Sosyal hayatla ilgili ufak bir sorun

Sosyal hayata geri dönüşle ilgili şöyle ufak bir sorunum var:Karantina sürecininin neredeyse tamamını evde yaptığım tencere yemekleriyle tamamladım.
Çoğu yemeğe (gerekli gereksiz) zerdeçal filan da koyarak, düşünün.
Arada bir satın aldığım sağlıklı, vejetaryen yemekler de oldu.
Çünkü karantina sürecinde birçok şef paket yemekler hazırladı, isteyeni WhatsApp grupları üzerinden haberdar edip sipariş aldı.
Dahası, karantina boyunca kendiliğinden iki öğüne düştüm.
Egzersizdi, yogaydı, zıp zıp zıplamaktı; bunlar da cabası...
Şimdi yeniden dışarıda yemeye başlayınca aradaki büyük farkı gördüm.
Dışarıdaki yemeklere bünye hemen alışamadı.
Hani bir şişkinlik hissedersiniz ya, aynen öyle oldu.
Bir de dışardaki yemekler ağır gelmeye başladı.
Tamamen dışarıya bağımlı beslenmek çok doğru, hatta hiç sağlıklı değilmiş, onu anladım.
Ama evde yemek yapmaktan da sıkılmış durumdayım.
Ne olacak şimdi?
Ufak sorunumu dinlediğiniz için teşekkür ederim.
24 saatlik sağlıklı yaşam etkinliği
Böyle sağlıklı yaşam, beslenme gibi hayli kereviz konulara karantina boyunca iyice takılıp kalan bir ben değilim herhalde. Umarım yanılmıyorumdur!
O zaman ilgilisine gelsin:
Bugün sıkı bir sağlıklı yaşam organizasyonu var.
Tabii ki yüz yüze değil, dijital hesaplar üzerinden. Dokuz yıl önce Belgin Aksoy tarafından başlatılan Global Wellness Day etkinliği.
24 saat boyunca sürecek etkinlik Global Wellness Day’in YouTube, Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarından yayınlanıyor.
Programda 63 konuşmacı var.
Wingsuit BASE Jump’dan dansa, astrolojiden beslenmeye ve Muay Thai egzersizlerinden vegan yemek pişirme tekniklerine kadar birçok şey anlatılacak.
Özellikle meditasyon eğitmeni Sah Simone, SuperSmarthHealth CEO’su ve “Leading Well from Within” kitabının yazarı Dr. Daniel Friedland, vegan şef Matthew Kenney ve Yoga Revealed’ın kurucusu Andrew Sealy’nin konuşmaları kaçmaz.
Pandemi diye mekan açmak
Bodrum Yalıkavak’ta Pandemi diye bir mekan açılıyormuş.
“Yakında” diye kocaman ilanını asmışlar!
Pandemi isimli mekan açmak ve oraya gidip eğlenmek tam da bizlik bir durum, hiç şaşırmadım.
Şimdi bunu görüp el artıracak olanları bekliyorum.
Mesela:
Corona Plaj, Virüs Bar, Filyasyon Köftecisi, İzolasyon Dönercisi, Vaka Sayısı diskosu...
Pandemi mekanının ardından iyi gider...
Açık hava bölümünüz var mı acaba?
Bugünlerde herkesin tercihi bu: Açık hava kısmı olan mekanlara gitmek.
O zaman neler var neler yok göz atalım...
· Bebek’te iki komşu mekan Backyard ve Momo var.
Backyard’ın bahçesi yenilenmiş haliyle dün açıldı. Momo’nun bahçesi ise birkaç gündür açık. Çeşme’deki plaj menüsünden karpuzlu mantıyı buraya da transfer etmişler, yeri gelmişken çıtlatayım...
· Bebek Oteli’nin teras barı yoğun bir ilgiyle karşı karşıya.
· Canlı müzik mekanı olarak tanıdığımız Meftun da terasını açtı. Orada da ağırlıyor misafirlerini.
· Tepebaşı’nda Soho House’un bahçeli Allis ve terastaki Naavah seçenekleri var. İki adım ileride, İKSV binasının tepesindeki teras bar Monkey de sıkı bir alternatif.
· Karaköy teraslarına ise yakında cool bir rakip geliyor: Sky. JW Marriott Bosphorus Oteli’nin terasında.
· Hem açıkhava olsun hem de tarihi atmosfer diyenlere Cağaoğlu Hamamı’ndaki Lokanta 1741 şiddetle tavsiye.
· Nişantaşı’nda Spago ve Frankie; nefes almak için gidilecek mekanlardan.
· Emirgan’da iki farklı alternatif var. Biri, 16 Haziran’da açılacak olan MSA’nın Restoranı.
Diğeri La Boom’un Teras Emirgan’ı.
· Yeniköy’deki en iyi seçenek ise hâlâ Azur.
