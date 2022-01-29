Tanıştıktan 10 gün sonra evlenir miydiniz?

Koşuyolu’ndaki Alan Kadıköy isimli komplekste açılan “20. Yüzyılın 20 Modern Türk Sanatçısı” sergisinden sonra şimdi de Ataşehir’de yeni medya ve dijital sanat müzesi
X Media Art Museum, kısa adıyla XMAM, hafta sonu kapılarını açıyor.
Müzenin ilk işi ise uluslararası pek çok ödülün sahibi Ouchhh stüdyonun “Leonardo Da Vinci: Yapay Zeka Işığın Bilgeliği” adlı sergi.
Leonardo Da Vinci’nin çizimleriyle başlayan sergide veri tabanı olarak sanatçının icatları, makine çizimleri ve eskizleri kullanılıyor.
Sanat tarihi verileri ve Leonardo Da Vinci’nin bilgilerinin yapay zekaya öğretilmesiyle elde edilen işler ise 15 milyar fırça darbesiyle tüm mekanda yer alacak.
Gittiği şehir ya da kasabalarda bir süre yaşamış, hatta restoranlarında çalışmıştı.
Tam bir “göçmen şef” deneyimi yaşamıştı yani.
Uzun bir aradan sonra Melih’le tekrar bir araya geldiğimizde bu kez karşımda d.ream grubunun 9 markasından sorumlu bir mutfak koordinatörü var.
Kısacası Melih bir süredir sadece şef değil, yönetici şef.
“Şu an baktığım 9 restoran var. Elbette hepsine girip yemek yapmıyorum. Ama haftanın 6 günü mutlaka bir ya da iki restoranımın mutfağında oluyorum” diyor Melih.
Baktığı restoranların mutfak hikâyesini tamamen kendisi oluşturuyormuş.
“Hâlâ mevsimsel bir restoran işletiyormuş gibi tüm restoranlarımın menülerini değiştiriyorum” diyor.
“DÜNYADA HERKES
Çetintaş geçtiğimiz haftalarda tuhaf bir iddiayla gündeme gelince şaşırdım.
Habere göre Ankara’da hamile bir kadın, doğum koçu ile evde doğum yapmaya çalışırken bebeğini kaybetmişti.
Doğum koçunun ise Çetin Çetintaş tarafından atanan Ceyda Saltadal olduğu belirtiliyordu.
Yine habere göre, Çetintaş hamile kadına gebelik süreci boyunca doktora gitmemesi gerektiğini söylemişti.
Çetintaş bu iddiaları sosyal medyasında yalanladı.
Ama sonrasında her yoga eğitmenine yapıldığı gibi “tarikat” yaftası yapıştırıldı üzerine. Ben de kendisine açıp sordum, “Neler oluyor?” diye.
Popülist’in açık ara popüler olduğunu da yakın zamanda gözlemlemiş bulunmaktayım.
Peki başka neler oluyor burada?
Londralı, havalı Roka’nın açılmasına az kaldı.
Kanyon’da pili tükenmiş Gina’nın açılıp yeniden dirilmesi de an meselesi.
Sırada Frankie var.
Kadına birkaç güzel kelam eder, tanışmak istediğini belirtir.
Hatta köşedeki kafede bir şey içmeyi teklif eder.
Tam ayaküstü flört yani.
Olaylar böyle tatlı tatlı gelişir, ilerler, romantik seyirci de önce sokakta sonra köşedeki kafede sıcak çikolata eşliğinde devam eden bu flörtü ayıla bayıla izler.
Böyle şeyler hep filmlerde olmuyormuş.
Bir tanıdığımın başına gelmiş.
Yani o günden bugüne bu şarkı defalarca çalındı, dinlendi.
Ne zaman ki şarkı, Sezen Aksu’nun daha çok demo çalışmalarının yayınlandığı YouTube kanalında yılbaşı günü yayınlandı, yeniden keşfedildi.
Ama keşfedilen şeyin ne olduğu malum.
