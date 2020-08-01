Uçakların içi gerçekten değişecek mi?

Karantina sürecinde uçaklardaki oturma düzeninin değişeceği konuşulmuş, hatta tasarım stüdyoları yeni kabin içi dizaynlarını peş peşe paylaşmaya başlamıştı.
Karantina bitti ama uçak yolculukları yine eskisi gibi dip dibe, değişen bir şey olmadı. Görünen o ki, değişim yavaş yavaş gelecek.
Ünlü tasarım sitesi Dezeen’la yeni kabin içi tasarımlarını paylaşan Londra merkezli PriestmanGoode’un yeni projesinde iddia ettiği gibi.
Pure Skies adı verilen proje, kir tutmayan kabin içi mekanlar ve yolcuların virüs endişesini azaltmak için renk psikolojisi içeriyor.
Kir tutmayan yüzeylerden kasıt şu:
Koltuk kumaşındaki renk değiştiren bir mürekkep, yolculara kabinin yeni temizlendiğini bildirebilir.
Peki bu nasıl olacak?
Tasarım stüdyosunun başkanı diyor ki, “Eğer kabini temizlemek için UVC ışığı ve ısısı kullanılırsa, kumaş yüzeylerindeki fotokromik ve termokromik mürekkepler bu temizleme yöntemlerine tepki gösterecek ve yolcuya bir güvence mesajı yayınlayacak.”
Ütopik mi geldi?
Doğrusu ilk okuduğumda bana da öyle geldi!
Ama PriestmanGoode kurucu ortağı Nigel Goode şu iddiada bulunuyor:
“Salgın, güncel havacılık tasarımını elden geçirmenin bir dönüm noktası. Bu sadece bir fırsat değil, artık zorunluluk.”
Bu arada uçak içi eğlence sistemlerinin de artık kalkması gerektiğini söylüyor Goode.
Çünkü hali hazırda herkesin kendi cep telefonundan bir şeyler izlediğini ya da oyun oynadığını, büyük ekranlı eğlence sistemlerinin ömrünü doldurduğunu belirtiyor.
Bu konuda kesinlikle haklı.
O ekranlara dokunup daha çok riske girmektense kendi telefonumdan bir şeyler izlemeyi yeğlerim ben de...
Alaçatı Top 10
Bayramda Alaçatı’da olacaklara, “Nereye gitsem acaba?” diyenlere bu yazın en iyilerinin yer aldığı bir liste...
1. Before Sunset
Bu yaz virüs nedeniyle değişiklik yaptılar. Akşamüstü Elefante adını verdikleri yeni restoranlarında gerçekten usta işi yemekler servis ediyorlar. Yemekler gün batımında başlıyor, geç saatlere kadar sürüyor.
2. Balıkçı Niyazi
Isolee Plage içindeki Balıkçı Niyazi’nin karidesi, patlıcanı, kalamarı ve atomu ne zaman gitseniz aynı tatta oluyor. Hem salaş hem deniz kıyısında.
3. Asma Yaprağı
Ovacık yolu üzerinde, yeni yerindeki büyük bahçe en büyük artısı. Yemekleri yıllardır bildiğimiz gibi, aynı kalitede.
4. Bom Dia
Çok yeni nesil, çok Los Angeles! Alaçatı’nın o meşhur klasik kahvaltısından, pişisinden sıkılanlar için en şık çözüm burası. Granolası müthiş. Siesta adlı Meksika usulü yumurtası da...
5. Beach of Momo
Gün batımı partileri, karpuzlu mantı ve kokteylleri hâlâ çok iyi.
6. Biblos Resort
600’e yakın coconut ağacı, bine yakın palmiyesi, onlarca bitki çeşidiyle en başta bir botanik park gibi Biblos Resort. Sırf bu yönüyle bile görülmeye değer! Tuzda levreği nefis Amante restoranı, “tarladan sofraya” felsefesini benimsemiş Olea’sı de mutlaka görülmeli, denenmeli.
7. Alavya
Geceleri iyice taşkın hale gelen köyün gürültüsünün ve kalabalığının tam ortasında şık bir vaha olmayı sürdürüyor Alavya. İlk açıldığından beri çizgisini bozmadı. Üstelik akşam 18.00 itibarıyla Mitu’yu eski dost Agrilia’ya devrediyorlar, bu da bir başka iyi yanı otelin.
8. Kolburano’s
Damla-Emre Kolburan çiftinin Reisdere köyündeki pizzacısı, her şeyden öte samimi hikâyesiyle çekiyor insanı kendine. 200 yıllık eski bir marangoz atölyesi olan binada hayallerini gerçeğe dönüştüren Kolburan çiftinin, odun fırınından çıkardıkları pizzaları şarap eşliğinde gayet güzel gidiyor.
9. The Stay
İzole olmak, kendi halinde takılmak, sadece belli bir çevreye ait insanları görmek, akşamları kendiliğinden gelişebilen partilere akmak... “Under The Dome” dizisinde olduğu gibi, kendini dış dünyadan yüksek korkuluklarla ayıran The Stay’in kendine has havasının özeti kısaca bu.
10. Fahri’nin Yeri
Kremalı şevketibostanı başta olmak üzere mezeleri harika!
