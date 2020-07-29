Step’in Tarlabaşı’ndaki sürpriz mekanı

Açıkçası Tarlabaşı’ndaki Taksim 360 projesinin önünden her geçtiğimde “İyi hoş da, sadece gıcır bina kondurmakla dönüşüm başlamaz ki” diye düşünüyordum.
Önceki gün Step İstanbul sanat etkinliğinin yeni mekanı olarak duyuruldu Taksim 360.
Gayet yerinde bir buluşma olmuş.
Her iki taraf açısından da.
Ama en çok Taksim 360 kârlı çıkacaktır bu buluşmadan.
Çünkü sanat etkinliği gittiği yeri değiştirip dönüştürür.
Misal: Tomtom Mahallesi’ni dönüştüren de oradaki tasarım etkinlikleri ve konsept dükkânlar oldu.
Hatta Step de ilk kez orada yapılmıştı...
Step’le ilgili diğer güzel bilgileri de vereyim:
Etkinlik 18-22 Kasım tarihleri arasında yapılacak.
Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da eserlerin fiyat aralığı 500 TL ile 20 bin TL arasında olacak.
Kısacası erişilebilir sanat eserlerinden oluşan bir seçki göreceğiz yine Step’te. Peki hangi galeriler var?
Hepsine satır yetmez, bazılarını sayayım: Anna Laudel, Arton, Ferda Art, PG Art, Versus Art ve X-İst.
Peki şimdi ne oldu?
Önceki gün Instagram’daki akışlarımız kadın kullanıcıların siyah beyaz fotoğraflarıyla doldu taştı. Kadın kadına destektir, köstek değildir mesajı verilmeye, kız kardeşlik vurgusu yapılmaya çalışıldı.
İlk başta gerçekten güzeldi hoştu, ama...
◊ Sonradan iş
biraz “Hadi en hoş fotoğrafımı siyah beyaz yapıp ben de geri kalmayayım”a dönüştü.
◊ Bir “kız kardeşlik” vurgusuyla yola
çıkan bu akım, yine Instagram’ın belli başlı profilleri arasında döndü durdu, pek tabana yayılmadı.
◊ Kadına şiddet olaylarına dikkat çekmek, harekete geçmek için artık bu tarz, yemek üstüne tatlı gibi duran farkındalık akımlarının pek yetmediğini kimse göremiyor mu?
Karavan tatilini tercih eden tek ünlü çift
Yeni nesil oyuncuların bir kısmı hariç bizim ünlülerin çoğu konforlu tatil sever.
O yüzden farklı
olanlar hemen dikkat çekiyor.
Simge Sağın ve sevgilisi Aytaç Özgümüş de onlardan biri. İkili bir süredir karavan tatili yapıyormuş.
Karantina sırasında en çok konuşulanlardan biriydi karavan tatili.
Herkes karavan tatilinin patlayacağını düşünüyordu, ama pek öyle olmadı.
Yine konforlu alanlara geri döndük.
Bu yüzden Simge Sağın ve sevgilisi gibi zinciri kıranlara selam olsun...
Hangi ünlü nerede tatil yapar
◊ Gözde futbolcusu hâlâ Çeşme’de. Aya Yorgi’de.
◊ Bohem oyuncusu Bozburun’da, Bonjuk Bay’de, Akyaka’da ve son alternatif olarak Assos tarafında.
◊ 90’lardan kalma ünlüsü Bodrum’da.
◊ Tanınmış fenomeni tüm lüks otellerde.
◊ Arkadaşlarıyla takılmayı seven dizi oyuncusu Çeşme’de. Özellikle Before Sunset’te.
◊ Sosyete simaları Bodrum’un proje evlerinden birinde.
Step’in Tarlabaşı’ndaki sürpriz mekanı
Açıkçası Tarlabaşı’ndaki Taksim 360 projesinin önünden her geçtiğimde “İyi hoş da, sadece gıcır bina kondurmakla dönüşüm başlamaz ki” diye düşünüyordum.
Önceki gün Step İstanbul sanat etkinliğinin yeni mekanı olarak duyuruldu Taksim 360.
Gayet yerinde bir buluşma olmuş.
Her iki taraf açısından da.
Ama en çok Taksim 360 kârlı çıkacaktır bu buluşmadan.
Çünkü sanat etkinliği gittiği yeri değiştirip dönüştürür.
Misal: Tomtom Mahallesi’ni dönüştüren de oradaki tasarım etkinlikleri ve konsept dükkânlar oldu.
Hatta Step de ilk kez orada yapılmıştı...
Step’le ilgili diğer güzel bilgileri de vereyim:
Etkinlik 18-22 Kasım tarihleri arasında yapılacak.
Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da eserlerin fiyat aralığı 500 TL ile 20 bin TL arasında olacak.
Kısacası erişilebilir sanat eserlerinden oluşan bir seçki göreceğiz yine Step’te. Peki hangi galeriler var?
Hepsine satır yetmez, bazılarını sayayım: Anna Laudel, Arton, Ferda Art, PG Art, Versus Art ve X-İst.
Peki şimdi ne oldu?
Önceki gün Instagram’daki akışlarımız kadın kullanıcıların siyah beyaz fotoğraflarıyla doldu taştı. Kadın kadına destektir, köstek değildir mesajı verilmeye, kız kardeşlik vurgusu yapılmaya çalışıldı.
İlk başta gerçekten güzeldi hoştu, ama...
◊ Sonradan iş
biraz “Hadi en hoş fotoğrafımı siyah beyaz yapıp ben de geri kalmayayım”a dönüştü.
◊ Bir “kız kardeşlik” vurgusuyla yola
çıkan bu akım, yine Instagram’ın belli başlı profilleri arasında döndü durdu, pek tabana yayılmadı.
◊ Kadına şiddet olaylarına dikkat çekmek, harekete geçmek için artık bu tarz, yemek üstüne tatlı gibi duran farkındalık akımlarının pek yetmediğini kimse göremiyor mu?
Karavan tatilini tercih eden tek ünlü çift
Yeni nesil oyuncuların bir kısmı hariç bizim ünlülerin çoğu konforlu tatil sever.
O yüzden farklı
olanlar hemen dikkat çekiyor.
Simge Sağın ve sevgilisi Aytaç Özgümüş de onlardan biri. İkili bir süredir karavan tatili yapıyormuş.
Karantina sırasında en çok konuşulanlardan biriydi karavan tatili.
Herkes karavan tatilinin patlayacağını düşünüyordu, ama pek öyle olmadı.
Yine konforlu alanlara geri döndük.
Bu yüzden Simge Sağın ve sevgilisi gibi zinciri kıranlara selam olsun...
Hangi ünlü nerede tatil yapar
◊ Gözde futbolcusu hâlâ Çeşme’de. Aya Yorgi’de.
◊ Bohem oyuncusu Bozburun’da, Bonjuk Bay’de, Akyaka’da ve son alternatif olarak Assos tarafında.
◊ 90’lardan kalma ünlüsü Bodrum’da.
◊ Tanınmış fenomeni tüm lüks otellerde.
◊ Arkadaşlarıyla takılmayı seven dizi oyuncusu Çeşme’de. Özellikle Before Sunset’te.
◊ Sosyete simaları Bodrum’un proje evlerinden birinde.