Şarkıda geçen sözlere takılanlar “haddini bil” diyerek Aksu’ya saydırmaya başladı.
Doğrusu bunları ilk okuduğumda “Olur böyle şeyler” diye düşünüyordum; “haddini bil” çok hadsiz, üstten bakan ve yok sayan bir söylem olsa da herkes herkesi eleştirebilir, bu da gelir geçer...
Ta ki düne kadar.
Çünkü olay büyüdükçe büyüdü ve sonunda o küçük grup Sezen Aksu’nun evinin önünde basın açıklaması yaptı.
Sürekli görmeye alıştığın karakteri aniden başka bir oyuncu oynamaya başlar ve seyirciden o yeni yüze çat diye alışması beklenirdi.
Herhalde en son böylesi bir değişim “Spartacus” dizisinde filan olmuştu.
Berksan’ın estetik ameliyatla aniden ve çok sert bir şekilde, Ajda’nın şarkısının hakkını verircesine “bambaşka biri”ne dönüşmesi de o hesap.
Fransız askısı marifetiyle yüzü gerginlikten kopacak duruma gelen Berksan, doktorunun coşturmasıyla kendini “yakışıklı mahkum” diye bellek klasörlerimize kazınmış Jeremy Meeks’e benzetmiş.
Sosyal medyanın yorumları ise daha hain:
Berksan’ı Seda Sayan’ın kayıp erkek kardeşi sananlar çoğunlukta.
Öte yandan herkes itiraf etsin: Estetikle ilgili mevzuları alaya alıp “Ay yüzüne bak, ne yaptırmış böyle” diyen bile, imkanı olsa hemen bıçak altına yatıp kesin bir şey yaptırır.
Hele ki “İyi çıkmamışım, bir daha çeksene”lerin dilimizden düşmediği şu zalim, like’ı giderek azalmış Instagram çağında.
Üzerinde o yıllarda sıkça giydiği, artık onunla özdeşleşmiş siyah deri mayo var.
Ve tabii mini deri ceketi.
Sisler içinden çıkıp gelen Aldinç konserde müthiş enerjik, sahnede oradan oraya koşturuyor.
Hani insanın o ana ışınlanası geliyor.
Üstelik şarkı da nefis pop rock, ismi de pozitif:
“Ne Güzel”.
Hatta onlar ilk açıldığında, “Buraya insanlar gelir mi?” diye düşünülüyordu.
Çok geçmeden Arter’in yeni binasının inşaatı bitti ve Arter’in gelişiyle birlikte Dolapdere’nin estetik olarak çehresi de değişmeye başladı.
Müze Evliyagil de Arter’le aynı cadde üzerinde bir galeri açtı.
Ve şimdi de dört önemli galeri Dolapdere’ye çok yakın olan Piyalepaşa projesinin içine konuşlandı:
Merkür, Zilberman, ArtSumer ve Pi Artworks.
Önceki gün bu dört galeriyi gezdim.
Pi Artworks sergilere şubat ayında başlayacakmış.
Yer, Anıtkabir... Kostümüyle klasikler klasiği “Gülün Adı” filminden çıkıp gelmiş gibi duran ya da bir tapınak şövalyesini andıran Bülent Ersoy tekerlekli sandalyede.
Ersoy’un yüzünde gayet huzurlu bir ifade var. Bir asker ona dev bir şemsiye tutuyor. Yağmurdan koruyor. Bir kadın ise parmağıyla uzaktaki bir noktayı işaret ediyor.
Fotoğrafa gelen yorumlar ise şaka gibi.
Neden asker şemsiye tutuyormuş?
Bülent Ersoy’un ayrıcalığı neymiş?
Neden tekerlekli sandalyedeymiş?
Deniz Seki de bu sonuca köpürmüş, “Neye göre, kime göre? Bu kadar özel yorumcu varken hem de!” diyerek.
Hani Deniz köpürmese böyle bir araştırmadan haberimiz dahi olmayacak, bir köşede unutulup gidecekti.
