Survivor’ın ağlayan çocuğu

Sabah akşam izleyen seyircisine nasıl geliyor bilmiyorum ama “Survivor” her daim bir karakterler resmi geçidi oldu.
Oraya seçilenler aslında farklı bir karakterin temsili.
Şirinler Köyü gibi düşünün.
Çalışkan Şirin var, sonra Sakar Şirin, Şakacı Şirin, Karamsar Şirin, Lider Şirin, Romantik Şirin filan...
“Survivor”a düşenler de öyle işte.
Özellikle farklı karakterleri temsil eden kişiler seçiliyor ki; ona göre bol çatışma çıksın, dram yaşansın ve tabii reyting gelsin.
Ama bazen beklenmedik sürprizler olabiliyor.
Misal: Cemal Can’ın bu denli fenomen olacağı herhalde programın başlarında kestirilememiştir.
Çünkü bambaşka bir noktadan vurmayı başardı insanları Cemal Can:
Durmadan ağlıyor!
Sadece ağladığı videoları YouTube’da izledim, acaba rol mü yapıyor diye.
Yok, en normal şeye dahi şakır şakır ağlamayı, hani derler ya “Ağlarken içim çıktı” diye, işte onu muhteşem şekilde başarıyor.
ERKEKLER AĞLAMAZ
Oysa yetiştirilme kodlarımızdaki acı gerçek malum: Erkekler ağlamaz.
Şarkısı bile var (Nilüfer’in harika sesinden).
Ama yeni nesil Cemal Can o kodların tam aksi:
Erkeklerin de şakır şakır ağlayabildiğini gösterdi.
Utanmadan sıkılmadan.
Belki kendi içinde bu aşırı ağlamaların da ilgi çektiğini düşünmeye başladı, hadi biraz daha ağlayayım demeye başladı. Bu da olabilir tabii, bilinmez.
Sonuçta her taşkın ağlamanın da en az taşkın gülmeler kadar türlü türlü -o an farkında olunmayan- arka tünelleri var. Kazarsın ya da kazmazsın; sana kalmış.
NE DE YAKIŞIYOR AĞLAMAK
Şunu da es geçmeyelim: Her yaştan kadın izleyici “Survivor”ın bu ağlayan çocuğunu sevdi.
“Güzel ağlıyor” denildi, “Ne de yakışıyor ağlamak” diyerek sarıp sarmalandı.
Kendi hayatlarındaki şiddete meyilli, kaba saba, duygularını göstermeyen erkeklerden bunalmış tüm kadınların ağlak can simidi oldu Cemal Can.
Daha önce “Survivor” köyüne seçilenler ya psikopat, ya kavgacı ya da türlü aşırılıklarıyla sivrilirdi ya. Bu kez tersi oldu.
Ağlayan, hayli kırılgan bir kabuğa sahip, Cici Bebe bisküviye bayıldığını gizlemeyen bir yetişkin Şirin’in peşinden sürüklendi köyü dışarıdan dikizleyenler.
Bu da bir yeni normal olmasın?
Sana dünyanın en tatlı anneannesini göstereyim mi
Bir ergenin anneannesinin kafasında yumurta kırdığı videosu paylaşmalara doyulamadı.
Ergen anneannesine diyor ki, “Telefona doğru yaklaş, sana dünyanın en tatlı anneannesini göstereyim”.
Tonton anneanne yaklaşıyor kameraya ve o sırada çat diye kafasında yumurta kırıyor ergen torun.
Yaptığı şeye gülüyor, çok eğleniyor ergen.
Çünkü bu tür hain videoların ilgi çekeceğini biliyor sosyal medya dünyasında.
Ergenin yaptığı şey anlamsız bir eşek şakası.
Ben de üzüldüm tonton anneannenin düşürüldüğü duruma.
Ama bu video üzerinden “Bu yeni nesil
iğrenç, hepsi dejenere, reziller” diye toplu genellemeler yapmak da çok saçma.
Herkes kendi ergenliğini unutmuşa benziyor.
O dönemde yetişkinlere ya da kendi akranlarına yaptığı eşek şakalarını da...
Ergenlik kendinden ve çevrenden garip bir şekilde intikam alma dönemi değil mi zaten?
O yüzden bu ergeni de linç etmenin manası yok.
Eminim videodan sonra yumurta saçlı anneannesine de sarılıp öpmüştür.
