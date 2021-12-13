Sonu düğün gecesine dönüşen sergi açılışı

Çok hoşuma gidiyor ve tabii kestanelerden bir tanesini çaktırmadan alıp mideye indiriyorum.
Bu arada Pandeli tıklım tıklım. Kalabalığın çoğunluğu yabancı turist.
Benim orada bulunmamın nedeni ise “lokum tadımı”.
Lokum da tıpkı soba üzerindeki kestane gibi unuttuğum şeylerden...
Neyse ki eski tip bir lokumun tadımı değil bu.
Pandeli’nin yeni nesil lokum markası Marsel’le beraber çıkardığı “Bazaar Lokum”un tadımı.
Önce Selim Cenkel’in kurduğu Marsel’den bahsetmeliyim.
Bugüne kadar “Ajda Forever” diyorduk.
Ama o son videosu “Bi Tık”la diyor ki, “Ajdalar forever...”
Çünkü klipte farklı zaman dilimleri ve boyutlarda ve hatta uzayın sonsuzluğunda farklı farklı Ajdalar olarak çıkıyor karşımıza.
“Game of Thrones”u andıran zamanlardan bir savaşçı Ajda olarak...
Narin bir Ajda prenses olarak...
Buzlar kraliçesi Ajda olarak...
Şehrin içinde otomobiliyle giden bir Kylie Minogue olarak...
Manifestonun teması nefisti: 15 yıl içinde dünyayı değiştirebilecek fikirlerin sunulduğu bir gelecek vizyonu. Yani herkes 2036’da hayal ettiği dünyayı yazdı diyebiliriz.
Şu sıralar Chanel No5 için Miami’de yaptığı Five Echoes adlı işiyle gündemde olan Es Devlin de manifesto yazanlardan biriydi.
Devlin’in 15 yıl sonrasına ait vizyonunda öne çıkan ana fikir öyle heyecan verici ki, paylaşmasam olmazdı:
“Arabaları ağaçlarla takas edin...”
HAYAL EDİN, YIL 2036...
Tam da Fatih Akın’ın filme çekeceği türden bir hikâye!
Peki gençler arasında Los Angeles’tan ilhamla “Esencılıs” diye bilinen Esenyurt’u bu kadar cazip kılan neydi?
Esenyurt, Büyükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü ve Başakşehir arasında, otoyollar arasında sıkışıp kalmış, Afrikalısından Suriyelisine dek her milletten insanı barındıran, kalabalık ve kaotik, çok katlı yüksek binaları yıllar içinde mantar gibi çoğalmış, İstanbul’un en büyük AVM’lerinden üçünün ilçe sınırları içinde olduğu, kavgası silahlı çatışması nedeniyle “üçüncü sayfa” haberlerine sürekli konu olan ama aynı zamanda kendi magazinini de yaratan bir yer.
Mesela geçen yıl bir mekanında düzenlenen “Miss Uganda” yarışması hâlâ hafızalarımızda taze.
Aynı şekilde ilçede yaşayan Afrikalıların düğün salonunda yaptığı pazar ayini de...
“1+1 YA DA 1+0 HAYATLAR”
Rap müzik de Esenyurt’un ana damarlarından biri.
Tepebaşı’ndaki Çok Çok Thai o restoranlardan biri.
Dile kolay, 16 yılı doldurmuşlar.
Bu bilgiyi de Çok Çok Thai’ye gittiğimde değil, bu grubun yeni açtığı restoranda öğrendim, Çok Çok Pera’da.
16 yıllık eski restorana çok yakın mesafede, Soho House’un yanı başında açılan Çok Çok Pera’nın tarzı hayli farklı.
Daha fine-dining, daha ağır ve daha şık.
Üstelik bulunduğu tarihi binadan dolayı mekan bölüm bölüm ilerliyor, sürprizli.
En son bir arkadaşım, Uber’deki ismini Arapça bir isimle değiştirdiğini söyledi.