Ama çok geç, Melek Mosso da haklı olarak “Abla biz özel değil miyiz” diye karşılık verince anket sonucuna göz atmak zorunda kaldım.
Optimar’ın yaptığı ankette Melek Mosso’yu Sezen Aksu, Hadise, Zeynep Bastık, Ebru Yaşar, Sefo, İbrahim Tatlıses, Edis ve Kerimcan Durmaz takip etmiş.
Ankete yanıt verenlerin kafası karışıkmış demek pek doğru olmaz.
Çünkü bu tür anketlerde ilk akla gelen isim söylenir, çok doğal.
Cuma günü ise şehrin en popüler mekanlarından birinde kokteyl 180 lira olmuştu.
Bir başka popüler mekanın 240 liraya kokteyl satacağı masada konuşuluyordu.
Bir yandan da henüz çoğu mekan menü fiyatlarına dokunmuş değil.
Herkes bu konuda birbirini bekliyor.
“Önce onlar yapsın, ben onlara göre hareket edeyim” mantığı var.
Ama şimdiden müdavimlerin diline düştü fiyatlar.
“Artık daha az dışarı çıkarım” diyen de var, “Ortaya paylaşımlık sipariş de kurtarmayacak” diyen de...
Bizde pek yaygın değildir, ama keşke içkilerin akşamüstü saatlerinde indirimli satıldığı “happy hour”lar bu vesileyle trend olsa.
Ama hiçbirimizin vesikalığı sanatçı Alican Leblebici’nin vesikalığı gibi olmadı, olamaz da!
Neden mi? Çünkü Leblebici bambaşka bir yöntem izliyor.
Önce fotoğraf stüdyosuna gidip kimlik kartına basılmak üzere herkes gibi bir vesikalık çektiriyor.
Sonra çektirdiği vesikalığın resmini yapıyor.
O resmin de fotoğrafını çekip Nüfus Müdürlüğü’ne gidiyor ve kimliğini yeniletiyor.
Kimse de vesikalığın gerçek fotoğraf değil, resim olduğunu anlamıyor.
Alican Leblebici’nin yaptığı bu otoportre vesikalık resim ve yenilenen kimlik kartı, 2015 yılında bir sanat eserine de dönüşüyor. Eserin ismi, “Otoportre ve Kimlik Kartları”.
KARAKÖY LOKANTASI’NIN YENİ YERİ
Karaköy Lokantası yaz ortasından bu yana yeni yerinde, Novotel’in girişinde.
Eski binasının tadı elbette bambaşkaydı ama yeni konumu da güzel.
Hatta daha şık ve daha çok bitkili.
Ama çoğu İstanbul mekanı gibi burada da bir aydınlatma problemi var.
Saat 17.00 gibi mekana gidince o problemi daha net görüyorsun.
Hatta çok yakında etkinliklerin başlaması planlanıyor.
Divan Kuruçeşme mimar Gökhan Avcıoğlu’nun tasarım stüdyosu GAD ve Sinan Kafadar’ın beraber çalıştığı bir tasarım projesi.
Avcıoğlu’na “Nasıl bir bina bizi bekliyor?” diye sordum, yanıtı şöyle oldu:
“Burası 17. ve 18. yüzyıllardan kalma iki adet yalının arka bahçesi.
Zaman içinde yalılar apartman tarzında, kat kat olacak şekilde kullanılmaya başlanmış.
Bu arka bahçeler ise o yalılara ait hamam, çamaşırhane gibi fonksiyonların bulunduğu bahçeler olarak düşünülmüş.
İçerideki çelik konstrüksiyon aslında bir hamam kalıntısını taşıyor.
Burada çıkan tarihi eserlerle bir arkeoloji müzesi yaptık.
Bu yılın ilk günlerinde de İstiklal Caddesi’nde çekilmiş yılbaşı gecesi görüntülerini konuştuk.
