Şeyma hariç hepimiz Greta’ydık

Hafta sonuma bu üçünün aynı anda çıkan yeni şarkıları ve o şarkıların videoları damga vurdu.
İrem Candar’ın Hatırla...
Mabel Matiz’in Kahrettim...
Ve Kalben’in Teoman’la beraber söylediği Robot Kozmonot.
Üçünün de şarkılarındaki sound arayışı yenilikçiydi.
Eski değildi.
Keza videoları da öyle.
Uzun uzun da Beeple’ın nereden nereye geldiğinden bahsetmiştim.
İşte Beeple’ın “İlk 5000 Gün” adlı kolaj dijital eseri, New York Times’ın manidar deyişiyle “JPG dosyası”, iki hafta süren açık artırmanın sonucunda perşembe günü 69 milyon dolara satıldı!
Üstelik 255 yıllık müzayede evi, tarihinde ilk kez bir satış için kripto para birimi olan Ethereum’u kabul etmiş oldu.
Her açıdan işin içinde bolca yenilik var yani.
KOONS VE HOCKNEY’DEN SONRA ÜÇÜNCÜ!
100 dolarla başlayan dijital eser için fiyat teklifleri aslında son gün 30 milyon dolarda kalmış.
Ancak son anda teklifler hızlanmış ve açık artırma 2 dakika daha uzatılmış.
Sonunda eserin fiyatı bir anda 60 milyon doların üzerine çıkmış.
iPhone’un fotoğraf arşivinden baktım, daha kapanmamıza 2 gün varmış. Hatta Time Out’un yeme-içme ödül törenini İdil Yazar’la beraber sunmuşuz.
2 gün sonrası ise çook eskiden saatler 24.00’ü gösterdiğinde TRT’nin yaptığı gibiydi işte: İstiklal Marşı ve kapanış! Ve bugün o kapanışın, yani salgının üzerinden tam 1 yıl geçmiş.
Şimdi herkes kendi içinde birinci salgın yılının muhasebesini yapıyor, “Nasıldı?” diye.
Ünlü mimarlık ve tasarım sitesi Dezeen da yapmış.
Tasarım ve mimarlık alanının parlak isimlerine salgının birinci yılında neler değiştiğini sormuş. Bu sorunun yanıtını az çok hepimiz biliyoruz.
O nedenle ikinci soruları daha çok ilgimi çekti:
“Bundan sonra ne olacak?”
ANAHTAR KELİME İŞBİRLİĞİ
90’lar gerçekten çılgınmış. Buyurunuz:
◊ Sibel Can’la Karahan Çantay’ın ilişkisine dair dedikoduların yayılması.
◊ Eski bir mankenin bu ilişkiye dair “Elimde kasetiniz var” diyerek Sibel Can’ı tehdit etmesi.
◊ Sibel Can’ın sonradan “uzaktan akraba” diyerek açıklayacağı bir çeteyi, şantajı sona erdirmek için devreye soktuğu iddiası.
Tüm bu olaylardan sonra Karahan Çantay unutulmuştu.
Meğer önce Amerika’ya gitmiş. Eldeki bilgilere göre taksicilik yapmış. Ama son yıllarda Tayland’da yaşıyormuş.
Matematik öğretmenliği yapıyormuş.
Zaten meşhur olduğu sırada ODTÜ Matematik’te okuyormuş.
Güneştekin İskoç erkeklerinin giydiği, onların tarihinde önemli bir sembol olan “kilt”i giyerek poz vermiş fotoğrafta.
Altında şöyle yazıyordu:
“İyi ki renkler ve sesler var var. İyi ki sanat var. İyi ki sanatın cinsiyeti kadın.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun”.
Niyet eminim iyidir ama her açıdan problemli ve kafası über karışık bir durum var ortada.
Şu açılardan:
- İskoç kimliğinin sembolü olan, her klana ve bölgeye göre ekose deseni/rengi değişen bir milli kıyafetin Kadınlar Günü’yle ne ilgisi var?
Hem bir ya da iki saat mekanda oturmak için o kadar trafikte kalmaya değmezdi.
Hem de mekanlarda yoğunluk gerçekten ürkütücüydü.
Ama yine de umutluyum, bu yoğunluk hali ilk hafta sonunun “Tutmayın beni” hevesinden.
Bir sonraki cumartesi her şey normal akışına dönecektir.
Tabii tekrar kapanma olmazsa...
Sınırlı sosyallik herkesi bunaltmıştı
Özlenen sadece bir mekanda oturup yemek yemek değil aslında.