Uçakların içi gerçekten değişecek mi?
Karantina sürecinde uçaklardaki oturma düzeninin değişeceği konuşulmuş, hatta tasarım stüdyoları yeni kabin içi dizaynlarını peş peşe paylaşmaya başlamıştı.
Karantina bitti ama uçak yolculukları yine eskisi gibi dip dibe, değişen bir şey olmadı. Görünen o ki, değişim yavaş yavaş gelecek.
Ünlü tasarım sitesi Dezeen’la yeni kabin içi tasarımlarını paylaşan Londra merkezli PriestmanGoode’un yeni projesinde iddia ettiği gibi.
Pure Skies adı verilen proje, kir tutmayan kabin içi mekanlar ve yolcuların virüs endişesini azaltmak için renk psikolojisi içeriyor.
Kir tutmayan yüzeylerden kasıt şu:
Koltuk kumaşındaki renk değiştiren bir mürekkep, yolculara kabinin yeni temizlendiğini bildirebilir.
Peki bu nasıl olacak?
Tasarım stüdyosunun başkanı diyor ki, “Eğer kabini temizlemek için UVC ışığı ve ısısı kullanılırsa, kumaş yüzeylerindeki fotokromik ve termokromik mürekkepler bu temizleme yöntemlerine tepki gösterecek ve yolcuya bir güvence mesajı yayınlayacak.”
Ütopik mi geldi?
Doğrusu ilk okuduğumda bana da öyle geldi!
Ama PriestmanGoode kurucu ortağı Nigel Goode şu iddiada bulunuyor:
“Salgın, güncel havacılık tasarımını elden geçirmenin bir dönüm noktası. Bu sadece bir fırsat değil, artık zorunluluk.”
Bu arada uçak içi eğlence sistemlerinin de artık kalkması gerektiğini söylüyor Goode.
Çünkü hali hazırda herkesin kendi cep telefonundan bir şeyler izlediğini ya da oyun oynadığını, büyük ekranlı eğlence sistemlerinin ömrünü doldurduğunu belirtiyor.
Bu konuda kesinlikle haklı.
O ekranlara dokunup daha çok riske girmektense kendi telefonumdan bir şeyler izlemeyi yeğlerim ben de...
Alaçatı Top 10
Bayramda Alaçatı’da olacaklara, “Nereye gitsem acaba?” diyenlere bu yazın en iyilerinin yer aldığı bir liste...
1. Before Sunset
Bu yaz virüs nedeniyle değişiklik yaptılar. Akşamüstü Elefante adını verdikleri yeni restoranlarında gerçekten usta işi yemekler servis ediyorlar. Yemekler gün batımında başlıyor, geç saatlere kadar sürüyor.
2. Balıkçı Niyazi
Isolee Plage içindeki Balıkçı Niyazi’nin karidesi, patlıcanı, kalamarı ve atomu ne zaman gitseniz aynı tatta oluyor. Hem salaş hem deniz kıyısında.
3. Asma Yaprağı
Ovacık yolu üzerinde, yeni yerindeki büyük bahçe en büyük artısı. Yemekleri yıllardır bildiğimiz gibi, aynı kalitede.
4. Bom Dia
Çok yeni nesil, çok Los Angeles! Alaçatı’nın o meşhur klasik kahvaltısından, pişisinden sıkılanlar için en şık çözüm burası. Granolası müthiş. Siesta adlı Meksika usulü yumurtası da...
5. Beach of Momo
Gün batımı partileri, karpuzlu mantı ve kokteylleri hâlâ çok iyi.
6. Biblos Resort
600’e yakın coconut ağacı, bine yakın palmiyesi, onlarca bitki çeşidiyle en başta bir botanik park gibi Biblos Resort. Sırf bu yönüyle bile görülmeye değer! Tuzda levreği nefis Amante restoranı, “tarladan sofraya” felsefesini benimsemiş Olea’sı de mutlaka görülmeli, denenmeli.
7. Alavya
Geceleri iyice taşkın hale gelen köyün gürültüsünün ve kalabalığının tam ortasında şık bir vaha olmayı sürdürüyor Alavya. İlk açıldığından beri çizgisini bozmadı. Üstelik akşam 18.00 itibarıyla Mitu’yu eski dost Agrilia’ya devrediyorlar, bu da bir başka iyi yanı otelin.
8. Kolburano’s
Damla-Emre Kolburan çiftinin Reisdere köyündeki pizzacısı, her şeyden öte samimi hikâyesiyle çekiyor insanı kendine. 200 yıllık eski bir marangoz atölyesi olan binada hayallerini gerçeğe dönüştüren Kolburan çiftinin, odun fırınından çıkardıkları pizzaları şarap eşliğinde gayet güzel gidiyor.
9. The Stay
İzole olmak, kendi halinde takılmak, sadece belli bir çevreye ait insanları görmek, akşamları kendiliğinden gelişebilen partilere akmak... “Under The Dome” dizisinde olduğu gibi, kendini dış dünyadan yüksek korkuluklarla ayıran The Stay’in kendine has havasının özeti kısaca bu.
10. Fahri’nin Yeri
Kremalı şevketibostanı başta olmak üzere mezeleri harika!