Bir türlü taksi bulamayıp canına tak edince ve “Gör bak, bazen işe yarıyor” diye çevresinden duyunca, böyle bir yönteme başvurmuş.
Sonuç?
Evet, işe yaramış. Uber’den bir tane taksi bulmuş. Ama taksici gelmeden önce uygulama üzerinden mesaj atarak, belirtilen konuma 100 liraya gideceğini yazmış.
“Ne yapayım, o an mecbur kaldım ve 25 lira yazacak yere 100 liraya gitmeyi kabul ettim” diyordu arkadaşım.
Bunu yapmaya mecbur kalmasından da nefret ediyordu tabii.
Sokaklar asla güvenli değil.
Hele inşaat olan yerlerden kesinlikle geçmemeli.
Her an bir şey uçabilir, kafaya düşebilir.
Çatalca’daki gibi “yapı sorumluluğu” sıfır, ucube bir saat kulesi de devrilebilir...
Ben bu fırtınada en çok Hayko Cepkin’e özendim ve “Şehirde ne yapıyoruz böyle?” oldum. Hayko, Ege’deki evinde fırtınayla imtihanını bize bahçe kamerasından izlettirdi.
Fırtınadan dolayı uçamayan serçeyle olan konuşması pek şahaneydi.
Odunpazarı’ndaki sergi
Maziye Bakma Mevzu Derin...
Zaten daha önce U2, Kanye West, Billie Eilish ve Adele için de setler tasarlamıştı.
Louis Vuitton’un 2020 sonbahar kış koleksiyonu için hazırladığı defile tasarımı ayrıca müthişti.
İngiliz sanatçı ve tasarımcı Es Devlin’den bahsediyorum.
Devlin, son dönemin dikkat çeken isimlerinden.
Popüler kültür alanında işler yapıyor gibi görünse de, yelpezesi çok geniş.
En son Londra Tasarım Bienali için yaptığı değişim için orman adlı tasarımı konuşulmuştu.
Devlin şimdi de dikkat çekici bir başka işe imza atmaya hazırlanıyor:
Demo kayıtlarını sessiz sedasız YouTube kanalından yayınlamaya devam ediyor Sezen Aksu.
O şarkılardan sonuncusu cuma günü düştü ortamlara: “Belki de Aşk Lazım Değildir”.
Aslında bu şarkıyı Sertab Erener son albümünde söylemişti.
Ama şimdi sahibinin sesinden dinlemek daha farklı ve anlamlı oldu.
Çünkü 2019 tarihli şarkıdaki önerme hayli beklenmedik yerden.
“Belki de aşk lazım değildir, sıcacık bir el yeter, kimse ölmez aşktan maşktan, öyle gelir” diyor Sezen Aksu şarkıda.
Oysa yıllarca “Aşk için ölmeli, aşk o zaman aşk” dememiş miydi?
Trafikten tırstığım için erkenden geçtim. Ama bu kez de fazla erken oldu galiba!
Çünkü buluşma saatimize 2-3 saat filan vardı.
Aradaki zamanı Ataşehir’de açılan Han Spaces içinde bilgisayara gömülerek geçirdim.
2 saat sonra da kendimi Koşuyolu’ndaki Kaen’de buldum.
Mekanın ahşap tarzı, tavrı ve arkadaki bahçesi sebebiyle bir an kendimi Bangkok’ta gibi hissettim.
Orada gittiğim birkaç mekanı anımsattı Kaen: Sıcak, samimi ve tropikal.
Kaen’in suşi seçenekleri de çok fazlaydı.
Aslında topladığı eserlerin büyük kısmı bir depoda muhafaza ediliyormuş.
“Keşke orayı da görsem” deyince, “Çok fazla karışık” dedi Kocabeyoğlu.
Bunun üzerine bir “keşke” dileğinde daha bulundum:
“Keşke Rotterdam’daki Museumpark’ta açılan sanat deposu gibi bir yerimiz olsa”.
