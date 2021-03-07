Yazlık havadislere devam

Durumumuz tam öyle.
Mekanların 19.00 saat sınırlamasıyla açılmasıyla birlikte yeni duruma yeni davranışlar geliştirdik.
Dün Caddebostan’daki Neni Brasserie’de otururken mekanın ortaklarından Mustafa Taşan şöyle diyordu: “An itibarıyla herkes sözleşmiş gibi 16.00’ya rezervasyon yaptırdı.” Doğruya doğru,
ben de bugüne bir
16.00 balıkçı randevusu yaptım.
Çünkü en mantıklısı bu.
Öbür türlü koştur koştur oturup hemen de kalkmak zorunda kalıyorsun mekandan.
Özellikle
Ya da akşamüstü arkadaşımızla buluştuk ve bir masada oturarak muhabbet etmenin tadına vardık aylar sonra.
Benim bu ikinci açılma günlerinde ilk hissettiğim şu oldu:
Herkes yorgun gibiydi.
Psikolojik bir yorgunluk bu.
Hem mekancılar hem de biz müdavimleri.
Bana “paslanmışız” gibi geldi.
Pratiğimizi kaybetmişiz sanki.
◊ PAPERMOON VE SUNSET GELİYOR
Geçen yazın en sükseli yerlerinden biriydi Bodrum Loft.
Şef Yılmaz Öztürk’ün Loft Elia restoranı, pandemi nedeniyle talep patlaması yaşayan evleri ve Maça Kızı’nın Loft içinde yer alıp almayacağı meselesiyle hep dillerdeydi burası.
Bu yaz da öyle olacak gibi.
Çünkü daha yaz başlamadan Lucca’nın Loft’ta açılacağı dedikodusu yayıldı etrafa.
Kısa sürede bu dedikodunun gerçekleşmeyeceği ortaya çıktı.
Ama şimdi kesinleşen iki yeni olayı var Loft’un:
Papermoon
Sosyal medya fenomeninin ilk şarkısının videosunda ne ararsanız vardı. Abartı, şaşaa, bolca lüks marka, uyumuna şapka çıkardığım şahane bir ‘kitsch’lik, ayrıca çılgın ve kendine özgü bir dünya.
Benzeri yabancı videolarda (Misal: Cardi B’nin WAP videosu) ne varsa Kerimcan da aynı matematiği uygulamış.
Hatta daha ileri gidebilirmiş ama bir noktada kendini durdurmuş sanki.
“Şimdilik bu kadarı yeter” demiş.
Videonun finaliyle verdiği mesaj ise açık:
Yarattığı dünyanın devamını getirecek ve bu kez daha da cesur olacak...
Tek bildiğim şey şu: Videoyu canım sıkıldıkça açıp açıp izliyorum. Çok iyi geliyor!
Çok iyi dans ediyor
Hatta kendi halinde web sitesi ve Instagram’ında takılıyordu diyebiliriz.
Ama aralık ayında dijital eserlerinden kazandığı toplam para 3.5 milyon doları bulunca işler tabii ki değişti.
Mike Winkelmann’dan bahsediyorum, namıdiğer Beeple’dan.
Şu anda herkesin konuştuğu bu ilginç adamın eserleri, geçen perşembe günü Christie’s müzayede evinde de açık artırmaya sunuldu.
12 Mart’ta sona erecek olan açık artırmanın heyecanı süredursun, Winkelmann’ın sanat dünyasının dengelerini sarsan ilham verici hikâyesine bir göz atma zamanı...
Mike Winkelmann
HER GÜN BİR BAŞKA ÇİZİM
Muhtemelen bu hafta sonu da öyle olacak. Herkes kendini dışarıya atacak.
Çünkü durum şu:
Depresyondayız!
Duygular karmakarışık.
Kendini her saat dışarı atma isteği de bu karmaşıklığın belirtilerinden.
Misal: Önceki gün Maçka Demokrasi Parkı’nın oradan yürüyorum.
Yazın bile böyle kalabalık görmemiştim parkta.
1. Alice’in beyaz tavşanı izleyip tuhaflıklarla dolu bir diyarın ortasına düşmesi gibi, Aleyna kariyerinin başından beri onu yalnız bırakmayan dev pembe ayısından yine vazgeçmemiş. Klip onunla açılıyor! Ama bu son galiba. Dev ayı videonun sonunda yok oluyor.
Mecazi sonuç: Aleyna global sulara açıldı ve artık bu diyarda tamamen kendi kanatlarıyla (kılavuz ayısız) uçacak diyebiliriz.
