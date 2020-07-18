Sezen’in köşe yazılarını hiç kaçırmıyorum

Sezen Aksu neredeyse birkaç ayda bir gizli gizli köşe yazısı yazıyor.
Nerede mi?
YouTube kanalında!
Demo projesi için yayınlanan her yeni şarkının altına iştahlı cümlelerle yazılmış öyle eğlenceli yazılar döşeniyor ki, bazen şarkıyı dinlemeden önce “Ne yazmış?” diye direkt metne bakıyorum.
Hatta Sezen’in sırf yazı yazmak için YouTube’dan yeni şarkı yayınladığını bile düşünmeye başladım, o derece!
Bu kez de “Karşıyım” şarkısı vesilesiyle yine coşarak yazmış Sezen Aksu, şöyle diyor:
“Çocukluğumda her şey farklıydı. Her şeye ‘neden?’ diye sorarak insanları canından bezdiren bir çocuktum. Gerekli miktarda azarı yedikten sonra dışarıya susmuş gibi yaptım. Çünkü o zamanlar çoğunlukla ‘gibi olmak’ gerekirdi.
Ama içimdeki itiraz hiç pes etmedi. Bu böyledir gibi -dir’le, -dır’la biten bütün cümlelerde bana bir şey oluyor. Şeytan mı dürtüyor nedir?
Büsbütün merak edesim, kurcalayasım geliyor. Saçmaladığım da oluyor elbette”.
Devamını Sezen’in YouTube kanalında okuyun derim.
Özellikle de yol tarifi kısmını!
Yeni nesil Bodrumlu o plajda
İki yaz önce sezonun tam da ortasında açılmıştı The Bodrum Edition.
Sezonu geç yakalamasına rağmen aynı klasmandaki rakipleri arasında hemen sivrilmiş, özellikle Perulu ünlü göçebe şef Diego Munoz’un açtığı Brava adlı restoran dolup taşmıştı.
Edition’ın bu kadar ilgi görmesinin ardında ‘eski toprak’ bir isim, efsanevi Studio 54’ün yaratıcısı Ian Schrager’ın bizzat oteli tasarlamış olması da elbette önemli nedenlerden biriydi.
Özellikle geçen yazın başında, Edition’ların uluslararası marka başkanı Ben Pundole’nin geleneksel doğum günü partisi için burayı seçmesi, onunla beraber otele akın eden yabancı davetliler, Edition’ı farklı bir noktaya taşıdı. Gördüğüm o ki pandemi yazında da Edition’ın plajı popülerliğini sürdürüyor.
Hafta içi bile dolu olan plajdaki kitlenin yaş ortalamasına baktığınızda anlıyorsunuz; burası yeni neslin tercih ettiği plajlardan biri olmuş.
Arthouse projesini plaja taşıyan Sedef Gali’nin sürekli orada oluşu, gün boyu çalan DJ Style-ist’in müzikleri, plajda çalışan ekibin bile farklı ülke insanlarından oluşması burayı genç ve dinamik kılmış.
Unutmadan: Edition plajının en popüler atıştırmalığı bir İspanyol adeti olan patatas bravas.
En az İbiza’daki Experimantal plajı kadar iyi yapıyorlar, mutlaka denenesi.
Bodrum’un içinde bir ev daveti
Bodrum’un merkezine epeydir gitmiyordum.
Bir ev daveti sayesinde merkeze indim.
Davetin sahibi doğma büyüme Bodrumlu iç mimar Mehmet Öksüz’dü.
Hemen söyleyeyim: Mehmet’in evi kendisinden bile daha meşhur!
Çünkü Mehmet hem YouTube hem de Instagram’ında özenle dekore ettiği evini takipçileriyle sürekli paylaşıyor, hatta pratik çözümlerle evlerin nasıl güzelleşebileceğini anlatıyor.
Haliyle Mehmet’in evine girince tüm detaylar, köşeler tanıdıktı benim için.
O geceki davetten öğrendiğim üç şey var:
1) Yaz kış Bodrum’da yaşayan yeni nesil bireyler pek dışarı çıkmıyor.
Kendi topluluklarında, uzun masaların etrafında gerçekleşen ev davetlerinde buluşuyor.
2) Mehmet, babasının mağazasının altındaki yarattığı Depo adlı alanda kışın şahane partiler vermiş.
Meğer kışın Bodrum sıkıcı değil, aksine eğlenceliymiş.
3) Sosyal medya hesaplarında sıkça yer verdiği o evin Mehmet için romantik bir mazisi de varmış. Okul servisiyle her önünden geçtiğinde bu eve bakıp iç geçiriyormuş, “Bu evde yaşamalıyım” diye.
Aradan yıllar geçmiş ve sonunda geçtiğimiz sonbahar Mehmet’in hayali gerçek olmuş.