Geçen yıllardan farklı olarak en azından bu kez tacize uğrayan kadın görüntüleri yoktu.
Çünkü koca caddede devasa bir erkek seli vardı, kadın yoktu!
Bunun üzerine sosyal medyada İstiklal Caddesi’nin 1995 yılında çekilmiş nostaljik görüntüleri girdi devreye.
Daha önce olduğu gibi...
En başta “İstiklal Caddesi neden böyle oldu?” diye hayıflananlar İstiklal’e gitmiyor aslında.
Çünkü İstiklal’e gitmeleri için uzun bir süredir esaslı bir neden yok.
Eskiden
İzleyen herkes sürekli kıyas yarışında.
Cem Yılmaz gösterilerinin müdavimi olmadığım için öyle
bir kıyas yapmam mümkün değil.
O yüzden son gösteriyi tamamen bu önyargıdan arınmış halde izledim.
Ne kadar güldüm ne kadar gülmedim diye de bakmadım olaya.
Oturup konferans izler gibi beklentisiz, dümdüz seyrettim. Sonuç şu:
- Jenerasyonlarla ilgili analizlerini sevdim. Ama bir noktadan sonra kendi jenerasyonunu, 70’ler ve 80’leri çok fazla övdü ve “eskiye özlem” duygusunu bir tık abarttı.
Malum, son zamanlarda en çok konuştuğumuz şeylerden biri nasıl olduğunu tam bilsek de bilmesek de Metaverse.
Şimdilik insanların dijital olarak bir araya gelip sosyalleşebileceği, onun da ötesinde mal ve hizmet satın alabileceği bir dijital meydan olarak düşünülüyor.
Ama aslında Metaverse bunun çok daha ötesi. Lakin “ötesi” için henüz zaman var.
Şu an her şey emekleme aşamasında.
Her şeyi çok hızlı yaşadığımız için hatırlayan var mı bilmem ama internetin henüz çok yaygınlaşmadığı ilk zamanları gibi düşünün.
Benim anladığım şu an Metaverse o seviyede...
PEKİ SONRA NELER OLDU?
EN İYİ KONSEPT:
Yazz Collective... Fethiye’deki salaş balıkçı Osman’ın Yeri, bu yaz başında Yazz Collective adıyla açıldı. Yapımcı Timur Savcı ve ortağı Mehmet Can Uzun’un sahibi olduğu Yazz’a sadece denizden ulaşım vardı. Mimari tasarımını Fahrettin Aykut’un üstlendiği, mutfağın başında ise Mustafa Otar’ın olduğu mekan, yaz boyu en çok konuşulanlar arasındaydı.
EN YENİ TREND:
Plaj Yakalılar... Ofise hâlâ dönmemiş olanlar ya da işi uzaktan çalışmaya müsait olanlar soluğu şehir dışında alıp yazlık yerlerde fahiş fiyatlara ev kiraladı. Ellerinde bilgisayar, üzerlerinde flip flop terlik ve şort kombinasyonuyla her yerden çalıştılar, en çok özenilen grup oldular.
EN ‘OLMAZSA OLMAZ ŞEY’:
Sanata mutlaka yer vermek... Mandarin Oriental Bodrum’da Pilevneli Galeri, Kaplankaya’da The Pill, Yalıkavak Elements’te ise Arton Galeri pop-up sergileme alanları açtı. Sevil Dolmacı Art Gallery ise Bodrum Loft açık alanda heykel sergisi yaptı.
EN EĞLENCELİ YAZLIK MEKAN:
Wu Yalıkavak.
Tanıştıktan 10 gün sonra evlenir miydiniz?
Deniz Marşan’la Karim Maluf 5 Ocak’ta tanıştılar, 15 Ocak’ta da evlendiler.
İlk duyduğumda “Tam Deniz’lik!” demiştim.
Çünkü hayatı geldiği gibi yaşayanlardan Deniz. Hesap kitap yapmadan.
