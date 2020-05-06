Şok şok TEDx magazini: Gülben ve Şokopop aynı sahnede

TEDx’in şubat sonu gerçekleşen konuşmalarına Gülben Ergen’in de katılması olay olmuş, hatta “Onun ne işi var?” diyerek çoğu kişinin biletini iade etmek istemesi haberlere konu olmuştu.
Olay sonra unutuldu gitti. Ben de unutmuştum.
Ta ki geçen hafta Ergen’in konuşmasının tamamı YouTube’da yayınlanıncaya kadar. Sadece Gülben’in değil, Şokopop’un da aynı sahnede yaptığı konuşmayı yayınladı TEDx.
Haliyle şu tekrar tartışılmaya başlandı:
“TEDx’in kalitesi yerlerde, başka çıkartacak insan mı kalmadı?” diye...
Aslında TED Talks’la TEDx Talks farklı. TED hâlâ dünyanın önde gelen düşünürleri ve yaratıcılarının, fikirlerini ya da hikâyelerini paylaşmak üzere katıldıkları bir konferans dizisi.
Konferanslara CEO’lardan bilim insanlarına, yaratıcılardan hayırseverlere kadar farklı alanlardan birçok insan katıldı, katılıyor. TEDx’in ana damarı ise şu: PayIaşmaya değer fikirlerin dile getirildiği yerel bir program.
Zaten TED’in önündeki X harfi de, organizasyonun TED çatısı altında ama içeriğin TED’den bağımsız gerçekleştiğine işaret etmek için.
Kısacası TEDx organizasyonları lokal.
Çıkan sonuç da şu:
Organizasyonu burada yapanlar, paylaşmaya değer fikirlerin Gülben Ergen ve Şokopop’tan geleceğini düşünüyor.
Kimin bir hikâyesi yok ki bebeğim
Hem Gülben’in hem de Şokopop’un konuşmasını dinledim.
Her ikisinin de kendine göre ilginç bir hikâyesi var. “Kimin yok ki bebeğim?” diyebilirsiniz.
O da doğru. Hepimizin bir hikâyesi var sonuçta. Ama belki de TEDx’i bu kadar ciddiye almamak lazım.
Özetle, “Çok çalıştım, başardım, arada başıma şunlar şunlar geldi ama yılmadım, siz de çalışın, olsun bitsin” diyen konuşmacıların yoğunlukta olduğu bir konferans dizisi. Marka konferansları da genelde böyledir. Sahneye çıkan yöneticiler, marka elçileri işin hep parlak tarafına, yükselişe odaklanırlar.
Çünkü onları dinleyenler aslında bunu talep eder.
Başarma sırasının kendilerine geldiğini düşündükleri için...
Dolayısıyla ne Gülben Ergen’e ne de Şokopop’a öfkelenmenin anlamı var.
Onlar da bizim kendimize göre başarma hikâyelerimiz işte.
O ikonik söz buna dönüşmemeliydi
Ama şunu da söylemem lazım: Gülben Ergen’in magazin literatürüne geçmiş o ikonik özlü sözünü (“Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz!”) TEDx konuşmasında hatırlatıp sonra da geri adım atarak cümlesini “Çalışana, üretene hiçbir şey olmaz”a çevirmesi sıkıcıydı.
Bence o cümlenin ilk hali daha orijinal daha ilham vericiydi! İkinci cümleyi herkes söyleyebilir.
Ama ilk cümleyi söylemek çılgın bir özgüven ister!
Bu arada Gülben Ergen aynı konuşmada şunu da itiraf ediyor: Arkadaşları ona, “Ekrana çıktığında neden kendin gibi olmuyorsun? Bizimle konuşurken gibi olsana” diye takılıyormuş.
Hem arkadaşlarının arasındaki doğal halini merak ettim Gülben’in hem de keşke arkadaşlarını daha çok dinleseymiş dedim.
Şu cümleleri de geride bıraksa...
Gülben Ergen aynı konuşmada şu tarz cümleleri de çok fazla kuruyor:
“Beni altüst etmekten yorulmadılar”, “Hep önümü tıkamak istediler”
Onlar diye bahsettiği kim bilmiyorum, ama şu cümleleri de geride bıraksa artık...
Maskesi çıkan sunucu
Şokopop’un TEDx konuşmasındaki bomba ise tabii ki kanalın yaratıcısının maskesini çıkartması ve adını zikretmesiydi: Ekim Acun. Sol görüşlü bir ailenin, magazin ve popüler kültürden hoşlandığını belli etmekten çekinen çocuğu olarak büyüyen Ekim’in konuşması gayet eğlenceliydi. Bunca zaman boşuna saklamış kendini maskeler ardına.
