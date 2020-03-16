Yeni hayat şeklimiz

Korona önlemleri geldi, hayatımız değişti. Buyurun hafta sonu gözlemlediğim şeylere...
◊ DIŞARIDA OLANLARA KIL OLUYORUZ
Sahilde yürüyüş yapana da kafede kahve içene de gıcık olan çoğunlukta. Dillerde aynı paranoyak cümle var:
“İtalyanlar da ilk başta böyle rahat davranmış.Görün bakın sonumuz İtalya gibi olacak.” Hafta sonu itibarıyla yeni hayat şeklimizin ilk özelliği buydu:
Eve gidip oturun baskısı artık yeni mahalle baskısı...
◊ EN TEMİZ BİZİZ KAYGISI
Mekanlar instagram profillerinde peş peşe açıklama yaptı. Mekanlarının her gün baştan aşağı dezenfekte edildiğini, hijyen kurallarının en üst seviyeye çıkarıldığını, peçetelerin tek kullanımlık olduğunu ve daha birçok tedbiri sıralamak zorunda hissederek...
Yeni hayat şeklimizin ikinci özelliği de bu:
Sosyal hayat koronaya göre şekilleniyor ve gidişat o ki, istenildiği kadar tedbir alınsa bile çoğu mekanı ekonomik olarak zor günler bekliyor.
◊ KAPIYA TEST YAPACAĞIZ DİYE DAYANANLAR
Tanıdık birçok kişinin başına gelmiş. Olay şu: “Sağlık Bakanlığı’ndan geldik, korona testi yapacağız” diye kapınıza geliyorlar. Aşçı bir arkadaşım, “Sağ olun ben istemiyorum” diye göndermiş. Bir başkası, “Kimliğinizi görebilir miyim?” diye sormuş. Kimlik gösterilmeyince de kovmuş.
Panik dönemleri yeni fırsatçılar, hırsızlar yaratır.
Bunlar da bu dönemin ürünü.
Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili hemen açıklama yaptı.
Böyle bir uygulama yapılmadığını söyledi.
Yeni hayat şeklimizin üçüncü özelliği maalesef bu:
Virüs kadar kapımızı çalanlara da dikkat etmek...
◊ BUNDA BİLE KUTUPLAŞTIK!
“Sen bu virüsü hiç umursamıyor, hafife alıyorsun”cularla “Çok abartıyorsunuz bu virüsü, bizim yaşımızdakilere bir şey olmuyor”cular arasındaki polemik bitecek gibi değildi. Hafta sonu hep bu polemik vardı. Yeni hayat şeklimizde kutuplaşmalar da değişti yani.
◊ AVM’LER HAYATIMIZDAN ÇIKAR MI
Koronayla birlikte AVM’lerin çalışma saati de değişti. Artık 12.00’de açılıp 20.00’de kapanacaklar.
Yeni hayat şeklimizde AVM’nin daha az yer kaplıyor oluşu bir boşluğa yol açacağına göre bir süre sonra AVM’sizliğe de alışılır mı?
Bunun için daha zaman var. Bekleyip göreceğiz...
WhatsApp grubuna
gelen o haber
Cuma gecesi Time Out Ödül Töreni öncesi bir arkadaşımın WhatsApp grubuna bir haber düştü. Heyecanla okudu bana:
“Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulanacakmış. Bak, Hürriyet’te yazmışlar.”
Haberi gösterdi. Gerçekten de hurriyet.com.tr’den alınmış bir fotoğraf.
“Allah Allah” dedim, bizim siteyi açtım.
Baktım, öyle bir haber yok.
Tekrar onun gösterdiği fotoğrafa baktım.
Başlık, spot, logo aynen Hürriyet ama haberin yazı ‘font’u Hürriyet’in değil.
Dikkatli bakınca anlıyorsun.
“Yok” dedim, “Sahte haber bu. Biri hazırlamış, yaymış.”
Şaşırdı tabii, “Niye yaparlar ki böyle bir şey?” diye. Bir anlasam. İnsan neden böyle şeylerle uğraşır ki şu zamanlarda.
Şeyma ve Guido
İkisinin de daha duyarlı ve özenli olmaları gerekiyordu.
Orası kesin.
Ama sosyal medyanın da bu olay üzerinden yeniden bir Şeyma nefreti coşturması hayli anlamsızdı.
Hiç ortamız yok, hiç.
Bomontililere karşı
Cağaloğlu Hamamı’nın zaferi
Cuma gecesi İngiltere Konsolosluğu’nda dağıtılan Time Out İstanbul yeme-içme ödüllerinde en çekişmeli kategori “en iyi yeni restoran” kategorisiydi.
Aralık, Batard, Isola, Lokanta 1741, Mabou, The Bro’s, Emily’s Garden ve TURK adaylar arasındaydı.
Benim favorilerim Batard, 1741, Isola ve TURK’tü.
1741 hariç diğer üç mekanın Bomonti’de olduğunu belirtmek isterim. Üçü de birbirinden farklı, orijinal mekanlar.
Bomonti’nin gelip geçici bir trend olmadığına işaret ediyor bu mekanlar ve başarıları...
Peki kazanan kim oldu derseniz, hemen söyleyeyim:
Cağaloğlu Hamamı’nda açılan 1741 oldu. Özellikle havanın iyi olduğu bir gün, şahane avlusunda mutlaka yemeklerini tadın derim.