Aslında ünlü derginin bu komplolu kapaktan daha ilginç başka bir geleneği daha var.
O da geleceğe dair olası senaryoların yer aldığı “What If?” bölümü.
Bu bölümdeki senaryoların her biri kurgu.
Ama The Economist bu senaryoların temelinin tarihsel gerçeklere, güncel spekülasyonlara ve bilime dayandığını da not düşmeden geçmiyor.
Bu yılki senaryolardan bazıları şöyle:
◊ Ya bir yapay zeka Nobel Tıp Ödülü’nü kazanırsa?
◊ Ya ölümcül bir sıcak hava dalgası Hindistan’ı vurursa?
Bir süre sonra kendini müziğin ritmine kaptırmış bir adam yanımıza doğru süzülüyor.
Arkadaşlarımdan biriyle dans etmek istiyor.
Arkadaşım nazik bir şekilde “Hayır” yanıtını verince adam da gülümseyip kibar bir şekilde uzaklaşıyor.
Haliyle, “Keşke İstanbul’da da şöyle net bir flört ortamı olsa” diyorum.
Buradaki kendiliğinden medeni flört ortamının nedeni, ortamın Birleşmiş Milletler gibi oluşu. Bu her milletten insan ise tek bir ortak amaç için şehirde:
Daha iyi para kazanmak ve daha iyi yaşamak.
Tıpkı ‘expat’ların yoğun olduğu Dubai ve Singapur’da olduğu gibi...
Doha’da da expat’lar çoğunluk ama kuralları onlar belirlemiyor tabii.
1947 yılının kasvetli Paris’i...
Batıl inançları çok kuvvetli olan 42 yaşındaki Christian Dior, ilk koleksiyonunu Avenue Montaigne’deki bir malikanede hazırlamaya başlamadan önce sokakta metal bir yıldız bulur ve bunun iyiye işaret olduğunu hisseder.
Dior’un batıl inancı doğru çıkar. Çünkü ilk koleksiyonu hayal edebileceğinden çok daha fazla bir başarıya ulaşır.
Öyle ki, Dior’un adı kısa süre sonra Paris’in cazibesiyle eş anlamlı hale gelir.
Hikâyenin çıkış noktası böyle. Abartılı ya da değil.
Ama zaten modanın kendisi bu ikilem arasında gidip gelmiyor mu?
Bana kalırsa, her daim!
Elbette herkes trend olacak durumları kendine göre yorumlayıp yönlendirme yapar.
Ama bu yıl ortak bir payda var.
WTTC’den (Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi) Hilton’a kadar tüm 2022 seyahat raporlarında rastlanan tanım şu:
Daha az ama iyi seyahat.
“İyi seyahat”ten kastedilen şey, seyahat süresinin daha uzun ve içeriğinin daha dolu, daha anlamlı, daha kaliteli hale gelmesi...
Bir başka üzerinde durulan tanım ise “sürdürülebilir seyahat”.
Evet, sürdürülebilir kelimesi çok fazla kullanılıyor ve bu yüzden de anlamını yitirmek üzere.
Çünkü sahnede son dönemin en popüler gruplarından Sakiler vardı.
Levent’teki La Boucherie’nin açılış gecesinde çıkan Sakiler’i popüler yapan cover şarkı malum, Pinhani’nin “Dünyadan Uzak” adlı hiti.
Elbette grup bu şarkıyla açılış yaptı ve sonrasında peş peşe ‘damarlarla’ dertli kuyulara düşürdüler herkesi. Hakan Altun’dan başlayıp herkesin bir yerden bildiği, mırıldandığı meyhane alaturka ve arabeskleri sıraladılar.
Sakiler’i dinleyenler arasında Fırat
Çelik de vardı, Birkan Sokullu’yla sevgilisi Eda Gürkaynak da...
Bir başka masada Aybüke Pusat, menajeri Önem Günal’la oturuyordu.