Şok şok TEDx magazini: Gülben ve Şokopop aynı sahnede
TEDx’in şubat sonu gerçekleşen konuşmalarına Gülben Ergen’in de katılması olay olmuş, hatta “Onun ne işi var?” diyerek çoğu kişinin biletini iade etmek istemesi haberlere konu olmuştu.
Olay sonra unutuldu gitti. Ben de unutmuştum.
Ta ki geçen hafta Ergen’in konuşmasının tamamı YouTube’da yayınlanıncaya kadar. Sadece Gülben’in değil, Şokopop’un da aynı sahnede yaptığı konuşmayı yayınladı TEDx.
Haliyle şu tekrar tartışılmaya başlandı:
“TEDx’in kalitesi yerlerde, başka çıkartacak insan mı kalmadı?” diye...
Aslında TED Talks’la TEDx Talks farklı. TED hâlâ dünyanın önde gelen düşünürleri ve yaratıcılarının, fikirlerini ya da hikâyelerini paylaşmak üzere katıldıkları bir konferans dizisi.
Konferanslara CEO’lardan bilim insanlarına, yaratıcılardan hayırseverlere kadar farklı alanlardan birçok insan katıldı, katılıyor. TEDx’in ana damarı ise şu: PayIaşmaya değer fikirlerin dile getirildiği yerel bir program.
Zaten TED’in önündeki X harfi de, organizasyonun TED çatısı altında ama içeriğin TED’den bağımsız gerçekleştiğine işaret etmek için.
Kısacası TEDx organizasyonları lokal.
Çıkan sonuç da şu:
Organizasyonu burada yapanlar, paylaşmaya değer fikirlerin Gülben Ergen ve Şokopop’tan geleceğini düşünüyor.
Kimin bir hikâyesi yok ki bebeğim
Hem Gülben’in hem de Şokopop’un konuşmasını dinledim.
Her ikisinin de kendine göre ilginç bir hikâyesi var. “Kimin yok ki bebeğim?” diyebilirsiniz.
O da doğru. Hepimizin bir hikâyesi var sonuçta. Ama belki de TEDx’i bu kadar ciddiye almamak lazım.
Özetle, “Çok çalıştım, başardım, arada başıma şunlar şunlar geldi ama yılmadım, siz de çalışın, olsun bitsin” diyen konuşmacıların yoğunlukta olduğu bir konferans dizisi. Marka konferansları da genelde böyledir. Sahneye çıkan yöneticiler, marka elçileri işin hep parlak tarafına, yükselişe odaklanırlar.
Çünkü onları dinleyenler aslında bunu talep eder.
Başarma sırasının kendilerine geldiğini düşündükleri için...
Dolayısıyla ne Gülben Ergen’e ne de Şokopop’a öfkelenmenin anlamı var.
Onlar da bizim kendimize göre başarma hikâyelerimiz işte.
O ikonik söz buna dönüşmemeliydi
Ama şunu da söylemem lazım: Gülben Ergen’in magazin literatürüne geçmiş o ikonik özlü sözünü (“Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz!”) TEDx konuşmasında hatırlatıp sonra da geri adım atarak cümlesini “Çalışana, üretene hiçbir şey olmaz”a çevirmesi sıkıcıydı.
Bence o cümlenin ilk hali daha orijinal daha ilham vericiydi! İkinci cümleyi herkes söyleyebilir.
Ama ilk cümleyi söylemek çılgın bir özgüven ister!
Bu arada Gülben Ergen aynı konuşmada şunu da itiraf ediyor: Arkadaşları ona, “Ekrana çıktığında neden kendin gibi olmuyorsun? Bizimle konuşurken gibi olsana” diye takılıyormuş.
Hem arkadaşlarının arasındaki doğal halini merak ettim Gülben’in hem de keşke arkadaşlarını daha çok dinleseymiş dedim.
Şu cümleleri de geride bıraksa...
Gülben Ergen aynı konuşmada şu tarz cümleleri de çok fazla kuruyor:
“Beni altüst etmekten yorulmadılar”, “Hep önümü tıkamak istediler”
Onlar diye bahsettiği kim bilmiyorum, ama şu cümleleri de geride bıraksa artık...
Maskesi çıkan sunucu
Şokopop’un TEDx konuşmasındaki bomba ise tabii ki kanalın yaratıcısının maskesini çıkartması ve adını zikretmesiydi: Ekim Acun. Sol görüşlü bir ailenin, magazin ve popüler kültürden hoşlandığını belli etmekten çekinen çocuğu olarak büyüyen Ekim’in konuşması gayet eğlenceliydi. Bunca zaman boşuna saklamış kendini maskeler ardına.