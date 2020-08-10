Son birkaç gündür tüm konuşma balonlarında duyduğum endişenin tonu hep aynı:“Eylülde yine evlere kapanacağız galiba.”
Oysa karantina zamanı evin tadını almış benim gibiler olaya daha iyimser yaklaşıyor.
Hatta, “Ne güzeldi evdeki zamanlarım” diye hasret cümleleri kurduğumda tam da sohbetin orta yerinde, karşı tarafın yüzü bildiğin ekşiyor.
“Delirdin galiba” diye yüzüme bakıyor.
Oysa ciddiyim, makara yapmıyorum, valla güzeldi evdeki zamanlar.
“Kendimi buldum” filan diye abartmak istemiyorum ama “kendime geldim” diyebilirim.
O yüzden karantina bitip de yeni normal zamanlara geçildiğinde, “Ee, hiçbir şey olmadı, bak hayatımız eskisi gibi oldu” diyene şaşırıyorum.
Hepimiz ucundan kıyısından değiştik aslında.
Kimi fark etti değişimi, kimi henüz farkında değil.
Peki tekrar eve kapanırsak ne olur?
Farkında olmayanlar da fark etmek zorunda kalır, kesin bilgi.
Mandalina bahçesinin içinde: Mandarino
Arayıp tararsan Bodrum’da her zevke, kitleye, bütçeye hitap eden bir yer mutlaka var.
Misal: Geçen yaz açılmış İtalyan lokantası Trattoria il Mandarino son keşiflerimden biri.
Bitez’de, havuzlu bir villanın altı dönümlük mandalina bahçesi içinde Mandarino.
Melina di Cristina’nın bu mütevazı restoranı daha baştan mandalina bahçesiyle tavlıyor insanı. İçeri girer girmez mutlu oluyorsun.
Bu doğal ambiyansıyla mekan Capri Adası’ndaki meşhur Da Paolino’yu da anımsatıyor.
Mandarino’nun insanı rahatlatan yanlarından biri de tüm masaların gerçek anlamda birbirine uzak oluşu.
Masalar arasında dört-beş ağaçlık mesafeler var, öyle söyleyeyim...
Peki yemekler? Biz arkadaşımla iki farklı makarnayı paylaştık, ikisine de bayıldık.
Mekanın aslında İtalyan şefi varmış, ama sınırlar açılmadığı için Bodrum’a gelemiyormuş.
Ama anladığım o ki, yokluğunu pek hissettirmiyorlar.
Şu temenniyle bitireyim: Mandarino gibi kendi halinde, özgün ve samimi yerlerin Bodrum’da daha çok olması dileğiyle...
Bodrum notları
◊ EĞLENCE TEKNEDE DEVAM ETTİ
Hafta sonu Bodrum’un en hareketli noktası Caresse Bodrum’un içindeki Buddha Bar’dı. İş dünyasından birçok isim oradaydı.
Onlardan biri de Muzaffer Yıldırım’dı.
Yıldırım gecenin ilerleyen vakitlerinde masasındakilerle teknesine geçti.
Orada devam etti hafta sonu eğlencesine.
Bu arada Caresse Bodrum’un sahibi Volkan Büyükhanlı, bu yaz da bir Kenan Doğulu konseri yapmak istiyor.
Ama geçen yılki gibi büyük bir konser değil.
Akustik ve daha az katılımcının olacağı bir konser.
Konser önümüzdeki pazar akşamüstü gerçekleşecekmiş.
◊ VAMOS’TAN YENİ BİR MEKAN
Bitez’deki Vamos’un karşısında yeni bir mekan açılıyor. “Kurul” adındaki mekan modern ocakbaşı olacakmış. Açılış haftaya.
Kurul’un hemen yanına ise Bodrumlu sanatçıların işlerinin sergilendiği bir galeri-dükkan konuşlandırılmış.
◊ ZAİ KENDİNİ GELİŞTİRMİŞ
Zai sadece bir kütüphane değil; o moda deyişle, içinde her şeyi barındıran bir yaşam alanı. Üstelik geçen yıla göre kendini daha çok geliştirmiş.
Bahçesinde daha fazla oturma alanı var.
Gastro alanında yeme-içme seçeneği artmış.
Konser etkinlikleri de hali hazırda devam ediyor.
Kısacası “yaşam alanı” tanımının hakkını bu yaz tam anlamıyla veriyor Zai.