Gün gelip de bir gözlem raporu hazırlasaydım gecelerle ilgili, herhalde baş köşeye “flört edememe” halini koyardım.
Bu konuda uzman olduğumdan filan değil, sadece kadınlar ve erkeklerin flört edeceğim derken birbirlerini ne kadar yanlış anladığına şahit olduğumdan...
Genelde şöyle oluyor:
1- Erkek kendine göre normal ama bir kadına göre fazla aceleci davranıyor.
Kadınla bakışır bakışmaz onun yanına gelip bir şekilde tanışmak istiyor.
Eğer kadının yanında arkadaşları varsa, o an bittiği an.
Kadın, adamı arkadaş grubunun içinde nazikçe tersliyor.
Yapımcıların bu tür hikâyeleri bile uzaklarda arayıp adaptasyon peşinde koşmalarına şaşırmamak elde değil.
Oysa geçmiş zaman Türkiye’sinde ne örnekler var.
En çılgın örneği malum; Hülya Avşar ve Tanju Çolak aşkı.
Şimdilerde bu eski aşk yeniden gündemde. Elbette Hülya Avşar sayesinde.
Bir talk şovda şöyle bir demeç topu yuvarlayarak eski defterlerin yeniden açılmasına neden oldu Avşar:
“Hatırlarsınız, Happily Ever After’daydım” dedi Meryem Uzerli gibi kırık ama akıcı, sempatik Türkçe’siyle.
Aslen Napolili ama uzun süredir bizden biri, yani İstanbullu olan Claudio, Terrazza’daki yemekleri şu ana fikirden yola çıkarak hazırladığını söylüyor:
“Masaya gelen her tabak, topraktan başlayıp incelikle ve emekle örülen upuzun bir zincirin nihai halkası”.
Şef Chinali’nin üzerinde durduğu bir başka şey de, İtalyan geleneğiyle hazırladığı günlük ev yemeklerinde Türkiye’nin farklı bölgelerinden topladığı yerel malzemeyi kullanması.
Bu yüzden bir makarnayı sunarken, “İçindeki şu ürün Antakya’dan geldi” diyor heyecanla.
Peki Zorlu Center’daki Eataly içine konuşlanan Terrazza nasıl bir ambiyansa sahip?
Sade, sıcak, samimi bir havası var diyebilirim.
Sonu düğün gecesine dönüşen sergi açılışı
Cumartesi sabahı Eskişehir’e giden hızlı trenin penceresinden göllere, dağlara dalıp gitmişken, gecenin sonunun en hasından oyun havalarının çaldığı bir düğünle sona ereceğini bilmiyordum tabii.
Trendeyken bildiğim tek şey şuydu: Odunpazarı Modern Müze’de (kısa adıyla OMM), 31 sanatçıyı bir araya getiren yeni ve büyük bir sergi var. Ben de o serginin açılış davetine gidiyorum.
Her şey, sergi açılışından sonra sanatçılar ve İstanbul’dan gelen davetlileri (mesela Şebnem-Celal Çapa, Emir Yargıcı ve Mustafa Taviloğlu) bir araya getiren OMM INN restorandaki yemeğe girmemle beraber değişti.
Ortam küçük bir gazinoya dönüştürülmüştü.
Eski usullerle yeniler bir aradaydı: Mekana sürekli sis veriliyor, masalar sis içinde yüzüyordu.
Bir yandan da duvarlara yansıtılan projektörlerde 2021 versiyon bir zenne en kıvrak göbek hünerlerini sergiliyordu.
Daha bunlar başlangıçtı tabii.
İlerleyen saatlerde bir grup müzisyen sahneye çıktı ve ortam bir anda ateşlendi.
Kollar iki yana doğru açıldı, göbekler atılmaya başlandı ve sergi yemeği bir anda gelinsiz, damatsız, sülalesiz küçük, tatlı, hayli arabesk bir düğün gecesine dönüştü.
Elbette böyle olmasının bir nedeni vardı: OMM’da açılışı yapılan serginin teması ve seçilen işlerin gayet bu topraklardan oluşu.
