Yayoi Kusama’nın dans eden balkabağı

Sonradan özür diledi ama, söz ağızdan çıktı bir kere: Kerem Bürsin ben ve benim gibi mekanlara gidip oturanların hepsine saydırdı.

“O kafelere gidip maskelerinizi çıkarıyorsunuz ya” diye ağzından tükürükler saçarak sinirlenmiş Bürsin.

Kahvemizi içerken ya da yemeğimizi yerken maske takmamızı beklemiyor herhalde.

Kaldı ki kendisi de setlerde maskesiz oyunculuk yapıyor.

İşin doğrusu, bana asıl ilginç gelen bunları tartışmak ve birbirimize bu yüzden hakaret etmek.

Şahane bir vakit kaybı!

Oysa bir yılı devirdik.

Herkes kendini korumayı öğrendi. Ne yapacağını, ne yapmayacağını biliyor.