Sezen’in köşe yazılarını hiç kaçırmıyorum
Sezen Aksu neredeyse birkaç ayda bir gizli gizli köşe yazısı yazıyor.
Nerede mi?
YouTube kanalında!
Demo projesi için yayınlanan her yeni şarkının altına iştahlı cümlelerle yazılmış öyle eğlenceli yazılar döşeniyor ki, bazen şarkıyı dinlemeden önce “Ne yazmış?” diye direkt metne bakıyorum.
Hatta Sezen’in sırf yazı yazmak için YouTube’dan yeni şarkı yayınladığını bile düşünmeye başladım, o derece!
Bu kez de “Karşıyım” şarkısı vesilesiyle yine coşarak yazmış Sezen Aksu, şöyle diyor:
“Çocukluğumda her şey farklıydı. Her şeye ‘neden?’ diye sorarak insanları canından bezdiren bir çocuktum. Gerekli miktarda azarı yedikten sonra dışarıya susmuş gibi yaptım. Çünkü o zamanlar çoğunlukla ‘gibi olmak’ gerekirdi.
Ama içimdeki itiraz hiç pes etmedi. Bu böyledir gibi -dir’le, -dır’la biten bütün cümlelerde bana bir şey oluyor. Şeytan mı dürtüyor nedir?
Büsbütün merak edesim, kurcalayasım geliyor. Saçmaladığım da oluyor elbette”.
Devamını Sezen’in YouTube kanalında okuyun derim.
Özellikle de yol tarifi kısmını!
Yeni nesil Bodrumlu o plajda
İki yaz önce sezonun tam da ortasında açılmıştı The Bodrum Edition.
Sezonu geç yakalamasına rağmen aynı klasmandaki rakipleri arasında hemen sivrilmiş, özellikle Perulu ünlü göçebe şef Diego Munoz’un açtığı Brava adlı restoran dolup taşmıştı.
Edition’ın bu kadar ilgi görmesinin ardında ‘eski toprak’ bir isim, efsanevi Studio 54’ün yaratıcısı Ian Schrager’ın bizzat oteli tasarlamış olması da elbette önemli nedenlerden biriydi.
Özellikle geçen yazın başında, Edition’ların uluslararası marka başkanı Ben Pundole’nin geleneksel doğum günü partisi için burayı seçmesi, onunla beraber otele akın eden yabancı davetliler, Edition’ı farklı bir noktaya taşıdı. Gördüğüm o ki pandemi yazında da Edition’ın plajı popülerliğini sürdürüyor.
Hafta içi bile dolu olan plajdaki kitlenin yaş ortalamasına baktığınızda anlıyorsunuz; burası yeni neslin tercih ettiği plajlardan biri olmuş.
Arthouse projesini plaja taşıyan Sedef Gali’nin sürekli orada oluşu, gün boyu çalan DJ Style-ist’in müzikleri, plajda çalışan ekibin bile farklı ülke insanlarından oluşması burayı genç ve dinamik kılmış.
Unutmadan: Edition plajının en popüler atıştırmalığı bir İspanyol adeti olan patatas bravas.
En az İbiza’daki Experimantal plajı kadar iyi yapıyorlar, mutlaka denenesi.
Bodrum’un içinde bir ev daveti
Bodrum’un merkezine epeydir gitmiyordum.
Bir ev daveti sayesinde merkeze indim.
Davetin sahibi doğma büyüme Bodrumlu iç mimar Mehmet Öksüz’dü.
Hemen söyleyeyim: Mehmet’in evi kendisinden bile daha meşhur!
Çünkü Mehmet hem YouTube hem de Instagram’ında özenle dekore ettiği evini takipçileriyle sürekli paylaşıyor, hatta pratik çözümlerle evlerin nasıl güzelleşebileceğini anlatıyor.
Haliyle Mehmet’in evine girince tüm detaylar, köşeler tanıdıktı benim için.
O geceki davetten öğrendiğim üç şey var:
1) Yaz kış Bodrum’da yaşayan yeni nesil bireyler pek dışarı çıkmıyor.
Kendi topluluklarında, uzun masaların etrafında gerçekleşen ev davetlerinde buluşuyor.
2) Mehmet, babasının mağazasının altındaki yarattığı Depo adlı alanda kışın şahane partiler vermiş.
Meğer kışın Bodrum sıkıcı değil, aksine eğlenceliymiş.
3) Sosyal medya hesaplarında sıkça yer verdiği o evin Mehmet için romantik bir mazisi de varmış. Okul servisiyle her önünden geçtiğinde bu eve bakıp iç geçiriyormuş, “Bu evde yaşamalıyım” diye.
Aradan yıllar geçmiş ve sonunda geçtiğimiz sonbahar Mehmet’in hayali gerçek olmuş.