Yeni hayat şeklimiz
Korona önlemleri geldi, hayatımız değişti. Buyurun hafta sonu gözlemlediğim şeylere...
◊ DIŞARIDA OLANLARA KIL OLUYORUZ
Sahilde yürüyüş yapana da kafede kahve içene de gıcık olan çoğunlukta. Dillerde aynı paranoyak cümle var:
“İtalyanlar da ilk başta böyle rahat davranmış.Görün bakın sonumuz İtalya gibi olacak.” Hafta sonu itibarıyla yeni hayat şeklimizin ilk özelliği buydu:
Eve gidip oturun baskısı artık yeni mahalle baskısı...
◊ EN TEMİZ BİZİZ KAYGISI
Mekanlar instagram profillerinde peş peşe açıklama yaptı. Mekanlarının her gün baştan aşağı dezenfekte edildiğini, hijyen kurallarının en üst seviyeye çıkarıldığını, peçetelerin tek kullanımlık olduğunu ve daha birçok tedbiri sıralamak zorunda hissederek...
Yeni hayat şeklimizin ikinci özelliği de bu:
Sosyal hayat koronaya göre şekilleniyor ve gidişat o ki, istenildiği kadar tedbir alınsa bile çoğu mekanı ekonomik olarak zor günler bekliyor.
◊ KAPIYA TEST YAPACAĞIZ DİYE DAYANANLAR
Tanıdık birçok kişinin başına gelmiş. Olay şu: “Sağlık Bakanlığı’ndan geldik, korona testi yapacağız” diye kapınıza geliyorlar. Aşçı bir arkadaşım, “Sağ olun ben istemiyorum” diye göndermiş. Bir başkası, “Kimliğinizi görebilir miyim?” diye sormuş. Kimlik gösterilmeyince de kovmuş.
Panik dönemleri yeni fırsatçılar, hırsızlar yaratır.
Bunlar da bu dönemin ürünü.
Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili hemen açıklama yaptı.
Böyle bir uygulama yapılmadığını söyledi.
Yeni hayat şeklimizin üçüncü özelliği maalesef bu:
Virüs kadar kapımızı çalanlara da dikkat etmek...
◊ BUNDA BİLE KUTUPLAŞTIK!
“Sen bu virüsü hiç umursamıyor, hafife alıyorsun”cularla “Çok abartıyorsunuz bu virüsü, bizim yaşımızdakilere bir şey olmuyor”cular arasındaki polemik bitecek gibi değildi. Hafta sonu hep bu polemik vardı. Yeni hayat şeklimizde kutuplaşmalar da değişti yani.
◊ AVM’LER HAYATIMIZDAN ÇIKAR MI
Koronayla birlikte AVM’lerin çalışma saati de değişti. Artık 12.00’de açılıp 20.00’de kapanacaklar.
Yeni hayat şeklimizde AVM’nin daha az yer kaplıyor oluşu bir boşluğa yol açacağına göre bir süre sonra AVM’sizliğe de alışılır mı?
Bunun için daha zaman var. Bekleyip göreceğiz...
WhatsApp grubuna
gelen o haber
Cuma gecesi Time Out Ödül Töreni öncesi bir arkadaşımın WhatsApp grubuna bir haber düştü. Heyecanla okudu bana:
“Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulanacakmış. Bak, Hürriyet’te yazmışlar.”
Haberi gösterdi. Gerçekten de hurriyet.com.tr’den alınmış bir fotoğraf.
“Allah Allah” dedim, bizim siteyi açtım.
Baktım, öyle bir haber yok.
Tekrar onun gösterdiği fotoğrafa baktım.
Başlık, spot, logo aynen Hürriyet ama haberin yazı ‘font’u Hürriyet’in değil.
Dikkatli bakınca anlıyorsun.
“Yok” dedim, “Sahte haber bu. Biri hazırlamış, yaymış.”
Şaşırdı tabii, “Niye yaparlar ki böyle bir şey?” diye. Bir anlasam. İnsan neden böyle şeylerle uğraşır ki şu zamanlarda.
Şeyma ve Guido
İkisinin de daha duyarlı ve özenli olmaları gerekiyordu.
Orası kesin.
Ama sosyal medyanın da bu olay üzerinden yeniden bir Şeyma nefreti coşturması hayli anlamsızdı.
Hiç ortamız yok, hiç.
Bomontililere karşı
Cağaloğlu Hamamı’nın zaferi
Cuma gecesi İngiltere Konsolosluğu’nda dağıtılan Time Out İstanbul yeme-içme ödüllerinde en çekişmeli kategori “en iyi yeni restoran” kategorisiydi.
Aralık, Batard, Isola, Lokanta 1741, Mabou, The Bro’s, Emily’s Garden ve TURK adaylar arasındaydı.
Benim favorilerim Batard, 1741, Isola ve TURK’tü.
1741 hariç diğer üç mekanın Bomonti’de olduğunu belirtmek isterim. Üçü de birbirinden farklı, orijinal mekanlar.
Bomonti’nin gelip geçici bir trend olmadığına işaret ediyor bu mekanlar ve başarıları...
Peki kazanan kim oldu derseniz, hemen söyleyeyim:
Cağaloğlu Hamamı’nda açılan 1741 oldu. Özellikle havanın iyi olduğu bir gün, şahane avlusunda mutlaka yemeklerini tadın derim.