Sosyal hayattaki gizli gündem

İki kadın İstanbul’un popüler mekanlarından birinde oturmuş, sohbet ediyor.
Hemen yan masalarında iki erkek var.
Erkeklerden biri aniden iki arkadaşın sohbetini selamsız sabahsız bölüyor ve şöyle diyor: “Sosyal medyada takip ediyoruz sizi.”
Sosyal medyada takip edilen taraf, “Hı hı” diyor, “Sağ olun”.
Ama adamın canı sohbet etmek istiyor belli ki, bu kadarıyla yetinmiyor.
Kadının tabiriyle, ilkokulda saçını çeken sıra arkadaşı misali “bulaşıyor”.
Peş peşe sorular soruyor, “Ben de şu işi yapıyorum”u araya sıkıştırıyor, buradan sonra nereye gideceklerini merak ediyor.
İki kadın arkadaş 15-20 dakika süren bu konuşmadan sonra, “Ya biz çok önemli bir şey konuşuyorduk” deyip kibarca kendi aralarındaki muhabbete devam etmek istiyor.
Bunun üzerine o ana kadar gayet düzgün cümleler kuran adam hafiften celalleniyor, söylenmeye başlıyor. “Siz bizi yanlış anladınız”lar havada uçuşmaya başlıyor.
Sonunda kadınlar bu absürt gidişattan rahatsız olup garsondan masalarının değiştirilmesini istiyor.
Bir başka gün, bir başka mekan...
Bu kez olayda sohbet dahi yok.
Masasından kalkıp mekanın birkaç fotoğrafını çekmeye başlayan kadın, aniden yanında beliren hiç tanımadığı adamın şu direkt lafıyla şoke oluyor:
“Buradan X mekana gidelim mi?”
Bugünlerde İstanbul sosyal hayatının gizli gündemi bu.
YÜZSÜZ YÜRÜMEK
Adına “Yüzsüz bir şekilde yürümek” deniliyor.
Pat diye gerçekleştiği, flörtün inceliklerini taşımadığı ve sonunda karşı taraftaki kadını zor durumda bıraktığı için...
Yüzsüz yürümeye maruz kalan ünlü bir kadın, geçtiğimiz günlerde başına gelen olayın finalini şöyle anlatıyordu:
“En sonunda baktım olmayacak, bu kez sert bir yanıt vermek zorunda kaldım.”
“EVET EŞİNİZİ TANIYORUM”
Bir de yüzsüz yürüme olayında en çok şikâyet edilen şu:
Erkeklerin taşkın bir özgüvenle yaklaşıp kadını ezmeye çalışması.
“Çoğu zaman bu özgüvenin sebebi para oluyor” diyor kadınlar, “Onunla etkileyemeyince de hemen sinirleniyor erkekler ve karşılık bulamayınca da o malum yaftayı yapıştırıyorlar”.
Konuştuğum kadınlardan biri şunu da eklemeyi ihmal etmiyor:
“Üstelik çoğu evli oluyor. Bir keresinde ‘Evet eşinizi tanıyorum’ demiştim ve bir anda bitirmişti sohbeti. Harika bir andı!”
Hedefim kürek çekmek
Yeni çıkan tüm egzersizleri merak edip uygulayan biri olarak son hedefim şu:
Haliç’te kürek çekmek!
Bu da yeni akımlardan biri.
O kadar çok insan sabah erken saatlerde kalkıp Haliç’e kürek çekmeye gidiyor ki...
“Artık salona gidip spor yapmayı bıraktım, 1 saat kürek çekiyorum, yetiyor” diyenleri çok duydum.
Haliç Kürek Spor Kulübü bunun için en doğru adres.
Kulüp 2020’de Fırat Fırat tarafından kurulmuş.
Antrenman saatleri değişken. Sabah 06.00 seansı da var, akşam 17.00’de başlayanı da...
Şimdi herkes neyin peşinde?
* Kendine ait bir marka kurmanın... Bu yüzden etraf marka lansmanından geçilmiyor. Özellikle tekstil alanında marka yaratmak ve marka sahibi olarak “Kurumsalda bir daha çalışmam” diye başlayan cümleler kurmak pek havalı.
* Her zaman olduğu gibi yeni olanın...
Bu nedenle şu anda üç yeni mekan popüler: Roka, Beca ve Efendy.
Gina’nın geri dönüşü
Kanyon’daki Gina özellikle film galaları akşamlarında çok popüler olurdu.
Onun dışında iş yemeklerinin de 1 numaralı mekanı olup çıkmıştı.
Nedense Gina sonradan aynı çizgide yürüyemedi ve “yayınına geçici bir süre ara verdi”.
Şimdi Gina hem Kanyon’daki yerini yeniden açtı hem de hayli büyük bir mekanla Galataport’a da konuşlandı.
Galataport’taki Gina hafta içi Tolga Sezgin’in davetiyle açıldı. Kanyon’daki ise sessiz sedasız.
Bir süredir mekan müşterisini Zorlu’ya kaptıran Kanyon yeniden yükselişte desek yanlış olmaz.
