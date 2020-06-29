‘Yeni normal’in ilk Altın Kelebek gecesine az kaldı

46’ıncı yılına giren Altın Kelebek sadece bir ödül töreni değil.
Aynı zamanda şov dünyasının resmi geçit alanı.
Dizi oyuncularından müzisyenlere, televizyonculardan YouTuber’lara, bu işe yıllarını vermiş duayenlerden şov dünyasına yeni giriş yapmışlara kadar neredeyse herkesin yer aldığı, dahası yer almak istediği bir platform Pantene Altın Kelebek.
Bu yıl ödül töreni iki kez ertelendi biliyorsunuz.
Önce acı şehit haberleri, ardından pandemi dolayısıyla.
Ve şimdi 5 Temmuz gecesi bir ilk yaşanacak.
46 yıllık törenin tarihinde ilk kez kazananlara ödülleri evlerinde, ofislerinde teslim edilecek.
Bu esnada çekilen videolar ve sürpriz performanslar ise 5 Temmuz gecesi Kanal D’den izlenebilecek.
Kısacası bu yazın en ışıltılı gecelerinden biri yaşanacak, hazır olun.
‘Çok güçlü bir yaz geçireceğimize inanıyorum’
Pantene’in marka elçisi Demet Özdemir de yeni konseptiyle güçlü bir geri dönüşe hazırlanan Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni için heyecanlı. Şöyle diyor:
“Köklü geleneğiyle ülkemiz için önemli bir değer Pantene Altın Kelebek.
Bu yıl salgın nedeniyle alışılmışın dışında bir konseptle hazırlanıyor.
Çok heyecanlıyız, harika sürprizler olacak o gece.
Aynı zamanda bu ödül gecesi hepimiz için bir motivasyon kaynağı olacak.
İçimizdeki güce sarılacağımız, gün ne getirirse getirsin sen yaparsın diyeceğimiz bir gece olacak.
Bu inançla çok güçlü bir yaz geçireceğimize inanıyorum.”
Platformun öğrendiği tek şey
Cem Yılmaz’ın filmi Netflix’te gösterime girmiş.
Yılmaz, platformun sosyal medyasından filmin duyurulmamasına sitem etmiş.
Platform da bunun üzerine esprili bir duyuru yapmış.
Yılmaz bu kez de, “Buranın üçüncü dünya ülkesi olmadığını elbet öğreneceksin” diye garip bir sitem tweet’i daha atmış.
Platformun öğrendiği tek bir şey var bence: Buranın hayli alıngan, her şeyi kafayı takan ünlülere sahip olduğu...
Yazlık ‘yeni normal’ler
◊ Bazı plajlara girerken ateşinizi alından değil, bilekten ölçüyorlar.
“Hava sıcak olduğu için alından ölçüm doğru çıkmayabiliyor” diyerek...
◊ Plajların işi zor. Şu açıdan: Herkes “sosyal mesafe ajanı” olmuş durumda.
Kimin kiminle sosyal mesafesi yok diye kontrol ediyorlar.
Oysa sosyal mesafe ajanlığına soyunan da arkadaşlarıyla dip dibe oturuyor.
Zaten anlaşılmayan şey şu: Herkes güvendiği arkadaşlarıyla kendi köşesinde sosyal mesafesiz oturuyor.
◊ Plajlarda çalışanların işi daha da zor. Çünkü maskeyle servis yapıyorlar.
Şu ana kadar Alaçatı civarında gittiğim tüm plajlarda öyleydi. Maskesiz çalışan görmedim.
O sıcakta tüm gün maskeyle çalışmak sabır işi. Buna rağmen isyan edeni, şikayetçi olanı hiç görmedim.
◊ Şu doğru: Şehirde kurallara sıkı sıkıya uyuluyorsa yazlık yerde gevşemeler başlıyor. En basit örnek: Uzun süredir birbirini görmeyenler şehirde uzaktan selamlaşıyorsa, yazlık yerde hemen sarılıp öpüşüyor. Hiç istemediğim halde ben de bu sarılıp kucaklaşmalara maruz kaldım.
Bir tuhaf plaj hikâyesi
Önceki gün bir Çeşme plajındayız.
Arkadaşlarım cayır cayır güneşleniyor, ben gölgedeyim, sakin ve huzurlu bir gün.
Derken hemen iki adım ötemizde bir şırıltı duyuluyor.
Bir çocuğun işeme sesi.
Doğal olarak herkes ayaklanıyor, söyleniyor.
O sırada çocuğun annesi gelip gayet rahat ve özgüvenli bir edayla esas bombayı patlatıyor, “Ben söylemiştim, buraya işeyebilirsin” diye.
Anne tüm plajı doğal işeme alanı ilan etmiş, çocuk ne yapsın?
