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Haberler>Yazarlar>Onur BAŞTÜRK>Yerli ve arabesk bir ‘Pet Shop Boys’
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Onur Baştürk

Onur Baştürk

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Yerli ve arabesk bir ‘Pet Shop Boys’

8 Kasım 2021

Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut.Onlar için yazın ortasından bu yana en çok dinlenen ikili desem yanlış olmaz.

Son 5 ayda peş peşe çıkardıkları şarkıların sadece YouTube dinlenme oranları bile göz kamaştırıcı:
- Sevmedim Deme (157 milyon)
- Nabız (100 milyon)
- Baba Yak ( 46 milyon)
Son şarkıları “Herkes Duydu” aynı şekilde hızla dinlenme rekoru kırdı, YouTube trendlerde şu anda 1 numara.
Kurtuluş ve Bulut ikilisi aslında bir proje.
Yılların Pet Shop Boys ikilisi Neil Tennant ve Chris Lowe gibi elektronik eşya satan bir mağazada tanışıp arkadaş olmamışlar.
Onları bir araya getiren prodüktörleri olmuş, Tolga Aykut.
Pet Shop Boys’la tek benzerlikleri ikili olmaları.
Onun dışında dibine kadar arabesk yapıyorlar.
Ud, klarnet, elektro bağlama sesleri havada uçuşuyor.
Sadece şarkılarının altyapıları R&B ya da rap’e göz kırpıyor, o kadar.
En popüler hitleri, benim de favorim olan, “Nabız”.
Peki Karamanlı olan Kurtuluş ile Elazığlı Burak’ın sırrı ne?
Onlar sayesinde arabesk yeniden yükselişe mi geçiyor?
Evet, dinlenme rakamlarına bakılırsa arabesk yeniden şahlanıyor.
Zaten şimdiye kadar yapılan rap şarkılarda da arabesk damarı hep vardı.
Şimdi rap damarı filan ikinci planda kaldı.
Kurtuluş ve Burak’ın bir diğer sırrı da sanırım şu:
Duygularını belli etmeyen, sessiz ve dertli Türkiye erkeklerinin kahramanları oldular.
Dolmuşlarda, taksilerde sıkça onlara denk gelmemiz bu yüzden.

DJ’lerin işi çok zor
Mekanlarda çalan müzikler konusunda en kafası karışık ülke olabilir miyiz?
Aynı zamanda DJ’lerin çaldıklarına en çok müdahale eden de...
En havalı mekana gidin, herkes popüler yabancı müzikleri bir yere kadar dinler, sonra “Ya bir Ajda çalsana” demeye başlar.
DJ isteği kıramaz, Ajda’yla giriş yapılır, bir bakmışsın artık Gülşen’den, Serdar Ortaç’tan şarkı çalmaya başlamıştır.
Hatta oradan Duman’a geçiş yapılır. Sonra da Athena’yla gece bitirilir.
DJ’lerin işi bu kaprisli ve kafası karışık müşteri nedeniyle çok ama çok zor.

Bunun sosyolojik
bir açıklaması var mı?
İşi zor olanlardan biri de mekanda karşılama yapanlar.
Cumartesi gecesi Backyard’daydım.
Bir çift geldi. Güzel bir masaya oturtuldular.
Ama yok, orayı beğenmediler, “Şuraya geçsek?” dediler.
Mekan görevlisi dedi ki, “Orası rezervasyonlu”.
Çiftimiz mırın kırın etti, çünkü göz koydukları o masaya ya oturacaklar ya da oturacaklar, ortası yok.
Mekanlara gittiğimizde ekstra şımarmamız ve “İlla benim dediğim olacak” diye diretmemizin bir sosyolojik açıklaması var mı acaba?

X

Ona asla durmaktan bahsetmeyin!

Onur BAŞTÜRK

Onur BAŞTÜRK

7 Kasım 2021
Fotoğraflar şahane. Bir hikâyesi var. Prodüksiyon iyi. Kısa filmi bile var. Söyleşide ise bol atışma ve nefis, altı çizilesi cümleler. Madonna ve oyun yazarı Jeremy O. Harris’in V Magazine için gerçekleştirdiği çarpışmaya buyurun...

Madonna Forever.
V Magazine’in son sayısının kapağında yer alan Madonna için kullanılan başlık böyleydi.
Biz yıllardır “Ajda Forever” diyorduk zaten, şimdi Madonna da o statüye erişti.
Dergideki fotoğraflar kadar, ki onun ayrı bir hikâyesi var, Madonna’nın söyledikleri de dikkat çekici. Söyleşiyi yapan Jeremy O. Harris ünlü bir oyun yazarı. “Slave Play” en çok bilinen oyunu.
Madonna ve Harris son yıllarda çok tartışılan “cancel culture”, yani iptal kültürüne değinmişler röportajda.
Cancel kültürü aslında bizim buralardaki linç kültürünün akrabası, hatta aynısı.
Özeti şu:

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Negatif PCR testiyle girilen yemek daveti

Onur BAŞTÜRK

Onur BAŞTÜRK

6 Kasım 2021
Bundan iki yıl önce bir etkinliğe girebilmek için test yaptırmam gerektiğini söyleseler, güler geçerdim. Ama şimdi bu gerçek oldu ve önceki gece Kulüp adlı dizinin ilk gösterim yemeği davetine katılmak için test yaptırdım.



Çünkü negatif PCR’ı göstermeden davete katılamayacağımı söylediler.
Doğruya doğru, önce testle uğraşmak istemedim, “Katılmayayım” dedim.
Çünkü şu anda şehirde çok sayıda etkinlik düzenleniyor ve bırakın testi, kimse aşılı olup olmadığınıza bile bakmıyor.
Dolayısıyla bu titizlikten ilk başta sıkıldım, ama sonra hak verdim. Üstelik etkinliği düzenleyenler her şeyi düşünmüş. Davet ettikleri 80 kişinin evine tek tek test ekibi yolladılar, bana da...
Sonuç negatif çıkınca da bir saate yakın taksi bekleme ve onun üstüne hemen önümde gerçekleşen tekme tokat ve bol küfürlü bir taksi kavgasına şahit olduktan sonra SALT Galata’daki davete ulaştım.

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Galataport nasıl olmuş?

Onur BAŞTÜRK

Onur BAŞTÜRK

5 Kasım 2021
Galataport’a gidecekleri baştan uyarayım. Benim gibi Karaköy’e kadar gitmeyin.

Oralar henüz kapalı.
Giriş yok.
Meğer en yakın giriş Mimar Sinan Üniversitesi’ne çok yakın bir yerdenmiş.
Bir başka giriş ise İstanbul Modern ve MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nin kesiştiği noktadaki müze meydanından.
Oturma gruplarıyla beraber çok iyi düzenlenmiş olan geniş müze meydanıyla ilgili tek eleştirim şu olabilir: Çok çıplak olması. Yeşilin azlığı.
Bu arada müze meydanının göbeğinde eski İstanbul Modern binasından anımsadığımız tarihi Tophane Saat Kulesi var.
Dikkatli gözler fark edecektir; saat kulesi eski haline göre dişleri yeni beyazlatılmış insan misali ışıl ışıl parlıyor. Bu restore edilmiş “aşırı parlak” versiyonu yine tartışmalara yol açabilir ama işin bir başka tarafı daha var.

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Esas acımasız olan kim?

Onur BAŞTÜRK

Onur BAŞTÜRK

3 Kasım 2021
Nusret, Londra’daki yeni restoranını açtıktan sonra ilk kez Milliyet’ten Çağdaş Ertuna’ya konuşmuş. Nusret’in o röportajdaki şu cümlesi dikkat çekiciydi:“Bu Türkiye’nin uluslararası markası. Amerikalılar, Yunanlar herkes sahipleniyor, en acımasız Türkler eleştiriyor.”


Doğrusu bu ya, “En acımasız Türkler eleştiriyor” söylemi hayli acımasız olmuş! En taze örnek: The Observer’ın 20 yıllık yemek eleştirmeni, gazeteci Jay Rayner’ın Nusret hakkındaki 17 Ekim tarihli yazısı çok daha acımasız.
Rayner, Nusret’in 1450 sterlinlik bifteğini protesto etmek için restoranın önüne evinden getirdiği bir masayı kurmuş, üzerine kareli masa örtüsünü sermiş ve Parsons Green’deki Kebab Kid’den sipariş ettiği lezzetli paket kuzu dönerini afiyetle yiyip poz vermiş.
Bu fotoğrafını da gazetedeki köşesine koymuş.
Rayner, “Bu gülünç bir hareket ama o zaman Nusr-Et Steakhouse da gülünç bir restoran” diyerek başladığı yazısında neler demiyor ki...
Mesela: “Şu anda Instagram’da 38 milyon takipçisi var. Erkeklerin cinsel yetersizlik korkusunu gösteren bir şey arıyorsanız, bir Salt Bae videosu buna çok iyi hizmet edebilir.”
Mesela: “Burada altın kaplı et yemem önerildi, reddettim. Bu gazetenin parasını harcayacak daha iyi şeyler var”.

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Bir ‘Cadılar bayramı’ acemisinin parti notları

Onur BAŞTÜRK

Onur BAŞTÜRK

1 Kasım 2021
Cadılar Bayramı hadisesi pek bana göre değil.

Kostümlere bürünme işi zor geldiğinden. Bir de anlamlı gelmediği için. Mesela Meksikalılar’ın Cadılar Bayramı’yla neredeyse aynı günlere (31 Ekim-2 Kasım) denk gelen Ölüler Günü (Dia de Muertos) çok daha anlamlı.
Çünkü herkes kaybettiği yakınlarını tekrar anıyor, onlar için bol çiçekli sunaklar hazırlıyor.

Amaç korkutmak değil, ölenleri hatırlamak.
Yani Ölüler Günü’nün hikâyesi aslında daha güçlü.
Ama işte Sezen Aksu şarkısındaki gibi, “küresel dünya, küresel life” gereği Cadılar Bayramı daha popüler.
Cumartesi gecesi o popülerliğe yenik düşüp yıllar sonra bir Cadılar Bayramı partisine son dakikada katıldım.

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Bir ‘iyilik borcu’yla ortaya çıkan efsanenin son numarası

Onur BAŞTÜRK

Onur BAŞTÜRK

30 Ekim 2021
Yıl 1928. Giuseppe Cipriani Venedik’teki Hotel Europa’da barmen olarak çalışmaktadır.

O sırada Avrupa’yı turlamakta olan Amerikalı Harry Pickering’le teyzesi de oteldedir ve vakitlerinin çoğunu otelde, neredeyse Venedik’i hiç görmeden, barda geçirirler.
İngilizce’yi iyi konuşan Giuseppe ile kısa sürede ahbap olurlar. Birkaç ay sonra Harry’nin teyzesiyle arası bozulur. Çünkü teyzesi kendine genç bir sevgili bulmuştur ve aniden otelden ayrılır.
Teyzesinin gidişinin ardından daha çok içmeye başlayan Harry’ye bir gün Giuseppe sorar, “Bu içkileri ödeyecek paran var mı?”
Harry olmadığını söyleyince Giuseppe ona borç para verir.
Harry bu iyilik karşısında şaşırır, borç parayı alır ve bir süre sonra Venedik’ten ayrılıp Amerika’ya döner.
1931 yılına gelindiğinde Giuseppe çoktan bu borç olayını unutmuştur. Ta ki Harry borcunun katbekat fazlası bir parayla karşısında görünene kadar...
Harry, Giuseppe’ye birlikte bar açma teklifinde bulunur ve Piazza San Marco’daki çıkmaz sokakta yer alan terk edilmiş bir halat deposunun birinci katında efsanevi Harry’s Bar böylece açılmış olur.

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Bu halılar hem dijital hem de gerçek

Onur BAŞTÜRK

Onur BAŞTÜRK

29 Ekim 2021
Güvenç Özel’in işleriyle ilk tanışmam Contemporary İstanbul’un 2019 tarihli edisyonu sayesinde oldu.


O fuarda “Deep City” (Derin Şehir) isimli bir çalışması vardı Özel’in.
Çalışmanın merkezinde ise İstanbul, Hong Kong, Roma ve New York’ta çekilmiş veri ve görüntülere optik özelliklere sahip, bir robot tarafından çalıştırılan heykelsi nesne eşlik ediyordu.
Bu çalışmadan iki yıl sonra, New York’taki Peninsula Otel’de hafta başı düzenlenen bir davette Güvenç Özel’in yeni bir işiyle karşılaştım: Memory Palace.
Çalışmanın en ilginç bölümlerinden biri Machinesque denilen kısımdı.

İLK TASARIM: HALILAR

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İhtiras tramvayı

Onur BAŞTÜRK

Onur BAŞTÜRK

27 Ekim 2021
Aşırı heyecanlı magazin çukurumuzdaki son hadiselerden biri Özcan Deniz ile Feyza Aktan’ın ihtiras tramvayı şiddetindeki kavga görüntüleri.

İzledim ve “Yok artık” modundayım.
Güvenlik kamerası görüntüsünden ziyade profesyonel bir film setini andıran kayıtları izlerken zihin labirentime sık sık Marlon Brando’nun o malum (az önce andığım) filmindeki “Stella” diye bağırıp çağırması geldi.
Özcan Deniz kavga kayıtlarında sıkça o tondan bağırıyor.
Tişörtü yırtılsa bile o tondan taviz vermiyor.
Bu arada ex çiftin kavgaları cidden berbat.
Nasıl kayıt altına alınmış bilinmez, ama son tahlilde insan bu iki huzursuz ve sinirli yetişkine değil, arada kalan küçük çocuğa üzülüyor.

Ön masaya selam vermezsen ne olur?

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Bir baraka cenneti olarak New York

Onur BAŞTÜRK

Onur BAŞTÜRK

25 Ekim 2021
Yaklaşık 1 haftadır New York’un sosyal hayatında geziniyorum ve burada ilk başta fark edilen en önemli şey; mekan önlerine kurulmuş ahşap barakalar.

Pandemi nedeniyle herkesin derdi bir şekilde dışarıda oturmak.
Baraka tipi kurulumlar da buna hizmet ediyor.
Bunlardan o kadar çok ki; kimisi kendine göre şık kimisi de fena halde ucube.
Tren vagonu misali sokaklarda sıra sıra ilerliyorlar. Bazılarında masalar seperasyonla ayrılmış, bazılarında ise seperasyon yok.
Sadece bu barakalarda değil, mekan içinde de oturuluyor.
Ama içeride oturmak isterseniz aşı kartınızı kimliğinizle beraber göstermenizi istiyorlar.
Ben de birçok mekana HES uygulamasından yaptığım aşı kartını göstererek girdim.

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Dikey tarladan sofraya

Onur BAŞTÜRK

Onur BAŞTÜRK

20 Ekim 2021
Bir dönem “tarladan sofraya” felsefesi çok benimsenmişti.


Özellikle şef restoranları yemekte kullanılan malzemelerin büyük marketlerden değil, organik tarım yapan tedarikçiden alındığını belirtiyordu.
Bu akım hâlâ sürüyor.
Ama yakın gelecekte başka bir akım daha bekliyor bizi.
“Dikey tarladan sofraya” akımı.
Dikey tarla dediğim şey şu:
Her yıl daha fazla gübre, daha fazla kimyasal ilaç kullanılan tarım arazilerinde verim giderek düşüyor. Bu nedenle yapay zekalı sistemler tarafından kontrol edilen, toprak istemeyen, su tüketimi daha düşük olan, yapay ışık kullanılan ve tarım arazisine göre daha çok verim sağlanan dikey tarım hangarları giderek çoğalmaya başladı.

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TikTok müziklerine inat bir Adele havası

Onur BAŞTÜRK

Onur BAŞTÜRK

18 Ekim 2021
Tam da zamanında çıktı Adele’in yenisi “Easy On Me”.

Çünkü havalar tam Adele havası kıvamına geldi: Bol bulutlu, yer yer yağışlı.

Bir köşede kıvrıl, kulaklığını tak ve anında sürükleneceğin melankolik halin tadını çıkar.

Adele’in ölçülü hüznü, uzun tırnaklı melankolisi, bavulumu alıp giderim romantizmi, uzaklara bakan tatlı sert kırgınlığı; içinden ne çıkacağını her zaman bildiğin sürprizsiz bir paket gibi.

Değişmiyor.

Galiba değişmemesi de insanlara iyi geliyor.

Oysa günümüz şarkıları artık “dinle, tüket ve sıradakine geç” kategorisinde.

Adele’in paketi tam tersi, “Dinle, bir daha dinle, sonra bir daha dinle” diyen, bir vokal bir piyanoyla sınırlı mütevazı bir paket.

Son albümü “25”in yayınlanmasının üzerinden

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Bir Zanzibar macerası

Onur BAŞTÜRK

Onur BAŞTÜRK

17 Ekim 2021
Bundan 3 hafta önce. Dış hatlar terminalindeyim.Pandemi başladıktan sonraki ilk yurtdışı uçuşum.

Bünye saf bir şekilde hevesli, heyecanlı. Yurtdışı harç pulu almayı bile özlemişim! Birkaç tane birden alasım var, öyle bir saçmalama hali.
Nereye gidiyorum? Zanzibar’a. Zanzibar pandeminin başından beri yurtdışından gelenlere hep açıktı.
Şimdi de gelenlerden sadece negatif PCR testi istiyor. Bir de online aldığın vizesi var.


INSTAGRAM
DURAĞI: THE ROCK

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Aynen, bi tık öyleyiz!

Onur BAŞTÜRK

Onur BAŞTÜRK

16 Ekim 2021
Konuşma sırasında sürekli “Aynen, aynen” demekten kaçınsam da, “aynen” tuzağına düştüğüm çok oluyor. Özellikle de WhatsApp yazışmalarında.“Bi tık” lafı da o tür tuzaklardan biri.


Kullanana kıl olsan da, bu kalıbı hiç sevmesen de, tuzağa düşüp ağzından dökülüyor bazen. Yapacak bir şey yok.
İşte bu yüzden Şehrazat işini biliyor.
Çok sık kullanılan bu gündelik tuzakları şarkılarına ustaca yerleştiriyor.
Önce geçmişten şık bir misal:
2008’de Şehrazat’ın “Aynen Öyle” şarkısını seslendirmişti Ajda.
O dönem Türkçe pop çalan mekanlar pek revaçtaydı ve gecede birkaç kez bu şarkı çalardı.

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Şehrin en yeni ve trend mekanı

Onur BAŞTÜRK

Onur BAŞTÜRK

15 Ekim 2021
Klasik bir kısırdöngüdür: Şehrin turistik yerlerine lokaller pek ilgi göstermez.

O bölgeleri tamamen turistlere emanet ederler.
Ta ki oralarda yeni ve cool bir yer açılana kadar...
Galata Kulesi’ne aşağıdan bakan Ecole St. Pierre Oteli ve avlusundaki IL Cortile adlı İtalyan restoranı bugünlerde bu hikâyenin en yeni ve trend örneği.
Normalde Galata Kulesi etrafında sosyalleşmeyecek şehrin çoğu meşhur gezip tozanını önceki gece IL Cortile içinde yemek yerken gördüm.
Restoran ve otel bu ilgiyi gerçekten hak ediyor.
Ama önce tarihte geriye gidip binanın geçmişine bakmakta fayda var.
Otel ve restoranın bulunduğu binanın ilk sahibi 1842 yılında açılmış bir Fransız ilkokulu.

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Bilge, Daren ve Bennu

Onur BAŞTÜRK

Onur BAŞTÜRK

13 Ekim 2021
Bir ay önce Akyaka’daki No22 Riders’Inn’de Deniz Sipahi’nin söylediği şarkılarla eğlenirken onlar da aramızdaydı: Bilge Öztürk’le Daren Gerede Erkaya.

O zaman sevgili olduklarını öğrenmiş ve hatta köşe topraklarında “tatlı bir magazin notu” diye yazmıştım.
Şimdi bu ilişki Bennu Gerede’nin Bilge’nin instagram profiline, “Bu olağanüstü birliktelik bana ümit ve ışık veriyor” yazması nedeniyle yeniden konuşulmaya başlandı.
Herhalde çoğunluk “anne” Bennu’nun bu ilişkiye onay vermeyeceğini düşünüyor, böyle bir yaklaşım beklemiyordu.
Çünkü arada yaş farkı vardı. Herkes bunu dile getiriyordu dedikodu masalarında.
“Bilge 43, Daren 21” diye. Sonunda Bennu Instagram’ına şık bir not düştü: “Gayet normal olan bir şey büyük bir olaya dönüştürülmüş durumda: Aşk.
Onu bu kadar sansasyonel yapan tek şey, yaş farkının olması.
Bu gerçekten önemli mi? Sonunda sadece bir beden değil miyiz?

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‘Squid Game’den geriye kalan 10 şey

Onur BAŞTÜRK

Onur BAŞTÜRK

11 Ekim 2021
1. Oscar alan Güney Kore yapımı “Parazit” çok daha iyi bir sistem eleştirisiydi. “Squid Game” çok iyi başladığı benzer şekildeki eleştirisini bir noktadan sonra bile isteye ıskalıyor sanki.

2. Yaşı senden daha büyük olanlara asla “Bu da yaşlandı” deyip geçme. Çünkü tecrübe her şeydir. Dizinin en yaşlı karakteri ve halat oyunu diyorum; izleyenler anlayacaktır.
3. Üniversite yıllarımda pek modaydı M.C. Escher’in eserleri. Oyunlara katılanların bir merdivenden bir başka merdivene geçtiği o renkli sahneler Escher’in meşhur bir işini anımsatıp duruyordu. Google’layınca o işi (“Görelilik”) buldum ve tüyler diken diken maziyi andım.
4. Dizi izlerken anımsadığım bir başka şey: TV tarihimizin en garip ve ürkütücü yarışma programlarından “Dokun Bana” pekala bizim “Squid Game”imiz sayılabilirmiş.
5. “Squid Game”in en çarpıcı tarafı; oyuna katılanların çaresizliğini ve ölüm korkusunu sonuna dek hissetmek. Tüm oyunları zevkle izleyen VIP’lerden ise fena halde nefret etmek.
6. Çocuk oyunlarının aynı zamanda çok karanlık bir tarafı yok mu? Mesela saklambaç. Düşününce o bile ürkütücü geldi şimdi.
7. Güney Kore’nin
kültür-eğlence ürünleri son dönemde revaçta. Ama bir yandan da kendilerini acımasızca eleştiriyorlar. İşin sırrı orada mı acaba?

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Bir defile, bir ev partisi, bir kahkaha ve vale fiyatı

Onur BAŞTÜRK

Onur BAŞTÜRK

9 Ekim 2021
İstanbul’daki müthiş sosyal yaşam hareketliliğini anlatmaya devam... Bugün cepte bir defile, bir ev partisi, bir coşkulu kahkaha, bir vale ekonomisi var.

◊ ‘TRUNK ŞOV’DAN EKSİK KALMADIM
Şehir bu hafta sadece sanat odaklı değildi elbet.
Arada başka etkinlikler de vardı.
Mesela Vakko’nun sonbahar-kış koleksiyonunu tanıttığı ‘trunk show’, yani özel davetliler için Nişantaşı mağazasında gerçekleştirdiği mini defile.
Koleksiyonun
modaya dair detaylarını işin uzmanlarına bırakayım; benim ilgimi çeken esas detay koleksiyondaki bazı parçaların geri dönüşümlü ya da ileri dönüşümlü olmasıydı.
Bu kavramların havalı birer kavram olmaktan çıkıp uygulamaya dönüşmesi sevindirici.

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İstanbul bu hafta New York gibi

Onur BAŞTÜRK

Onur BAŞTÜRK

8 Ekim 2021
Bir yanımda, önce K-pop grubu sandığım ama sonra Hong Kong’tan gelen tasarımcılar olduklarını öğrendiğim Güney Koreli gençler, diğer yanımda New Yorklu fotoğraf sanatçısı Reka Nyari ve Paraguaylı içerik üreticisi Andrea Benitez.


Saydıklarım ayaküstü tanıştıklarım.
Dahası da var.
Bir an dedim ki, “İstanbul o eski, Newsweek’in 2005’te kapaktan müjdelediği cool günlerine geri dönüyor olabilir mi?”
Bu tatlı umutlanmadan önce gecenin en başına dönüp bu çembere nasıl girdiğimi anlatayım.
Malum, Contemporary İstanbul (CI) vesilesiyle şehir bu hafta ultra hareketli.
Her yerde sanat odaklı bir hareket var.

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CI açılış yemeğinde neler oldu

Onur BAŞTÜRK

Onur BAŞTÜRK

6 Ekim 2021
Bu hafta 16’ncısı yapılacak olan Contemporary İstanbul’un görkemli açılış yemeği pazartesi gecesi Tersane İstanbul’daydı. Peki açılış daveti ve sonrasında düzenlenen partide neler yaşandı? Özeti burada...

YENİ MEKAN YENİ HEYECAN
Contemporary İstanbul’un (CI) yeni mekanı Tersane İstanbul iki kilometrelik kıyı şeridine sahip çok büyük bir alan. CI bu alanın belli bir bölümünde yapılıyor. Ama o alanlar bile büyük ve gezmesi hayli zevkli.
Galeriler, Venedik’teki Arsenale’yi anımsatan tarihi alanların içine konuşlanmış.
Lütfi Kırdar’daki gibi boğucu bir durum yok.
Alanlar geniş, nefes almak istediğin anda dışarıya çıkabiliyorsun.
Heykel sergisinin olduğu açık alan ise kendiliğinden etkileyici.

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