Sosyal hayatla ilgili ufak bir sorun
Sosyal hayata geri dönüşle ilgili şöyle ufak bir sorunum var:Karantina sürecininin neredeyse tamamını evde yaptığım tencere yemekleriyle tamamladım.
Çoğu yemeğe (gerekli gereksiz) zerdeçal filan da koyarak, düşünün.
Arada bir satın aldığım sağlıklı, vejetaryen yemekler de oldu.
Çünkü karantina sürecinde birçok şef paket yemekler hazırladı, isteyeni WhatsApp grupları üzerinden haberdar edip sipariş aldı.
Dahası, karantina boyunca kendiliğinden iki öğüne düştüm.
Egzersizdi, yogaydı, zıp zıp zıplamaktı; bunlar da cabası...
Şimdi yeniden dışarıda yemeye başlayınca aradaki büyük farkı gördüm.
Dışarıdaki yemeklere bünye hemen alışamadı.
Hani bir şişkinlik hissedersiniz ya, aynen öyle oldu.
Bir de dışardaki yemekler ağır gelmeye başladı.
Tamamen dışarıya bağımlı beslenmek çok doğru, hatta hiç sağlıklı değilmiş, onu anladım.
Ama evde yemek yapmaktan da sıkılmış durumdayım.
Ne olacak şimdi?
Ufak sorunumu dinlediğiniz için teşekkür ederim.
24 saatlik sağlıklı yaşam etkinliği
Böyle sağlıklı yaşam, beslenme gibi hayli kereviz konulara karantina boyunca iyice takılıp kalan bir ben değilim herhalde. Umarım yanılmıyorumdur!
O zaman ilgilisine gelsin:
Bugün sıkı bir sağlıklı yaşam organizasyonu var.
Tabii ki yüz yüze değil, dijital hesaplar üzerinden. Dokuz yıl önce Belgin Aksoy tarafından başlatılan Global Wellness Day etkinliği.
24 saat boyunca sürecek etkinlik Global Wellness Day’in YouTube, Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarından yayınlanıyor.
Programda 63 konuşmacı var.
Wingsuit BASE Jump’dan dansa, astrolojiden beslenmeye ve Muay Thai egzersizlerinden vegan yemek pişirme tekniklerine kadar birçok şey anlatılacak.
Özellikle meditasyon eğitmeni Sah Simone, SuperSmarthHealth CEO’su ve “Leading Well from Within” kitabının yazarı Dr. Daniel Friedland, vegan şef Matthew Kenney ve Yoga Revealed’ın kurucusu Andrew Sealy’nin konuşmaları kaçmaz.
Pandemi diye mekan açmak
Bodrum Yalıkavak’ta Pandemi diye bir mekan açılıyormuş.
“Yakında” diye kocaman ilanını asmışlar!
Pandemi isimli mekan açmak ve oraya gidip eğlenmek tam da bizlik bir durum, hiç şaşırmadım.
Şimdi bunu görüp el artıracak olanları bekliyorum.
Mesela:
Corona Plaj, Virüs Bar, Filyasyon Köftecisi, İzolasyon Dönercisi, Vaka Sayısı diskosu...
Pandemi mekanının ardından iyi gider...
Açık hava bölümünüz var mı acaba?
Bugünlerde herkesin tercihi bu: Açık hava kısmı olan mekanlara gitmek.
O zaman neler var neler yok göz atalım...
· Bebek’te iki komşu mekan Backyard ve Momo var.
Backyard’ın bahçesi yenilenmiş haliyle dün açıldı. Momo’nun bahçesi ise birkaç gündür açık. Çeşme’deki plaj menüsünden karpuzlu mantıyı buraya da transfer etmişler, yeri gelmişken çıtlatayım...
· Bebek Oteli’nin teras barı yoğun bir ilgiyle karşı karşıya.
· Canlı müzik mekanı olarak tanıdığımız Meftun da terasını açtı. Orada da ağırlıyor misafirlerini.
· Tepebaşı’nda Soho House’un bahçeli Allis ve terastaki Naavah seçenekleri var. İki adım ileride, İKSV binasının tepesindeki teras bar Monkey de sıkı bir alternatif.
· Karaköy teraslarına ise yakında cool bir rakip geliyor: Sky. JW Marriott Bosphorus Oteli’nin terasında.
· Hem açıkhava olsun hem de tarihi atmosfer diyenlere Cağaoğlu Hamamı’ndaki Lokanta 1741 şiddetle tavsiye.
· Nişantaşı’nda Spago ve Frankie; nefes almak için gidilecek mekanlardan.
· Emirgan’da iki farklı alternatif var. Biri, 16 Haziran’da açılacak olan MSA’nın Restoranı.
Diğeri La Boom’un Teras Emirgan’ı.
· Yeniköy’deki en iyi seçenek ise hâlâ Azur.