2.Şarkıyı sevdim. “Buralardan” değil, dibine kadar “oralardan” bir şarkı.
Şarkının matematiği, ritmi, ruhu, huyu, suyu Amerika ve İngiltere pazarına göre.
O pazarlar düşünülerek yapılmış, üretilmiş. Tek dezavantajı şu olabilir:
Bu tür şarkılardan oralarda çok var. Tutması, dolaşıma girmesi Aleyna’nın ışığına bağlı...
3. Şarkının sözlerinde Dua Lipa’nın da imzası var. Onun detayı ise aşağıda, bir sonraki yazıda...
“Bu şarkının bestecisinin kayıtlar sona erdikten sonra iznini geri çekmesi sonucu, bu sahnede ses kullanıla-mamaktadır”.
Bahsedilen şarkı, “Ben Sana Vurgunum”.
Bahsedilen besteci, Ali Kocatepe.
Belgeselde zaten o kayıt anlarını “sessiz” izliyorsunuz.
Teoman ve Nükhet Duru albüm için stüdyoya girip “Ben Sana Vurgunum”u söylemeye başlıyor, sonrası yok. Şarkıyı duyamıyorsunuz.
Meğer sadece bu kadarla kalmamış.
Meşhur
Reynmen mesela, 2019 yılında Ayşe Arman’a “abla” diyerek hitap ettiği röportajda şöyle diyordu:
“Medya, beni kendi kodlarıyla konumlandırmak istiyor...
Benim niyetim, kendi patronum olmak ve sosyal medyada eğlendiğim işi yapmak.”
Aynı içerik kuşağının bir başka popüler üyesi Berkcan Güven de bu mesafeden bahsetmiş.
Hakan Gence’yle yaptığı hafta sonu röportajından aktarayım:
“Tanımadığım birine röportaj vermek istemiyorum.
Bana bir şey katacağını düşünmüyorum.
Ama tek görünmek istemediğim yer var, o da televizyon.
Daha o zamanlar “gelecekte aşı pasaportuyla gezilecek” diye varsayımlarda bulunuluyordu.
O varsayımlar ete kemiğe bürünmeye başladı bile.
Amerika, koronavirüs aşı sertifikalarının dijital versiyonlarını üretme konusunu değerlendiriyor.
Danimarka, önümüzdeki 3 ay içinde vatandaşların aşı olduklarını göstermelerine izin veren bir dijital pasaport çıkaracağını söyledi.
Aşı pasaportu öneren sadece hükümetler değil.
Kâr amacı gütmeyen İsviçreli Commons Proje Vakfı, CommonPass adlı dijital bir sağlık pasaportunu test ediyor. Bu pasaporttaki QR kodunu göstererek sınırlardan geçiş yapılabilmesi için...
Etihad Havayolları ve Emirates ise aşı ya da test olunduğunu gösteren, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından geliştirilmiş dijital seyahat kartını kullanmaya başlayacağını açıkladı.
Çünkü her sezonu en 13-14 bölüm. Ayrıca dizi beş sezon.
Yetmedi, altıncısı da şu sıra başlıyormuş.
Neden “Outlander”a takılıp kaldım?
İzleyecek dizi bulamamaktan. Ya da her şeyi izleyip bitirmiş gibi hissetmekten...
Bir yandan Outlander her tadı barındıran bir yapım.
Restoranların “dünya mutfağı” dedikleri türden.
Kurul kanepeye, hem başka bir dünyaya ışınlan (18. yüzyıl İskoçyası) hem de birbirine fazlasıyla aşık iki karakterin bitmeyen maceralarıyla savrul dur.
Oysa dizi izleme potansiyelimin sonuna geldiğimi, artık çok sıkıldığımı filan düşünüyordum.
Çünkü ne varsa yine onda var.
İtalya’da olduğu halde buralardaki magazin kuraklığının yeşermesine sürekli katkıda bulunuyor.
Hatta öyle ki, hızına yetişmek mümkün olmuyor.
Daha dün spor spikeri Diletta ile sevgili olduğu kesinleşmişti.
Derken uçaklarda uçurulan evlilik teklifi geldi.
Allahtan İtalya’da Boğaz Köprüsü filan yok, köprüye lazerle “Benimle evlenir misin” yazdırabilirdi Can Yaman. İtalya ucuz kurtuldu.
Neyse işte, bu teklifin üzerinden de çok geçmedi, evlilik töreninin Sicilya’da yapılacağı söylendi.