AZUR DA BODRUM’A GELİYOR
Yeniköy’deki yeni nesil deniz mahsülleri restoranı Azur, bu yaz Yalıkavak’a iniyor.
Gökçebel’deki eski tersanenin oraya, Barboom’un olduğu koya konuşlanacak olan Azur’un en büyük artısı günbatımını çok iyi yakalayan bir noktayı seçmesi.
Yazın en iyi mekanı olmaya şimdiden aday Bodrum Azur.
ALAÇATI’NIN “LUCCA”SI OLABİLİR
Arnavutköy’deki Angelo’nun ortaklarından Ozan Balaban’la Caddebostan’daki Neni Brasserie’nin sahipleri bu yaz Alaçatı’da bir mekan açmak için ortaklık yaptı.
Mekanın ismi, Cherie.
Durumumuz tam öyle.
Mekanların 19.00 saat sınırlamasıyla açılmasıyla birlikte yeni duruma yeni davranışlar geliştirdik.
Dün Caddebostan’daki Neni Brasserie’de otururken mekanın ortaklarından Mustafa Taşan şöyle diyordu: “An itibarıyla herkes sözleşmiş gibi 16.00’ya rezervasyon yaptırdı.” Doğruya doğru,
ben de bugüne bir
16.00 balıkçı randevusu yaptım.
Çünkü en mantıklısı bu.
Öbür türlü koştur koştur oturup hemen de kalkmak zorunda kalıyorsun mekandan.
Özellikle
Ya da akşamüstü arkadaşımızla buluştuk ve bir masada oturarak muhabbet etmenin tadına vardık aylar sonra.
Benim bu ikinci açılma günlerinde ilk hissettiğim şu oldu:
Herkes yorgun gibiydi.
Psikolojik bir yorgunluk bu.
Hem mekancılar hem de biz müdavimleri.
Bana “paslanmışız” gibi geldi.
Pratiğimizi kaybetmişiz sanki.
◊ PAPERMOON VE SUNSET GELİYOR
Geçen yazın en sükseli yerlerinden biriydi Bodrum Loft.
Şef Yılmaz Öztürk’ün Loft Elia restoranı, pandemi nedeniyle talep patlaması yaşayan evleri ve Maça Kızı’nın Loft içinde yer alıp almayacağı meselesiyle hep dillerdeydi burası.
Bu yaz da öyle olacak gibi.
Çünkü daha yaz başlamadan Lucca’nın Loft’ta açılacağı dedikodusu yayıldı etrafa.
Kısa sürede bu dedikodunun gerçekleşmeyeceği ortaya çıktı.
Ama şimdi kesinleşen iki yeni olayı var Loft’un:
Papermoon
Sosyal medya fenomeninin ilk şarkısının videosunda ne ararsanız vardı. Abartı, şaşaa, bolca lüks marka, uyumuna şapka çıkardığım şahane bir ‘kitsch’lik, ayrıca çılgın ve kendine özgü bir dünya.
Benzeri yabancı videolarda (Misal: Cardi B’nin WAP videosu) ne varsa Kerimcan da aynı matematiği uygulamış.
Hatta daha ileri gidebilirmiş ama bir noktada kendini durdurmuş sanki.
“Şimdilik bu kadarı yeter” demiş.
Videonun finaliyle verdiği mesaj ise açık:
Yarattığı dünyanın devamını getirecek ve bu kez daha da cesur olacak...
Tek bildiğim şey şu: Videoyu canım sıkıldıkça açıp açıp izliyorum. Çok iyi geliyor!
Çok iyi dans ediyor
Hatta kendi halinde web sitesi ve Instagram’ında takılıyordu diyebiliriz.
Ama aralık ayında dijital eserlerinden kazandığı toplam para 3.5 milyon doları bulunca işler tabii ki değişti.
Mike Winkelmann’dan bahsediyorum, namıdiğer Beeple’dan.
Şu anda herkesin konuştuğu bu ilginç adamın eserleri, geçen perşembe günü Christie’s müzayede evinde de açık artırmaya sunuldu.
12 Mart’ta sona erecek olan açık artırmanın heyecanı süredursun, Winkelmann’ın sanat dünyasının dengelerini sarsan ilham verici hikâyesine bir göz atma zamanı...
Mike Winkelmann
HER GÜN BİR BAŞKA ÇİZİM
Muhtemelen bu hafta sonu da öyle olacak. Herkes kendini dışarıya atacak.
Çünkü durum şu:
Depresyondayız!
Duygular karmakarışık.
Kendini her saat dışarı atma isteği de bu karmaşıklığın belirtilerinden.
