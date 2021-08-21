Ünlü restorandan NFT atağı

Asıl adı Fabian Lamar olan, “modern zaman göçebesi” diye tanımlanan, Berlinli DJ ve prodüktör NU’nun 2017’de yayınlanmış “Man O To (Sen ve Ben)” şarkısından bahsediyorum.
Şarkının esas özelliği, Farsça sözlerinin Mevlana’nın Divan-Kebir’indeki “Sen ve Ben” isimli eserinden alınmış olması.
Şöyle diyor o sözler:
“Saadet zamanı; avluya doğru oturmuşuz, sen ve ben. Endamımız çift, suretimiz çift, ruhumuz tek, sen ve ben. Bulandıran palavralardan azâde, gamsız bir keyif, sen ve ben.
Sen ve ben, ne sen varsın ne de ben, bir olmuşuz aşk elinden.”
İşte bu klasikleşmiş hit şarkının sahibi NU, bu akşam Bodrum Yalıkavak’taki WU’da olacak. Benim gibi zamanında “Man O To” büyüsüne kapılmışlara şiddetle önerimdir.
Yazın son Bodrum sosyalleşmeleri
Günay Yalıkavak’ta Ajda Pekkan, Must’ta Murat Dalkılıç, Malva’da Bengü Beker, Blue Topaz’da Defne Samyeli...
Bütün performanslar gece 24’e kadar tabii, bu yüzden herkes en geç 22.00’da başlıyor konsere.
O gece Blue Topaz’daki Defne Samyeli’ye yetiştim.
En son iki yıl önce Mandarin’deki Kai Beach’te seyretmiştim Samyeli’yi.
Enerjisi hiç eksilmemiş. Hatta o gece şarkı söyledikçe daha da açıldı, sürekli dans etti.
Kısıtlı zamana sığdırılmış bir program yaptığından tempoyu hiç düşürmedi, tamamen hızlı şarkılara odaklandı.
Epeydir böyle yüksek enerjili bir gece görmemiştim.
Bir konu hakkında internette araştırma yapmaya çıkmışken bir anda kendimi gayet gereksiz Reels videoları izlerken bulabiliyorum.
Arkadaşlarımla yemek yerken eğer konuşulan konu sarmadıysa bir anda sosyal medyaya dalıp gidebiliyorum.
Bir de WhatsApp bildirimleri var.
WhatsApp bildirimi geldiğinde ne dikkat kalıyor ne de konsantrasyon...
“Paylaşım” yapmak ise işin bir başka boyutu.
Paylaşım yapmadan duramamak diye bir şey var artık.
“Olabilir” diyorum, çünkü daha yaz bitmedi, şimdiden peşin hüküm vermeyeyim.
Neden en güzel zamanları olduğuna gelince...
Bir kere tam bir yazlıkçı gibi takıldım oralarda.
Neredeyse her gün, Kadırga Koyu plajına çok yakın mesafedeki Kozluyalı’daydım.
Restorandaki aynı tahta sandalyede saatlerce oturdum, plajdaki aynı şezlongda gün batımına selam verdim ve öğleden sonra aynı patates kızartmasını pişmanlıkla karışık bir haz içinde tekrar ve tekrar mideye indirdim.
Kozluyalı’nın en hoş özelliği kimsenin kimseyle gerçekten ilgilenmemesi ve özlenen bir Türkiye karmasına sahip oluşu...
Artık Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda başka müzik türlerinin temsilcileri de sahne alıyor.
Yüzyüzeyken Konuşuruz, Gaye Su Akyol, Dolu Kadehi Ters Tut ilk kez bu yaz Harbiye’de konser verenler arasındaydı.
Sinem’in dediği gibi devir değişti.
Aslında konser organizasyonları bu devir değişikliğine uyanma konusunda geç bile kaldı.
Bir yandan da artık Harbiye Açıkhava tek “star” değil.
Bu yaz o kadar çok yerde konser var ki...
Ayşen Hanım özetle diyor ki, “Çöplerin toplanması kadar bırakılmamalarına da özen göstermeliyiz.
Orman ve sahiller için yapılması gereken ‘Burada çöp toplama sistemi yoktur, atıklarınızı yanınızda götürün’ mesajını yaymak olmalı.”
Doğru, ama sanırım esas sorunumuz çöp atanların bu mesajı bir anda içselleştirebileceğine inanmayışımız.
Hatta bu konuda neredeyse umutsuz olmamız.
Bu yüzden çöpleri toplamak herkese daha hızlı ve pratik bir çözüm gibi geliyor.
