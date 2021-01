Yeme-içme sektörü tarih bekliyor

İnsan sürekli geleceğe odaklı.

Aşı haberleri sonrası karşıma çıkan makaleler de hep aynı şeyi, yani geleceği sorguluyor:

“Pandemi sonrası nasıl olacağız? Her şey eskisi gibi olacak mı?”

Financial Times’tan The Guardian’a, çoğu yazının bahsettiği ana damar şu:

Dijital etkileşimle her şeyi çözmeye çalışsak da fiziksel etkileşimin yerini hiçbir şey tutmuyor.

Doğru, son zamanlarda Zoom toplantılarından bıkanları park köşelerinde mesafeli toplantı yaparken görüyorum.

Ellerinde, köşedeki kahveciden alınmış karton bardak içinde kahveler.

İstanbul’daki havanın verdiği ılık kolaylıkla -en azından şimdilik- açık hava toplantıları yapıyorlar.