Türkçe pop albümlerinden birini yaptı Hande Yener.
Albümü baştan sona dinleyen herkes buna hak verecektir.
Ama işte bir dönem YouTube’daki tık sayısıyla ölçülüyordu ya müzik dünyasındaki başarı ve başarısızlık.
Tık sayın çoksa muhteşemdin, az sayıdaysa öldün bittin.
Bu tık kriterine takılıp kalan hâlâ çok fazla. Bitmiş değil.
Oysa YouTube başka bir dünya.
“İstanbulluların geceleri dışarı çıkamadığı ve sosyal mesafeyi korumanın her zamankinden daha elzem olduğu günlerde yalnızca karanlıkta deneyimlenebilen bir ışık festivali düzenlemeyi maddi ve manevi kaynakları zamansız, yersiz kullanmak bağlamında etik bulmuyorum”.
Refik Anadol şu açıdan haklı.
Evet, hafta içi 21.00’dan sonra, hafta sonu ise hiçbir şekilde dışarı çıkamıyoruz.
Ama bu yasakları festivali düzenleyen ekip de hesap edemezdi.
Her şeyi ekim ayında planladılar.
Aralık ayına dair bir hoşluk olarak.
Mesela ben Refik Anadol’un bir işi şu anda bir açık alanda sergilensin, mutlaka görmeye giderdim.
Houseparty’lerde, Zoom’larda sosyalleşmek, flört etmek yeniydi.
Hoşumuza da gitti.
Hatta martın 20’sinde “Yalnızlar bir adım öne çıksın” diye bir yazı satırlayıp evde yalnız yaşayanların ruh hallerini aktarmışım.
Biri şöyle demişti mesela:
“Ne kadar yalnız olduğumu anladım, üstelik daha bu üçüncü gün.
İçinde bulunduğumuz stresi yanı başımda olan biriyle paylaşamamak çok fenaymış. İşler normale döner dönmez bir sevgili bulacağım!”
Bir başkası şöyle:
Bir ilişkiye başlarsın. Henüz tam emin değilsindir duygularından.
Ama hemen açıklama beklenir senden.
“İlişki var mı yok mu?” diye.
Kendinden ve karşındakinden emin olup “İlişki var, mutluyuz” dersin.
İki gün sonra aranıza kara kedi ya da Serdar Ortaç’ın antilop yavrusu girer mesela, bu kez “İlişki bitti mi, açıklama bekliyoruz” denir.
Barışırsın, bu kez de “Barıştınız mı?”
Zor yani. Habire ilişki durumunla ilgili bir güncelleme yapmaya zorlanmak.
“Sevdiğiniz kişiyi gerçekten tanıyor musunuz?”
Tüm sevgililer ya da evli çiftler genelde bu konuda iddialıdır.
“Çok iyi tanırım ben onu” diye devam eder ve ilk akıllarına gelen özellik genelde şöyle basit ve anlamsız bir ayrıntı oluverir:
“Bir düşüneyim, mesela Türk kahvesini orta sever”.
Oysa “tanımak” dediğimiz şey, aslında kendi algı penceremizden gördüklerimiz olabilir mi?
Ya da o kişinin size kendini nasıl yansıttığıyla paralel bir diyarlama olamaz mı?
Sonuçta çok çok sevdiğiniz kişi bile olsa onun içinde kopan, kopmuş, kopmaya hazır beklemekte olan fırtınaları tam olarak nasıl bilebilirsiniz ki?
Onu “başarılı”, “sempatik”, “sadık”, “çalışkan” gibi özelliklerle tanıyor olabilirsiniz. Yine kendi algı çiftliğinizden.
Hava nefis, 17 derece.
Tüm kokuları hissedebiliyorum.
Malum, bu dönemde koku duyusu ekstra önemli.
Koku almıyorsan, bu en önemli korona belirtilerinden.
Bulunduğum yer Urla Bağ Yolu’ndaki Od Urla.
Ben burayı sadece restoran olarak biliyordum.
“Bu dönemde Urla’da nerede kalınabilir?” diye araştırınca konaklaması da olduğunu öğrendim. Arkadaşlarım da onaylayınca rotayı buraya çevirdik.
Sekiz odası var Od Urla’nın.
KANEPE HÜZNÜ
◊ Kanepe benden, ben kanepeden: Karşılıklı birbirimizden sıkıldık.
◊ “Her şey bitsin, bu kanepeyi değiştireceğim” diye düşündüm, sonra dedim ki, “İyi bu kanepe ya”. Bir anda kanepe hüznü yaşadım yani, manasız/gereksiz.