Ama uzun vadede, toplanan çöplerin yerine tekrar yenilerinin atılacağını düşünürsek aslında tam bir kısırdöngüyü yaşıyoruz.
Özetle, “Bizi yalnız bırakmayın, gelin ve tatilinize kaldığınız yerden devam edin” diyorlar.
Bu konuda okuduğum en iyi metin Akyaka’nın meşhur işletmesi No22 Riders’Inn’in sahibi Doruk Tirman’dan geldi.
Doruk’un yazısını aynen aktarıyorum:
“Canla başla çalışan, yardım gönderen, süreci izleyip paylaşan, sahada ve saha arkasında destek olan herkesin eline sağlık. Yangınlar henüz bitmedi ama bittiği yerler var çok şükür. Şimdi her şey daha fazla kontrol altında.
Koca yürekli gönüllerimiz var, ama umudumuz her zamanki gibi doğa.
Sizden ricamız her sene yaptığınız gibi bu sene de tatile çıkın.
Muğla hâlâ cennet.
Gelin, keyfini çıkarın, eğlenin, sörf yapın, yelken yapın. Kalan ormanlarımızda
Oysa iklim değişikliğiyle ilgili peş peşe okumalar yapıp güncel bilgiler alınca bu daha başlangıç gibi görünüyor.
Hatta, The Economist’teki bir yazıya göre “21. yüzyılı bir bütün olarak ele aldığımızda 2021 neredeyse serin bir yıl olarak hafızalarda kalabilir” deniliyor!
“Serin” 2021’in yazlık verileri ise ürkütücü:
◊ Geçtiğimiz temmuz ayında Belçika, Almanya, Hollanda ve İsviçre’deki bazı bölgelerin aşırı yağmurlarla nehre dönüştüğünü hatırlayın.
◊ Peşinden Çin’in Henan eyaletindeki sel baskınlarını ve Zhengzhou şehrinin üç günde bir yıllık yağmur almasını...
◊ 20 Temmuz’da bizim memleketten Cizre’nin şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklığı gördüğünü unutmayalım: 49.1 derece.
Marmaris’te katıldığı yangın söndürme çalışmalarını anbean Instagram hesabından bize aktardı.
Sahada “Bu orman yanacak” lafını duyduğu o inanılmaz anlar, “Ben buraya yangını izlemeye gelmedim” diyerek mücadeleden vazgeçmediğini söylemesi; Batuhan’ı kısa sürede en çok izlenen ve takip edilen instagram hesaplarından biri haline getirdi.
Batuhan gibi sahada
gönüllü olarak çalışan çok insan vardı.
Üstelik hiçbiri bunu yapmaya mecbur değildi.
Ama dayanamadılar, becerilerini paylaşmak istediler.
İyi ki de emek sarfettiler, bize de umut oldular.
Bölgedeki halk her şeyiyle seferber olmuş durumda.
Bir yandan yangın öncesi ve sonrası görüntüler düşüyor önümüze.
Mesela Emre Poyraz’ın çektiği bir Marmaris fotoğrafı var.
Yangın öncesi yemyeşil olan Marmaris manzarası yangın sonrası kupkuru, gri bir havaya bürünmüş. Durum içler acısı.
Ama üzülme safhasını atlattıktan sonra takip edilmesi gereken bir şey var.
O da yanan yerlerin betonlaşmaması.
Çünkü çok yakın geçmişte
Hafta sonu bu kampanyaların doruğa ulaştığı saatlerde Yangın Ekoloğu ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağatay Tavşanoğlu’nun Twitter’da yazdıklarını okudum.
Özetle şöyle diyordu Tavşanoğlu:
-Akdeniz ormanları birkaç milyon yıldır yanmakta olduğundan, buradaki bitkiler (Kızılçam dahil) yangına uyarlanacak şekilde evrimleşmiştir. Dolayısıyla, sanılanın aksine, Akdeniz’de bir orman yangınından sonra ormanın yok olması söz konusu değil.
- Yangından hemen birkaç ay sonra, ilk bakışta ölü sandığınız, kavrulmuş odundan başka bir şey görmediğiniz çalılar, toprağın altında yangını canlı atlatan dokular sayesinde sürgün verecek ve ortamda yeniden belirecek.
- Yangın sırasında toprağın üst tabakasında bulunan, daha önce uyku halinde bekleyen tohumlar artan sıcaklık ve duman sayesinde uyarılacak. Sonbahar ve kışın gerçekleşen yağışlarla birlikte çimlenecek. Bu bitkilerin fideleri yangından yaklaşık yedi-sekiz ay sonra alanda görülmeye başlanacak.
