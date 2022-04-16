Venedik Bienali’ne doğru adım adım

Global sanat dünyası aradan geçen iki yıldan sonra Venedik Bienali heyecanı yaşıyor.
19 Nisan’da ön izlemesi gerçekleşecek Bienal, 23 Nisan’da açılacak ve 27 Kasım tarihine kadar devam edecek.
Küratör Cecilia Alemani’nin “pandemi bienali” olarak tanımladığı Venedik Bienali’nin atıfta bulunduğu ve aynı zamanda büyük sergiyi oluşturan motivasyon kaynağı ise ünlü sürrealist ressam Leonora Carrington’ın oğullarına anlattığı hikâyelere eşlik etsin diye yaptığı çizimler, yani “Düşlerin Sütü”.
Dolayısıyla Bienal’deki ana damarı şöyle özetlemek mümkün:
Sürrealizm ve kadın sanatçıların öne çıkarılması...
Venedik Bienali’nin Türkiye Pavyonu’nda ise İKSV organizasyonuyla Füsun Onur’un “Evvel Zaman İçinde” adlı sergisi yer alacak.
Aslında Venedik Bienali bu yıl pek çok ilki yaşayacak.
Mesela sekiz yeni ülke bienaldeki ilk sergisini yapacak: Kamerun, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Namibya, Nepal, Umman, Uganda ve Özbekistan...
Özellikle Kazakistanlı kolektif sanatçı grubu ORTA’nın sergisi şimdiden
konuşuluyor.
Bir başka yenilik ise Norveç Pavyonu’nu yerli Sami sanatçılarının devralacak oluşu...
Merakla beklenen
bir diğer süperstar sergi ise Amerikalı heykeltıraş Simone Leigh’in siyahi kadınları anlattığı güçlü işlerinin yer alacağı sergi...
Çeşme’de sezon kıpırdanmaları
* OM PAPARAZZİ GELİYOR
İzmir Mistral Kule’deki OM Mistral’in sahipleri 2020 yılında Çeşme’nin en eski ve klasik plajlarından Paparazzi’yi devralmıştı. Şimdi bu yaz OM Paparazzi adıyla yeni bir Paparazzi devri başlatmaya hazırlanıyorlar. Yemek atıklarının gübreye dönüştürüldüğü, çevresel etkileri minimuma indirgemeyi amaçlayan ekolojik sertifikalı bir sürdürülebilir plaj olmaya hazırlanan
OM Paparazzi, birbirine benzeyen Çeşme plajları arasında yeni bir soluk olacak gibi.
* STAY’DE TİYATRO
The Stay Warehouse’daki tiyatrolu hafta sonlarında ise bugün star bir oyun var. Mert Fırat ve Didem Balçın’ın başrolde olduğu “Joseph K.” oyunu sergileniyor.
Kaz Dağları havası
Bahar havası dolayısıyla hafta sonu gezginleri için “Nereye gitmeli?” karmaşası da başladı. Yolunu Çanakkale Ayvacık tarafındaki Yeşilyurt Köyü’ne düşürenler için iki önerim var. İlki, Casa Mila. Az odalı bu butik otelin sürpriz bir İtalyan restoranı var. Geçen yaz keşfetmiş ve bayılmıştım.
Yeşilyurt’taki bir diğer otel ise Nadas.
Burası da köyün biraz yukarısında ve Toskana manzaralarını anımsatan bir konumda.
Venedik Bienali’ne doğru adım adım
Global sanat dünyası aradan geçen iki yıldan sonra Venedik Bienali heyecanı yaşıyor.
19 Nisan’da ön izlemesi gerçekleşecek Bienal, 23 Nisan’da açılacak ve 27 Kasım tarihine kadar devam edecek.
Küratör Cecilia Alemani’nin “pandemi bienali” olarak tanımladığı Venedik Bienali’nin atıfta bulunduğu ve aynı zamanda büyük sergiyi oluşturan motivasyon kaynağı ise ünlü sürrealist ressam Leonora Carrington’ın oğullarına anlattığı hikâyelere eşlik etsin diye yaptığı çizimler, yani “Düşlerin Sütü”.
Dolayısıyla Bienal’deki ana damarı şöyle özetlemek mümkün:
Sürrealizm ve kadın sanatçıların öne çıkarılması...
Venedik Bienali’nin Türkiye Pavyonu’nda ise İKSV organizasyonuyla Füsun Onur’un “Evvel Zaman İçinde” adlı sergisi yer alacak.
Aslında Venedik Bienali bu yıl pek çok ilki yaşayacak.
Mesela sekiz yeni ülke bienaldeki ilk sergisini yapacak: Kamerun, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Namibya, Nepal, Umman, Uganda ve Özbekistan...
Özellikle Kazakistanlı kolektif sanatçı grubu ORTA’nın sergisi şimdiden
konuşuluyor.
Bir başka yenilik ise Norveç Pavyonu’nu yerli Sami sanatçılarının devralacak oluşu...
Merakla beklenen
bir diğer süperstar sergi ise Amerikalı heykeltıraş Simone Leigh’in siyahi kadınları anlattığı güçlü işlerinin yer alacağı sergi...
Çeşme’de sezon kıpırdanmaları
* OM PAPARAZZİ GELİYOR
İzmir Mistral Kule’deki OM Mistral’in sahipleri 2020 yılında Çeşme’nin en eski ve klasik plajlarından Paparazzi’yi devralmıştı. Şimdi bu yaz OM Paparazzi adıyla yeni bir Paparazzi devri başlatmaya hazırlanıyorlar. Yemek atıklarının gübreye dönüştürüldüğü, çevresel etkileri minimuma indirgemeyi amaçlayan ekolojik sertifikalı bir sürdürülebilir plaj olmaya hazırlanan
OM Paparazzi, birbirine benzeyen Çeşme plajları arasında yeni bir soluk olacak gibi.
* STAY’DE TİYATRO
The Stay Warehouse’daki tiyatrolu hafta sonlarında ise bugün star bir oyun var. Mert Fırat ve Didem Balçın’ın başrolde olduğu “Joseph K.” oyunu sergileniyor.
Kaz Dağları havası
Bahar havası dolayısıyla hafta sonu gezginleri için “Nereye gitmeli?” karmaşası da başladı. Yolunu Çanakkale Ayvacık tarafındaki Yeşilyurt Köyü’ne düşürenler için iki önerim var. İlki, Casa Mila. Az odalı bu butik otelin sürpriz bir İtalyan restoranı var. Geçen yaz keşfetmiş ve bayılmıştım.
Yeşilyurt’taki bir diğer otel ise Nadas.
Burası da köyün biraz yukarısında ve Toskana manzaralarını anımsatan bir konumda.