Hatta ben de PhocusWire’da yayınlanan bir yazıdaki olası trendleri aktarmıştım.
Şimdi ise yeniden bir belirsizlik içine düşülmüş durumda.
Mutasyondu, aşı temininde yaşanan sıkıntılardı derken, turizm sektörü seyahatin geleceğine dair tahminde bulunmaktan kaçınıyor.
En kötüsü bu galiba.
YAVAŞ SEYAHAT NİHAYET ANLAM KAZANABİLİR
Benim gördüğüm ön plana çıkan tek bir şey var; o da turizm sektörünün pek sevdiği bir tanım olan “yavaş seyahat”.
Deniliyor ki, 2021’de nihayet bu kavram bir anlam kazanabilir.
Ama günlerdir bir kısım meteorolog çok iddialıydı:
“Dikkat 1987 kışındaki kar yağışı gibi olabilir.”
1987 kışı denilen, anlata anlata bitirilemeyen o meşhur kışta şunlar olmuş İstanbul’da:
◊ 10 gün boyunca kar fırtınası olmuş.
◊ Saatte 80 kilometreye çıkan rüzgâr varmış.
◊ Şehrin elektrik ve telefon şebekesi çökmüş.
◊ Ayrıca barajlardan biri arızalanınca şehir susuz kalmış.
Sevgililer Günü.
Sevgilisi olanın da olmayanın da bir şekilde etkilendiği o aşk bombardımanı günü.
Kaçış olmadığına göre zevk almaya çalışmak lazım.
Mesela...
SEVGİLİN VARSA
◊ Halihazırda sevgilin varsa, bugün onun için farklı bir şey yap.
Rutin dışına çık.
En çok rutin öldürür ya aşkın gidişatını...
Tamam dedim, Urla’daydım o sırada.
Can Ortabaş’ın yüzlerce palmiye çeşidi dahil nefis bitkiler barındıran botanik çiftliğinde, yani Uzbaş Arboretum’da...
Oradan yola çıkıp bir anda İzmir trafiğinin içine düştüm.
Navigasyon sonunda Bostanlı sahiline kadar getirdi beni.
Önce anlamadım, “Neden burada buluşalım dediler acaba?” diye.
Ahşap köprüyü görünce anladım.
Gün batımı ve denize karşı şahane bir sosyalleşme noktasıymış meğer burası.
Sırtımı köprüye dayayıp hem insanları hem denizi seyre daldım.
Sosyalleşmemek iyi gelmişti.
İlerleyen günlerde, nisan ortası filan, bu kez evle aşırı ilgilenmeye başlamıştım.
Her detay gözüme çarpmıştı.
Mesela haftada iki-üç kez evin şeklini değiştirmek sıradan bir hobim haline gelmişti.
Sonra yaz geldi, açıldık saçıldık.
Evle ilişkim az da olsa normale döndü.
Eskiden nasılsa öyle: Kafeye git, arkadaşlarınla buluş, spor yap ya da şehir dışına çık, gez toz. Eve arada bir uğramaca yani.
Ardından ikinci kapanma dönemi geldi ve
Üstelik şarkıların paketi, yani videoları da iyi.
Mesela Dolu Kadehi Ters Tut grubunun “Islansın” şarkısına çekilen video.
Kostümünden mekanına, anlattığı kısa hikâyeden çekimlerine kadar nefis bir iş.
Şarkının retro dans sound’una da değinmeden olmaz.
Dans etmeyi, olmadı şöyle bir kıpırdanıp kendine gelmeyi motive eden bir enerjisi var.
Ayrıca, sadece Türkçe pop söyleyen erkek şarkıcıların tekelindeymiş gibi görünen erotizm soslu sözleri söylemesi de iyi olmuş grubun...
O eski melankolik dalgalanmalarına mola vermesi de.
BEGE VE EMİR TAHA
Sosyal medyadan onlara çemkirip söylenenler oldu, ama artık bir yere varmayan bu tartışmaları bırakmamız gerekiyor galiba. Çünkü en başta çemkirip eleştirenler kendi arkadaş gruplarıyla bir araya geliyor aslında. Test filan da yaptırmadan. Ayrıca negatif çıkan test sonucunun “buluşmayı aklamak için bir gerekçe” olarak sunulmasına hiç gerek yok.Çünkü gerçekçi olalım, sadece üç-beş ünlü insan değil, herkes yakın arkadaşlarıyla evlerinde ya da parkta, sokaktaki köşe başında görüşüyor zaten.Önemli olan aradaki sosyal mesafeyi koruyarak konuşmak ya da maskeyi hiç çıkarmamak... Buna da herkes dikkat ediyor aslında. Kimse çocuk değil. Ayrıca aradan bir yıl geçti. Salgınla yaşamayı ve nasıl korunacağımızı öğrendik. Şu herkesin birbirine manasız çemkirmesinden ve aynı konuşmaları dönüp dolaşıp yapmasından sıkılmadık mı?