YANAN ALANLARI KENDİ HALİNE BIRAKIN
Kısacası Tavşanoğlu diyor ki, yanan alanları kendi haline bırakmamız gerekiyor.
Ortaköy’deki Feriye ilk kez 2019 yazında yeni bir yüzle karşımıza çıkmıştı.
Girişine bir kahveci, alt katına bir galeri alanı kondurulmuş, denize bakan restoranı ise daha modern bir havaya bürünmüştü.
Kısacası Feriye, turistler ve iş yemeği odaklı gelenlerin dışına çıkmaya başlamıştı.
Bu yaz ise başka bir hamlesi daha oldu Feriye’nin.
O da Sea Salt adlı restoran ve yanı başına konuşlanan Kult adlı bar.
Her iki mekan da Alaçatı’dan transfer.
O ağaca elin değerdi yani.
O an tam anlamasan bile bir ağacın nasıl dikildiğini görürdün, zihninde o bilinç bir şekilde yer ederdi. Şimdi işler pratik.
Daha önce bahsetmiştim. Mesela Ecording diye bir oluşum var.
Drone aracılığıyla tohum topu atıyorlar. Hızlı ve ulaşılamayan yerlere erişildiği için mantıklı bir yöntem. Ya da TEMA Vakfı’na bağışta bulunuyorsun, senin adına bir ağaç dikiyorlar, sertifikasını yolluyorlar. Ama açıkçası çocukluktaki o fidan dikme seremonileri çok daha masum ve içtenmiş.
Bizzat sahada olduğun ve toprağı daha iyi anladığın için...
Elbette o günler geride kaldı.
Yeni nesil ilhamlara her zaman ihtiyaç var. Mayısta başlayan ve kasıma kadar sürecek olan Venedik Bienali 17. Uluslararası Mimarlık sergisinde hayran olduğum şu iş gibi: Ego to Eco.
“Yazınla ilgili birkaç yorumda bulunmak istiyorum” dedi.
Kaya’nın ilk başta üzerinde durduğu husus şuydu:
“Mekanlara girerken tıpkı şu an AVM girişlerinde olduğu gibi HES kodu gösterilecek.
HES karekodunun içinde zaten çift doz aşılı olup olunmadığının verisi mevcut.
Yani sistem gayet iyi ve oturmuş durumda.”
Bu noktada Kaya’ya, “Peki ya mekana girerken sızmalar olursa, tanıdıklara ayrıcalık gösteren, kodunu göstermeyen olursa ne olacak?” diye sordum; ki benim çarşamba yazısında da altını çizdiğim buydu.
Aşısızların 1 Eylül’den sonra mekanlara alınmamasını önerdiler.
TURYİD adına başkan Kaya Demirer duyurdu bunu.
Yeme-içme sektörü şu açıdan haklı; yeni bir kapanmayı gerçekten kaldıramazlar.
En son yaşadığımız kapanmada zaten zorlandılar.
Bu yüzden önerilerine hak vermemek elde değil.
Ama işin göz ardı edilen bir yanı daha var: O da bu önerinin nasıl uygulanacağı...
Yıllardır yeme-içme sektörünü takip eden biri olarak uygulamaya gelince çok zorlanılacağını söyleyebilirim.
Diyelim ki bir mekanın her daim iyi hesap bırakan sıkı bir müdavimi var.
Bu yıl da konuşuldu. Hatta ödenen rakamları gösteren adisyonlar sosyal medyada paylaşıldı, onun üzerinden yorumlar yapıldı. Cumartesi günü şef Somer Sivrioğlu’yla yaptığım röportajda bu konuyu ona da sormuştum.
Çünkü Somer Şef Bodrum ve Çeşme’de tatil yapan biri. Restoranları ve fiyatlarını biliyor.
Somer Şef’in röportajda söylediği “Fiyatların abartılı olduğunu düşünmüyorum” yanıtı haliyle çok konuşuldu, tartışıldı.
Bu yüzden ona tekrar sormak istedim, bu kez işin daha derinine dalarak...
“ACIMASIZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”
“Ben de restorancıyım” diyerek söze başladı Somer Sivrioğlu ve şöyle devam etti:
“Biz bir yemeği yaparken yemeğin maliyetine bakıyoruz. Gelir gider tablosunda yemek toplam maliyetin sadece dörtte birini oluşturur. Ama yüksek ya da çok kısa dönemsel kiralar, stopaj, personel ücretleri, bir de üstüne pandemi şartlarını eklersek, tüm bunların hepsi birden kâr marjını inanılmaz etkiliyor.
O nedenle sadece yemeğin maliyetine bakmamak lazım. Sonuçta bu kadar kısa bir sezonda, düşün sekiz hafta bile değil, restoranların tüm maliyetleri çıkarması lazım.
