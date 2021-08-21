Ünlü restorandan NFT atağı

Elektronik müzikle pek ilgisi olmayan biri bile mutlaka bir yerde denk gelmiş, dinlerdinlemez de eminim büyüsüne kapılmıştır bu yumuşak tınılı şarkının.



Asıl adı Fabian Lamar olan, “modern zaman göçebesi” diye tanımlanan, Berlinli DJ ve prodüktör NU’nun 2017’de yayınlanmış “Man O To (Sen ve Ben)” şarkısından bahsediyorum.

Şarkının esas özelliği, Farsça sözlerinin Mevlana’nın Divan-Kebir’indeki “Sen ve Ben” isimli eserinden alınmış olması.

Şöyle diyor o sözler:

“Saadet zamanı; avluya doğru oturmuşuz, sen ve ben. Endamımız çift, suretimiz çift, ruhumuz tek, sen ve ben. Bulandıran palavralardan azâde, gamsız bir keyif, sen ve ben.

Sen ve ben, ne sen varsın ne de ben, bir olmuşuz aşk elinden.”

İşte bu klasikleşmiş hit şarkının sahibi NU, bu akşam Bodrum Yalıkavak’taki WU’da olacak. Benim gibi zamanında “Man O To” büyüsüne kapılmışlara şiddetle önerimdir.

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