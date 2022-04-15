Siyah taksilerin sayısı artabilir

Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı ile önceki gün bir araya geldik.
Elbette ilk konumuz benim de çok şikayet ettiğim ve sürekli yazdığım, bazı taksi şoförlerinin yolcularla ücret pazarlığı yapmaya kalkışması meselesi oldu.
Bu olay birkaç kere başıma geldi.
50 liralık mesafeye “200 liraya giderim” diyen çılgınlar da oldu.
20 liralık yere 100 lira karşılığında gitmek isteyen de...
Neyran Bahadırlı bu tür pazarlık olaylarının mutlaka geri bildirilmesini istediklerini söylüyor.
Böylece şoförleri hemen uyardıklarını ve ikinci kez yapılırsa şoförün sistemden çıkarıldığını belirtiyor.
SİYAH TAKSİLER ARTACAK
Peki bir gün Uber yeniden özüne dönebilir mi Türkiye’de?
Yanıtını en çok merak ettiğim soru bu oluyor.
Çünkü hatırlayın, ilk zamanlarda Uber bir taksi uygulaması değildi.
XL ve Black seçenekleri olan, tamamen farklı, teknolojik bir ulaşım aplikasyonuydu.
Ne yazık ki o günlere geri dönüş mümkün görünmüyormuş.
Ama başka bir dönüşüm gerçekleşmek üzereymiş.
Şöyle ki: Neyran Bahadırlı “Siyah Taksi” seçeneğinin eskiden XL ya da Vito diye bildiğimiz Van model araçlarla aynı olduğunu ve bunun yeni bir alternatif olacağını söylüyor.
Ama şu an şehirde siyah taksi sayısı tıpkı turkuaz taksi gibi çok az.
Bahadırlı bu sayıyı artırmak istediklerinden bahsediyor.
Bu amaçla sarı taksiden siyah taksiye geçmek şoförlere özel bir araç alım programı ve finansman desteği işbirliği programı başlatılmış.
TAKSİCİLERLE BÜYÜDÜ!
İlginç bir bilgi daha veriyor Neyran Bahadırlı.
Ocak 2021’de UberTaksi’nin yeniden hizmete girmesiyle birlikte Uber Türkiye’de çok hızlı büyüme göstermiş.
2021 yılında yaklaşık 25 bin taksi şoförü kazanç elde etmek için UberTaksi’yi kullanmış.
Ayrıca 2021’de Türkiye’deki kullanıcılar 9.2 milyon kez araç çağırmak için uygulamayı açmış.
Ne ironik değil mi?
Taksiciler dava açmış, hatta bir dönem bu yüzden erişim yasağı bile gelmişti Uber’e.
Şimdi taksiciler hızla Uber’e yöneliyor ve Uber 2019 yılına göre yüzde 120 büyüme sağlıyor.
Tam bize özgü bir çelişkiler yumağı...
Yeni bir deniz taksi
Sohbetimiz sırasında Neyran Bahadırlı’ya, “Keşke şu şehrin deniz yolu daha çok kullanılsa” diye söylendiğimde öğreniyorum.
Meğer İBB’nin kendi üretimi olan toplam 50 deniz taksisi varmış.
Geçtiğimiz yılın son ayında hizmete başlamış.
Uygulamasını indirip çağırabiliyormuşuz.
50 tane yine yeterli değil tabii, umarım sayısı kısa zamanda çoğalır.
Şebnem Ferah gibi
Şebnem Ferah 12 Nisan’da 50. yaşına girdi ve aynı gün izlediğim Sena Şener’in hem son şarkısı hem de o şarkının videosu bana fena halde Şebnem Ferah gibi geldi.
Şarkının adı “Porselen Kalbim”.
Tıpkı Şebnem Ferah’ın o eski, kalbi vahşi bir şekilde kırılmış, karşı tarafın canını acıtmak isterken kendi canını daha çok acıtan şarkılarının damarını anımsatıyor “Porselen Kalbim”.