YUNAN ADASI’NDAN TRANSFER
Paros Adası’nın ikonik bir deniz ürünleri restoranı vardır: Barbarossa.
Hayli büyük bir mekan olan Barbarossa her daim kalabalıktır, adaya gelmişken mutlaka buraya uğranır ve yemek yenilir.
İşte o Barbarossa bu yaz Caresse, a Luxury Collection Resort&Spa içinde açıldı.
Paros’taki mekana göre Caresse’deki versiyon biraz daha ‘fine-dining’ havasında.
Konumu nefis, denizin hemen kenarında.
Özellikle dolunay zamanları denk gelinirse ortamın büyüleyici hali üçe beşe katlanıyor.
◊ Somer Şef şimdi çocukluğuna dön ve kokusuna/tadına bayıldığın ilk yemeği hatırla. Neden o yemeği hatırladığının da altını çizmeyi unutma tabii...
- Anneannemin pırasalı böreği! Kendisi Yugoslav göçmeni, çok güzel el açma börek yapardı. Ve o böreği açtığı zaman annem, iki rahmeti dayım, bütün aile bir araya gelirdi. Yemeğin birleştirici gücünü ve tek bir yemekle bütün aileyi sofrada toplayabildiğini o zaman gördüm.
◊ Bir “Sliding Doors” (Gwyneth Paltrow’un oynadığı ünlü film) sorusu: Avustralya’ya gitmemiş olsaydın yine şef olur muydun? Sanki Avustralya şeflik kariyerini tetiklemiş gibi geliyor bana...
- Ben zaten Avustralya’ya gitmeden önce de işletmeciydim. Annemlerin restoranını işletiyorduk. Ama haklısın, İstanbul’da kalsaydım şefliğe o kadar girmeyebilirdim. Çünkü o zamanlar şeflik çok da özenilecek bir meslek değildi. Şefliğin popüler olması bizden sonraki jenerasyonla başladı. Belki Türkiye’de kalsaydım yine iyi bir restorancı, işletmeci ve iyi bir yemek tadımcısı olurdum ama iyi bir şef olamazdım.
BİRAZ KAÇIŞ OLARAK GİTTİM
◊ Avustralya’da olmak, orada restoran açmak sana neler kazandırdı ve tabii aynı anda senden neleri aldı götürdü?
- İnanılmaz bir özgüven kazandırdı! Avustralya’ya gittiğimde tanıdığım bir kişi bile yoktu. Zaten biraz da kaçış olarak gitmiştim. 90’lar pop furyasının bitmek üzere olduğu zamanlarda işletmemizi satmıştık ve boşluk içindeydim. Herkesin en yapmayacağı şeyi yapıp kimsenin gitmediği Avustralya’ya gitmeyi tercih ettim. Bu da bana tek başına kalmanın huzurunu, tek başına bir şeyleri başarmanın özgüvenini verdi. Bu çok ciddi bir kazanım. Şu anda dünyanın İngilizce konuşulan herhangi bir yerinde restoran açmak benim için çok kolay. Kariyerimin buraya gelmesinde en büyük etkendir Avustralya’da başarılı olmam. Orada olmak benden çok fazla bir şey götürmedi. Kendi kültürümden biraz uzaklaşmış oldum ama onu da şu son 4 yılda epey kapadığımı düşünüyorum.
Loft Art Sculptville açılışı onlardan biriydi.
Sevil Dolmacı Art Gallery ve Bodrum Loft işbirliğiyle düzenlenen Loft Art Sculptville klasik sergilerden değil, bir açık hava heykel parkı.
Bodrum Loft arazisi içine serpiştirilmiş 11 sanatçıya ait 22 farklı eser yer alıyor Loft Art Sculptville’de.
QR koda tanımlanmış bir haritaya bakarak eserleri arazi içinde gezerek bulabiliyorsunuz.
Nitekim açılış günü ağaçların arasına gizlenmiş ya da bir duvara kondurulmuş eserleri bulmaya çalışmak çok eğlenceliydi.
Sergide favorim olan eserlere gelince...
Güney Koreli heykeltıraş
Ünlü restorandan NFT atağı
Özellikle mart ve nisan aylarında NFT (Non-Fungible Token) dünyası sıkça gündeme gelmiş, milyon dolarlık satışlar havada uçuşmuş, Beeple ve Pak başta olmak üzere dijital sanatçılar birer birer ‘star’ haline gelmiş, ünlü müzayede evleri peş peşe NFT dünyasına dahil olmuştu.