Enerji santralinin dik çatısına park yapan o tasarımcı
Ünlü tasarım yarışması Asia Young Designer Awards, kısa adıyla AYDA’ya bu yıl Türkiye’den de mimarlık öğrencileri katılabilecek.
Yazlık havadislere devam
Bu yaz Bodrum’da çok fazla proje var. İlk Bodrum havadislerini hafta içi yazmıştım. Bugün hem Bodrum hem Çeşme-Alaçatı yenilikleriyle yaza yavaş yavaş selam çakma zamanı...
AZUR DA BODRUM’A GELİYOR
Yeniköy’deki yeni nesil deniz mahsülleri restoranı Azur, bu yaz Yalıkavak’a iniyor.
Gökçebel’deki eski tersanenin oraya, Barboom’un olduğu koya konuşlanacak olan Azur’un en büyük artısı günbatımını çok iyi yakalayan bir noktayı seçmesi.
Yazın en iyi mekanı olmaya şimdiden aday Bodrum Azur.
ALAÇATI’NIN “LUCCA”SI OLABİLİR
Arnavutköy’deki Angelo’nun ortaklarından Ozan Balaban’la Caddebostan’daki Neni Brasserie’nin sahipleri bu yaz Alaçatı’da bir mekan açmak için ortaklık yaptı.
Mekanın ismi, Cherie.
Köyün içinde değil, ama uzak da değil.
Bom Dia’nın konuşlandığı yol üzerinde.
Cherie; barı, bahçesi ve Fransız dokunuşları barındıran menüsüyle hayli iddialı.
Her şeyden öte mekan sahipleri bir buluşma noktası olmayı hedefliyor.
Bir tür Alaçatı’nın Lucca’sı gibi olmak için...
MOMO’NUN İÇİNE SÜRPRİZ
Çeşme Dalyan’daki Momo’nun içine bu yaz yeni dönemin ruhuna uygun bir bölüm konulacak. Henüz görüşmeler devam ediyor ama ben çıtlatayım:
Yeni nesil çalışma alanları sunan Levent’teki Han Spaces, Momo’nun içine bir yazlık ofis konduracak. Böylece hem güneşlenip hem bilgisayarından çalışmak isteyenler için özel bir alan yaratılmış olacak.
Markaların özel gün reklamları
Markaların özel günlerde, milli bayramlarda ve 10 Kasım’larda yaptıkları reklam filmlerine artık alıştık.
Hatta markanın duyarlılığı bu reklam filmleri üzerinden ölçülür oldu.
Ama artık arada bir fark olmalı diye düşünüyorum.
Özellikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü üzerine yapılan filmleri gördükten sonra...
Eğer bir marka yılın geri kalanında işyerinde cinsiyet eşitliği ya da kadın cinayetleri üzerine hiçbir şey yapmayıp sadece 8 Mart gelince bir reklam filmi ortaya çıkarıyorsa bu bana samimiyetsiz geliyor.
Mesela yıl boyu gerçekten de bu konuda çalışmalar yapan markalar, şirketler var.
Ama sadece bu özel günü sömürmeye yönelik, kendi tarafını cilalatmayı amaçlayan markalar da yok değil.
Şehirden haberler
◊ Mekana girişte HES kodu sorma uygulamasını kendiliğinden başlatan tek yer Soho House oldu.
Kulüp hem üyelerinden hem de üye misafirlerinden HES kodu istiyor.
◊ Dirimart’ta “Başka Her Şey Uzak” adlı karma sergi başladı.
Sarkis ve Nuri Bilge Ceylan’ın da aralarında olduğu sanatçıların işlerini görmek için son tarih 25 Nisan.
◊ Eski Flamingo ve eski normal günlerin People’ı dönüşüyor. Yakın zamanda buraya Ginza adlı restoran-bar açılıyor. Tulum ambiyansını yansıtmayı hedefleyen mekan, özellikle bahçesiyle ilgi görmeye aday.