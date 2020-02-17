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Onur Baştürk

Onur Baştürk

obasturk@hurriyet.com.tr

Türkçe rock’ın gizli umudu kim

17 Şubat 2020

Memleket rap rüzgarıyla, R&B soslu ‘popbesk’ şarkılarla savruladursun “O Ses Türkiye” adlı yarışmanın birincisi, Bon Jovi edalı Alkan Dalgakıran, herkese yeniden rock’ı hatırlattı.

Hem de kimin sayesinde?
Seda Sayan’ın!
Yarışmanın sıkı takipçilerinden öğrendim.
Meğer Alkan daha ilk başta Hadise ve Seda Sayan seçenekleri arasından Sayan’ı seçmiş.
İlginç ve tuhaf değil mi?
Böylece Seda Sayan uzun süredir memlekette esamesi okunmayan rock’ı yeniden dirilten en önemli figür olup çıktı.
Çünkü Alkan -finalde izlediğim kadarıyla- star enerjisine de sahip.
İki gün sonra unutulacak birincilerden biri değil.

Aleyna ve ayıları
Billie Eilish kendi dünyasını anlattığı şarkılarla 18 yaşında müzik dünyasında devrim yapadursun, bizim bu topraklarda payımıza düşen Aleyna Tilki en son ne yapmış dersiniz?
“Son klibimde ayı rolünü kim oynamak ister?” diye sormuş takipçilerine.
Sonra da açıklama yapmış, “Klibimde ayı rolünü oynamak isteyen çok insan oldu. Çok talep geldi.”
Güler misin yoksa sinirden ağlar mısın?
Neresinden tutsan elinde kalıyor.
Takipçi ayı rolünde olmaya pek bir meraklı.
Aleyna Tilki de böyle tuhaf şeylerle gündem olmaya...
İlk başta umutluydum kendisinden ama artık umudu kestim.
Keşke bize neler yaşadığını anlatan şarkılar yapsa, yapabilse...
Murda ve
Zeynep Bastık
Murda yayınladığı son şarkısı “Güneş”te Zeynep Bastık’la düet yapıyor.
Şarkıyı dinledikten sonra düşündüklerim:
◊ Bir zamanlar Ferhat Göçer’di müzik dünyasının ‘düetçi’si, Zeynep Bastık da şimdi o yolda ilerliyor. Düet yaptığı isimler: Mustafa Sandal, Nükhet Duru ve şimdi de Murda.
◊ Rap şarkıcıları o kadar peş peşe ve birbirine benzer şarkılar yayınlamaya başladılar ki, yükselttikleri
ateşi kendileri söndürmek niyetindeler...
Pink Mama yenileniyor
Klein’ın Harbiye’deki yerinde açılan ve kısa sürede popüler olan Pink Mama’ya bu haftadan itibaren taze kan geliyor.
Sail Loft’un sahibi Arda Önen ile Akyaka’daki Riders’ın sahibi Doruk Tirman mekana ortak olmuşlar.
Yapacakları ilk büyük değişiklikleri bu cuma göreceğiz Pink Mama’da...

 

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