Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Onur BAŞTÜRK>Venedik’ten bildiriyorum... Karnaval maskesi mi, virüs maskesi mi?
"Onur Baştürk" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Onur Baştürk" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Onur Baştürk

Onur Baştürk

obasturk@hurriyet.com.tr

Venedik’ten bildiriyorum... Karnaval maskesi mi, virüs maskesi mi?

26 Şubat 2020

Cuma günü hepsi birbirinden şahane kadın arkadaşlarımla “Charlie’nin Melekleri” kıvamında Venedik’e ulaştığımda durum şöyleydi:

Tıklım tıklım dolu bir San Marco meydanı, neredeyse herkesin yüzünde karnavalın sembolü çeşit çeşit maske, hatta baştan aşağı 18’inci yüzyıldan fırlamış gibi giyinmiş kostümlü insanlar...
Ortam neşeliydi, biz de öyle.
Evet, İtalya’da korona (ya da nam-ı diğer
Covid 19) vakaları görülmüştü, aynı gün virüsten bir ölüm haberi de vardı.
Ama ne şehri dolduran turistlerde ne de ortamda öyle bir kaygı hissediliyordu.
Sadece son gün, yani pazar günü, sokağa çıktığımızda şunu fark ettim:
Karnaval maskesi hâlâ baskındı ama ilk gün hiç görmediğim virüs maskesiyle sokağa çıkanlar da hayli fazlaydı.
Polisler de çoğalmıştı.
Sokakların başında duran maskeli polisler sanki dar Venedik sokaklarındaki insan trafiğini yönetmek üzere gelmiş gibiydi.
“Birbirinize yaklaşmadan yürüyün” dercesine...
Çünkü tam da o gün Milano’ya yakın kasabalar karantinaya alınmıştı.
Haberler yayılınca iki gün önce şehirde hissedilen sınırsız neşe yerini kaygılı bir neşeye bıraktı.
Ama söylendiği gibi kutlamaların iptal edildiğini filan görmedim.
Partiler yine yapılmaya devam etti.
Esas ilginç olan şuydu: Venedik Karnavalı’nın çıkış tarihçesiyle günümüzde yaşananların garip paralelliği...
Nasıl mı? O da aşağıdaki yazıda.
Venedik’ten bildiriyorum... Karnaval maskesi mi, virüs maskesi mi

Salgından koca
bir neşe yaratmak
Venedik Karnavalı’nın nasıl çıktığına dair birçok söylenti var.
Ama en popüleri şu:
13’üncü yüzyılda Venedik’i büyük bir veba salgını kırıp geçiriyor.
Vebadan kurtulmayı başarmış insanlar da yüzlerindeki yaraları saklamak amacıyla maske takıp uzun kıyafetlerle dolaşmaya başlıyor.
Zaman içinde salgın sona eriyor ama maske ritüeli bir gelenek halini alıp günümüze kadar geliyor.
Eski zamanlardan 21’inci yüzyıla değişmeyen tek şey işe şu:
Maskelerdeki donuk ve üzgün yüz ifadesi.
Yani ilk başta ürkütücü dursa da aslında o maskelerin geçmişinde hüzün yatıyor.
Benim hep sevip hem de fena halde ürkütücü bulduğum uzun burunlu maske özellikle.
Meğer o maske direkt veba salgınına göndermeymiş...
Bir salgından büyük bir neşe yaratmak insana özgü bir şey olduğuna göre, kim bilir belki ileride, şu an takılan beyaz maskelerin de bin bir türlü çeşidi çıkacak ve öyle dolanacağız sokaklarda...
Yüzyıllar sonra kutlanan başka karnavallarda da bugünün hikayesi anlatılacak.
Her şey o salgınla başladı diye.
Kim bilir?

X
Onur BAŞTÜRK Onur BAŞTÜRKTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
İzmirliler Ara Güler’e ne diyecekİhsan Yılmazİzmirliler Ara Güler’e ne diyecek?26.02.2020
Bilirkişinin de FETÖ’yle irtibatı çıktıAbdulkadir SELVİBilirkişinin de FETÖ’yle irtibatı çıktı26.02.2020
Eski sevgilim hâlâ peşimdeGüzin AblaEski sevgilim hâlâ peşimde26.02.2020
Latif Demirci çiziyor...Latif DEMİRCİLatif Demirci çiziyor...26.02.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.