Misal: Önceki gün Maçka Demokrasi Parkı’nın oradan yürüyorum.
Yazın bile böyle kalabalık görmemiştim parkta.
1. Alice’in beyaz tavşanı izleyip tuhaflıklarla dolu bir diyarın ortasına düşmesi gibi, Aleyna kariyerinin başından beri onu yalnız bırakmayan dev pembe ayısından yine vazgeçmemiş. Klip onunla açılıyor! Ama bu son galiba. Dev ayı videonun sonunda yok oluyor.
Mecazi sonuç: Aleyna global sulara açıldı ve artık bu diyarda tamamen kendi kanatlarıyla (kılavuz ayısız) uçacak diyebiliriz.
2.Şarkıyı sevdim. “Buralardan” değil, dibine kadar “oralardan” bir şarkı.
Şarkının matematiği, ritmi, ruhu, huyu, suyu Amerika ve İngiltere pazarına göre.
O pazarlar düşünülerek yapılmış, üretilmiş. Tek dezavantajı şu olabilir:
Bu tür şarkılardan oralarda çok var. Tutması, dolaşıma girmesi Aleyna’nın ışığına bağlı...
3. Şarkının sözlerinde Dua Lipa’nın da imzası var. Onun detayı ise aşağıda, bir sonraki yazıda...
“Bu şarkının bestecisinin kayıtlar sona erdikten sonra iznini geri çekmesi sonucu, bu sahnede ses kullanıla-mamaktadır”.
Bahsedilen şarkı, “Ben Sana Vurgunum”.
Bahsedilen besteci, Ali Kocatepe.
Belgeselde zaten o kayıt anlarını “sessiz” izliyorsunuz.
Teoman ve Nükhet Duru albüm için stüdyoya girip “Ben Sana Vurgunum”u söylemeye başlıyor, sonrası yok. Şarkıyı duyamıyorsunuz.
Meğer sadece bu kadarla kalmamış.
Meşhur
Reynmen mesela, 2019 yılında Ayşe Arman’a “abla” diyerek hitap ettiği röportajda şöyle diyordu:
“Medya, beni kendi kodlarıyla konumlandırmak istiyor...
Benim niyetim, kendi patronum olmak ve sosyal medyada eğlendiğim işi yapmak.”
Aynı içerik kuşağının bir başka popüler üyesi Berkcan Güven de bu mesafeden bahsetmiş.
Hakan Gence’yle yaptığı hafta sonu röportajından aktarayım:
“Tanımadığım birine röportaj vermek istemiyorum.
Bana bir şey katacağını düşünmüyorum.
Ama tek görünmek istemediğim yer var, o da televizyon.
Daha o zamanlar “gelecekte aşı pasaportuyla gezilecek” diye varsayımlarda bulunuluyordu.
O varsayımlar ete kemiğe bürünmeye başladı bile.
Amerika, koronavirüs aşı sertifikalarının dijital versiyonlarını üretme konusunu değerlendiriyor.
Danimarka, önümüzdeki 3 ay içinde vatandaşların aşı olduklarını göstermelerine izin veren bir dijital pasaport çıkaracağını söyledi.
Aşı pasaportu öneren sadece hükümetler değil.
Kâr amacı gütmeyen İsviçreli Commons Proje Vakfı, CommonPass adlı dijital bir sağlık pasaportunu test ediyor. Bu pasaporttaki QR kodunu göstererek sınırlardan geçiş yapılabilmesi için...
Etihad Havayolları ve Emirates ise aşı ya da test olunduğunu gösteren, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından geliştirilmiş dijital seyahat kartını kullanmaya başlayacağını açıkladı.
Çünkü her sezonu en 13-14 bölüm. Ayrıca dizi beş sezon.
Yetmedi, altıncısı da şu sıra başlıyormuş.
Neden “Outlander”a takılıp kaldım?
İzleyecek dizi bulamamaktan. Ya da her şeyi izleyip bitirmiş gibi hissetmekten...
Bir yandan Outlander her tadı barındıran bir yapım.
Restoranların “dünya mutfağı” dedikleri türden.
Kurul kanepeye, hem başka bir dünyaya ışınlan (18. yüzyıl İskoçyası) hem de birbirine fazlasıyla aşık iki karakterin bitmeyen maceralarıyla savrul dur.
Oysa dizi izleme potansiyelimin sonuna geldiğimi, artık çok sıkıldığımı filan düşünüyordum.
Çünkü ne varsa yine onda var.
İtalya’da olduğu halde buralardaki magazin kuraklığının yeşermesine sürekli katkıda bulunuyor.