‘Yeni normal’in ilk Altın Kelebek gecesine az kaldı
46’ıncı yılına giren Altın Kelebek sadece bir ödül töreni değil.
Aynı zamanda şov dünyasının resmi geçit alanı.
Dizi oyuncularından müzisyenlere, televizyonculardan YouTuber’lara, bu işe yıllarını vermiş duayenlerden şov dünyasına yeni giriş yapmışlara kadar neredeyse herkesin yer aldığı, dahası yer almak istediği bir platform Pantene Altın Kelebek.
Bu yıl ödül töreni iki kez ertelendi biliyorsunuz.
Önce acı şehit haberleri, ardından pandemi dolayısıyla.
Ve şimdi 5 Temmuz gecesi bir ilk yaşanacak.
46 yıllık törenin tarihinde ilk kez kazananlara ödülleri evlerinde, ofislerinde teslim edilecek.
Bu esnada çekilen videolar ve sürpriz performanslar ise 5 Temmuz gecesi Kanal D’den izlenebilecek.
Kısacası bu yazın en ışıltılı gecelerinden biri yaşanacak, hazır olun.
‘Çok güçlü bir yaz geçireceğimize inanıyorum’
Pantene’in marka elçisi Demet Özdemir de yeni konseptiyle güçlü bir geri dönüşe hazırlanan Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni için heyecanlı. Şöyle diyor:
“Köklü geleneğiyle ülkemiz için önemli bir değer Pantene Altın Kelebek.
Bu yıl salgın nedeniyle alışılmışın dışında bir konseptle hazırlanıyor.
Çok heyecanlıyız, harika sürprizler olacak o gece.
Aynı zamanda bu ödül gecesi hepimiz için bir motivasyon kaynağı olacak.
İçimizdeki güce sarılacağımız, gün ne getirirse getirsin sen yaparsın diyeceğimiz bir gece olacak.
Bu inançla çok güçlü bir yaz geçireceğimize inanıyorum.”
Platformun öğrendiği tek şey
Cem Yılmaz’ın filmi Netflix’te gösterime girmiş.
Yılmaz, platformun sosyal medyasından filmin duyurulmamasına sitem etmiş.
Platform da bunun üzerine esprili bir duyuru yapmış.
Yılmaz bu kez de, “Buranın üçüncü dünya ülkesi olmadığını elbet öğreneceksin” diye garip bir sitem tweet’i daha atmış.
Platformun öğrendiği tek bir şey var bence: Buranın hayli alıngan, her şeyi kafayı takan ünlülere sahip olduğu...
Yazlık ‘yeni normal’ler
◊ Bazı plajlara girerken ateşinizi alından değil, bilekten ölçüyorlar.
“Hava sıcak olduğu için alından ölçüm doğru çıkmayabiliyor” diyerek...
◊ Plajların işi zor. Şu açıdan: Herkes “sosyal mesafe ajanı” olmuş durumda.
Kimin kiminle sosyal mesafesi yok diye kontrol ediyorlar.
Oysa sosyal mesafe ajanlığına soyunan da arkadaşlarıyla dip dibe oturuyor.
Zaten anlaşılmayan şey şu: Herkes güvendiği arkadaşlarıyla kendi köşesinde sosyal mesafesiz oturuyor.
◊ Plajlarda çalışanların işi daha da zor. Çünkü maskeyle servis yapıyorlar.
Şu ana kadar Alaçatı civarında gittiğim tüm plajlarda öyleydi. Maskesiz çalışan görmedim.
O sıcakta tüm gün maskeyle çalışmak sabır işi. Buna rağmen isyan edeni, şikayetçi olanı hiç görmedim.
◊ Şu doğru: Şehirde kurallara sıkı sıkıya uyuluyorsa yazlık yerde gevşemeler başlıyor. En basit örnek: Uzun süredir birbirini görmeyenler şehirde uzaktan selamlaşıyorsa, yazlık yerde hemen sarılıp öpüşüyor. Hiç istemediğim halde ben de bu sarılıp kucaklaşmalara maruz kaldım.
Bir tuhaf plaj hikâyesi
Önceki gün bir Çeşme plajındayız.
Arkadaşlarım cayır cayır güneşleniyor, ben gölgedeyim, sakin ve huzurlu bir gün.
Derken hemen iki adım ötemizde bir şırıltı duyuluyor.
Bir çocuğun işeme sesi.
Doğal olarak herkes ayaklanıyor, söyleniyor.
O sırada çocuğun annesi gelip gayet rahat ve özgüvenli bir edayla esas bombayı patlatıyor, “Ben söylemiştim, buraya işeyebilirsin” diye.
Anne tüm plajı doğal işeme alanı ilan etmiş, çocuk ne yapsın?