Sosyal hayattaki gizli gündem
İki kadın İstanbul’un popüler mekanlarından birinde oturmuş, sohbet ediyor.
Hemen yan masalarında iki erkek var.
Erkeklerden biri aniden iki arkadaşın sohbetini selamsız sabahsız bölüyor ve şöyle diyor: “Sosyal medyada takip ediyoruz sizi.”
Sosyal medyada takip edilen taraf, “Hı hı” diyor, “Sağ olun”.
Ama adamın canı sohbet etmek istiyor belli ki, bu kadarıyla yetinmiyor.
Kadının tabiriyle, ilkokulda saçını çeken sıra arkadaşı misali “bulaşıyor”.
Peş peşe sorular soruyor, “Ben de şu işi yapıyorum”u araya sıkıştırıyor, buradan sonra nereye gideceklerini merak ediyor.
İki kadın arkadaş 15-20 dakika süren bu konuşmadan sonra, “Ya biz çok önemli bir şey konuşuyorduk” deyip kibarca kendi aralarındaki muhabbete devam etmek istiyor.
Bunun üzerine o ana kadar gayet düzgün cümleler kuran adam hafiften celalleniyor, söylenmeye başlıyor. “Siz bizi yanlış anladınız”lar havada uçuşmaya başlıyor.
Sonunda kadınlar bu absürt gidişattan rahatsız olup garsondan masalarının değiştirilmesini istiyor.
Bir başka gün, bir başka mekan...
Bu kez olayda sohbet dahi yok.
Masasından kalkıp mekanın birkaç fotoğrafını çekmeye başlayan kadın, aniden yanında beliren hiç tanımadığı adamın şu direkt lafıyla şoke oluyor:
“Buradan X mekana gidelim mi?”
Bugünlerde İstanbul sosyal hayatının gizli gündemi bu.
YÜZSÜZ YÜRÜMEK
Adına “Yüzsüz bir şekilde yürümek” deniliyor.
Pat diye gerçekleştiği, flörtün inceliklerini taşımadığı ve sonunda karşı taraftaki kadını zor durumda bıraktığı için...
Yüzsüz yürümeye maruz kalan ünlü bir kadın, geçtiğimiz günlerde başına gelen olayın finalini şöyle anlatıyordu:
“En sonunda baktım olmayacak, bu kez sert bir yanıt vermek zorunda kaldım.”
“EVET EŞİNİZİ TANIYORUM”
Bir de yüzsüz yürüme olayında en çok şikâyet edilen şu:
Erkeklerin taşkın bir özgüvenle yaklaşıp kadını ezmeye çalışması.
“Çoğu zaman bu özgüvenin sebebi para oluyor” diyor kadınlar, “Onunla etkileyemeyince de hemen sinirleniyor erkekler ve karşılık bulamayınca da o malum yaftayı yapıştırıyorlar”.
Konuştuğum kadınlardan biri şunu da eklemeyi ihmal etmiyor:
“Üstelik çoğu evli oluyor. Bir keresinde ‘Evet eşinizi tanıyorum’ demiştim ve bir anda bitirmişti sohbeti. Harika bir andı!”
Hedefim kürek çekmek
Yeni çıkan tüm egzersizleri merak edip uygulayan biri olarak son hedefim şu:
Haliç’te kürek çekmek!
Bu da yeni akımlardan biri.
O kadar çok insan sabah erken saatlerde kalkıp Haliç’e kürek çekmeye gidiyor ki...
“Artık salona gidip spor yapmayı bıraktım, 1 saat kürek çekiyorum, yetiyor” diyenleri çok duydum.
Haliç Kürek Spor Kulübü bunun için en doğru adres.
Kulüp 2020’de Fırat Fırat tarafından kurulmuş.
Antrenman saatleri değişken. Sabah 06.00 seansı da var, akşam 17.00’de başlayanı da...
Şimdi herkes neyin peşinde?
* Kendine ait bir marka kurmanın... Bu yüzden etraf marka lansmanından geçilmiyor. Özellikle tekstil alanında marka yaratmak ve marka sahibi olarak “Kurumsalda bir daha çalışmam” diye başlayan cümleler kurmak pek havalı.
* Her zaman olduğu gibi yeni olanın...
Bu nedenle şu anda üç yeni mekan popüler: Roka, Beca ve Efendy.
Gina’nın geri dönüşü
Kanyon’daki Gina özellikle film galaları akşamlarında çok popüler olurdu.
Onun dışında iş yemeklerinin de 1 numaralı mekanı olup çıkmıştı.
Nedense Gina sonradan aynı çizgide yürüyemedi ve “yayınına geçici bir süre ara verdi”.
Şimdi Gina hem Kanyon’daki yerini yeniden açtı hem de hayli büyük bir mekanla Galataport’a da konuşlandı.
Galataport’taki Gina hafta içi Tolga Sezgin’in davetiyle açıldı. Kanyon’daki ise sessiz sedasız.
Bir süredir mekan müşterisini Zorlu’ya kaptıran Kanyon yeniden yükselişte desek yanlış olmaz.