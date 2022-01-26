“Tükettiğini üretemeyen bir dünya var”

Yoga eğitmeni Çetin Çetintaş bu alanın en popüler isimlerinden biri.Ben de onun yoga derslerini pandeminin başladığı ilk karantina günlerinde Youtube’da keşfetmiştim.O gün bugündür de kanalındaki bazı dersleri evde hâlâ yapıyorum.

Çetintaş geçtiğimiz haftalarda tuhaf bir iddiayla gündeme gelince şaşırdım.

Habere göre Ankara’da hamile bir kadın, doğum koçu ile evde doğum yapmaya çalışırken bebeğini kaybetmişti.

Doğum koçunun ise Çetin Çetintaş tarafından atanan Ceyda Saltadal olduğu belirtiliyordu.

Yine habere göre, Çetintaş hamile kadına gebelik süreci boyunca doktora gitmemesi gerektiğini söylemişti.

Çetintaş bu iddiaları sosyal medyasında yalanladı.

Ama sonrasında her yoga eğitmenine yapıldığı gibi “tarikat” yaftası yapıştırıldı üzerine. Ben de kendisine açıp sordum, “Neler oluyor?” diye.