NFT’nin gazı bizde de kendini göstermiş, ünlülerden kahkahasını satışa çıkaran filan olmuştu.
Ama şöyle yenilikçi bir şey ortaya çıkmamıştı.
Nihayet gastronomi dünyasından ters köşe bir hareket geldi.
Neolokal’in sahibi şef Maksut Aşkar, markasını NFT olarak satışa çıkardı.
Nasıl mı?
5 adet orijinal Neolokal yemeğinin nasıl yapıldığını gösteren 15 saniyelik gif’ler hazırlandı ve bunlar NFT olarak Opensea’de satışa sunuldu.
90 günlük açık artırma sonunda Neolokal gif’lerine sahip olanları bir sürpriz daha bekliyor.
O da satın aldıkları yemeği şef Maksut Aşkar’la beraber yapabilme -ister Zoom ister yüz yüze- olanağı.
Neolokal’in NFT projesinin hayata geçirilmesinin ardında ise şu felsefe yatıyor.
Aşkar ve ekibi anlatsın: “Yemek kültürümüze, mirasımıza, geleneklerimize sahip çıkmazsak, gelecek nesillerin elinde hiçbir şey kalmayacak. Geleceğimizi garanti altına almak için geleneklerimizin günümüz şartlarına uyarlanması ve sürdürülebilir olması gerekiyor.
Bunu yapmamızın doğru yolu, yeryüzüne duyduğumuz saygıyı her fırsatta dile getirmek ve duyduğumuz bu derin saygıyı alçakgönüllü bir şekilde misafirlerimizle paylaşmak.”
Başka restoranların da NFT’si olacak
Bu arada Maksut Aşkar’ın bir sürprizi daha var.
NFT pazarında sadece Neolokal’le var olmak istemiyor.
Dünya üzerindeki başka restoranların da NFT’lerini yapmak istiyor.
UNUTMADAN...
NFT konusunda kafası karışık olanlara kısaca bu dünya hakkında bilgi vereyim:
NFT, yani Non-Fungible Token, henüz Türkçe karşılığı terim olarak kesinleşmiş olmasa da değişimi mümkün olmayan para olarak tanımlanıyor.
Buradaki para kelimesi dijital bir varlığı temsil ediyor.
Pek çok NFT, Ethereum blok zincirinin bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. NFT’yi diğer kripto paralardan ayıran asıl özelliği üretilemez ve değiştirilemez olması.
“The Good Fellas” ekibi sırayla kabinde
Önce geçmişe ışınlanalım, 80’li yıllara...
O yıllar İstanbul gece hayatının en popüler mekanları Etiler Şamdan, Etiler 29, Büyükada Şamdan ve Moda Kulübü.
O dönemin ünlü DJ’lerinden biri de Salih Saka. Şöyle anlatıyor Salih o dönemi:
“Az ve özdük. Toplamda 5 bin kişi. Hem kulüp hem çalanlar hem de müdavimler.
Bugünün büyük holding patronları, o günün gençleri...
Yaşam kaliteleri benzerdi. Bugünkü karışıklık yoktu. Dolayısıyla herkes birbirini tanırdı. Herkesin masası belliydi, servis elemanı belliydi.”
NASIL ORTAYA ÇIKTI?
İşte bu yaz Salih Saka o dönemin ruhunu özleyenler için bir proje yarattı:
The Good Fellas.
Aynı dönem beraber çaldığı tüm DJ arkadaşlarını bir araya topladı ve bu seride bir araya getirdi.
Bir süredir her perşembe The Good Fellas ekibi The Marmara Bodrum’un DJ kabininde resmi geçit yapıyor.
Salih Saka dışında kimler mi var?
Cüneyt Kurt, Memo Garan, Suat Ateşdağlı, Engin Yelkenci, Aydın Katırcıoğlu, Alpay Kıral, Tarık Koray ve Niso Adato.
Perşembe gecesi Salih’in çaldığı bir The Good Fellas gecesine denk geldim ve epeydir dans etmediğim kadar dans ettim.
Şamdan’ın son demlerine yetişsem de şunu rahatlıkla söyleyebilirim:
Ortam yazlık bir Şamdan gibiydi.
The Good Fellas serisindeki DJ arkadaşları için şöyle diyor Salih:
“Yıllarca birlikte çaldık, ortaklık yaptık, rakip olduk. Şimdi daha önce hiç olmamış bir şekilde birlikte olmak sadece konuklar için değil, kendimiz için de çalmak istedik. Hepimiz bu projeye şekil verdik. The Marmara Bodrum da bu projeyi hayata geçirmemize imkan sağladı.
Başka bir mekanda bu hissi yaşatamazdık.”