◊ Dijital platformlar arasında gittim geldim. Gece yarısı izlediğim tüm dizi ve filmleri istisnasız rüyamda gördüm.
Mesela izlediğim bir film Vietnam’da geçiyordu, hoop ben de rüya koridorlarında Vietnam’dayım. Ne deniliyor buna acaba? Karantina sırasında izlenen filmlerin yan etkisi mi?
◊ Karantina 1.0’da olduğu gibi kendimi spora, yogaya vuramadım.
Sadece bir kez içimden egzersiz yapmak geldi. Onda da kendimi zorladım.
Yeni durumlara sürekli adapte olmak yorucu olduğu kadar, ekstra emek harcamak, eski planları unutup yeni planları devreye sokmak demek.
Mesela Contemporary İstanbul.
Bu ay ortasında gerekli tüm önlemler alınarak, rezervasyonlu sistemle 15’inci kez yapılacaktı. Her şey planlanmıştı.
Ama hafta sonu yasaklarının gelmesiyle fuarın gezileceği günler haliyle azalmış oldu. Bu noktada CI ekibi fuarı tamamen iptal etmek yerine hızlı bir karar aldı, ki bu noktada hepimizin içine işlemiş o şahane “pratiklik” devreye giriyor işte:
Fuar daha önce açıklanan tarihlerde başlayacak, ama sadece dijital ortamda izlenebilecek.
Üstelik süre uzun. 21 Aralık’tan 6 Ocak’a kadar.
Fiziksel fuar ise 2021 Nisan ya da Mayıs’ta. Net bir tarih, doğal olarak, verilemiyor.
Yılın ilk ‘en’leri
EN GÜZEL YENİ YIL MESAJI
Mercan Dede’nin Instagram hesabında paylaştığı şu mesaj klasik mesajlardan farklı olduğu için bir adım öne geçti:
“Biz yeni olmadıktan sonra yılın yeni olup olmaması ne fark eder?
Aynı yılı yetmiş kere yaşayıp adına yaşam dememek, hayatın hakkını vermek lazım.”
◊ EN YARIM KALMIŞ YENİ YIL POZU
Kenan Doğulu ve Beren Saat’in dudak dudağa pozu güzeldi ama şu hissi veriyordu:
Yarım kalmış gibi...
Azıcık zorlama olmuş gibi...
Hayli utanıp sıkılınmış gibi...
◊ EN SEMPATİK ÇEKİRDEK AİLE POZU
Çağla Şıkel’in iki oğlu ve köpeğiyle verdiği bu poz şahaneydi. Doğal, olduğu gibi...
◊ EN KÖTÜ SÜRPRİZ
Zerrin Özer’in yılın son günü yayınladığı İngilizce teklisi: Wonderful Surprise.
Özer’in “Hi” demek suretiyle başladığı şarkı, koca bir soru işareti gibi.
◊ EN İYİ YOUTUBE YILBAŞI PROGRAMI
Zeynep Bastık’ın YouTube kanalında Kenan Doğulu’yu konuk ettiği yılbaşı özel konseri.
Başından sonuna kadar seyrettim. İkisinin de ağzına sağlık!
Paylaşmasa olmaz mıydı?
Özcan Deniz oğlu Kuzey’i öptüğü bir fotoğraf paylaştı. Herkes oğlunu dudağından öptüğünü sanıp Deniz’in paylaşımını eleştirdi.
Özcan Deniz de açıklama yapmak zorunda kaldı, “Fotoğraflar her zaman görüneni söylemez. Bir aydır birbirini göremeyen baba-oğulun hasret fotoğrafı bu! O an özlemle neresini öpeceğimi şaşırdığım, birbirimize doyamadan ayrılmak zorunda olduğumuz anın fotoğrafı bu” diyerek...
Sosyal medyada insanlar her şeyi gömmeye aşırı meraklı, tamam.
Özcan Deniz de o tarz insanların hışmına uğramış bir anda.
Tek anlamadığım şu:
Bir aydır görmediğin oğlunla kavuştuğun anları fotoğraflatmak biraz garip değil mi?
O anların kişiye özel kalması daha iyi olmaz mıydı?
Bence asıl eleştirilmesi gereken nokta bu.
Günün tavsiyeleri
◊ Genç milli cimnastikçi Ahmet Önder’in YouTube kanalı...
Videolar hem eğlenceli hem de o dünyayı gayet iyi yansıtıyor.
◊ David Koepp’in “Soğuk Depo” adlı kitabı...
◊ Engin Günaydın ve Devin Özgür Çınar’ın başrolde olduğu “10 Bin Adım” adlı dizi...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle