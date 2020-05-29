‘Yeni sosyalleşme’ nasıl olacak

Restoranlar, kafeler tüm hijyen kurallarını en üst seviyede uygulayarak bir noktada açılacak, ama unuttukları bir şey var: İçinde bulunduğumuz garip ruh hali!
Evlerde izole olmaya öyle alıştık ki, sosyal hayata bir anda nasıl geçiş yapacağız orası belli değil.
Ya her şey hızla unutulacak ve hiçbir şey olmamış gibi davranacağız.
Ya da tedbiri elden bırakmamakla gevşemek arasında gidip gelen bir yeni sosyalleşme haline tanık olacağız. Birinci seçenek pek mümkün olmadığına göre ikincisinin olma ihtimali daha yüksek. Mesela tam sosyal mesafeyi filan unutup eski günlerdeki gibi bir mekanda sosyalleştiğimiz anda tedbirci bir dost belirecek yanımızda, “Biraz uzaklaş, ne olur ne olmaz!” diyerek...
Yeni sosyalleşme halinde müdavimi olduğumuz mekanın işletmecisi, garsonu, barmeniyle yaptığımız sohbetler de tarihe karışacak gibi. Araya mesafe girince kelimeler de tükenecek ister istemez. Bu garip, endişeli, diken üstü sosyalleşme haline de mecburen alışacağız.
Spor salonuna artık gitmem
Karantina boyunca YouTube’da kanalı olan yerli, yabancı birçok fitness eğitmeninden ders aldım.
Vardığım sonuç şu:
Eğer kaslarını büyütmek arzun yoksa spor salonuna gitmeye ihtiyaç yok.
Temiz temiz dijital hocalarla çalış, bitti gitti.
Dijital sanata alıştık
Karantina günleri boyunca müzeleri sanal olarak gezmeye alışmıştık.
Ünlü galerilerin son sergilerini çevrimiçi yapmalarına da.
En son Frieze’in New York edisyonunu bile dijital olarak gezdik, yeni eserlere baktık.
Bizdeki galeriler de duruma uyum sağladı.
Mesela Dirimart salı günü Zoom üzerinden Fahrelnissa Zeid’in sergisi için canlı bir dijital tur gerçekleştirdi.
Pg Art Galeri de yarın Hakan Sorar’ın “Through the Skin” sergisini online olarak açıyor.
Üstelik sergi VR gözlüklerle de gezilebilecek.
Sanatçı/tasarımcı Ahmet Rüstem bu dijital sergiye özel sanal bir mekan bile tasarlamış.
Kısacası sanatı dijital olarak deneyimlemeye hızla alıştık.
Ama galeri sistemini bu anlamda bekleyen bir açmaz da var.
Ya sanatçılar artık galerilere ihtiyaç duymazsa?
Çoğu genç müzisyenin bir şirkete bağımlı olmadan YouTube üzerinden kendi müziğini geniş kitlelere tanıtabilmesi gibi, yakın zamanda sanatçılar da eserlerini kendi online mecralarında tanıtmaya başlayabilir.
Tabii buna da ayrı bir vakit ayırmaları gerekiyor.
BASE’in dijital projesi
Ülkenin yeni mezun sanatçı adaylarını sanatseverlerle büyük bir sergi yaparak buluşturan yeni nesil platform BASE’in eser başvuruları 1 Temmuz’da sona eriyor.
www.base.ist adresinden yapılacak başvuruları aralarında Ayşe Erkmen, Azade Köker, Derya Yücel, Eda Berkmen, Gökşen Buğra, Leyla Gediz, Nancy Atakan, Öner Kocabeyoğlu ve Saruhan Doğan gibi isimlerin bulunduğu bir seçici kurul değerlendirecek.
BASE’in beyin takımı olan üçlü; Ali Kerem Bilge, Aslı Boduroğlu ve İdil Berkant Bilge, BASE 2020’nin fiziksel olmasını umuyor ama bir yandan dijitale de hazırlık yapıyorlar.
Yanı sıra bir de sürpriz dijital projeleri var:
“BASE sanatçılarının bugüne kadar olan üretimleri konusunda dijital deneyim yaşatacak bir projemiz hep vardı. Ama bu dönemde genç sanatçıların yanı sıra tüm sanat topluluğuna da mevcut şartlarda bir nebze yardımı olabilir düşüncesiyle projeyi hızlandırdık. Yakında duyuruyor olacağız!”
‘Yeni sosyalleşme’ nasıl olacak
Restoranlar, kafeler tüm hijyen kurallarını en üst seviyede uygulayarak bir noktada açılacak, ama unuttukları bir şey var: İçinde bulunduğumuz garip ruh hali!
Evlerde izole olmaya öyle alıştık ki, sosyal hayata bir anda nasıl geçiş yapacağız orası belli değil.
Ya her şey hızla unutulacak ve hiçbir şey olmamış gibi davranacağız.
Ya da tedbiri elden bırakmamakla gevşemek arasında gidip gelen bir yeni sosyalleşme haline tanık olacağız. Birinci seçenek pek mümkün olmadığına göre ikincisinin olma ihtimali daha yüksek. Mesela tam sosyal mesafeyi filan unutup eski günlerdeki gibi bir mekanda sosyalleştiğimiz anda tedbirci bir dost belirecek yanımızda, “Biraz uzaklaş, ne olur ne olmaz!” diyerek...
Yeni sosyalleşme halinde müdavimi olduğumuz mekanın işletmecisi, garsonu, barmeniyle yaptığımız sohbetler de tarihe karışacak gibi. Araya mesafe girince kelimeler de tükenecek ister istemez. Bu garip, endişeli, diken üstü sosyalleşme haline de mecburen alışacağız.
Spor salonuna artık gitmem
Karantina boyunca YouTube’da kanalı olan yerli, yabancı birçok fitness eğitmeninden ders aldım.
Vardığım sonuç şu:
Eğer kaslarını büyütmek arzun yoksa spor salonuna gitmeye ihtiyaç yok.
Temiz temiz dijital hocalarla çalış, bitti gitti.
Dijital sanata alıştık
Karantina günleri boyunca müzeleri sanal olarak gezmeye alışmıştık.
Ünlü galerilerin son sergilerini çevrimiçi yapmalarına da.
En son Frieze’in New York edisyonunu bile dijital olarak gezdik, yeni eserlere baktık.
Bizdeki galeriler de duruma uyum sağladı.
Mesela Dirimart salı günü Zoom üzerinden Fahrelnissa Zeid’in sergisi için canlı bir dijital tur gerçekleştirdi.
Pg Art Galeri de yarın Hakan Sorar’ın “Through the Skin” sergisini online olarak açıyor.
Üstelik sergi VR gözlüklerle de gezilebilecek.
Sanatçı/tasarımcı Ahmet Rüstem bu dijital sergiye özel sanal bir mekan bile tasarlamış.
Kısacası sanatı dijital olarak deneyimlemeye hızla alıştık.
Ama galeri sistemini bu anlamda bekleyen bir açmaz da var.
Ya sanatçılar artık galerilere ihtiyaç duymazsa?
Çoğu genç müzisyenin bir şirkete bağımlı olmadan YouTube üzerinden kendi müziğini geniş kitlelere tanıtabilmesi gibi, yakın zamanda sanatçılar da eserlerini kendi online mecralarında tanıtmaya başlayabilir.
Tabii buna da ayrı bir vakit ayırmaları gerekiyor.
BASE’in dijital projesi
Ülkenin yeni mezun sanatçı adaylarını sanatseverlerle büyük bir sergi yaparak buluşturan yeni nesil platform BASE’in eser başvuruları 1 Temmuz’da sona eriyor.
www.base.ist adresinden yapılacak başvuruları aralarında Ayşe Erkmen, Azade Köker, Derya Yücel, Eda Berkmen, Gökşen Buğra, Leyla Gediz, Nancy Atakan, Öner Kocabeyoğlu ve Saruhan Doğan gibi isimlerin bulunduğu bir seçici kurul değerlendirecek.
BASE’in beyin takımı olan üçlü; Ali Kerem Bilge, Aslı Boduroğlu ve İdil Berkant Bilge, BASE 2020’nin fiziksel olmasını umuyor ama bir yandan dijitale de hazırlık yapıyorlar.
Yanı sıra bir de sürpriz dijital projeleri var:
“BASE sanatçılarının bugüne kadar olan üretimleri konusunda dijital deneyim yaşatacak bir projemiz hep vardı. Ama bu dönemde genç sanatçıların yanı sıra tüm sanat topluluğuna da mevcut şartlarda bir nebze yardımı olabilir düşüncesiyle projeyi hızlandırdık. Yakında duyuruyor olacağız!”