Tekrar eve kapanırsak ne olur?
Son birkaç gündür tüm konuşma balonlarında duyduğum endişenin tonu hep aynı:“Eylülde yine evlere kapanacağız galiba.”
Oysa karantina zamanı evin tadını almış benim gibiler olaya daha iyimser yaklaşıyor.
Hatta, “Ne güzeldi evdeki zamanlarım” diye hasret cümleleri kurduğumda tam da sohbetin orta yerinde, karşı tarafın yüzü bildiğin ekşiyor.
“Delirdin galiba” diye yüzüme bakıyor.
Oysa ciddiyim, makara yapmıyorum, valla güzeldi evdeki zamanlar.
“Kendimi buldum” filan diye abartmak istemiyorum ama “kendime geldim” diyebilirim.
O yüzden karantina bitip de yeni normal zamanlara geçildiğinde, “Ee, hiçbir şey olmadı, bak hayatımız eskisi gibi oldu” diyene şaşırıyorum.
Hepimiz ucundan kıyısından değiştik aslında.
Kimi fark etti değişimi, kimi henüz farkında değil.
Peki tekrar eve kapanırsak ne olur?
Farkında olmayanlar da fark etmek zorunda kalır, kesin bilgi.
Mandalina bahçesinin içinde: Mandarino
Arayıp tararsan Bodrum’da her zevke, kitleye, bütçeye hitap eden bir yer mutlaka var.
Misal: Geçen yaz açılmış İtalyan lokantası Trattoria il Mandarino son keşiflerimden biri.
Bitez’de, havuzlu bir villanın altı dönümlük mandalina bahçesi içinde Mandarino.
Melina di Cristina’nın bu mütevazı restoranı daha baştan mandalina bahçesiyle tavlıyor insanı. İçeri girer girmez mutlu oluyorsun.
Bu doğal ambiyansıyla mekan Capri Adası’ndaki meşhur Da Paolino’yu da anımsatıyor.
Mandarino’nun insanı rahatlatan yanlarından biri de tüm masaların gerçek anlamda birbirine uzak oluşu.
Masalar arasında dört-beş ağaçlık mesafeler var, öyle söyleyeyim...
Peki yemekler? Biz arkadaşımla iki farklı makarnayı paylaştık, ikisine de bayıldık.
Mekanın aslında İtalyan şefi varmış, ama sınırlar açılmadığı için Bodrum’a gelemiyormuş.
Ama anladığım o ki, yokluğunu pek hissettirmiyorlar.
Şu temenniyle bitireyim: Mandarino gibi kendi halinde, özgün ve samimi yerlerin Bodrum’da daha çok olması dileğiyle...
Bodrum notları
◊ EĞLENCE TEKNEDE DEVAM ETTİ
Hafta sonu Bodrum’un en hareketli noktası Caresse Bodrum’un içindeki Buddha Bar’dı. İş dünyasından birçok isim oradaydı.
Onlardan biri de Muzaffer Yıldırım’dı.
Yıldırım gecenin ilerleyen vakitlerinde masasındakilerle teknesine geçti.
Orada devam etti hafta sonu eğlencesine.
Bu arada Caresse Bodrum’un sahibi Volkan Büyükhanlı, bu yaz da bir Kenan Doğulu konseri yapmak istiyor.
Ama geçen yılki gibi büyük bir konser değil.
Akustik ve daha az katılımcının olacağı bir konser.
Konser önümüzdeki pazar akşamüstü gerçekleşecekmiş.
◊ VAMOS’TAN YENİ BİR MEKAN
Bitez’deki Vamos’un karşısında yeni bir mekan açılıyor. “Kurul” adındaki mekan modern ocakbaşı olacakmış. Açılış haftaya.
Kurul’un hemen yanına ise Bodrumlu sanatçıların işlerinin sergilendiği bir galeri-dükkan konuşlandırılmış.
◊ ZAİ KENDİNİ GELİŞTİRMİŞ
Zai sadece bir kütüphane değil; o moda deyişle, içinde her şeyi barındıran bir yaşam alanı. Üstelik geçen yıla göre kendini daha çok geliştirmiş.
Bahçesinde daha fazla oturma alanı var.
Gastro alanında yeme-içme seçeneği artmış.
Konser etkinlikleri de hali hazırda devam ediyor.
Kısacası “yaşam alanı” tanımının hakkını bu yaz tam anlamıyla veriyor Zai.