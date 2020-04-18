Sokak arası sosyalleşmeleri ne olacak?

Önceki gün saat 19.00 suları...
Bizim sokaktan kahkahalar, sesler yükseliyor.
Pencereyi açıp
baktım.
Meğer sekiz kişilik bir arkadaş grubu kamp sandalyelerini atmışlar sokağa, ellerinde içecekler, akşam pikniği yapıyor!
Aralarında güya mesafe var, ama o da yalandan.
Zaten yüzlerinde maske yok.
Şaşırdım kaldım ve tüm evde kalanlar adına kendimi salak gibi hissettim!
Gürültülerinden de rahatsız oldum, o ayrı.
Tamam, hepimiz evde yer yer sıkılıyoruz, bunalıyoruz ama havalar iyileşmeye başladı diye bulduğumuz gizli saklı sokak aralarında görüşüp sosyalleşelim mi yani?
O zaman ne anlamı var “evde kal” çağrılarının?
Anlamadım ben bu işi.
Hem yapılan şey evde kalanlara saygısızlık.
O gece Instagram hesabımda bu garip
vaziyeti paylaşınca birçok mesaj geldi.
“Sen gel bir de bizim mahallenin ara sokaklarını gör” diyenler...
“Cihangir’de, Teşvikiye’de de durum aynı” diye yakınanlar...
Anladığım o ki, genel bir rahatlama hali var.
Ve bu rahatlama böyle devam ederse evde kalma süremiz git gide uzayacak.
Yazık yani, hem de çok yazık...
Baktık bugünden hayır yok geçmişe mi döndük
Bir arkadaşım geçen gece oturmuş, “Sex and the City”nin eski bölümlerini izlemeye başlamış. “O kadar mutlu oldum ki, ne güzelmiş o günler” diyerek mesaj attı.
Keza ulusal kanallarda da eski diziler revaçta.
“Perihan Abla”dan “Medcezir”e, “Kuzey Güney”den “Aşk-ı Memnu”ya...
Spotify da önceki gün 1-7 Nisan tarihleri arasındaki dinlenme verilerini açıkladı.
Bu verilere göre kullanıcılar tarafından oluşturulan ve onların en sevdiği eski şarkıları kapsayan nostalji temalı çalma listelerinde
yüzde 54 oranında
artış olmuş.
50’ler, 60’lar, 70’ler ve 80’lerin müziklerine dair paylaşımlarda da bir yükseliş ivmesi gözlenmiş.
Mesela 1-7 Nisan tarihleri arasında Cyndi Lauper’ın 80’lerdeki hiti “Girls Just Want To Have Fun” 2.3 milyondan fazla dinlenmiş.
Dahası var:
Barbra Streisand’dan “The Way We Were”
yüzde 47 oranında...
Yazz’dan “The Only Way Is Up” yine yüzde 47 oranında...
Beach Boys’tan “In My Room” yüzde 44 oranında...
Daha fazla dinlenmiş söz konusu tarihlerde.
Baktık bugünden hayır yok, geçmişte bizi mutlu eden şarkılara/dizilere dönmeye karar verdik galiba.
O anları hatırlayıp mutlu olmak korona stresinden uzaklaşmak için en kesin çözüm gibi.
Yarın Edis günü
Edis’le online bir
röportaj yaptık. Hem son single’ı “Perişanım”ı konuştuk hem de evde arkadaşlarıyla beraber geçirdiği karantina sürecini.
Röportaj yarın yayınlanacak.
Edis’in en çok şu cümlelerini sevdim, şimdiden çıtlatayım:
∆ Bütün bir ay tek
bir güne sığmış gibi hissediyorum.
∆ Çok olay var ama mekan aynı.
∆ Bu süreçte içsel bir yolculuğa çıkmadım.
Öyle büyük cümlelerim yok.
∆ Gerçekten de her gün aynı simülasyonun içindeyiz.
Sokak arası sosyalleşmeleri ne olacak?
Önceki gün saat 19.00 suları...
Bizim sokaktan kahkahalar, sesler yükseliyor.
Pencereyi açıp
baktım.
Meğer sekiz kişilik bir arkadaş grubu kamp sandalyelerini atmışlar sokağa, ellerinde içecekler, akşam pikniği yapıyor!
Aralarında güya mesafe var, ama o da yalandan.
Zaten yüzlerinde maske yok.
Şaşırdım kaldım ve tüm evde kalanlar adına kendimi salak gibi hissettim!
Gürültülerinden de rahatsız oldum, o ayrı.
Tamam, hepimiz evde yer yer sıkılıyoruz, bunalıyoruz ama havalar iyileşmeye başladı diye bulduğumuz gizli saklı sokak aralarında görüşüp sosyalleşelim mi yani?
O zaman ne anlamı var “evde kal” çağrılarının?
Anlamadım ben bu işi.
Hem yapılan şey evde kalanlara saygısızlık.
O gece Instagram hesabımda bu garip
vaziyeti paylaşınca birçok mesaj geldi.
“Sen gel bir de bizim mahallenin ara sokaklarını gör” diyenler...
“Cihangir’de, Teşvikiye’de de durum aynı” diye yakınanlar...
Anladığım o ki, genel bir rahatlama hali var.
Ve bu rahatlama böyle devam ederse evde kalma süremiz git gide uzayacak.
Yazık yani, hem de çok yazık...
Baktık bugünden hayır yok geçmişe mi döndük
Bir arkadaşım geçen gece oturmuş, “Sex and the City”nin eski bölümlerini izlemeye başlamış. “O kadar mutlu oldum ki, ne güzelmiş o günler” diyerek mesaj attı.
Keza ulusal kanallarda da eski diziler revaçta.
“Perihan Abla”dan “Medcezir”e, “Kuzey Güney”den “Aşk-ı Memnu”ya...
Spotify da önceki gün 1-7 Nisan tarihleri arasındaki dinlenme verilerini açıkladı.
Bu verilere göre kullanıcılar tarafından oluşturulan ve onların en sevdiği eski şarkıları kapsayan nostalji temalı çalma listelerinde
yüzde 54 oranında
artış olmuş.
50’ler, 60’lar, 70’ler ve 80’lerin müziklerine dair paylaşımlarda da bir yükseliş ivmesi gözlenmiş.
Mesela 1-7 Nisan tarihleri arasında Cyndi Lauper’ın 80’lerdeki hiti “Girls Just Want To Have Fun” 2.3 milyondan fazla dinlenmiş.
Dahası var:
Barbra Streisand’dan “The Way We Were”
yüzde 47 oranında...
Yazz’dan “The Only Way Is Up” yine yüzde 47 oranında...
Beach Boys’tan “In My Room” yüzde 44 oranında...
Daha fazla dinlenmiş söz konusu tarihlerde.
Baktık bugünden hayır yok, geçmişte bizi mutlu eden şarkılara/dizilere dönmeye karar verdik galiba.
O anları hatırlayıp mutlu olmak korona stresinden uzaklaşmak için en kesin çözüm gibi.
Yarın Edis günü
Edis’le online bir
röportaj yaptık. Hem son single’ı “Perişanım”ı konuştuk hem de evde arkadaşlarıyla beraber geçirdiği karantina sürecini.
Röportaj yarın yayınlanacak.
Edis’in en çok şu cümlelerini sevdim, şimdiden çıtlatayım:
∆ Bütün bir ay tek
bir güne sığmış gibi hissediyorum.
∆ Çok olay var ama mekan aynı.
∆ Bu süreçte içsel bir yolculuğa çıkmadım.
Öyle büyük cümlelerim yok.
∆ Gerçekten de her gün aynı simülasyonun içindeyiz.