Yine de tabii 10 gün içinde tanışıp evlenmek hâlâ bir çılgınlık, bir delilik olarak görülüyor.
“Tamam çok âşık olmuşlardır ama...” diye başlayan cümleleri, haberi ilk duyduğumuz kafe masasında çoğu kişiden aynı anda duydum.
Hep bir “ama” sığınağımız var.
“Ama evlenmeleri şart mıydı?”
“Ama biraz daha tanısalardı birbirlerini.”
“Ama ya bir ay sonra pişman olurlarsa?”
Galiba hep bu “ama”lar nedeniyle erteleniyor bir şeyler, o an ne yaşanacaksa da bu yüzden yaşanamıyor.
Deniz ve Karim demek ki o an böyle hissetmiş, ötesini berisini düşünmemiş, kapıldıkları duyguyu bozmak istememiş.
Bu kadar basit.
OLMADI BOŞANIRLAR
Bir yandan şu da var. Artık evlenmek kadar boşanmak da 10 günlük bir şey.
Hızlı alınan bir karar yani.
“Olmadı boşanırlar” cümlesi günümüz ilişkilerinin mottosu.
Hepimiz biliyoruz.
Hiç unutmuyorum, üç ay içinde tanışıp evlenen bir arkadaşımız vardı.
Hepimiz espriyle karışık ve azıcık da haince süre-toto oynamıştık.
“Üç ay sonra boşanırlar”, “Yok yok, bence altı ay dayanırlar”.
Sonuç? Bir buçuk yıl sonra boşandılar.
Bu kez de “İyi dayandılar” esprisi yapmaktan geri durmadık tabii.
EVLİLİK MERAKI MI?
Bu arada 10 gün içinde tanışıp evlenmenin romantik bir yanı da var.
Bunun sadece kadınlara romantik gelebileceğini düşünmeyin.
Tanıştıktan kısa süre sonra evlilik teklif etmeyi seven erkekler de var.
Bu aslında evlilik meraklısı olmak anlamına da gelmiyor.
Sanırım hızla başlayan o çarpıcı duyguyu olabilecek en çarpıcı biçimde taçlandırma isteği bu.
Evlilik de hâlâ o taçlandırmanın en biricik aşaması.
ANLIYOR MUYUM? ÇOK DA DEĞİL
Şu da var: Özellikle kadınlar hayatında bir kez evliliği denemek istiyor.
Belli bir yaşa gelip de evliliği deneyimlememiş olmak eksiklik olarak görülüyor.
Bu tamamen kadınların kendi dünyasında olan biten bir şey.
Anlıyor muyum? Çok da değil.
YETERİNCE TANIMAMIŞ OLABİLİRSİN
10 gün içinde tanışıp evlenmeyi hiç romantik bulmayıp “gayet çocuksu” bulanlar da çıkacaktır.
Böyle diyenlerin daha garantici, daha hayatı didikleyen ve günün sonunda biraz da hayata/insanlara karşı güvensiz olduğunu söylesem?
Uzun süre sevgili olup aradan iki yıl geçtikten sonra evlendiğin insanı da aslında hâlâ yeterince tanımamış olabilirsin.
Dizi karakteri gibi konuşacağım ama, “Kimse kimseyi yüzde yüz tanıyamaz ki.
Herkesin kendine bile söylemekten çekindiği sırları vardır”.
O yüzden 10 günlük tanışıklıkta hissettiğin şey işin en güzel yanı.
Sonradan zaten
“Ama ilk tanıştığımızda böyle değildin”lere dönüyor iş.
Oysa ilk tanıştığınızda da öyleydi, sen farklı algılıyordun karşındakini, hepsi bu.
İYİ BİR ŞEY YAPMIŞLAR
Nihayetinde, Deniz’le Karim iyi bir şey yapmış. Esmiş, evlenmişler.
Hayata romantik komedi muamelesi yapmışlar.
Bir de evliliğin Kaz Dağları’nda oluşu işin en güzel fonu olmuş tabii.