Biz birbirimizi biliriz
Maziye bakma mevzu derin.
OMM’daki serginin ismi buydu.
Sanatçıların ele aldığı mevzular gerçekten de hem derindi hem de fena halde bizden: Karmaşık, trajik, aynı anda hem hüzünlü hem komik...
Sanatçı Canan’ın işi mesela.
Müzenin bir duvarını boydan boya 80’ler Unkapanı kaset kapaklarını andıran afişleriyle donatmıştı Canan.
Kasetinin ismi şöyleydi:
Can Veriyorum- Kaç Kurban Daha
Afişin altına da şöyle bir not düşülmüştü: “Erkeklerin sevgisi her gün üç kadın öldürüyor”.
DİJİTAL BİR ANIT SAYAÇ
Zeren Göktan’ın “Bir İhtimal Daha Var” adlı işi ise dijital yanı da olan bir anıt sayaçtı.
Anıt sayacın anlamı şu:
Müzenin duvarında, Ümraniye T Tipi Ceza İnfaz Kurumu’ndaki erkeklerin boncukları tek tek dizmesiyle oluşmuş bir kefen asılıydı.
Meğer boncuk işi cezaevi kültürünün bir parçasıymış, orada öğrenmiş oldum.
Neyse, bu boncuklu kefenin aralarına bir de QR kod işlenmişti.
O kodu cep telefonunuzla okuttuğunuzda bir web sitesi açılıyordu: anitsayac.com
2008’den itibaren şiddetten ölen kadınların listesinin olduğu bir dijital anıt sitesi.
Sayacın 2021 yılı rakamı ise sitenin en başında yer alıyordu: 362.
TENEKE ARABA
Serginin dikkat çekici bir diğer işi ise Halil Altındere’ye aitti: Teneke Polis Arabası.
Sanatçının 70’li yıllarda çocukken oynadığı Gürel marka polis arabasının büyütülmüş hali.
Gören herkese başka başka duygular yaşattı bu teneke polis arabası.
BİZ BİRBİRİMİZİ BİLİRİZ
Hasan Özgür Top’un “Biz Birbirimizi Biliriz” adlı serisi ise Instagram’da sıkça paylaşılmaya aday olması ve içeriğiyle en çok gündeme gelecek işlerden biri olmuş.
Sanatçı bu serisinde, 80’li yılların arabesk filmlerinden aldığı görüntü ve afişlere dijital müdahaleler yapmış.
Dönemin simge isimlerini; Müslüm Gürses’i, Orhan Gencebay’ı ve İbrahim Tatlıses’i “kendileriyle” baş başa bırakmış.
Bu iş hem müthiş bir mizah barındırıyordu.
AİLE SALONU ÜST KATTADIR
Sergide üzerinde durulmaya değer daha çok sayıda iş var.
Aydan Murtezaoğlu’nun “Aile Salonu Üst Kattadır”ı mesela.
Ya da Sinan Tuncay’ın geleneksel değerler üzerine yaptığı fotokolaj çalışmaları.
Hepsini anlatmaya satırım yetmez ama işte tüm bu eserlerdeki ironi, dram, mizah ve incelik gecenin sonundaki açılış yemeğinde kendini düğün gecesi olarak gösterdi.
Düğün gecesi şeklinde kurgulanmış yemek de serginin bir tür devamı gibi oldu.
Hatta bana sorarsanız; kendiliğinden, doğaçlama bir enstalasyon.
Bu düğün gecesi her şeye rağmen eğlenebiliyor oluşumuzun bir göstergesi miydi yoksa her şeyi anında unutmaya meyilli oluşumuzun dramatik bir alt metni miydi?
Orasını hâlâ bilmiyorum.
Geceden kalmayım ve hâlâ içimde bir yerler göbek atıyor.
Şimdi trene binip İstanbul’a dönüyorum, sağlıcakla kalın...