Siyah taksilerin sayısı artabilir
Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı ile önceki gün bir araya geldik.
Elbette ilk konumuz benim de çok şikayet ettiğim ve sürekli yazdığım, bazı taksi şoförlerinin yolcularla ücret pazarlığı yapmaya kalkışması meselesi oldu.
Bu olay birkaç kere başıma geldi.
50 liralık mesafeye “200 liraya giderim” diyen çılgınlar da oldu.
20 liralık yere 100 lira karşılığında gitmek isteyen de...
Neyran Bahadırlı bu tür pazarlık olaylarının mutlaka geri bildirilmesini istediklerini söylüyor.
Böylece şoförleri hemen uyardıklarını ve ikinci kez yapılırsa şoförün sistemden çıkarıldığını belirtiyor.
SİYAH TAKSİLER ARTACAK
Peki bir gün Uber yeniden özüne dönebilir mi Türkiye’de?
Yanıtını en çok merak ettiğim soru bu oluyor.
Çünkü hatırlayın, ilk zamanlarda Uber bir taksi uygulaması değildi.
XL ve Black seçenekleri olan, tamamen farklı, teknolojik bir ulaşım aplikasyonuydu.
Ne yazık ki o günlere geri dönüş mümkün görünmüyormuş.
Ama başka bir dönüşüm gerçekleşmek üzereymiş.
Şöyle ki: Neyran Bahadırlı “Siyah Taksi” seçeneğinin eskiden XL ya da Vito diye bildiğimiz Van model araçlarla aynı olduğunu ve bunun yeni bir alternatif olacağını söylüyor.
Ama şu an şehirde siyah taksi sayısı tıpkı turkuaz taksi gibi çok az.
Bahadırlı bu sayıyı artırmak istediklerinden bahsediyor.
Bu amaçla sarı taksiden siyah taksiye geçmek şoförlere özel bir araç alım programı ve finansman desteği işbirliği programı başlatılmış.
TAKSİCİLERLE BÜYÜDÜ!
İlginç bir bilgi daha veriyor Neyran Bahadırlı.
Ocak 2021’de UberTaksi’nin yeniden hizmete girmesiyle birlikte Uber Türkiye’de çok hızlı büyüme göstermiş.
2021 yılında yaklaşık 25 bin taksi şoförü kazanç elde etmek için UberTaksi’yi kullanmış.
Ayrıca 2021’de Türkiye’deki kullanıcılar 9.2 milyon kez araç çağırmak için uygulamayı açmış.
Ne ironik değil mi?
Taksiciler dava açmış, hatta bir dönem bu yüzden erişim yasağı bile gelmişti Uber’e.
Şimdi taksiciler hızla Uber’e yöneliyor ve Uber 2019 yılına göre yüzde 120 büyüme sağlıyor.
Tam bize özgü bir çelişkiler yumağı...
Yeni bir deniz taksi
Sohbetimiz sırasında Neyran Bahadırlı’ya, “Keşke şu şehrin deniz yolu daha çok kullanılsa” diye söylendiğimde öğreniyorum.
Meğer İBB’nin kendi üretimi olan toplam 50 deniz taksisi varmış.
Geçtiğimiz yılın son ayında hizmete başlamış.
Uygulamasını indirip çağırabiliyormuşuz.
50 tane yine yeterli değil tabii, umarım sayısı kısa zamanda çoğalır.
Şebnem Ferah gibi
Şebnem Ferah 12 Nisan’da 50. yaşına girdi ve aynı gün izlediğim Sena Şener’in hem son şarkısı hem de o şarkının videosu bana fena halde Şebnem Ferah gibi geldi.
Şarkının adı “Porselen Kalbim”.
Tıpkı Şebnem Ferah’ın o eski, kalbi vahşi bir şekilde kırılmış, karşı tarafın canını acıtmak isterken kendi canını daha çok acıtan şarkılarının damarını anımsatıyor “Porselen Kalbim”.