Survivor’ın ağlayan çocuğu
Sabah akşam izleyen seyircisine nasıl geliyor bilmiyorum ama “Survivor” her daim bir karakterler resmi geçidi oldu.
Oraya seçilenler aslında farklı bir karakterin temsili.
Şirinler Köyü gibi düşünün.
Çalışkan Şirin var, sonra Sakar Şirin, Şakacı Şirin, Karamsar Şirin, Lider Şirin, Romantik Şirin filan...
“Survivor”a düşenler de öyle işte.
Özellikle farklı karakterleri temsil eden kişiler seçiliyor ki; ona göre bol çatışma çıksın, dram yaşansın ve tabii reyting gelsin.
Ama bazen beklenmedik sürprizler olabiliyor.
Misal: Cemal Can’ın bu denli fenomen olacağı herhalde programın başlarında kestirilememiştir.
Çünkü bambaşka bir noktadan vurmayı başardı insanları Cemal Can:
Durmadan ağlıyor!
Sadece ağladığı videoları YouTube’da izledim, acaba rol mü yapıyor diye.
Yok, en normal şeye dahi şakır şakır ağlamayı, hani derler ya “Ağlarken içim çıktı” diye, işte onu muhteşem şekilde başarıyor.
ERKEKLER AĞLAMAZ
Oysa yetiştirilme kodlarımızdaki acı gerçek malum: Erkekler ağlamaz.
Şarkısı bile var (Nilüfer’in harika sesinden).
Ama yeni nesil Cemal Can o kodların tam aksi:
Erkeklerin de şakır şakır ağlayabildiğini gösterdi.
Utanmadan sıkılmadan.
Belki kendi içinde bu aşırı ağlamaların da ilgi çektiğini düşünmeye başladı, hadi biraz daha ağlayayım demeye başladı. Bu da olabilir tabii, bilinmez.
Sonuçta her taşkın ağlamanın da en az taşkın gülmeler kadar türlü türlü -o an farkında olunmayan- arka tünelleri var. Kazarsın ya da kazmazsın; sana kalmış.
NE DE YAKIŞIYOR AĞLAMAK
Şunu da es geçmeyelim: Her yaştan kadın izleyici “Survivor”ın bu ağlayan çocuğunu sevdi.
“Güzel ağlıyor” denildi, “Ne de yakışıyor ağlamak” diyerek sarıp sarmalandı.
Kendi hayatlarındaki şiddete meyilli, kaba saba, duygularını göstermeyen erkeklerden bunalmış tüm kadınların ağlak can simidi oldu Cemal Can.
Daha önce “Survivor” köyüne seçilenler ya psikopat, ya kavgacı ya da türlü aşırılıklarıyla sivrilirdi ya. Bu kez tersi oldu.
Ağlayan, hayli kırılgan bir kabuğa sahip, Cici Bebe bisküviye bayıldığını gizlemeyen bir yetişkin Şirin’in peşinden sürüklendi köyü dışarıdan dikizleyenler.
Bu da bir yeni normal olmasın?
Sana dünyanın en tatlı anneannesini göstereyim mi
Bir ergenin anneannesinin kafasında yumurta kırdığı videosu paylaşmalara doyulamadı.
Ergen anneannesine diyor ki, “Telefona doğru yaklaş, sana dünyanın en tatlı anneannesini göstereyim”.
Tonton anneanne yaklaşıyor kameraya ve o sırada çat diye kafasında yumurta kırıyor ergen torun.
Yaptığı şeye gülüyor, çok eğleniyor ergen.
Çünkü bu tür hain videoların ilgi çekeceğini biliyor sosyal medya dünyasında.
Ergenin yaptığı şey anlamsız bir eşek şakası.
Ben de üzüldüm tonton anneannenin düşürüldüğü duruma.
Ama bu video üzerinden “Bu yeni nesil
iğrenç, hepsi dejenere, reziller” diye toplu genellemeler yapmak da çok saçma.
Herkes kendi ergenliğini unutmuşa benziyor.
O dönemde yetişkinlere ya da kendi akranlarına yaptığı eşek şakalarını da...
Ergenlik kendinden ve çevrenden garip bir şekilde intikam alma dönemi değil mi zaten?
O yüzden bu ergeni de linç etmenin manası yok.
Eminim videodan sonra yumurta saçlı anneannesine de sarılıp öpmüştür.