Hatta öyle ki, hızına yetişmek mümkün olmuyor.
Daha dün spor spikeri Diletta ile sevgili olduğu kesinleşmişti.
Derken uçaklarda uçurulan evlilik teklifi geldi.
Allahtan İtalya’da Boğaz Köprüsü filan yok, köprüye lazerle “Benimle evlenir misin” yazdırabilirdi Can Yaman. İtalya ucuz kurtuldu.
Neyse işte, bu teklifin üzerinden de çok geçmedi, evlilik töreninin Sicilya’da yapılacağı söylendi.
Şeyma hariç hepimiz Greta’ydık
Hava yolculuklarında geçen yıl yüzde 74’e varan bir düşüş yaşanmış.
Özellikle de 2020’nin mart ve nisan aylarında.
Zaten bu hepimizin malumu, yeni bir şey değil.
Yeni olan bu düşüşün başka bir veriyle açıklanması ve bunun da bir işe yarıyor oluşu!
Günlük karbondioksit emisyonlarının tahmini üzerine kurulu uluslararası bir girişim var.
Adı, Carbon Monitor.
İşte orada uçakların dünya çapında yaydığı karbondioksitten yola çıkarak karşılaştırmalı bir istatistik hazırlamış.
Buna göre havacılıktan kaynaklanan karbondioksit emisyonu geçen yıl yüzde 50 düşmüş.
Daha da sayısal ifade edersek: 2019’da emisyon oranı yaklaşık 1 milyar metrik tonmuş. 2020’de ise 500 milyon metrik tona gerilemiş.
Yani 2020’de hepimiz birer uçmayı reddeden Greta Thunberg’dik. Mecburen.
Miami’ye uçan ve her fırsatta güneşlenen zalim Şeyma hariç.
Meydanın ortasındaki ATM heykeli
Böyle kalıpları hiç sevmem ama şu an yeri geldi kullanayım:
Dünyanın onca metropolünü gezdim ama hiçbirinin meydanında böyle garip ve çirkin bir şey görmedim.
Bahsettiğim şey, Taksim Meydanı’na kondurulan ATM’ler.
Üç-dört bankanın ATM’si bir arada.
Bir örnek olsun diye hepsinin üzerine bir giydirme yapılmış.
Üniforma gibi.
ATM’ler de giydirme de çok ama çok çirkin duruyor.
İşlevsel olsun diye yapılmış belli, ama öyle kabak gibi duruyor ki ortada.
Hani yıllardır evin misafir odasını özenle yerleştirmiş annelerimiz bunu görse “Ne işi var bunun böyle ortada?” der.
AKM bitmiş gibi
Taksim Meydanı’ndan geçerken hemen fark edilen bir şey var:
AKM’nin dış cephesi tamamen bitmiş.
Daha bir ay önce geçtiğimde böyle değildi. Çok hızlılar.
Ve cephenin bitmiş hali gerçekten güzel görünüyor.
Sosyal medyanın diline düştü
Böyle bir kalıp var.
Sürekli kullanılıyor.
Mahallenin diline düşmek out, “sosyal medyanın diline düşmek” fena halde “in”.
Ama unutulan bir şey var: Sosyal medya denilen şey bin tane farklı mahalleden oluşuyor.
O mahallenin diline düşen, bir başkasının diline ulaşmıyor bile.
Mesela Fahriye Evcen’in fotoşoplu fotoğrafları tüm sosyal medyayı sallamıyor.
Sadece bir kısmını sallıyor. Diğerlerinin haberi bile olmuyor.
Sanat tarihinde yeni bir sayfa mı?
Beeple’ın “İlk 5000 Gün” adlı dijital eserinin 69 milyon dolara Christie’s’de satılmasının yankıları sürüyor.
Beeple, yani Mike Winkelmann bu satışı “Sanat tarihinin bir sonraki bölümünün başlangıcı” olarak gördüğünü söyledi.
Sanat eleştirmeni Jason Farago ise “İnternet kültürü ve finansal özgürlüğün kesiştiği yeni sınıra hoş geldiniz” diyordu New York Times’daki yazısında.
Ve şunu soruyordu: “Peki sanatın bununla ne ilgisi var?”
Farago derya deniz analiz yazısında hızla gelişmekte olan yeni kültürü de özetlemiş:
Kripto para biriminin anarşist özgürlükçü tavrıyla, yaratıcı internet çocuklarının eğlencesinin birleşimi...
Sonuç olarak bu yıl en çok bu tartışmayla geçecek gibi görünüyor:
Yeni sanat artık bu mu?